Удар РФ по Золочеву: дві поранені у задовільному стані, мама загиблого хлопчика - у стані середньої важкості

Внаслідок ракетного удару військ РФ по Золочеву на Харківщині травм зазнали три жінки.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За даними ОВА, пацієнтки 39 та 28 років перебувають у травматологічному відділенні із переламами кінцівок. Їхній стан лікарі оцінюють як задовільний.

"21-річня жінка, мати загиблої дитини, у стані середньої важкості перебуває в хірургії. Наразі лікарі проводять усі необхідні обстеження та подальше лікування", - додає Синєгубов.

Також читайте: На Харківщині сапери ДСНС знищили нерозірвану КАБ-250, яка впала на приватне подвір’я. ФОТО

Що відомо про ракетний удар РФ по Золочеву

Раніше повідомлялося, що у ніч на 6 лютого окупанти завдали ударів по Золочеву Богодухівського району на Харківщині. Згодом стало відомо, що внаслідок удару загинув двомісячний хлопчик.