Будь-які зміни в уряді не вплинуть на відносини з партнерами, - Кулеба
Глава МЗС Дмитро Кулеба не вважає, що кадрові зміни в Кабінеті Міністрів можуть вплинути на відносини з міжнародними партнерами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я не думаю, що будь-які зміни в уряді можуть вплинути на наші відносини з нашими партнерами, тому що наші партнери поважають повноваження президента щодо ухвалення тих рішень, про які я згадав. Це суверенне конституційно гарантоване право президента України", - сказав міністр на спільній пресконференції з португальським колегою Жуаном Гомешем Кравінью.
Кулеба зазначив, що "дискусії закріплені в демократії, а Україна - демократична країна".
"Ми можемо обговорювати тактику всередині, але ми всі єдині навколо нашої стратегічної мети - поразки Росії в Україні та відновлення територіальної цілісності й суверенітету України. І жодних дискусій щодо цієї стратегічної мети не проводиться", - зазначив міністр на пресконференції в Києві.
Також він наголосив, що президент України, згідно з Конституцією, є верховним головнокомандувачем Збройних Сил і також курирує оборону і зовнішню політику України.
Говорячи про можливість залишення посади глави МЗС України, Кулеба сказав, що піде з посади, якщо президент його про це попросить, або якщо він буде не згодний із курсом зовнішньої політики - і наразі "жодна з цих двох причин не має місця".
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Брехня! І ти , Кулеба, це добре знаешь!
Хоча "какая разніца", керувати продовжать всеодно безуглі та безмозглі
я колись дивився кіно "Омен".
інколи краще, шоб дітей у декого не було ...
https://www.facebook.com/yuriy.syrotyuk/posts/pfbid02rmcbyighkd6gsm6E6LbqLhKKx1SGSh1Tkguf2RmCGNXtH9o1e7QA4WY5um5i8tQSl?__cft__[0]=*****************************************************************************-9aARfhMRRWJqxbsqof7TUT4ipZkJw_kqsZCMinY7jaSD60WkCcbqqFEDRJXkD4TsVvhfu1Uvs4cc35mSz50J4ZTOdnRuTOWOEw5Afl3FOJiaMiKBjpoK8&__tn__=%2CO*F 2 д. ·95 років ОУН - організації, яка пережила здавалося б нездоланні окупаційні імперії
Переживе і побачить смерть і нинішньої форми російського імперіалізму.
Організація, що поставила за мету в першій точці своїх заповідей «Здобути Українську Державу, або згинути в боротьбі за неї» і обовʼязково досягне 10 точки Декалогу «Змагатиме до поширення Сили, Слави, Багатсва і Простору Української Держави».
Честь належати до нинішнього покоління бандерівців
https://www.youtube.com/watch?v=P165yvbVhCg
Совати ліжка у будинку розпусти, це марна справа, подивіться у дзеркало!!
Президент України є гарантом реалізації стратегічного курсу держави
на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору.
https://apostrophe.ua/ua/article/society/2024-02-05/obhodnyimi-putyami-pochemu-ukrainskaya-kompaniya--ajax-systems-prodoljaet-rabotat-v-rossii/56355?fbclid=IwAR1m5Kzl8OCBGWRk5--5GKsCdjrB264ceD5mpGKuqQcLTbSEopFrkKJZiY0
ГЕТТМАНЦЕВА У ВІДСТАВКУ
ну ти ж сама не дурна
А хто його реально може вигнати ?
то як ?
Дурень думкою багатіє, а в реальності на кладовищах вже місця не вистачає
Початок 90-х. Депутат вкотре просить дати слово... Спікер Верховної ради Плющ:
Шановний, я вам дав слово, але ви знову будете про москалів. Депутат: Та ні,
я тільки про екологію.
Плющ: Точно про екологію??? Депутат: та точно, точно про екологію! Плющ дає слово
депутату, регламент 1 хвилина. Депутат: Люди добрі, що це навкруги робиться? Річки
обміліли, ставки повисихали, ліси повирубали - нема де цього москаля ані повісити, ані
втопити!!!
да і досить вже гнати тему про війну із-за 2019 року . ВІЙНУ МОЦКАЛІ ГОТУВАЛИ ЩЕ ДО 2013 - знаю це їх достовірних особистих істочників
У ЗЄ для цього є Єрмак
З усього військово-політичного керівництва у Заходу викликав довіру тільки Залужний.
Навіть стендапи ЗЄ вже всім до сраки бо окрім ******* у них нема нічого.
Отих ЗЕ-лених туристів - Єрмаків, ********, Арахамій та інших фріків у кедах та худі, ніхто на Заході не знає і знати не хоче. Таких "політиків", як ЗЄрмаки, у США біля кожного сабвея по центу за відро. І вони теж постійно просять грошей і ***** більше не роблять.
Заходу потрібні представники України, які роблять реальну справу, а не товчуть воду у ступі язиками.
Відносини це обмін між декількома суб'єктами. А в нас вчинки і дії суто односторонні.
Дайте, дайте, дайте.
Відтермінування по зовнішньому запозиченні до 2027р.
Виділення 50 млрд на 4 роки.
Активи в Бельгії.
Дивлячимь на це все складається відчуття що шобло легко може занапастити Україну і всіх людей