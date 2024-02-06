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Новини
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Будь-які зміни в уряді не вплинуть на відносини з партнерами, - Кулеба

кулеба,зеленський

Глава МЗС Дмитро Кулеба не вважає, що кадрові зміни в Кабінеті Міністрів можуть вплинути на відносини з міжнародними партнерами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я не думаю, що будь-які зміни в уряді можуть вплинути на наші відносини з нашими партнерами, тому що наші партнери поважають повноваження президента щодо ухвалення тих рішень, про які я згадав. Це суверенне конституційно гарантоване право президента України", - сказав міністр на спільній пресконференції з португальським колегою Жуаном Гомешем Кравінью.

Кулеба зазначив, що "дискусії закріплені в демократії, а Україна - демократична країна".

"Ми можемо обговорювати тактику всередині, але ми всі єдині навколо нашої стратегічної мети - поразки Росії в Україні та відновлення територіальної цілісності й суверенітету України. І жодних дискусій щодо цієї стратегічної мети не проводиться", - зазначив міністр на пресконференції в Києві.

Також він наголосив, що президент України, згідно з Конституцією, є верховним головнокомандувачем Збройних Сил і також курирує оборону і зовнішню політику України.

Говорячи про можливість залишення посади глави МЗС України, Кулеба сказав, що піде з посади, якщо президент його про це попросить, або якщо він буде не згодний із курсом зовнішньої політики - і наразі "жодна з цих двох причин не має місця".

Читайте: Україна розраховує, що ЄС у найкоротший термін збільшить постачання артилерійських снарядів, - Кулеба

Автор: 

Кабмін (14081) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+11
Тут не зміни потрібні. Тут треба всю владу до дідька відправляти-засмерділася!
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06.02.2024 14:56
+9


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06.02.2024 15:03
+8
Ще й як вплинуть.

З усього військово-політичного керівництва у Заходу викликав довіру тільки Залужний.
Навіть стендапи ЗЄ вже всім до сраки бо окрім ******* у них нема нічого.

Отих ЗЕ-лених туристів - Єрмаків, ********, Арахамій та інших фріків у кедах та худі, ніхто на Заході не знає і знати не хоче. Таких "політиків", як ЗЄрмаки, у США біля кожного сабвея по центу за відро. І вони теж постійно просять грошей і ***** більше не роблять.
Заходу потрібні представники України, які роблять реальну справу, а не товчуть воду у ступі язиками.
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06.02.2024 15:11
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Тут не зміни потрібні. Тут треба всю владу до дідька відправляти-засмерділася!
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06.02.2024 14:56 Відповісти
Зміни тут прості! Добрій "зелениі", це"зелений" у кайданках на стадіоні! І Зеленський з Ермаком з автоматами в руках... Навіть не буду проти, якщо в Омані і живі...
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06.02.2024 15:05 Відповісти
«Будь-які зміни в уряді не вплинуть на відносини з партнерами, - КулебаДжерело: »

Брехня! І ти , Кулеба, це добре знаешь!
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06.02.2024 15:25 Відповісти
Зелене світло для янелоха призначати сусідів, родичів, друзів, друзів друзів і т.д. на бюджетні зарплати в обмін на безмежну услужливість та срако лізання, як наприклад СралЛещенко,****,Кулеба, Гогішвілі,Маша,Буданов,Баканов,Тимошенко іт.д. і т.д. список великий і всі вони при владі завдяки буратіно коломойского і всі дурні тому і ні на що не вплинуть бо хуже вже нема куди, а ща воно ще замість генералів напризначае свое ***** то це вже буде повна срака
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06.02.2024 16:24 Відповісти
Друзі, не купуйтесь на цукерочку "звільнення Лапутіної". дЄрмак з Гопниками (тобто топрадниками) принесли у жертву пішку . А значущі фігури для "освоєння європейських траншів" сидять як пам'ятники. Шмигаль працює 25 годин на добу. Сидячи в кріслі, і чекаючи чергового .... Скажуть - це цільові кошти. Так, у держказначейство. Далі ЄС не контролює. І починається маніпуляції від Шмигаля. Ні, Зеленський не краде. Йому заносять. Не даремно призначили головою Рахункової палати Ольгу Піщанську. Бюджетникам та пенсіонерам підвищення не світить. Хоча коштів ЄВРОПИ вистачило б, щоб підняти виплати вдвічі. Але Зеленський з гоп-менеджерами вирішили, що "бидлу вистачить і цього", ще й дякувати нехай не забудуть. КРАПКА. На цифровізації, на перезавантажені, на клоунізації і т.п.
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06.02.2024 14:57 Відповісти
Що, гірше вже нікуди? Не втрачай віру, зелененький, ви зумієте пробити будь яке дно!
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06.02.2024 14:57 Відповісти
Новий уряд буде вже у костюмах ?
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06.02.2024 14:58 Відповісти
А може ще й з мізками?
Хоча "какая разніца", керувати продовжать всеодно безуглі та безмозглі
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06.02.2024 15:01 Відповісти


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06.02.2024 15:03 Відповісти
Схожа на глиняний черепок
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06.02.2024 15:05 Відповісти
Очі в неї тупі
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06.02.2024 15:13 Відповісти
Сляні
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06.02.2024 15:15 Відповісти
Уявляете , як вона борща чоловіку наварила , а сама сидить і дивится як він їсть .⁉️жах
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06.02.2024 15:17 Відповісти
Слава Богу, чоловіка в неї нема і діток, слава Богу
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06.02.2024 15:19 Відповісти
це точно ?

