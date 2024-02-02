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Документа про відставку Залужного на сьогодні немає, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Секретар РНБО Олексій Данілов

Документа про відставку головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного на сьогодні немає.

Про це заявив сьогодні, 2 лютого, в коментарі Українському радіо секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, а Апараті Ради нацбезпеки та оборони не працюють з домислами, іншими речами, крім документів.

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"Документа про відставку головнокомандувача на сьогодні немає. Якщо з’явиться документ, тоді можна питати думку і про щось говорити. Доти, доки його немає, я б нікому не радив піднімати ці хвилі, починати розповідати, що щось відбулося", - сказав Данілов.

Він зазначив, що такі речі дуже дестабілізують ситуацію безпосередньо в армії, і це не на користь. "Якщо будуть ті чи інші документи, тоді ми можемо про це говорити", — додав секретар РНБО.

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При цьому він зазначив, що поважні видання інколи публікують "такі речі, які не зовсім відповідають дійсності".

"Я свідомий про що я розповідаю. Інколи людям приписують те, що не відбувалося. На сьогодні ми живемо в такому світі, де, на жаль, інформаційні війни тривають 24 години на добу і дуже потужно впливають на підсвідомість", – зауважив Данілов.

Відставка Залужного

Раніше джерела повідомляли про те, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про зняття з посади Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Однак пізніше прессекретар президента Зеленського Сергій Никифоров у коментарі УП заявив, що Валерія Залужного не звільняли з посади.

За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова найближчим часом Зеленський на Ставці запропонує змінити військове керівництво, зокрема і Залужного.
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Топ коментарі
+35
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02.02.2024 17:55
+32
Руки геть від Генерала!
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02.02.2024 17:45
+20
чого йому хвилюватися? такого тупого сраколиза ще пошукати.
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02.02.2024 17:48
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02.02.2024 17:45 Відповісти
Тіки дергнитесь,суки!
Це буде приговор вам усім.
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02.02.2024 17:50 Відповісти
А на завтра ?
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02.02.2024 19:38 Відповісти
60 доба до закінчення конституційного терміну президента Зеленського.
Пильнуймо Україну від Оманських «інвесторів» патрушева!
Слава Україні та Захисникам України
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02.02.2024 23:03 Відповісти
Руки геть від Генерала!
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02.02.2024 17:45 Відповісти
зеленський навіть тут відтягує і сситься.
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02.02.2024 17:46 Відповісти
Ветеринар за своє місце захвилювався........
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02.02.2024 17:46 Відповісти
чого йому хвилюватися? такого тупого сраколиза ще пошукати.
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02.02.2024 17:48 Відповісти
Боневтік запропонував посаду секретаря РНБО Залужному.......
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02.02.2024 17:55 Відповісти
Як це на Сьогодні ? - иого в природі не повинно бути - віина - не треба дуркувати
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02.02.2024 17:46 Відповісти
Замініть слово "дуркувати" на "працювати на ворога".
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02.02.2024 17:48 Відповісти
кугуте австрійський, скільки до юшки?
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02.02.2024 18:44 Відповісти
"кугут" - це твій колгоспний папаша. Бикувати будеш до таких зелених недоумків, як сам.
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02.02.2024 19:16 Відповісти
доумок вавстрійський ще й калхозьі застав, а степендіата по-життєвого, що Олександр Семенович- ні?
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02.02.2024 19:52 Відповісти
до 24.00 документів немає......
Ветеринар маскує "хід конем", не розуміє що пішаки назад не ходять.....
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02.02.2024 17:58 Відповісти
І чому ми повинні цьому вірити?
У списках тих, що говорять правду, данілов не числиться.
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02.02.2024 17:47 Відповісти
Війни не буде, будуть шашлики на травневі.
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02.02.2024 17:48 Відповісти
Юрій Бірюков зазначає скріном; і цікавиться: "Я так розумію, що #33 та #34 будуть оприлюднені сьогодні?"
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02.02.2024 17:48 Відповісти
Мож буде Указ N*? Укази 33-34 скасувати.
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02.02.2024 19:10 Відповісти
Укази 34/2024

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ХРОНОЛОГІЧНОЗВОРОТНЬО ХРОНОЛОГІЧНО

