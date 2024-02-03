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Минобороны о санкциях для уклонистов: Это необходимо для обеспечения демобилизации

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Речник Міністерства оборони Ілларіон Павлюк

Предложенные в новом законопроекте о мобилизации ограничения для уклонистов не являются "наказанием", потому что они будут временными. Эти меры необходимы на фоне того, что нужно обеспечить демобилизацию военных в четко определенный срок.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Илларион Павлюк в эфире национального телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Журналист спросил  у Павлюка по поводу предложенных новой редакцией законопроекта норм о "наказании" для уклонистов - будут ли они, по мнению представителя Минобороны, поддержаны в Верховной Раде.

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Павлюк ответил, что "хотелось бы". Он объяснил свою позицию тем, что для определенности относительно сроков демобилизации тех, кто защищает Украину, нужно не только понимать, через какой срок человек может быть демобилизован, но и понимать, как обеспечить пополнение войска за этот срок.

"Все сразу говорят о санкциях, всех больше всего это триггерит. Давайте начнем с удобства: гораздо удобнее обновить данные в электронном кабинете, чем идти в ТЦК. Расчет на то, что мы сможем охватить большое количество украинцев и мы наконец будем иметь четкие данные о наших гражданах и понимать, кого целесообразно призывать", – отметил Павлюк.

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Он подчеркнул, что предложенные законопроектом санкции касаются конкретно тех, кто нарушает законодательство – предоставляет ложные данные, не появляется по требованию в ТЦК.

При этом, как отметил представитель Минобороны, предусмотренные санкции не являются "наказанием", а "методом влияния", потому что они будут временными - как только человек явится в ТЦК, эти ограничения будут сняты.

"Нужно это делать. Мне досадно, что в большинстве дискуссий в соцсетях едва ли не самые популярные слова "отсрочка" и "санкции". Такое впечатление, что вся страна думает, как не пойти служить. Во-первых, это не так, слава богу". Во-вторых, хотелось бы, чтобы мы о другом говорили, - сказал Павлюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мобилизация: Электронный кабинет упростит набор по специальности, - Минобороны

Он добавил, что обновление механизма мобилизации и обеспечения определенности срока службы сейчас чрезвычайно важны.
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Топ комментарии
+54
Це називається "Примус до смерті": або іди воюй або ми в тебе заберем все, що у тебе є, а якщо ти отримаєшь поранення чи загинеш-ми тебе кинемо, бо державі глибоко ***** на своїх громадян, приклад з Віталієм Шумеєм тому доказ, головне щоб Зелені були в теплі в добрі і бункері під охороною
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03.02.2024 21:15
+44
Гарно балакає . От по перше : комбригу за артилеристів покарання ніякого , по друге колінострелу теж пофіг . А з оцього потрібно починати , а не сидить мурло щось мандякає .
В нас рядовий солдат безправний . Схоче в розвідку боєм відправить , а ні посадку штурмувати яка і ***** не тре , бо він хвіцер
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03.02.2024 21:22
+42
Мають працювати лише стимули, а не примус. У країні шалений капіталізм. Агрохімія ще у 15 році чебуреки в Сочі продавав, а зараз він приймає закони і вирішує хто буде його захищати. Платіть відповідні гроші. Заплатню Серлещу у 300 тис. на місяць є гроші платить, а бійцю на нулі немає? І з математикою щось не складується. У нас Верховний казав 1 млн. 300 тис Сили оборони. З них у ЗСУ більше 800 тис. А на "нулі" лише 150 тис. Тобто, що неможна з решти 1 млн. 150 тис назбирати на ротацію? Ротіруйте з Півночі на Схід або зі Заходу на Схід. А то так виходить, що 1 млн. 150 тис замучилися у тилу воювати і хочуть на дембель. Я вибачаюсь, але кожний день хожу на роботу біля тилової в/ч, так там машини легкові все краще і краще стають, зараз лише мерини і ауді. Армія має адекватною. А то так пене речник і кажіть: "ми тут у тилу сидимо, а на нуль нехочемо, давайте роботяг і студентів та аспірантів піймаємо і на нуль їх відправимо". Треба платити тим, хто на "нулі", а не в тилу.
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03.02.2024 21:15
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Відібрати кошти,роботу,свободу нічим не відрізняється від подій 20-30-40-50 років минулого століття,абсолютно.
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03.02.2024 21:53 Ответить
а на росії тим часом стимулюють мобілізацію:

На Кубани выплаты бойцам СВО увеличены до 300 тыс. рублей

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о новых мерах поддержки участников специальной военной операции и их семей, сообщает пресс-служба краевой администрации. Единовременная выплата жителям края, поступающим на военную службу в зоне СВО, составит 300 тыс. руб.

