Атака "Шахедами" на Дніпропетровщину: Є кілька влучань, здійнялися пожежі. ФОТО

У ніч на 3 лютого ворог атакував дронами-камікадзе Дніпропетровщину. 5 шахедів знищили ПвК "Схід". Втім, сталося і кілька влучань.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, виникли дві пожежі. Без світла в районі майже 15000 людей. А ще - дві котельні Кривого Рогу, які забезпечують 43000 абонентів.

"У місті частково знеструмнений швидкісний трамвай. Також деякі родини залишилися без водопостачання", - йдеться у повідомленні.

Обстріл Нікопольщини

Лисак також інформує, що Нікопольщину цієї ночі агресор обстріляв з артилерії. Пошкоджено 2 приватні будинки, господарську споруду, лінію електропередач.

За даними ОВА, минулося без загиблих та постраждалих.

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Що відомо про атаку "Шахедів" у ніч на 3 лютого

Як інформували Повітряні сили, знищено 9 із 14 ворожих "Шахедів".