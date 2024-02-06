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Удар РФ по Золочеву: дві поранені у задовільному стані, мама загиблого хлопчика - у стані середньої важкості

золочев

Внаслідок ракетного удару військ РФ по Золочеву на Харківщині травм зазнали три жінки.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За даними ОВА, пацієнтки 39 та 28 років перебувають у травматологічному відділенні із переламами кінцівок. Їхній стан лікарі оцінюють як задовільний.

"21-річня жінка, мати загиблої дитини, у стані середньої важкості перебуває в хірургії. Наразі лікарі проводять усі необхідні обстеження та подальше лікування", - додає Синєгубов.

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Що відомо про ракетний удар РФ по Золочеву

Раніше повідомлялося, що у ніч на 6 лютого окупанти завдали ударів по Золочеву Богодухівського району на Харківщині. Згодом стало відомо, що внаслідок удару загинув двомісячний хлопчик.

Автор: 

обстріл (28365) Харківщина (6054)


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06.02.2024 10:50 Відповісти
який може бути задовільний стан у мами загиблої дво-місячної дитини?!(
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06.02.2024 11:00 Відповісти
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06.02.2024 12:53 Відповісти
 
 