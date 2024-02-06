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Незабаром Україна буде в нашому Союзі, - фон дер Ляєн

фон,дер,урсула,ляєн

Президентка Єврокомісії вважає, що Україна незабаром буде членом Європейського Союзу.

Про це вона заявила під час виступу у Європарламенті, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Контраст із ситуацією (в Україні) всього десять років тому не може бути більш разючим. Тоді проросійський режим в Україні ухвалював авторитарні закони і вбивав протестувальників на вулицях. Сьогодні країна ухвалює нове законодавство, що розширює права національних меншин, поліпшує судову систему і забезпечує систему стримувань і противаг влади. Саме це привело нас до початку переговорів про вступ. І цей прогрес відбувається не тільки тому, що цього вимагає Європа. Це глибоке бажання народу України. Україна - це Європа, тому що Європа - у серцях та умах українців. І незабаром Україна теж буде в нашому Союзі", - наголосила вона.

Говорячи про другі роковини від дня російського вторгнення в Україну, президентка Єврокомісії констатувала, що "це трагічна історія людських втрат і страждань".

"І це тим більш трагічно, оскільки ми знаємо, що попереду на нас чекає ще більше болю і страждань. Ми знаємо, як багато тут поставлено на карту для жителів України, а також для всіх нас у Європі. Фантазії Путіна та сфабрикована війна - і героїчний опір України нагадали нам тут, що за наші свободи і нашу демократію варто боротися. Тому сьогодні ми віддаємо данину поваги тим, хто приніс найвищу жертву в боротьбі за це. Слава Україні!" - завершила свій виступ фон дер Ляєн.

Із сесійної зали хтось відповів: "Героям слава!".

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Автор: 

членство в ЄС (1244) фон дер Ляєн Урсула (765)


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Топ коментарі
+11
Дуже потужні слова . В якості моркви для віслючка зійде
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06.02.2024 14:00
+3
Сьогодні країна ухвалює нове законодавство, що розширює права національних меншин, поліпшує судову систему і забезпечує систему стримувань і противаг влади.
Джерело:
Тьотя Сула дивиться нашу Марафєту?
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06.02.2024 14:02
+3
То ты не там понюхал.
Може то ГЛАЗ Ху@ла был?
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06.02.2024 14:36
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Але прийняті закони необов'язкові до виконання. Бо усі рівні, але дехто трохи рівніший
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06.02.2024 13:58 Відповісти
Так чОрбан і не тільки проти! А ви там з ними панькаєтеся.
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06.02.2024 13:58 Відповісти
Здається, тьотю, не з нашим зеленим щастям...
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06.02.2024 13:59 Відповісти
Дуже потужні слова . В якості моркви для віслючка зійде
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06.02.2024 14:00 Відповісти
Сьогодні країна ухвалює нове законодавство, що розширює права національних меншин, поліпшує судову систему і забезпечує систему стримувань і противаг влади.
Джерело:
Тьотя Сула дивиться нашу Марафєту?
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06.02.2024 14:02 Відповісти
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06.02.2024 14:07 Відповісти
Щось той "союз" вже не надто добре пахне,як ми вважали до війни.
Війна чітко показала, на що здатен оцей "союз".
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06.02.2024 14:12 Відповісти
То ты не там понюхал.
Може то ГЛАЗ Ху@ла был?
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06.02.2024 14:36 Відповісти
насправді питання членства вирішується чинними владами 27 членів-країн ЕС. Правління ЕС в Брюселі лише наймані менеджери, рішення приймають власники.
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06.02.2024 14:17 Відповісти
А числові рамки оцього висловлення "незабаром" є?!
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06.02.2024 14:37 Відповісти
Не за баром.
Це де?
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06.02.2024 14:54 Відповісти
Україна буде в ЄС не за баром. Зеля, ясно? Харе бухать вінішко по 11 тис євро. Вилазь з бункеру, і почни вже працювати!
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06.02.2024 16:20 Відповісти
Чесно кажучи,ніколи себе в кацапстані і не відчувала. Звісно,що Україна - це Європа. І географічно,і ментально. Хоч ще багато над чим треба попрацювати.
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07.02.2024 01:06 Відповісти
Україна вступить у Євросоюз, бо ми дійсно ментально і територіально європейці. На жаль, 300 років перебування у складі російської імперії дуже негативно вплинуло. Але назад у стойло русского колхозу Україну вже ніхто не зможе затягнути.
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07.02.2024 02:25 Відповісти
 
 