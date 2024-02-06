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Ракету Х-59 знищено на Дніпропетровщині, - ПК "Схід"

ппо

Сили ППО знищили керовану авіаційну ракету Х-59 у Дніпровському районі Дніпропетровської області.

Про це повідомляє Повітряне командування "Схід", передає Цензор.НЕТ.

"У Дніпровському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряного командування "Схід" знищено керовану авіаційну ракету Х-59", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

ракети (4020) Дніпропетровська область (3701)


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