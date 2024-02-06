Будь-які зміни в уряді не вплинуть на відносини з партнерами, - Кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба не вважає, що кадрові зміни в Кабінеті Міністрів можуть вплинути на відносини з міжнародними партнерами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я не думаю, що будь-які зміни в уряді можуть вплинути на наші відносини з нашими партнерами, тому що наші партнери поважають повноваження президента щодо ухвалення тих рішень, про які я згадав. Це суверенне конституційно гарантоване право президента України", - сказав міністр на спільній пресконференції з португальським колегою Жуаном Гомешем Кравінью.

Кулеба зазначив, що "дискусії закріплені в демократії, а Україна - демократична країна".

"Ми можемо обговорювати тактику всередині, але ми всі єдині навколо нашої стратегічної мети - поразки Росії в Україні та відновлення територіальної цілісності й суверенітету України. І жодних дискусій щодо цієї стратегічної мети не проводиться", - зазначив міністр на пресконференції в Києві.

Також він наголосив, що президент України, згідно з Конституцією, є верховним головнокомандувачем Збройних Сил і також курирує оборону і зовнішню політику України.

Говорячи про можливість залишення посади глави МЗС України, Кулеба сказав, що піде з посади, якщо президент його про це попросить, або якщо він буде не згодний із курсом зовнішньої політики - і наразі "жодна з цих двох причин не має місця".

Читайте: Україна розраховує, що ЄС у найкоротший термін збільшить постачання артилерійських снарядів, - Кулеба