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виробництво (229) дрони (2590)

Київ планує створити у поточному році мільйон ударних безпілотників, - WSJ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дрони,fpv

Україна планує збільшити у 2024 році до 1 млн одиниць виробництво FPV-дронів у невеликих секретних майстернях по всій території країни. Причиною стала відсутність фінансування оборонних потреб з боку США, а також нестача та дорожнеча артилерійських і ракетних систем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Видання зазначає, що в такий спосіб Україна намагається компенсувати нестачу боєприпасів, що утворилася через відсутність військової допомоги від США. Йдеться про створення "мільйонної армії вибухонебезпечних дронів із функцією FPV".

У статті зазначається, що сьогодні Україна не здатна виробляти артилерійські та ракетні системи в необхідних для неї великих масштабах. На це знадобляться роки та мільярди доларів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Часткова монополізація ОПК України та недосконалість законодавства призводять до проблем із виробництвом зброї, - Залужний

Натомість можна виробляти безпілотники, які можна зібрати з деталей, доступних на комерційному ринку та які коштують кілька сотень доларів кожен. Тож по всій Україні з’являються саморобні заводи, які щомісяця випускають тисячі FPV-безпілотників.

Одне таке підприємство, на кожному з яких працюють близько 20 осіб, здатне щомісяця виготовляти близько 3000 FPV-дронів. А найближчим часом виробництво планується збільшити до 10 тисяч безпілотників на місяць.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дронів буде більше. У планах на 2024 рік контракти на сотні тисяч БПЛА, - Умєров

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+26
це що за дичина, якийсь журналіст надивився телемарафон і послухав блазня ?
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04.02.2024 01:30
+23
Це якась нова казка для лохів чи кокс з останньої партії дуже забористий?
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04.02.2024 01:27
+18
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04.02.2024 02:54
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А ОП, думает как бы на этом урвать
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04.02.2024 01:20 Відповісти
НАГАДУВАННЯ - про історію з ЯНЕЛОХОМ та простим помічником Ермакрм - 2019 рік жовтень
https://republic.com.ua/article/ermak-iz-ispanii-v-

Украинские СМИ уже детально осветили визит президента Зеленского в Золотое и его общение с собравшимися там добровольцами, протестующими против отступления украинской армии с украинской земли.

Стиль, речь, лексика полууголовной шпаны, продемонстрированная Зеленским, получила негативный резонанс практически во всех средствах массовой информации и соцсетях. Но нас, как всегда, интересуют детали. Ибо главное - мелочи.

В поездке Зеленского сопровождала уж совершенно неожиданная в таком визите и малоизвестная широкой публике личность - Андрей Ермак.



Личный помощник президента, доверенный переговорщик по всем скользким и закулисным темам. Именно он вел переговоры с Джулиани, именно он вел переговоры по австрийским инвесторам земли, именно его собирался отправлять Зеленский во главе группы переговорщиков по газу…
Министр иностранных дел Пристайко в интервью достаточно ясно обозначил Ермака как специалиста по «чувствительным и деликатным вопросам». Не будем спрашивать, откуда у специалиста по интеллектуальной собственности такие способности к переговорам (мало ли - самородок, талант), но эффективность переговорщика определяется результатом. И какой же результат мы имеем?

Переговоры с Джулиани вылились в обвал украинско-американских отношений и дикий внутриполитический скандал в США, земельный вопрос - одна из основных фишек экономической программы Зеленского, источник глобального инвестирования в Украину - закончился запретом участия иностранцев и будущим дерибаном земли между узким кругом людей по бросовой цене, информированная обо всех украинских телодвижениях в газовом вопросе Россия твердо ведет дело к реализации своего плана - «качаю сколько хочу и когда хочу».

Собственно, результат «чувствительных и деликатных» действий Ермака на международной арене - просто катастрофичен для Украины.

Ну ладно, испанское вино и осетрина в Испании - это понятно, но Золотое? Что нужно в Золотом Ермаку? Это не его сфера, не его тема, не его контингент переговоров и, тем не менее, ухватив рюкзачек и Вову, Ермак летит в Золотое.


Результат мы видели все. Но есть детали.

Первичная, с самого начала, агрессия не характерна для общения Зеленского. В начале его общения всегда следует пусть и короткий, но всегда просматриваемый этап установления положительного эмоционального контакта. Это профессиональная привычка и она уже стала частью его личности.
Жесткая агрессия с первых минут означает лишь одно - еще до контакта Зеленского довели до состояния психологического невосприятия аргументов другой стороны. Его обработали на конфликт еще в самолете. А далее все пошло как есть - агрессия, «ты», «я не лох» и тому подобное.