я колись дивився кіно "Омен".

інколи краще, шоб дітей у декого не було ...
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06.02.2024 16:24 Відповісти
У Мар'яни Овальної була б карколомна кар'єра у зоопорно!
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06.02.2024 15:15 Відповісти
У колгоспі в розінових чоботах
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06.02.2024 15:20 Відповісти
зліва направо - Кулеба, Зеленський, Безугла, Єрмак

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06.02.2024 15:22 Відповісти
ошибка. обезьяной должен быть абхазоид арахамия.
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06.02.2024 15:40 Відповісти
то в іншому мультіку, а тут пишеться сценарій по Безуглій для Порнохаба.
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06.02.2024 15:42 Відповісти
Клоунів
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06.02.2024 15:03 Відповісти
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06.02.2024 15:14 Відповісти
https://www.facebook.com/yuriy.syrotyuk?__cft__[0]=*****************************************************************************-9aARfhMRRWJqxbsqof7TUT4ipZkJw_kqsZCMinY7jaSD60WkCcbqqFEDRJXkD4TsVvhfu1Uvs4cc35mSz50J4ZTOdnRuTOWOEw5Afl3FOJiaMiKBjpoK8&__tn__=-UC*F Yuriy Syrotyuk

https://www.facebook.com/yuriy.syrotyuk/posts/pfbid02rmcbyighkd6gsm6E6LbqLhKKx1SGSh1Tkguf2RmCGNXtH9o1e7QA4WY5um5i8tQSl?__cft__[0]=*****************************************************************************-9aARfhMRRWJqxbsqof7TUT4ipZkJw_kqsZCMinY7jaSD60WkCcbqqFEDRJXkD4TsVvhfu1Uvs4cc35mSz50J4ZTOdnRuTOWOEw5Afl3FOJiaMiKBjpoK8&__tn__=%2CO*F 2 д. ·95 років ОУН - організації, яка пережила здавалося б нездоланні окупаційні імперії

Переживе і побачить смерть і нинішньої форми російського імперіалізму.
Організація, що поставила за мету в першій точці своїх заповідей «Здобути Українську Державу, або згинути в боротьбі за неї» і обовʼязково досягне 10 точки Декалогу «Змагатиме до поширення Сили, Слави, Багатсва і Простору Української Держави».

Честь належати до нинішнього покоління бандерівців
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06.02.2024 15:15 Відповісти
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06.02.2024 14:58 Відповісти
А гроші брати не втомилися?
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06.02.2024 15:16 Відповісти
все робиться як вчив дідусь Соломон
https://www.youtube.com/watch?v=P165yvbVhCg
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06.02.2024 14:58 Відповісти
А також і на ситуацію у привладних від КВНщиків!!
Совати ліжка у будинку розпусти, це марна справа, подивіться у дзеркало!!
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06.02.2024 14:59 Відповісти
Дебіл косноязичний, якщо це він так сказав! А якщо влада капітулює таємно і до уряду прийдуть всі бувші з ОПЗЖ на чолі з запрошеним Азаровим? Як кажуть - зловив на слові дурня, який прикидався розумником. Але точно - мабуть вже гіршох влади не буде - хіба що десант урядовців з Бурятії на запрошення ОП...
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06.02.2024 15:01 Відповісти
Конституція

Президент України є гарантом реалізації стратегічного курсу держави

на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору.
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06.02.2024 15:04 Відповісти
Це означає, що уряд ні на що не впливає. Головне - 5-6 іфіктівних манагєрав з оточення зє!
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06.02.2024 15:01 Відповісти
Обхідними шляхами: чому українська компанія Ajax Systems продовжує працювати у РосіїОлександр Конотопський попри заяви заробляє в країні-агресорці
https://apostrophe.ua/ua/article/society/2024-02-05/obhodnyimi-putyami-pochemu-ukrainskaya-kompaniya--ajax-systems-prodoljaet-rabotat-v-rossii/56355?fbclid=IwAR1m5Kzl8OCBGWRk5--5GKsCdjrB264ceD5mpGKuqQcLTbSEopFrkKJZiY0

ГЕТТМАНЦЕВА У ВІДСТАВКУ
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06.02.2024 15:01 Відповісти
а хто відправить у відставку ?
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06.02.2024 15:24 Відповісти
Рада
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06.02.2024 15:27 Відповісти
тобто більшість під начальством арахамії ? ))))

ну ти ж сама не дурна
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06.02.2024 15:30 Відповісти
Потрібно і Ару з цього поста вигнати . Позор , що в Україні не українець, а біженець з Абхазії керуе парламентом
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06.02.2024 15:33 Відповісти
Йдем по колу )))

А хто його реально може вигнати ?
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06.02.2024 15:44 Відповісти
Звичайно НАЦІОНАЛИСТИ І БАНДЕРОВЦІ ‼️
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06.02.2024 15:49 Відповісти
їх в Раді недостатньо, шоб проголосувати за зняття арахамії.

