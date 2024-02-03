Міноборони про санкції для ухилянтів: Це необхідно для забезпечення демобілізації
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Запропоновані у новому законопроєкті про мобілізацію обмеження для ухилянтів не є "покаранням", тому що вони будуть тимчасовими. Ці заходи є необхідними на тлі того, що потрібно забезпечити демобілізацію військових у чітко визначений термін.
Про це заявив речник Міністерства оборони Ілларіон Павлюк в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Журналіст запитав Павлюка щодо запропонованих новою редакцією законопроєкту норм про "покарання" для ухилянтів – чи будуть вони, на думку представника Міноборони, підтримані у Верховній Раді.
Павлюк відповів, що "хотілось би". Він пояснив свою позицію тим, що для визначеності щодо термінів демобілізації тих, хто наразі захищає Україну, потрібно не тільки розуміти, через який термін людина може бути демобілізована, але й розуміти, як забезпечити поповнення війська за цей термін.
"Всі одразу говорять про санкції, всіх найбільше це тригерить. Давайте почнемо зі зручності: значно зручніше оновити дані в електроному кабінеті, ніж йти до ТЦК. Розрахунок на те, що ми зможемо охопити велику кількість українців і ми будемо нарешті мати чіткі дані про наших громадян і розуміти, кого доцільно призивати", – зазначив Павлюк.
Він наголосив, що запропоновані законопроєктом санкції стосуються конкретно тих, хто порушує законодавство – надає неправдиві дані, не з’являється за вимогою до ТЦК.
При цьому, як наголосив представник Міноборони, передбачені санкції не є "покаранням", а є "методом впливу", тому що вони будуть тимчасовими – щойно людина з’явиться до ТЦК, ці обмеження будуть зняті.
"Потрібно це робити. Мені прикро, що в більшості дискусій у соцмережах ледь не найпопулярніші слова "відстрочка" і "санкції". Таке враження, що вся країна думає, як не піти служити. По-перше, це не так, слава богу. По-друге, хотілось би, щоб ми про інше говорили", – сказав Павлюк.
Він додав, що оновлення механізму мобілізації і забезпечення визначеності терміну служби наразі є надзвичайно важливими.
Будь ласка, зачекайте...
На Кубани выплаты бойцам СВО увеличены до 300 тыс. рублей
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о новых мерах поддержки участников специальной военной операции и их семей, сообщает пресс-служба краевой администрации. Единовременная выплата жителям края, поступающим на военную службу в зоне СВО, составит 300 тыс. руб.
Новая мера социальной поддержки распространяется на жителей края, подписавших контракт с 1 февраля текущего года, сообщает пресс-служба администрация. Таким образом, сумма выплаты увеличилась на 100 тыс. руб. Речь идет об участниках спецоперации, направленных в военные части с территории региона и заключивших контракт о пребывании в добровольческом формировании и отобранных военкоматом Краснодарского края в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.
На Кубани действует ряд мер социальной поддержки участников СВО и их семей. Дети участников спецоперации имеют право на внеочередное предоставление места в детсадах и бесплатное питание в школе. Семьи бойцов имеют право на компенсацию расходов на газификацию домов, а также на санаторно-курортное лечение.
З.І. а деж ті перевірені шо на сотні лямів собі влк попокупили ? хоч з десяток анулювали і вручили повістки чи так і ходять серед нас 300 тисяч "інвалідів" новоспечених ???
Это экзистенциальная война только для мужчин от 27 до 60? Остальным ничего не грозит? Или жизни мужчин 27-60 ничего не стоят? Или мы за традиционный уклад, но тогда почему женщины все ещё имеют право голоса?
вони навіть ротацію не хочуть забезпечити тому що фізична можливість є це зробити доприкладу не бригадами а підрозділами, тоді важке озброєння залишиться за бригадою і нічого передавати не потрібно...
Так є в кожному місті будівля і вивіска.А юридично на папері чорна дірка.