Кроме Ермака других авторов этой обработки нет - Богдан далеко, пилоты заняты, со свитой Вова не общается.

Косвенным подтверждением причастности Ермака служат и его собственные слова, сказанные после встречи «К сожалению, но эти люди были настроены на негатив». Классический психологический прием смешивания причины и следствия.

Мы всегда были сторонниками классики, а классики говорили - «Ищите кому выгодно».
Так Cui prodest? - кому выгодно, чтобы украинские войска отступили с украинской земли? Ответ один - России.
Последние полтора года украинские войска шаг за шагом приближаются в структурным центрам ОРДЛО. Они стоят в 2-3 км от Донецка, полуокружен Докучаевск, падение которого может вообоще обрушить весь фронт сепаратистов, украинская армия явно выигрывает позиционную войну. У России нет ресурсов для масштабной агрессии. Остается лишь одно - политическими манипуляциями заставить Украину принять условия агрессора. Благо, объект манипуляций - президент Украины - жалок и ничтожен.
И подключение к этому вопросу Ермака вовсе не случайность.

Ермак - личность, света не любящая. В своих интервью он постоянно повторяет что не хочет занимать никаких государственных должностей, а хочет быть «близким к президенту человеком». Похвально. И идеальная позиция для оказания скрытого влияния и маскировки собственных связей.

Мы принципиальные противники вмешательства в личную жизнь человека, но… Родина требует…

Начнем со связей, личных. Очень близкая Ермаку женщина (любимая женщина \ жена \ гражданская жена \ любовь всей жизни, не важно) является гражданкой Российской Федерации. В администрации Зеленского - это тренд. Там у многих такое же, но она близкая родственница сенатора РФ Валерия Пономарева. Именно в его особняке в Испании и проходили большинство этапов переговоров Ермака с Джулиани.

Первичное знакомство Ермака с Пономаревым состоялось через его бизнес-партнера, тоже гражданина РФ Рахамима Эмануилова, с которым помощник президента Украины Андрей Ермак владеет совместным бизнесом.

А теперь о бизнесе.

Ермак является бизнес-партнером Эмануилова в двух украинских компаниях - ООО М.Е.П. и ЗАО Интерпромфинанс Украина. Эмануилов - основатель компании Интерпромторг, которая значится среди акционеров российского «Интерпромбанка». Одним из членов совета директоров Интерпромбанка является Иван Садчиков - зять Сергея Приходько.

Да-да. Того самого, перед которым чуть не на коленях ползал Дерипаска и одного из кураторов и действующих сил тайных внешнеполитических операций РФ.

И что же это получается? Рядом с нашим президентом в «чувствительных и деликатных вопросах» находится человек, напрямую связанный с российскими центрами тайных внешнеполитических операций ?

Не отсюда ли Россия знает почти о каждом украинском движении в международной и не только сфере?

Кто реально формирует внешнеполитический курс Украины - президент Зеленский или Сергей Приходько через Ермака?

Только не нужно кричать! Не будите СБУ…
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04.02.2024 05:36 Відповісти
"...земельный вопрос - одна из основных фишек экономической программы Зеленского, источник глобального инвестирования в Украину - закончился запретом участия иностранцев и будущим дерибаном земли между узким кругом людей по бросовой цене," "и т д -
а нижче на ЦЕНЗОР сьогодні новини , як головний бувший менеджер аграрного бізнесу Ахмєтова нині міністр стратегічних галузей не виробляючий дрони Камишін досяг успіхів у вивезенні збіжжя до довоєнних результатів-тів

Из Испании в Золотое
https://timeze2019.blogspot.com/2019/10/blog-post_26.html
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04.02.2024 08:08 Відповісти
А хто, хто президента любить?
А хто, хто, президенту служить?
А хто, хто, дрони не клепає?
А хто, хто бабло в МОУ загрібає?
А хто, хто, фуйлу служить?
А хто, хто, розмінував, курва розмінував Чонгар?

"Я абсолютно відповідально вам скажу, що ухвалення рішення про замінування, розмінування, натискання кнопки, щоб щось підірвати, взагалі не відноситься до компетенції цивільної влади. Ні до уряду, ні до президента, ні до міністра оборони, ні до прем'єр-міністра, ні до народних депутатів, ні до вас - ні до кого. Це суто військове питання. Тому хтось придумав цей наратив, і придумав, що хтось там сказав підірвати-не підірвати, розмінувати - це суто військова історія, саперна", - наголосив Резніков.

