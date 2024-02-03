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Дніпропетровщина (2399) обстріл (21351) дрони (2590)

Атака "Шахедами" на Дніпропетровщину: Є кілька влучань, здійнялися пожежі. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У ніч на 3 лютого ворог атакував дронами-камікадзе Дніпропетровщину. 5 шахедів знищили ПвК "Схід". Втім, сталося і кілька влучань.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, виникли дві пожежі. Без світла в районі майже 15000 людей. А ще - дві котельні Кривого Рогу, які забезпечують 43000 абонентів.

"У місті частково знеструмнений швидкісний трамвай. Також деякі родини залишилися без водопостачання", - йдеться у повідомленні.

Обстріл Нікопольщини 

Лисак також інформує, що Нікопольщину цієї ночі агресор обстріляв з артилерії. Пошкоджено 2 приватні будинки, господарську споруду, лінію електропередач.

За даними ОВА, минулося без загиблих та постраждалих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки ворожих обстрілів Дніпропетровщини: одна людина зазнала поранення. ФОТОрепортаж

Наслідки обстрілу Дніпропетровщини
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини

Що відомо про атаку "Шахедів" у ніч на 3 лютого

Як інформували Повітряні сили, знищено 9 із 14 ворожих "Шахедів".

Автор: Ірина Дашківська
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На фотках нищета - мир не видел... Особенно голимый "еврозабор" - складывается впечатление, шо смотришь на цвынтар.
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03.02.2024 09:33 Відповісти
Висрався суржиком ? Легше стало ? Там, взагалі-то, українці живуть.
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03.02.2024 11:12 Відповісти
Я про себе й кажу, про жебрака, представника нацii, котра в 73% проголосувала за злидарство.
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03.02.2024 11:32 Відповісти
Меня нипадецки улыбнуло, мол, там (в злидарствi), взагалі-то, українці живуть, - знамо перец, шо не инопланетяне.
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03.02.2024 11:35 Відповісти
Згоден. Був би непоганий цвинтар для твоєї могили.
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04.02.2024 00:25 Відповісти
"Цвьінтар" тобі вже ввижається? Це добре,дуже добре
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04.02.2024 15:35 Відповісти
Куди приходить Кацапсин, там випалена земля, якщо вони скидають півтонні бомби на свої населені пункти, до речі, звідки ЗСУ не беруть, що вони про чужі міста та населення!!
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04.02.2024 13:14 Відповісти
 
 