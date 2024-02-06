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США планують подвоїти виробництво 155-мм боєприпасів для передачі Україні, - ЗМІ

боєприпаси,155-мм

Армія США планує до жовтня 2024 року подвоїти виробництво 155-мм артилерійських снарядів, які використовує Україна у боротьбі з російською агресією. Виробництво має зрости з 28 000 до близько 60 000.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Defence One із посиланням на керівника відділу закупівель армії США Дага Буша.

"Армія має на меті подвоїти виробництво ключових боєприпасів, які використовуються в Україні, до жовтня", - заявив він.

Планується, що виробництво 155-мм артилерійських снарядів у США зросте з 28 000 у жовтні минулого року (останній місяць, за який були оприлюднені точні цифри - ред.) до приблизно 37 000 у квітні та близько 60 000 у жовтні 2024 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Щоб виготовити достатню кількість боєприпасів для України Заходу знадобиться два роки, - FT

Армія США сподівається швидко збільшити виробництво у 2025 році з трохи менше ніж 75 000 снарядів у квітні до 100 000 у жовтні.

"Це заплановане збільшення частково пов'язане з новим заводом, який армія будує у Техасі, і який матиме абсолютно новий спосіб виробництва снарядів, використовуючи абсолютно нові технології, які ми ніколи не використовували раніше", - зазначив Буш.

Зазначається, що доступність боєприпасів, особливо великих артилерійських снарядів калібру 155 мм, не дозволяє Україні зрівнятися з РФ за обсягом вогневого ураження. Наразі українські війська випускають близько 2 тисяч снарядів щодня, що становить приблизно одну п'яту частину від російського обсягу.

За словами Буша, масове використання 155-мм боєприпасів може змусити США переглянути потребу у власних запасах.

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"Якщо збільшення запасів - це спосіб знизити ризик затяжного конвенційного конфлікту, то на це потрібно звернути увагу", - наголосив він.

За словами Буша, США не довелося збільшувати виробництво невеликих артилерійських снарядів, танкових снарядів або мінометних мін для України, оскільки США змогли задовольнити потреби України без значного виснаження власних запасів.

Автор: 

боєприпаси (2266) виробництво (1625) США (22685) допомога і підтримка (1159)