Тому все частіше і вимогливіше суспільство ставить владі незручні запитання: як могло трапитись, що південь України був окупований рашистами впродовж тижня після повномасштабного вторгнення?чому не були підірвані мости, які з'єднували Крим з материковою територією України?;хто віддав наказ не підривати мости та розмінувати мінні загородження?

https://censor.net/ru/blogs/3431871/yak_zevlada_priznachila_strlochnika_yakiyi_vzyav_na_sebe_vdpovdalnst_za_ne_pdriv_chongarskih_mostv_scho
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04.02.2024 10:51 Відповісти
Це якась нова казка для лохів чи кокс з останньої партії дуже забористий?
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04.02.2024 01:27 Відповісти
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04.02.2024 06:41 Відповісти
дрони там де і "хорватські" снаряди
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04.02.2024 10:52 Відповісти
100%
це казочки від щеНЕвтіка та 95-кагалу...
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04.02.2024 11:17 Відповісти
Ще одні слоупоки роздуплилися. Субота, новин нема тож тягають позавчорашнє.
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04.02.2024 01:29 Відповісти
це що за дичина, якийсь журналіст надивився телемарафон і послухав блазня ?
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04.02.2024 01:30 Відповісти
що там чутно? Не ******** ще по одному кацапському НПЗ?
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04.02.2024 01:31 Відповісти
Без оманських з ОПУ, є шанс, але ж …. єрмака не для цього тримають московіти в Україні!!

Пильнуймо Україну від єрмаків!!
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04.02.2024 01:35 Відповісти
https://republic.com.ua/article/tag/ermak/page/3

BROWSING ERMAK
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04.02.2024 06:25 Відповісти
рекомендую ціла збірка з сторінками й етапами захоплення влади та впливу- ПРО ЄРМАКА
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04.02.2024 08:09 Відповісти
там же така сторінка

Мразь и подонок: Ермак поставил лидеру крымских татар, народному депутату Мустафе Джемилеву условие



Глава Офиса президента Андрей Ермак поставил лидеру крымских татар, народному депутату от «Европейской Солидарности» Мустафе Джемилеву условие - как только он выйдет из партии Порошенко - вопросы крымских татар начнут решаться быстрее.

Об этом на своей странице в социальной сети пишет журналист, заместитель генерального директора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев.
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04.02.2024 08:12 Відповісти
Угу. таке враження, що США затягуючи з рішенням про достатню військову допомогу ************ Україну до власного виробництва зброї. Весільні дрони будуть вирішальними у цій битві, треба лише до них вибухівку приладнати.
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04.02.2024 01:37 Відповісти
Хтось бухав до вчора, а сьогодні прочитав давнішню новину в якій Осел обіцяв зробити мільйон дронів на рік.
І ось ділимо на 12 місяців - отримуємо 83 333 дронів на місяць. На сьогодні зроблено вже 100 000 дронів які вбили 30 000 ординців.
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04.02.2024 01:45 Відповісти
Заголовок не відповідає тексту))) в заголовку Київ, по тексту Україна...чи то жОПа спецом таке видає, щоб потім провал з виготовлення повісити на киян, або особисто на Кличка?
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04.02.2024 02:19 Відповісти
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04.02.2024 06:45 Відповісти
скільки міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зібрав FPV-дрони вдома. Де майстер клас від цього поца?
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04.02.2024 10:55 Відповісти
Зара, тільки мільярдне дерево посадять і відразу дрони.
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04.02.2024 02:32 Відповісти
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04.02.2024 02:54 Відповісти
Посадить миллиард деревьев и выпустить миллион зеков дронов. Смотри ж не перепутай, Зетузов.
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04.02.2024 03:02 Відповісти
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04.02.2024 06:43 Відповісти
А в підсумку ні дерев, ні грошей, все щезло, як корова язиком злизала.
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04.02.2024 03:53 Відповісти
Та садять дерева, навіть сьоння...((
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04.02.2024 08:28 Відповісти
Їх завжди садили, але питання в тому скільки тебе не цікавить, бо порівнювати з цифрами брехунця невдобно
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04.02.2024 08:41 Відповісти
Та да. Кушай кашу.
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04.02.2024 11:47 Відповісти
Може він мав на увазі лярд кущів коноплі?
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04.02.2024 04:53 Відповісти
Актору все одно - гонорар вже заплатили, головне ротом працювати на публіку.
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04.02.2024 14:59 Відповісти
хто йому підсипав "манку"
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04.02.2024 10:56 Відповісти
Ну когда уже у этого клоуна дела будут идти впереди его языка? Ладно бы языком управляло что-то интеллектуальное, но он продолжает играть слугу 73%-ов народа.
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04.02.2024 02:56 Відповісти
два дрона з одну хвлину у невеличкій секретній майстерні, яка працює цілодобово 24\7 ??
Це мабуть розраховано на довбойобів, які ще залишились від тих 13,5 мільйонів.
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04.02.2024 03:28 Відповісти
Ну раз саме видання WSJ говорить...
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04.02.2024 04:51 Відповісти
На Али есть квадрокоптеры за 15 долларов.
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04.02.2024 04:55 Відповісти
И? Сколько вы приобрели?
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04.02.2024 16:42 Відповісти
Тоді 2740 дронів на день можемо відправляти по терористах з рашки… ну поки що мабуть до 50 не дотягаємо, мабуть на кінець року бережемо, будемо всі одразу запускати?..
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04.02.2024 06:08 Відповісти
Навіть тих 25тис. дронів так і не знайшлося про які зельц брехав всій країні на конференції
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04.02.2024 13:33 Відповісти
Ух ти!!! Шо,опять?
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04.02.2024 06:23 Відповісти
Bloomberg теж вийшов із зимової сплячки і витягнув вчора "новину" тижневої свіжості про Залужного.
The Most Popular Man in Ukraine Has Become a Problem for Zelenskiy
Я чим даля тим більш утверджуюсь у думці що професійні журналізди приносять більше шкоди ніж користі.
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04.02.2024 06:44 Відповісти
50 %від суми на дрони піде на відкати для людей що вимагають відставки Залужного.
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04.02.2024 06:45 Відповісти
свого часу, китай заганяв до смерті всіх своїх горобців, тому що вони крали пшеницю. знищили горобців прийшла сарана. взагалі знищила всі посіви. терміново, сересер допоміг, привіз своїх горобців.
але ж китайці не заспокоїлися. і почали плавити чавун в кожній хаті. через деякий час вийшлі на перше місце по кількості чавуну на душу населення. але, ж той чавун, був якості, всього китайського.

