Вуличних боїв в Авдіївці немає, заходять поодинокі ДРГ, які знешкоджують, - МВА

Наразі в Авдіївці немає вуличних боїв із окупантами. Подекуди заходять ДРГ ворога. Сили оборони їх ліквідовують.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава МВА Віталій Барабаш в ефірі телемарафону.

"Як таких вуличних боїв у місті немає. Звичайно, що є якісь поодинокі ДРГ, які намагаються десь пройти в місто, пройти вулицями. Хлопці це відпрацьовують. Найголовніше, що лінія оборони тримається. Попри те, що дуже складні умови, що ворог дійсно великими силами тисне. Поодинокі ДРГ заходять, є підтвердження, відео. Хлопці їх знешкоджують, виловлюють", - зазначив він.

За словами Барабаша, якщо ДРГ зайшла в місто і хлопці його ліквідовують, то йде стрілецький бій.

"У містян складається враження, що це вже вуличні бої. Якщо можна сказати, що це вуличний бій, то може і так. Але це поодинокі ДРГ. Не йдеться про велику кількість людей, які зайшли та зайняли якісь позиції в місті. Такого немає", - додав він.

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