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03.02.2024 10:54 Відповісти
Сцикотно...
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02.02.2024 17:49 Відповісти
І додав:"Шкарпетками клянусь"
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02.02.2024 17:50 Відповісти
Зешоблі віри немає
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02.02.2024 17:50 Відповісти
іншими словами, документ точно є, готуємось до найгіршого ... підри
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02.02.2024 17:50 Відповісти
Ветеринар,наркоман,миньетчицы,агент ФСБ и прочая ***** заправляют страной.Спасибо мудрому нариду
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02.02.2024 17:51 Відповісти
А анонімний (а чого анонімний? ахметовський) телеграм-канал Печерский Холм, інсайди та прогнози якого на 9/10 були точними стверджує, що вчора ЄрЗе поклявся Вікторії Нуланд, що Залужного більше не зніматиме... цитата:
"Наши источники утверждают, что вопреки заявлениям украинской и американской пресс-служб, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд встречалась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кстати, госпожа Нуланд принесла на встречу печенье - купленное в ее родном Нью-Йорке. Естественно, всех интересует - поднимался ли вопрос генерала Залужного во время встречи? - Да, поднимался. Причем, госпожа Нуланд в своей манере прямо в лоб заявила Зеленскому, что Госдеп США будет крайне недоволен попытками отправить генерала Залужного в отставку. Зеленский в ответ начал нервничать: стал говорить, что Залужный, мол, потерял нюх, и у него сейчас «одни поражения». Особенно Зеленский подчеркнул, что Залужный, мол, отбился от рук и имеет наглость спорить с самим президентом Зеленским!!!
Госпожа Нуланд внимательно выслушала спитч Зеленского, но отметила что период когда «Залужный потерял нюх» как-то поразительно совпал со временем, когда в управление войсками стала вмешиваться ставка Зеленского. Так же она напомнила, что существует прямая связь между военными успехами Украины и военной помощью Запада. После чего госпожа Нуланд предложила Зеленскому отведать ее ньюйоркских печенек. Зеленский, как говорят, печеньку взял, но грыз ее с таким лицом, будто пережевывал как минимум окопную мышь.
Намек госпожи Нуланд выглядит более чем прозрачно. В конце концов, Зеленский стал убеждать Нуланд, что конфликт улажен, и Залужного убирать никто не собирается."

Втім, ми всі такі довірливі, так всі довіряємо ЄрЗе
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02.02.2024 17:51 Відповісти
Хотілося б вірити, але після подробиць про печеньки... якось не дуже.
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02.02.2024 17:55 Відповісти
Тонко Нуланд подколола печеньками. Зеля до всрачки боится Майдана, как и военного путча
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02.02.2024 18:13 Відповісти
|> Тонко Нуланд подколола печеньками.

не думаю, що зеля зрозумів цей сигнал
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02.02.2024 18:45 Відповісти
Сьогодні нема, а завтра буде?
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02.02.2024 17:51 Відповісти
Якщо з'явиться документ, тоді можна питати думку і про щось говорити Джерело: https://censor.net/ua/n3471309

Прошу пробачення, можна питати думку КОГО?
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02.02.2024 17:55 Відповісти
Взагалі то бубачка пропонував Залужному місце данілова. А данілова на парашу. Краще б про це подумав. Його в ОП рахують за ніщо.
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02.02.2024 17:55 Відповісти
а данілов настільки тупе створіння, що йому і це не доходить.
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02.02.2024 18:26 Відповісти
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02.02.2024 17:55 Відповісти
БЛДь, секретар РНБО - колишній "браток" з луганщини, секретар офісу реЗЕдента - колишній ларьочник, а сам реЗЕдент - колишній промоскальський ватний актьорішко з москальського КВН. І вся ця шобла тепер вирішує долю України, яка воює з тими, кому вірою та правдою служили всі покидьки з політичної "коМанди" зе-лідора... це приблизно так само, якби під час Другої світової долю Британії вирішував не Черчіль, а Освальд Мослі з друзяками, які молилися на фюрера 3 райху, а сам Мослі спеціально їздив до фюрера, щоб отримати його "благословєніє" для шлюбу зі своєю дружиною.
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02.02.2024 17:55 Відповісти
данiлов - безвiдповiдальний п#здюк. бреше як i весь офiс-95..
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02.02.2024 17:57 Відповісти
Зара і побачимо хто п#здюк
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02.02.2024 18:11 Відповісти
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02.02.2024 18:48 Відповісти
Кадрових змін на ставці не відбулось.Так хто там пи#здюк?
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02.02.2024 20:02 Відповісти
де документи про відставку зеленського??
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02.02.2024 17:57 Відповісти
"Я свідомий про що я розповідаю." Джерело: https://censor.net/ua/n3471309

Та невже? А зможе твій склєроз нагадати тобі твої ж висловлювання у період з вересеня 2021-го по 23 лютого 2022-го? А порівняти їх з твоїми закидами на протязі 2023-го і зараз?
То коли ти був "свідомий": тоді чи тепер? 🤔
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02.02.2024 17:59 Відповісти
Ще один. Наррісавалось ні сатрєш....
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02.02.2024 18:03 Відповісти
BBC

Події останніх днів не залишили сумнівів: Володимир Зеленський хоче, щоб Залужний пішов. Бажано сам, щоб це не президент підписав указ про відставку популярного військового лідера, а він добровільно перейшов на іншу роботу.

У четвер головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував на сайті CNN колонку, в якій розповів про своє бачення війни України з Росією на її нинішній стадії.

Але текст Залужного мало схожий на заповіт воєначальника, що йде. Він йти не збирається.

Залужний має план, він готовий його реалізовувати, його відставка у цій ситуації виглядатиме як незгода президента з цим планом. Стає очевидним й інше питання: а що саме не подобається у цьому плані Зеленському, і що пропонує він сам?

