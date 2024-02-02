Документа про відставку Залужного на сьогодні немає, - Данілов
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Документа про відставку головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного на сьогодні немає.
Про це заявив сьогодні, 2 лютого, в коментарі Українському радіо секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, а Апараті Ради нацбезпеки та оборони не працюють з домислами, іншими речами, крім документів.
"Документа про відставку головнокомандувача на сьогодні немає. Якщо з’явиться документ, тоді можна питати думку і про щось говорити. Доти, доки його немає, я б нікому не радив піднімати ці хвилі, починати розповідати, що щось відбулося", - сказав Данілов.
Він зазначив, що такі речі дуже дестабілізують ситуацію безпосередньо в армії, і це не на користь. "Якщо будуть ті чи інші документи, тоді ми можемо про це говорити", — додав секретар РНБО.
При цьому він зазначив, що поважні видання інколи публікують "такі речі, які не зовсім відповідають дійсності".
"Я свідомий про що я розповідаю. Інколи людям приписують те, що не відбувалося. На сьогодні ми живемо в такому світі, де, на жаль, інформаційні війни тривають 24 години на добу і дуже потужно впливають на підсвідомість", – зауважив Данілов.
Відставка Залужного
Раніше джерела повідомляли про те, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про зняття з посади Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Однак пізніше прессекретар президента Зеленського Сергій Никифоров у коментарі УП заявив, що Валерія Залужного не звільняли з посади.
За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова найближчим часом Зеленський на Ставці запропонує змінити військове керівництво, зокрема і Залужного.
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Ветеринар маскує "хід конем", не розуміє що пішаки назад не ходять.....
У списках тих, що говорять правду, данілов не числиться.
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"Наши источники утверждают, что вопреки заявлениям украинской и американской пресс-служб, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд встречалась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кстати, госпожа Нуланд принесла на встречу печенье - купленное в ее родном Нью-Йорке. Естественно, всех интересует - поднимался ли вопрос генерала Залужного во время встречи? - Да, поднимался. Причем, госпожа Нуланд в своей манере прямо в лоб заявила Зеленскому, что Госдеп США будет крайне недоволен попытками отправить генерала Залужного в отставку. Зеленский в ответ начал нервничать: стал говорить, что Залужный, мол, потерял нюх, и у него сейчас «одни поражения». Особенно Зеленский подчеркнул, что Залужный, мол, отбился от рук и имеет наглость спорить с самим президентом Зеленским!!!
Госпожа Нуланд внимательно выслушала спитч Зеленского, но отметила что период когда «Залужный потерял нюх» как-то поразительно совпал со временем, когда в управление войсками стала вмешиваться ставка Зеленского. Так же она напомнила, что существует прямая связь между военными успехами Украины и военной помощью Запада. После чего госпожа Нуланд предложила Зеленскому отведать ее ньюйоркских печенек. Зеленский, как говорят, печеньку взял, но грыз ее с таким лицом, будто пережевывал как минимум окопную мышь.
Намек госпожи Нуланд выглядит более чем прозрачно. В конце концов, Зеленский стал убеждать Нуланд, что конфликт улажен, и Залужного убирать никто не собирается."
Втім, ми всі такі довірливі, так всі довіряємо ЄрЗе
не думаю, що зеля зрозумів цей сигнал
Прошу пробачення, можна питати думку КОГО?
Та невже? А зможе твій склєроз нагадати тобі твої ж висловлювання у період з вересеня 2021-го по 23 лютого 2022-го? А порівняти їх з твоїми закидами на протязі 2023-го і зараз?
То коли ти був "свідомий": тоді чи тепер? 🤔
Події останніх днів не залишили сумнівів: Володимир Зеленський хоче, щоб Залужний пішов. Бажано сам, щоб це не президент підписав указ про відставку популярного військового лідера, а він добровільно перейшов на іншу роботу.
У четвер головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував на сайті CNN колонку, в якій розповів про своє бачення війни України з Росією на її нинішній стадії.
Але текст Залужного мало схожий на заповіт воєначальника, що йде. Він йти не збирається.
Залужний має план, він готовий його реалізовувати, його відставка у цій ситуації виглядатиме як незгода президента з цим планом. Стає очевидним й інше питання: а що саме не подобається у цьому плані Зеленському, і що пропонує він сам?
Для мене цього достатньо щоб зрозуміти що звільнення Залужного неминуче.
Сподіваюся на місце Залужного наш комік поставить когось не з Кварталу 95
Ні, візьме з нацгвардії. У нього там майже два роки кум іміджмейкером воює.
"дійова особа (бере слухавку телефону і приставляє до вуха):
- Да, я слушаю...
голос в слухавці:
- Кхе-кхе. Ти кагда должок сабіраєшся атдавать?..
дійова особа (протяжно):
- Нууу, ето трудна. Я так не смагууу...
голос в слухавці:
- Тагда падпіши указ о снятіі Лужонава. І ми в расчете.
дійова особа (бадьоро):
- Да? Ета пажалуста. До канца недєлі патпішу.
а де ж страшна данілівська бімба/ракета, над якою особисто він почав язиком працювати ще весною 2022го?
Чи це тільки домисл?
Як і "робота" РНБО та її лідора загалом?
є такі, справжні бойові генерали, котрі б погодилися на це? чи хомчака поверне?
Співрозмовники газети заявили, що в Білому домі "не підтримали і не заперечували" проти такого рішення, визнавши, що це суверенний вибір українського президента.
"Завдяки ранньому попередженню у Білого дому була можливість закликати Зеленського переглянути доленосне рішення, хоча він і вирішив цього не робити", - пише WP.
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