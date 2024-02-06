Удар РФ по Золочеву: дві поранені у задовільному стані, мама загиблого хлопчика - у стані середньої важкості
Внаслідок ракетного удару військ РФ по Золочеву на Харківщині травм зазнали три жінки.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За даними ОВА, пацієнтки 39 та 28 років перебувають у травматологічному відділенні із переламами кінцівок. Їхній стан лікарі оцінюють як задовільний.
"21-річня жінка, мати загиблої дитини, у стані середньої важкості перебуває в хірургії. Наразі лікарі проводять усі необхідні обстеження та подальше лікування", - додає Синєгубов.
Що відомо про ракетний удар РФ по Золочеву
Раніше повідомлялося, що у ніч на 6 лютого окупанти завдали ударів по Золочеву Богодухівського району на Харківщині. Згодом стало відомо, що внаслідок удару загинув двомісячний хлопчик.
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Чайка Київ
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чудини xelbyb
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Jimmy Hill
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