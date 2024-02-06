Вуличних боїв в Авдіївці немає, заходять поодинокі ДРГ, які знешкоджують, - МВА
Наразі в Авдіївці немає вуличних боїв із окупантами. Подекуди заходять ДРГ ворога. Сили оборони їх ліквідовують.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава МВА Віталій Барабаш в ефірі телемарафону.
"Як таких вуличних боїв у місті немає. Звичайно, що є якісь поодинокі ДРГ, які намагаються десь пройти в місто, пройти вулицями. Хлопці це відпрацьовують. Найголовніше, що лінія оборони тримається. Попри те, що дуже складні умови, що ворог дійсно великими силами тисне. Поодинокі ДРГ заходять, є підтвердження, відео. Хлопці їх знешкоджують, виловлюють", - зазначив він.
За словами Барабаша, якщо ДРГ зайшла в місто і хлопці його ліквідовують, то йде стрілецький бій.
"У містян складається враження, що це вже вуличні бої. Якщо можна сказати, що це вуличний бій, то може і так. Але це поодинокі ДРГ. Не йдеться про велику кількість людей, які зайшли та зайняли якісь позиції в місті. Такого немає", - додав він.
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Выглядит так - что там уже даже нет сплошной линии обороны. После прорыва у "Царской охоты", ВСУ довольно долго пытались контр атаковать. Бросили туда много сил. Русские в это время атаковали с противоположной стороны, юго-восточнее коксохима, и как то довольно быстро прошли до железной дороги что идёт от него в город. СМИ вроде как ссылаясь на слова Бутусова говорят что бои идут уже в нескольких сот метров от стелы на въезде в город. А она стоит на последней дороге по которой снабжается гарнизон в городе. К тому же получается что гарнизон практически разрезан на 2 части. 1 в коксохиме, вторая в жилой застройке города.
Тепер по іншому
Тобто де правда ніхто не знає
Але нашим совкам що діють як по Сталіну. "Ни шагу назад"....
А ти знаєш?
Тиловий ЗЕлений ****** на брехливому медведчуківсько-коломойському каналі - дуже ядекватне джерело інформації.