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02.02.2024 18:04 Відповісти
що пропонує він сам?

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02.02.2024 18:29 Відповісти
чистимо зброю та не нервуємось.....
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02.02.2024 18:07 Відповісти
... у кого вона є.
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02.02.2024 18:26 Відповісти
твоїм хльобалом.
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02.02.2024 18:16 Відповісти
Головне ще гівно данілрв сказав шо поки шо документу нема а як буде то тоді ми скажемо це повний піз..ць , бо після того як обнародують, пізно пити Боржомі , тільки вили та гранатомети і до Банкової ...
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02.02.2024 18:16 Відповісти
вчора Залужний селфілся з Кривоносом, який називає Зелю скрізь, де це можливо, зрадником України.

Для мене цього достатньо щоб зрозуміти що звільнення Залужного неминуче.

Сподіваюся на місце Залужного наш комік поставить когось не з Кварталу 95

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02.02.2024 18:17 Відповісти
Гарне товариство! 👍
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02.02.2024 18:30 Відповісти
"Сподіваюся на місце Залужного наш комік поставить когось не з Кварталу 95",-

Ні, візьме з нацгвардії. У нього там майже два роки кум іміджмейкером воює.
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02.02.2024 19:22 Відповісти
Це питання не повинно стояти взагалі! Геть зелені лапи від Залужного!
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02.02.2024 18:21 Відповісти
А на завтра?
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02.02.2024 18:25 Відповісти
Да снимите уже его,хватит кота мучить.
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02.02.2024 18:35 Відповісти
Тоді треба буде когось повісити.
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02.02.2024 19:05 Відповісти
Уривок з п'єси:
"дійова особа (бере слухавку телефону і приставляє до вуха):
- Да, я слушаю...
голос в слухавці:
- Кхе-кхе. Ти кагда должок сабіраєшся атдавать?..
дійова особа (протяжно):
- Нууу, ето трудна. Я так не смагууу...
голос в слухавці:
- Тагда падпіши указ о снятіі Лужонава. І ми в расчете.
дійова особа (бадьоро):
- Да? Ета пажалуста. До канца недєлі патпішу.
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02.02.2024 18:47 Відповісти
Про це навіть розмов не мало б бути , ує#ні зєльониє.....
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02.02.2024 18:52 Відповісти
А заява про відставку Данвлова ніхто не бачив???
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02.02.2024 18:52 Відповісти
"...працюють з домислами, іншими речами, крім документів",-

а де ж страшна данілівська бімба/ракета, над якою особисто він почав язиком працювати ще весною 2022го?
Чи це тільки домисл?
Як і "робота" РНБО та її лідора загалом?
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02.02.2024 19:18 Відповісти
Пане Данілов, починайте кожний ранок з оцієї фрази: " Документа про відставку Залужного на сьогодні немає "...
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02.02.2024 19:32 Відповісти
Дінілов правий в тому, що поки що немає що обговорювати. Журналісти в гонитві за смаженим контентом намалювали цілу війну між головнокомандуючим і верховним головнокомандуючим, що вочевидь вже б'є по іміджу України в світі і шкодить інтересам країни. Самі ці віртуальні конфлікти шкодять більше ніж просто відставка Залужного, бо показують слабкість влади, бардак і анархію в Україні. Хто і світі захоче допомогати такій країні?
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02.02.2024 19:34 Відповісти
Гандон в чорном! А чому не сказати людям,що це рашистське ІПСО і ви всьо врьотє?
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02.02.2024 19:38 Відповісти
будь хто, не зважаючи на заслуги, хто прийде на посаду замість залужного, буде сприйматися суспільством і особливо військовими, гандоном зе!поца.
є такі, справжні бойові генерали, котрі б погодилися на це? чи хомчака поверне?
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02.02.2024 19:44 Відповісти
Його і не повинно бути, а цьому єпаньку наполеону передай щоб не підскакував, кішка в нього тонка!!!
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02.02.2024 20:08 Відповісти
Більшого дурня, чим данилов, в житті не бачила. Памятаю його інтервю у квітні 2022 року - повний ідіотизм і брехня.
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02.02.2024 20:55 Відповісти
Документа про відставку Залужного на сьогодні немає, - Данілов Джерело: https://censor.net/ua/n3471309
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02.02.2024 22:07 Відповісти
Керівництво України поінформувало адміністрацію президента США Джо Байдена, що президент Володимир Зеленський ухвалив рішення про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, повідомляє The Washington Post із посиланням на два джерела.

Співрозмовники газети заявили, що в Білому домі "не підтримали і не заперечували" проти такого рішення, визнавши, що це суверенний вибір українського президента.

"Завдяки ранньому попередженню у Білого дому була можливість закликати Зеленського переглянути доленосне рішення, хоча він і вирішив цього не робити", - пише WP.
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02.02.2024 23:05 Відповісти
Брехня!!!
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03.02.2024 02:04 Відповісти
https://www.president.gov.ua/documents/decrees



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03.02.2024 10:56 Відповісти
 
 