до чого я? ааа...
так, може і можна виготовити млн дронів. але якої вони будуть якості. на ютубі є відоскик, де кацап палкою, збиває наш дрон. такої якості?
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04.02.2024 09:13 Відповісти
А найближчим часом виробництво планується збільшити до 10 тисяч безпілотників на місяць. Джерело: https://censor.net/ua/n3471477

Тобто якщо приблизно, лишилось 11 місяців * на 10 000 =110 000 на кінець 2024 року ! ! !

1 000 000 - 110 000 = 890 000 !

Автор: Роман Свиридовіч - знатний брехун однако
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04.02.2024 09:22 Відповісти
Тільки бездарі з iq нижче плінтуса,що навіть рахувати не вміють, шапіто. .
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04.02.2024 09:24 Відповісти
Миллион дронов, нормально.. 600 тыс - на орков, 400 тыс - на прочие расходы/ цели..
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04.02.2024 09:41 Відповісти
Можна виробляти хоч сто мільярдів дронів на секунду, однак факт залишається фактом - якщо зепідри не виділяють бюджетних грошей на придбання дронів, то мільйон дронів ніколи не буде у війську.
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04.02.2024 10:20 Відповісти
Вже виділили 40 млрд, а потім ще 20 млрд. Але не дронів ні грошей.
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04.02.2024 16:39 Відповісти
Слова і справи - то абсолютно різні поняття.
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04.02.2024 10:39 Відповісти
Зесарана вже заї..ї...ї..ла з своїм "ентузізязьмом" !
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04.02.2024 10:58 Відповісти
Обіцянки цяцянки 😡
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04.02.2024 11:02 Відповісти
Україна чи ПАЛКОводець по роялю???
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04.02.2024 12:05 Відповісти
Мільйону на рік буде за мало, потрібно по мільйону на місяць і тоді буде все добре.
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04.02.2024 12:28 Відповісти
" Секретні майстерні по всій Україні" - це кухні українців, які за власний кошт, але за безкоштовне навчання по zoom, повинні зібрати мільйон дронів.
А відмовитесь, вимкнемо світло)))
" За ідеєю глави мінцифри Фьодорова"
До речі, як там " Дія" працює?
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04.02.2024 16:33 Відповісти
https://youtu.be/DK6IGG5zRU8?si=tWDenI5fMpIJT7wx
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04.02.2024 16:35 Відповісти
 
 