Завтра тобі повістка прийде з приклад кантори рога і копита де буде написано ви повинні 1 млн доларів заплатити їм.Які твої дії ти заплатиш чи підеш розбираться?От тут те саме.Приходиш по повісткі яка офіційно фактично є підробкою під недіючи військомати на адресу ТЦК СП якої немає.Ти повинен обновити дані в якойсь шарагі там же пройти мед огляд якихось незрозумілих лікаліві ця шарага без юридичної складової ще якісь штрафи виписує.Тобі не здається що це вже повний п"здець?Повертаємось до питання чому ТЦК СП не прийнятий по закону на скоро 3 рік війни щоб люди спокійно мобілізувались ,отримали всі статуси і документи?В чому проблема?А я тобі відповім Бо ти м'ясо ,якщо поранений це стає тягарем сім'ї і збори допомоги в сітках. !Загибель хрін по виплатах.Ти з цивільнитх робиш м'ясо як і МОУ.І їм пофіг .А фізичний ресурс вже закінчується.А відповідальність після війни нести ніхто не хоче ось чому постановою а не законом ось чому тцкшніки поводяться себе як бандити і ховають свої фейси.Тільки війна рано чи пізно закінчиться і всі хто воював отримають нуль по виплатам нуль по допомозі бо так вже.!І кладовища в нас під горизонт бо саме МОУ з цивільних зробило щоб ці кладовища були величезні.Мобілізація ПОТРІБНА !Захищати потрібно !Але чому влада стала бандитами і підтерлася конституцією і придавила людей в свободі і правах.Воєнні зажаті з двохї сторін там ворог тут внутрішній ворог ,цивільні як в иісках закони постанови закони постанови всі на одне і теж щоб суспільство задавити і розмазати як фізично так і економічно.Виходить орда там і орда тут.Тому не потрібно мені і всім парити про орду і все інше.ЛЮДИ НЕ М'ЯСО !ЯК НЕ М'ЯСО НАШІ БІЙЦІ ЗСУ !
По закону у тебя могут отобрать машину, телефон, в хату поселить военных, тебя принудительно отправить в богом забытое село, запретить выезжать из него, принудительно заставить рыть окопы без мобилизации. ВСЁ ПО ЗАКОНУ И КОНСТИТУЦИИ. Чего ты хочешь???? Не нравится что ли? А помоему все ОК. Так и должно быть !
ТИ НІФІГА НЕ ЗНАЄШ ПРО ЗАКОНИ І КОНСТИТУЦІЮ В ОЧІ НЕ БАЧИВ !
https://sport.ua/uk/news/665345-nazvano-klubi-upl-futbolisti-yakih-ne-mayut-broni-vid-mobilizatsii#google_vignette
Він не повинен ухилятися від своїх обов'язків:
- план перемоги
- квратал 95
- корупція в МОУ без покарання.
3 раза прочитал, нихера не понял. Как это связано?
Для чого, щоб в євросудах була підстава подаватись як переслідувана особа, яка потребує захисту? Не пускайте військових до законотворчості, вони **** в цьому і наламають дров. На фронті військові найкращі і сонечки, а в економіці та юриспруденції ну вибачте.
Невже молоти язиком на посаді речника МО не може якась жінка чи хоча б чоловік віком під 60 років?
Давайте може трохи згадаємо як поділили те що належить всім українцям?заводи,надра,земля?
То може мобілізованим є можливість надавати "соціальні гарантії " зразу,коли людина призивається? Чому б тоді не захищати свій шматок землі,частку від вишки,кар'єру,заводу.
Чи одні підуть воювати втративши свою роботу,а інші будуть надалі ліс вивозити,бурштин,продавати пісок,граніт з кар'єрів?
Основна проблема української армії це - совкова рабсько-утилізаційна система рядового особового складу безправних громадян, яка демотивує кожного, навіть ярих добровольців, завдає найбільшої шкоди збройним силам як на стратегічному, так і на оперативно-тактичному рівнях, спричиняє величезні втрати на фронті, робить армію загалом практично неефективною у веденні бойових дій. Ось чому добровольчі батальйони на початку війни були настільки успішними.
ЗСУ потрібно терміново реформувати: запроваджувати "розбір польотів" наказів і загального керівництва бойовими підрозділами командуванням, запровадити їхню кримінальну відповідальність за некомпетентні, злочинні накази, виборність командного складу самими військовими, висловлення процедури недовіри, тощо.
Лише тоді, з поміж високих грошових компенсацій, армія буде найбільш ефективною, мотивованою з мінімальними втратами.