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Топ коментарі
+6
Я вже прям і не знаю, в кого потужніша і ефективніша економіка в КНДР з Іраном, які забезпечують всім москолоту, чи в штатах
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06.02.2024 11:10
+6
"Американцы всегда находят правильное решение, перепробовав перед этим все остальные"
У. Черчилль
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06.02.2024 11:18
+3
Потужно -- рашка 60000 тис снарядів може вистріляти за день
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06.02.2024 11:10
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Я вже прям і не знаю, в кого потужніша і ефективніша економіка в КНДР з Іраном, які забезпечують всім москолоту, чи в штатах
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06.02.2024 11:10 Відповісти
Потужно -- рашка 60000 тис снарядів може вистріляти за день
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06.02.2024 11:10 Відповісти
Покі подвоять Трамп до Білого дома припреться.
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06.02.2024 11:11 Відповісти
А трампище про це знає??
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06.02.2024 11:18 Відповісти
"Американцы всегда находят правильное решение, перепробовав перед этим все остальные"
У. Черчилль
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06.02.2024 11:18 Відповісти
та де ж ті снаряди, чому досі ЗСУ відчуває їх страшений дефіцит? Нам потрібно хоча би 60тисяч на місяць - як власного виробництва, так і від союзників (а ті також щось передають, он, німці нещодавно підсобили)...
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06.02.2024 11:20 Відповісти
Та от Європа не може навіть вчасно зібрати з південнокорейських частин. Але це ж робочі міста в EU, так, пане Макрон?
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06.02.2024 12:55 Відповісти
"планують", "думають", "вирішують" etc...
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06.02.2024 11:28 Відповісти
Або тут озвучена якісь помилкові цифри або це треш. Як я розумію, 60000 це не один завод має виробити. Виникає питання до слова завод. 250 снарядів за день це мізерний об'єм виробництва для кількох заводів, це об'єм для майстерні чи невеликого цеху.
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06.02.2024 11:29 Відповісти
Або інформація про кількість перекручена, або це відверте знущання над найбільш потужньою країною-опорою свободи та демократії.
Якщо інформація правдива, то головному партнеру вже час розглядати КНДР, як сильного і небезпечного військового конкурента.
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06.02.2024 12:05 Відповісти
Нажаль, це правда.
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06.02.2024 12:36 Відповісти
Наразі вони виготовляють 28 тисяч на місяці. До початку вторгнення виробляли всього 14 тисяч на місяць. США воює ракетами вже давно, вони про звичайні снаряди не задумувалися наразі...
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06.02.2024 12:35 Відповісти
Планують стільки щоб не зробити рашке боляче !
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06.02.2024 11:31 Відповісти
60000? Розказує і сам не розуміє,яка це ганьба для США.
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06.02.2024 11:38 Відповісти
Хтось уже обіцяв мільон.
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06.02.2024 11:53 Відповісти
виявляється що сша не така вже й могутня держава....
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06.02.2024 12:13 Відповісти
живу в германии полностью согласен все деньги тратятся на пенсионеров.мигрантов. помощь развивающимся странам и т.д и т.п.запад в нынешной форме не жизнеспособен.женскими трусами. мерседессами. от врагов не отобьешся.все боятся войны но какбудто оцепенели от страха и..почти ничего не предпринимают.авось пронесет!поэтому западный народ покупает недвижимость за рубежом египет дубай тайланд турция места с немецкими колониями.есть куда смыться.конечно у кого деньги есть.
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06.02.2024 12:39 Відповісти
Я уявляю, США воюють з Китаєм і тут снаряди закінчуються, в Техасі починають виробляти снаряди поштучно, планують на якийсь там рік ракети, конгрес паркан для пінгвінів в Африці будує, а північна Корея п'яту ядерну бомбу по Вашингтону випустила, ООН озабочена.
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06.02.2024 12:15 Відповісти
це схоже на сценарій найближчого майбутнього
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06.02.2024 14:27 Відповісти
самый простой и надежный вариант собрать тостосумов украины порошенко ахметова и др.создается акционерное предприятие 51% государство+49%частники.и строится завод боеприпасовна границе или недалеко в соседней стране члена нато.снаряды это надолго завод без заказов не останется даже если война когданибудь закончится.а деньги государство возьмет выпустив военные облигации с выплатой после войны.причем облигации можно продавать и за рубежом особенно в странах с большими украинскими диаспорами.
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06.02.2024 12:26 Відповісти
Ага, вже порохно з ахметовим та ін. побігли завод будувати. От тільки шнурівки попрасують.
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06.02.2024 12:32 Відповісти
не хотят. заставить.в 1953 году во время войны между кореями в южной кореи люди сдавали золото на вооружение.купить всегда легче чем получать помощь.
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06.02.2024 12:46 Відповісти
Тільки ви нам ці снаряди все рівно не дасте, бо грошей немає. Бо секта Трампа. Вони відкидають законопроект з допомогою Україні, оскільки так сказав Трамп. Трамп йде на вибори з критикою Байдена по кордону, і Трампу не вигідно, щоб Байден вирішив цю проблему до виборів. Ну і само собою - Трамп та його секта проти будь-якої допомоги Україні.
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06.02.2024 12:33 Відповісти
цікаво а на скільки в янелоха збільшили виробництво снарядів ? чи там далі шашлики зі снарядами поплутали ?
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06.02.2024 12:48 Відповісти
На арт.складах, які вибухали після 2014 року знищено було не один міліон
снарядів 122 і 152мм. Чомусь у тодішнього президента-премєра-МО
не виникло простої, мов граблі, думки - вивезти ********** і заховати їх
у підземних виробітках у районі Карпат. Ані дрони, ані ракети їм би не
загрожували. Вирішили не паритись?
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06.02.2024 13:11 Відповісти
ну так, це ж "президента-премєра-МО" одноосібно вирішують, запихують озброєння по карманах і вивозять кудись в Карпати 🤣 плєбс взагалі мозком не користується
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06.02.2024 14:30 Відповісти
головне - не торопіться, мгу
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06.02.2024 14:38 Відповісти
 
 