то як ?
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06.02.2024 15:53 Відповісти
Тоді на гиляку його разом з геттманцевим і Найемом
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06.02.2024 16:00 Відповісти
просте питання - хто і як прийде до них, схватить і повісить на гілляку в реальності ?

Дурень думкою багатіє, а в реальності на кладовищах вже місця не вистачає
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06.02.2024 16:03 Відповісти
😀😀😀

Початок 90-х. Депутат вкотре просить дати слово... Спікер Верховної ради Плющ:

Шановний, я вам дав слово, але ви знову будете про москалів. Депутат: Та ні,

я тільки про екологію.

Плющ: Точно про екологію??? Депутат: та точно, точно про екологію! Плющ дає слово

депутату, регламент 1 хвилина. Депутат: Люди добрі, що це навкруги робиться? Річки

обміліли, ставки повисихали, ліси повирубали - нема де цього москаля ані повісити, ані

втопити!!!
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06.02.2024 15:51 Відповісти
це було смішно до того, як з'явилися сотні тисяч трупів українців, які вибрали свій вирок весною 2019 року
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06.02.2024 15:55 Відповісти
Тобто Ви проти вбивства москалів? А як же іх дронами взривають ?

да і досить вже гнати тему про війну із-за 2019 року . ВІЙНУ МОЦКАЛІ ГОТУВАЛИ ЩЕ ДО 2013 - знаю це їх достовірних особистих істочників
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06.02.2024 15:58 Відповісти
дайте йому лопату
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06.02.2024 15:01 Відповісти
Так на народ України вплинуть.
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06.02.2024 15:03 Відповісти
О па ***** дьєрмака гавкнула , ніхххуууяяясссііі напевне бос срати ходив .Гнида воно той кулеба пародія на міністра МЗС , здрисни прости ....госпободи почваро .
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06.02.2024 15:07 Відповісти
Кулєба взагалі ні на що не впливаває як і все МЗС
У ЗЄ для цього є Єрмак
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06.02.2024 15:09 Відповісти
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06.02.2024 15:11 Відповісти
Я завжди , коли бачу їх без сорочок і краваток , думаю що там і вечірній перегар фонить . Оце позор
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06.02.2024 15:35 Відповісти
Щось у мене на це тільки одне побажання: слідом за москвою... зедебіли....
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06.02.2024 15:10 Відповісти
Це ви так думаєте, а на заході інакше, довіра до вас зЄлєпукіних впаде одразу як ви спробуєте зняти Залужного і його команду, це 1000%!!! Потім захід буде шукати людину якій можно довіряти і поставляти зброю, не тобі зє і ко, а народу України, ну на кінець не дати тобі втекти!!!!
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06.02.2024 15:10 Відповісти
Ще й як вплинуть.

З усього військово-політичного керівництва у Заходу викликав довіру тільки Залужний.
Навіть стендапи ЗЄ вже всім до сраки бо окрім ******* у них нема нічого.

Отих ЗЕ-лених туристів - Єрмаків, ********, Арахамій та інших фріків у кедах та худі, ніхто на Заході не знає і знати не хоче. Таких "політиків", як ЗЄрмаки, у США біля кожного сабвея по центу за відро. І вони теж постійно просять грошей і ***** більше не роблять.
Заходу потрібні представники України, які роблять реальну справу, а не товчуть воду у ступі язиками.
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06.02.2024 15:11 Відповісти
Бо їх немає.
Відносини це обмін між декількома суб'єктами. А в нас вчинки і дії суто односторонні.
Дайте, дайте, дайте.
Відтермінування по зовнішньому запозиченні до 2027р.
Виділення 50 млрд на 4 роки.
Активи в Бельгії.
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06.02.2024 15:11 Відповісти
Кулеба на підтанцьовках у дермака
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06.02.2024 15:39 Відповісти
Ну це означає , що будуть проблеми.

Дивлячимь на це все складається відчуття що шобло легко може занапастити Україну і всіх людей
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06.02.2024 15:41 Відповісти
Чомусь це звучить як фраза Дмітрія Алькагольевича : "Денег нет, но вы держитесь"! Все ж таки ця новина для внутрішнього користування.
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06.02.2024 16:06 Відповісти
Ну ну,дурний думкою багатіє.И жопу вылизал и вроде 73%майонез успокоил.
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06.02.2024 16:06 Відповісти
А Кулєбі звідки знати? Судячи з його заяв про наших партнерів, від яких залежить наше виживання, він або грає на зменшення допомоги, або закінчував дипломатичні турбо-курси у Трускавці.
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06.02.2024 16:10 Відповісти
Обςραлися так що будь-які зміни в Україні на Заході будуть зустрічатися на ура.
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06.02.2024 16:48 Відповісти
На Убогих не обратят внимание?
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06.02.2024 17:19 Відповісти
 
 