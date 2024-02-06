США планують подвоїти виробництво 155-мм боєприпасів для передачі Україні, - ЗМІ

Армія США планує до жовтня 2024 року подвоїти виробництво 155-мм артилерійських снарядів, які використовує Україна у боротьбі з російською агресією. Виробництво має зрости з 28 000 до близько 60 000.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Defence One із посиланням на керівника відділу закупівель армії США Дага Буша.

"Армія має на меті подвоїти виробництво ключових боєприпасів, які використовуються в Україні, до жовтня", - заявив він.

Планується, що виробництво 155-мм артилерійських снарядів у США зросте з 28 000 у жовтні минулого року (останній місяць, за який були оприлюднені точні цифри - ред.) до приблизно 37 000 у квітні та близько 60 000 у жовтні 2024 року.

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Армія США сподівається швидко збільшити виробництво у 2025 році з трохи менше ніж 75 000 снарядів у квітні до 100 000 у жовтні.

"Це заплановане збільшення частково пов'язане з новим заводом, який армія будує у Техасі, і який матиме абсолютно новий спосіб виробництва снарядів, використовуючи абсолютно нові технології, які ми ніколи не використовували раніше", - зазначив Буш.

Зазначається, що доступність боєприпасів, особливо великих артилерійських снарядів калібру 155 мм, не дозволяє Україні зрівнятися з РФ за обсягом вогневого ураження. Наразі українські війська випускають близько 2 тисяч снарядів щодня, що становить приблизно одну п'яту частину від російського обсягу.

За словами Буша, масове використання 155-мм боєприпасів може змусити США переглянути потребу у власних запасах.

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"Якщо збільшення запасів - це спосіб знизити ризик затяжного конвенційного конфлікту, то на це потрібно звернути увагу", - наголосив він.

За словами Буша, США не довелося збільшувати виробництво невеликих артилерійських снарядів, танкових снарядів або мінометних мін для України, оскільки США змогли задовольнити потреби України без значного виснаження власних запасів.