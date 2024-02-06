Новий законопроєкт про мобілізацію має низку суперечливих норм, - Лубінець
Новий урядовий законопроєкт №10449 щодо правил мобілізації і цього разу має низку суперечливих норм.
Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.
Лубінець звертає увагу на нормативний казус у питанні порядку виїзду за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку або виключені з нього в установленому порядку. "Тут питання у відмітках: формулювання "зняти" та "виключити" з військового обліку (яке вказується у військовому квитку) на практиці стає проблемою, яка потребує урегулювання", - зазначає він.
У законопроєкті пропонують передбачити обов’язок реєструвати електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста за невиконання якого останні несуть визначену Законом юридичну відповідальність. Проте, на думку омбудсмена, це не відповідає положенням Конституції України, Закону України "Про захист персональних даних", правовим позиціям Конституційного Суду щодо офіційного тлумачення права на особисте та сімейне життя. Лубінець пропонує виключити такий обов’язок із законопроєкту та закріпити право, тобто можливість, реєструвати електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста.
Питання надавання права представникам ТЦК та СП здійснювати перевірку військово-облікових документів громадян у віці від 18 до 60 років також суперечать Конституції, наголошує омбудсмен. Таку перевірку можуть здійснювати тільки працівники Національної поліції, а також персоналу Державної прикордонної служби України.
"У змінах зазначене й позбавлення права на звільнення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період аспірантів, які здобувають рівень освіти за кошти фізичних або юридичних осіб на умовах контракту. При цьому усім іншим категоріям здобувачів освіти за цих умов право на звільнення від призову зберігається. Це суперечить вимогам ст. 24 Конституції України щодо рівності прав громадян, та недопущення їх дискримінації за певними ознаками", - зазначає уповноважений з прав людини.
Лубінець також вважає недоцільним положення законопроєкту про призов на військову службу під час мобілізації незалежно від місця перебування на військовому обліку.
"Тобто, особу можуть призвати на військову службу під час її перебування у службовому відрядженні, під час виїзду на вихідні до батьків, перебування в санаторії чи лікувальному закладі поза межами місця проживання. Проте, як показує аналіз звернень до нашого Офісу, при такому підході до мобілізації часто порушується право громадян на звільнення від призову, оскільки медичні документи, а також документи, які дають право військовозобов’язаному на звільнення від призову (свідоцтва про народження дітей, довідки про інвалідність батьків тощо), громадяни з собою не носять, оскільки їх за законом мають надати до ТЦК та СП за місцем перебування на військовому обліку", - пояснює свою позицію омбудсмен.
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Буде максимум інформації про громадян в електронному вигляді і русняве фсб аплодує, бо усі такі електроні дані швидко утікають за гроші, особливо при корумпованій владі.
А про санкції з блокуванням рахунків громадян за усяку ***** - так до цього навіть русня не дійшла. І якщо цей закон приймуть в такому вигляді, то миттєво народ почне масово виводити гроші у готівку, так що курс гривні іще впаде.
Про електроні повістки вже усі обсмоктали - теж навіть русня ще до такого не дійшла.
Навіщо нагрібати невмотивованих, хворих людей, та навіть інвалідів (3го ступеня) м'ясом, якщо зброї недостатньо? Чи ми копіюємо російську тактику закидування м'ясом? Може треба дуже активно працювати над здобуттям ефективної зброї а не гарматного м'яса?
Раніше я досить з серйозним скепсисом ставився до думок, що Зе та Ко - це агенти кремля, але зараз вже не певен. Бо такою стратегією зелені хочуть дійсно довоювати до останнього українця, як русня і мріє про це.
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А почему такие нормы оказались в законопроекте?
Либо:
1. Закон писали люди безграмотные. Зачем им это поручили делать? Кто их назначил на эти должности?
2. А если специалисты были грамотные, то значит такие нормы были умышленно вписаны в таком виде. Либо протащить заинтересованность определенной категории лиц, либо чтобы затянуть принятие Закона и значит сорвать своевременную мобилизацию.
Президенту пора прекратить стоить из себя "заботливую няньку" и прекрываться Радой, нужно иметь смелость взять на себя ответсвенность, принять чрезвычайные и крайне непопулярные меры для обеспечения комплектации вооруженных сил, ибо ему надо думать не о предстоящих выборах, а о существовании страны как независимого государства Украина!
чи ви всі такі герої тільки щоб інші воювали, а ви спокійно сиділи на дивані?? Воювати будуть всі і бронь потрохи із всіх знімуть....
І ще одне питання хто пише що це все для демоболізації.... її не буде тому що прописана норма в проекті закону що тільки по рішенню ставки...
Але реально яка може бути демобілізація до завершення війни.... має бути вирішення питання ротації і більше нічого не буде ніхто змінювати поки все не завершиться... Ви хоть знаєте одну країну де під час такої складної війни демобілізовували військових з бойовим досвідом....