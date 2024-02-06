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Новини Війна
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Вуличних боїв в Авдіївці немає, заходять поодинокі ДРГ, які знешкоджують, - МВА

авдіївка

Наразі в Авдіївці немає вуличних боїв із окупантами. Подекуди заходять ДРГ ворога. Сили оборони їх ліквідовують.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава МВА Віталій Барабаш в ефірі телемарафону.

"Як таких вуличних боїв у місті немає. Звичайно, що є якісь поодинокі ДРГ, які намагаються десь пройти в місто, пройти вулицями. Хлопці це відпрацьовують. Найголовніше, що лінія оборони тримається. Попри те, що дуже складні умови, що ворог дійсно великими силами тисне. Поодинокі ДРГ заходять, є підтвердження, відео. Хлопці їх знешкоджують, виловлюють", - зазначив він.

За словами Барабаша, якщо ДРГ зайшла в місто і хлопці його ліквідовують, то йде стрілецький бій.

"У містян складається враження, що це вже вуличні бої. Якщо можна сказати, що це вуличний бій, то може і так. Але це поодинокі ДРГ. Не йдеться про велику кількість людей, які зайшли та зайняли якісь позиції в місті. Такого немає", - додав він.

Дивіться: Снайпер влучає в окупанта на авдіївському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

Авдіївка (2342)


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Топ коментарі
+10
Опять лапша на уши от ЗЕ и его начальника ермака? В Авдеевке критическая ситуация только в СМИ попадают бравурные новости. Брехня во время войны стала визитной карточкой ЗЕ и его квартала ворья-95.
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06.02.2024 15:25
+8
Знайдіть відео з нашим полоненим - це літній чоловік, з ремроти - котрих без зброї, б/к, прикриття, дронів, без підготовки кинули на 0, в Авдіївці. І подивиться на отих вгодованих сбушників, з технікою, машинами, котрі слідкували за бігудями.
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06.02.2024 15:43
+6
3,14здьож
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06.02.2024 15:32
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Опять лапша на уши от ЗЕ и его начальника ермака? В Авдеевке критическая ситуация только в СМИ попадают бравурные новости. Брехня во время войны стала визитной карточкой ЗЕ и его квартала ворья-95.
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06.02.2024 15:25 Відповісти
"ДРГ заходят"

Выглядит так - что там уже даже нет сплошной линии обороны. После прорыва у "Царской охоты", ВСУ довольно долго пытались контр атаковать. Бросили туда много сил. Русские в это время атаковали с противоположной стороны, юго-восточнее коксохима, и как то довольно быстро прошли до железной дороги что идёт от него в город. СМИ вроде как ссылаясь на слова Бутусова говорят что бои идут уже в нескольких сот метров от стелы на въезде в город. А она стоит на последней дороге по которой снабжается гарнизон в городе. К тому же получается что гарнизон практически разрезан на 2 части. 1 в коксохиме, вторая в жилой застройке города.
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06.02.2024 15:59 Відповісти
не лапша на уши а моча в глаза
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06.02.2024 16:58 Відповісти
3,14здьож
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06.02.2024 15:32 Відповісти
Ну брехло.
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06.02.2024 15:33 Відповісти
Писали що кацапи закріпилися
Тепер по іншому
Тобто де правда ніхто не знає
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06.02.2024 15:34 Відповісти
Так это что, Бутусов врет? Или, все таки, Барабаш?
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06.02.2024 15:43 Відповісти
Знайдіть відео з нашим полоненим - це літній чоловік, з ремроти - котрих без зброї, б/к, прикриття, дронів, без підготовки кинули на 0, в Авдіївці. І подивиться на отих вгодованих сбушників, з технікою, машинами, котрі слідкували за бігудями.
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06.02.2024 15:43 Відповісти
зате тцк-ашніки одіті як кіборги і групами по 11 чоловік+мусора. але мусорів брати ніззя - бо зразу згадує Конституцію і плаче "пачіму ви распаряжаетесь чудьбой чілавєка"
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06.02.2024 15:46 Відповісти
я тоже сегодня читал, как полностью укомплектованный по штату личный состав СБУ на хороших машинах, осуществлял слежку за журналистками, что видимо задача государственной важности. и вопрос, кто из власти, им отдал такой приказ, подонок или предатель?
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06.02.2024 15:47 Відповісти
почему "или"? Очевидно "И"
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06.02.2024 16:59 Відповісти
Бачили б ви кортеж Зєлі у Дніпрі...
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06.02.2024 17:06 Відповісти
Если в эфире клоун-марафона что то рассказывают про Авдеевку, то этот текст заранее согласован с ЗЕ и его шапито-95. Значит правды 0%.
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06.02.2024 15:51 Відповісти
а де там хоча б невеличка частинка з тих мільйона дронів, які так потрібні в тій Авдіївці, а то хлопці й досі воюють волонтерськими...
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06.02.2024 15:57 Відповісти
Тактика кацапів працюе на всі сто. Битися головою в якесь нікому не потрібне містечко щоб ВСУ туди кидало найкращі сили. Вбивають відразу 3 зайців. Перемолюють найбільш підготовлені частини ВСУ. Виснажують боеприпаси ВСУ і деморалізують, вони то добре знають як в України багато "всепропальщиків".

Але нашим совкам що діють як по Сталіну. "Ни шагу назад"....
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06.02.2024 16:13 Відповісти
То що робити? віддати Авдіївку? Я не знаю.
А ти знаєш?
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06.02.2024 16:41 Відповісти
Давіть їх, розмазуйте, щоб від них тільки смердюча слизота залишалась.
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06.02.2024 16:40 Відповісти
Голова МВА на телемарафоні...

Тиловий ЗЕлений ****** на брехливому медведчуківсько-коломойському каналі - дуже ядекватне джерело інформації.
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06.02.2024 16:41 Відповісти
DeepStateMAP показывает обратное. Врут?
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06.02.2024 16:48 Відповісти
 
 