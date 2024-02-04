Київ планує створити у поточному році мільйон ударних безпілотників, - WSJ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Україна планує збільшити у 2024 році до 1 млн одиниць виробництво FPV-дронів у невеликих секретних майстернях по всій території країни. Причиною стала відсутність фінансування оборонних потреб з боку США, а також нестача та дорожнеча артилерійських і ракетних систем.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
Видання зазначає, що в такий спосіб Україна намагається компенсувати нестачу боєприпасів, що утворилася через відсутність військової допомоги від США. Йдеться про створення "мільйонної армії вибухонебезпечних дронів із функцією FPV".
У статті зазначається, що сьогодні Україна не здатна виробляти артилерійські та ракетні системи в необхідних для неї великих масштабах. На це знадобляться роки та мільярди доларів.
Натомість можна виробляти безпілотники, які можна зібрати з деталей, доступних на комерційному ринку та які коштують кілька сотень доларів кожен. Тож по всій Україні з’являються саморобні заводи, які щомісяця випускають тисячі FPV-безпілотників.
Одне таке підприємство, на кожному з яких працюють близько 20 осіб, здатне щомісяця виготовляти близько 3000 FPV-дронів. А найближчим часом виробництво планується збільшити до 10 тисяч безпілотників на місяць.
Будь ласка, зачекайте...
https://republic.com.ua/article/ermak-iz-ispanii-v-
Украинские СМИ уже детально осветили визит президента Зеленского в Золотое и его общение с собравшимися там добровольцами, протестующими против отступления украинской армии с украинской земли.
Стиль, речь, лексика полууголовной шпаны, продемонстрированная Зеленским, получила негативный резонанс практически во всех средствах массовой информации и соцсетях. Но нас, как всегда, интересуют детали. Ибо главное - мелочи.
В поездке Зеленского сопровождала уж совершенно неожиданная в таком визите и малоизвестная широкой публике личность - Андрей Ермак.
Личный помощник президента, доверенный переговорщик по всем скользким и закулисным темам. Именно он вел переговоры с Джулиани, именно он вел переговоры по австрийским инвесторам земли, именно его собирался отправлять Зеленский во главе группы переговорщиков по газу…
Министр иностранных дел Пристайко в интервью достаточно ясно обозначил Ермака как специалиста по «чувствительным и деликатным вопросам». Не будем спрашивать, откуда у специалиста по интеллектуальной собственности такие способности к переговорам (мало ли - самородок, талант), но эффективность переговорщика определяется результатом. И какой же результат мы имеем?
Переговоры с Джулиани вылились в обвал украинско-американских отношений и дикий внутриполитический скандал в США, земельный вопрос - одна из основных фишек экономической программы Зеленского, источник глобального инвестирования в Украину - закончился запретом участия иностранцев и будущим дерибаном земли между узким кругом людей по бросовой цене, информированная обо всех украинских телодвижениях в газовом вопросе Россия твердо ведет дело к реализации своего плана - «качаю сколько хочу и когда хочу».
Собственно, результат «чувствительных и деликатных» действий Ермака на международной арене - просто катастрофичен для Украины.
Ну ладно, испанское вино и осетрина в Испании - это понятно, но Золотое? Что нужно в Золотом Ермаку? Это не его сфера, не его тема, не его контингент переговоров и, тем не менее, ухватив рюкзачек и Вову, Ермак летит в Золотое.
Результат мы видели все. Но есть детали.
Первичная, с самого начала, агрессия не характерна для общения Зеленского. В начале его общения всегда следует пусть и короткий, но всегда просматриваемый этап установления положительного эмоционального контакта. Это профессиональная привычка и она уже стала частью его личности.
Жесткая агрессия с первых минут означает лишь одно - еще до контакта Зеленского довели до состояния психологического невосприятия аргументов другой стороны. Его обработали на конфликт еще в самолете. А далее все пошло как есть - агрессия, «ты», «я не лох» и тому подобное.
Кроме Ермака других авторов этой обработки нет - Богдан далеко, пилоты заняты, со свитой Вова не общается.
Косвенным подтверждением причастности Ермака служат и его собственные слова, сказанные после встречи «К сожалению, но эти люди были настроены на негатив». Классический психологический прием смешивания причины и следствия.
Мы всегда были сторонниками классики, а классики говорили - «Ищите кому выгодно».
Так Cui prodest? - кому выгодно, чтобы украинские войска отступили с украинской земли? Ответ один - России.
Последние полтора года украинские войска шаг за шагом приближаются в структурным центрам ОРДЛО. Они стоят в 2-3 км от Донецка, полуокружен Докучаевск, падение которого может вообоще обрушить весь фронт сепаратистов, украинская армия явно выигрывает позиционную войну. У России нет ресурсов для масштабной агрессии. Остается лишь одно - политическими манипуляциями заставить Украину принять условия агрессора. Благо, объект манипуляций - президент Украины - жалок и ничтожен.
И подключение к этому вопросу Ермака вовсе не случайность.
Ермак - личность, света не любящая. В своих интервью он постоянно повторяет что не хочет занимать никаких государственных должностей, а хочет быть «близким к президенту человеком». Похвально. И идеальная позиция для оказания скрытого влияния и маскировки собственных связей.
Мы принципиальные противники вмешательства в личную жизнь человека, но… Родина требует…
Начнем со связей, личных. Очень близкая Ермаку женщина (любимая женщина \ жена \ гражданская жена \ любовь всей жизни, не важно) является гражданкой Российской Федерации. В администрации Зеленского - это тренд. Там у многих такое же, но она близкая родственница сенатора РФ Валерия Пономарева. Именно в его особняке в Испании и проходили большинство этапов переговоров Ермака с Джулиани.
Первичное знакомство Ермака с Пономаревым состоялось через его бизнес-партнера, тоже гражданина РФ Рахамима Эмануилова, с которым помощник президента Украины Андрей Ермак владеет совместным бизнесом.
А теперь о бизнесе.
Ермак является бизнес-партнером Эмануилова в двух украинских компаниях - ООО М.Е.П. и ЗАО Интерпромфинанс Украина. Эмануилов - основатель компании Интерпромторг, которая значится среди акционеров российского «Интерпромбанка». Одним из членов совета директоров Интерпромбанка является Иван Садчиков - зять Сергея Приходько.
Да-да. Того самого, перед которым чуть не на коленях ползал Дерипаска и одного из кураторов и действующих сил тайных внешнеполитических операций РФ.
И что же это получается? Рядом с нашим президентом в «чувствительных и деликатных вопросах» находится человек, напрямую связанный с российскими центрами тайных внешнеполитических операций ?
Не отсюда ли Россия знает почти о каждом украинском движении в международной и не только сфере?
Кто реально формирует внешнеполитический курс Украины - президент Зеленский или Сергей Приходько через Ермака?
Только не нужно кричать! Не будите СБУ…
а нижче на ЦЕНЗОР сьогодні новини , як головний бувший менеджер аграрного бізнесу Ахмєтова нині міністр стратегічних галузей не виробляючий дрони Камишін досяг успіхів у вивезенні збіжжя до довоєнних результатів-тів
Из Испании в Золотое
https://timeze2019.blogspot.com/2019/10/blog-post_26.html
А хто, хто, президенту служить?
А хто, хто, дрони не клепає?
А хто, хто бабло в МОУ загрібає?
А хто, хто, фуйлу служить?
А хто, хто, розмінував, курва розмінував Чонгар?
"Я абсолютно відповідально вам скажу, що ухвалення рішення про замінування, розмінування, натискання кнопки, щоб щось підірвати, взагалі не відноситься до компетенції цивільної влади. Ні до уряду, ні до президента, ні до міністра оборони, ні до прем'єр-міністра, ні до народних депутатів, ні до вас - ні до кого. Це суто військове питання. Тому хтось придумав цей наратив, і придумав, що хтось там сказав підірвати-не підірвати, розмінувати - це суто військова історія, саперна", - наголосив Резніков.
Тому все частіше і вимогливіше суспільство ставить владі незручні запитання: як могло трапитись, що південь України був окупований рашистами впродовж тижня після повномасштабного вторгнення?чому не були підірвані мости, які з'єднували Крим з материковою територією України?;хто віддав наказ не підривати мости та розмінувати мінні загородження?
https://censor.net/ru/blogs/3431871/yak_zevlada_priznachila_strlochnika_yakiyi_vzyav_na_sebe_vdpovdalnst_za_ne_pdriv_chongarskih_mostv_scho
це казочки від щеНЕвтіка та 95-кагалу...
Пильнуймо Україну від єрмаків!!
BROWSING ERMAK
Мразь и подонок: Ермак поставил лидеру крымских татар, народному депутату Мустафе Джемилеву условие
Глава Офиса президента Андрей Ермак поставил лидеру крымских татар, народному депутату от «Европейской Солидарности» Мустафе Джемилеву условие - как только он выйдет из партии Порошенко - вопросы крымских татар начнут решаться быстрее.
Об этом на своей странице в социальной сети пишет журналист, заместитель генерального директора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев.
І ось ділимо на 12 місяців - отримуємо 83 333 дронів на місяць. На сьогодні зроблено вже 100 000 дронів які вбили 30 000 ординців.
зековдронов. Смотри ж не перепутай, Зетузов.
Це мабуть розраховано на довбойобів, які ще залишились від тих 13,5 мільйонів.
The Most Popular Man in Ukraine Has Become a Problem for Zelenskiy
Я чим даля тим більш утверджуюсь у думці що професійні журналізди приносять більше шкоди ніж користі.
але ж китайці не заспокоїлися. і почали плавити чавун в кожній хаті. через деякий час вийшлі на перше місце по кількості чавуну на душу населення. але, ж той чавун, був якості, всього китайського.
до чого я? ааа...
так, може і можна виготовити млн дронів. але якої вони будуть якості. на ютубі є відоскик, де кацап палкою, збиває наш дрон. такої якості?
Тобто якщо приблизно, лишилось 11 місяців * на 10 000 =110 000 на кінець 2024 року ! ! !
1 000 000 - 110 000 = 890 000 !
Автор: Роман Свиридовіч - знатний брехун однако
А відмовитесь, вимкнемо світло)))
" За ідеєю глави мінцифри Фьодорова"
До речі, як там " Дія" працює?