Новая мера социальной поддержки распространяется на жителей края, подписавших контракт с 1 февраля текущего года, сообщает пресс-служба администрация. Таким образом, сумма выплаты увеличилась на 100 тыс. руб. Речь идет об участниках спецоперации, направленных в военные части с территории региона и заключивших контракт о пребывании в добровольческом формировании и отобранных военкоматом Краснодарского края в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

На Кубани действует ряд мер социальной поддержки участников СВО и их семей. Дети участников спецоперации имеют право на внеочередное предоставление места в детсадах и бесплатное питание в школе. Семьи бойцов имеют право на компенсацию расходов на газификацию домов, а также на санаторно-курортное лечение.
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03.02.2024 21:56 Ответить
Усе одно менше української платні солдатам.
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03.02.2024 23:10 Ответить
Москалі платять це тільки за підписання контракту
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04.02.2024 03:40 Ответить
та місячна зарплата контрактникам приблизно 200 тис рублів. дивися інерв'ю з полоненими, там вони першим питанням до жінок "ти отримала мою останню зарплату?" бо в них є й зв'язок перебуваючи у війсбку
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04.02.2024 10:31 Ответить
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03.02.2024 22:02 Ответить
думати треба було два роки тому плять про резерви , а **** вашу, самі за бабло повідмазували , повипускали за кордон а тепера плять коли вже поперекрили "повітря" курвам вони про мобілізацію згадали і то тепер плять хто не встиг з"їпать або заплатити за відмазку то той тепер "ухилянт" плять ... окуеть можна..
З.І. а деж ті перевірені шо на сотні лямів собі влк попокупили ? хоч з десяток анулювали і вручили повістки чи так і ходять серед нас 300 тисяч "інвалідів" новоспечених ???
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03.02.2024 22:08 Ответить
.."не встиг з"їпать - не захтів або не зміг-не захтів заплатити.."
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03.02.2024 22:36 Ответить
Долвбойоби це остання мобілізація ці закони постанови не більше чим клоунада.Думайте мізками а не сраками.Ви дебіли для початку приміть законом ТЦК СП вони юридично висять в повітрі.
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03.02.2024 22:17 Ответить
так так, а перемога здобувається лише зі зброєю, яка матеріалізується з повітря
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03.02.2024 22:41 Ответить
Палишся кацапчик.
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03.02.2024 23:12 Ответить
Как именно? Я искренне хочу понять в чем я не прав? Почему одни обязаны отдать все, а другие - ничего. И я понимаю, что те кто воюет сейчас устали и хотят домой. Абсолютно согласен, что это несправедливо, когда одни воюют, а другие уже 10-й раз на отдых в Европу катают. Но почему гайки закручивают только для отдельных категорий граждан?

Это экзистенциальная война только для мужчин от 27 до 60? Остальным ничего не грозит? Или жизни мужчин 27-60 ничего не стоят? Или мы за традиционный уклад, но тогда почему женщины все ещё имеют право голоса?
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03.02.2024 23:26 Ответить
Да какие в жопу "санкции", понабрались модных словечек от западных БАРЫГ (у которых бабло на первом месте и торговля с агрессором), приговор суда за ДЕЗЕРТИРСТВОклонение от гражданских обязаностей) и либо тюрьма лет на 12 с лишением ГРАЖДАНСТВА по жизненно, либо два года ШТРАФБАТА!
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03.02.2024 22:26 Ответить
Це такі закони в Флоридському котлі ?
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03.02.2024 23:09 Ответить
*******. Ніякої демобілізації не буде.
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03.02.2024 22:34 Ответить
Якби хотіли це зробити то не прописували б пункт що демобілізація тільки по рішенню ставки... тобто автоматично вона не відбудеться...

вони навіть ротацію не хочуть забезпечити тому що фізична можливість є це зробити доприкладу не бригадами а підрозділами, тоді важке озброєння залишиться за бригадою і нічого передавати не потрібно...
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03.02.2024 22:40 Ответить
зараз говорять що з тиловими частинами не можуть зробити ротацію тому що ті не забезпечені достатньо озброєнням
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03.02.2024 22:42 Ответить
Я готовий віддати всю свою амуніцію безплатно, тільки поміняйте. А коштує дохера, тому як купляв та добував сам. Не тому що не дали, а тому що гівно. Навіть плити кацапські Граніт в бронік засунув, тому що легше та кацапська бронебійна пуля їх не б є
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04.02.2024 08:53 Ответить
Демобілізація під час війни… гм.. логічно, чо
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03.02.2024 22:42 Ответить
israel?
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04.02.2024 13:55 Ответить
Так тому такий крінжовий треш і відбувається, що ми державу не змогли побудувати.
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03.02.2024 23:46 Ответить
Прийде орда прийде орда прийде орда,прийшла?Що далі?В 2014 зробили висновки ?Ні!Зараз робимо висновки ?Звісно ні !Постав собі самому честне питання чому ТЦК СП немає законності:Я про те чому ТЦК СП не прийнляи по закону.Які питання скоро 3 рік війни прийміть закон,все сразу стане на своє місце і всі бігом туди.А ніііі ніфііііга тільки постанова.Прикинь в нас мобілізація скоро на 3 рік війни добровільна.О как ?! Прикинь!Незамислювався над цим доброволець, або конракт.Де мобілізація?Прикинь ТЦК СП в жодному рєестрі держустанов не існує.Як так що ти мелеш в кожному місті є ТЦК СП.
Так є в кожному місті будівля і вивіска.А юридично на папері чорна дірка.
Завтра тобі повістка прийде з приклад кантори рога і копита де буде написано ви повинні 1 млн доларів заплатити їм.Які твої дії ти заплатиш чи підеш розбираться?От тут те саме.Приходиш по повісткі яка офіційно фактично є підробкою під недіючи військомати на адресу ТЦК СП якої немає.Ти повинен обновити дані в якойсь шарагі там же пройти мед огляд якихось незрозумілих лікаліві ця шарага без юридичної складової ще якісь штрафи виписує.Тобі не здається що це вже повний п"здець?Повертаємось до питання чому ТЦК СП не прийнятий по закону на скоро 3 рік війни щоб люди спокійно мобілізувались ,отримали всі статуси і документи?В чому проблема?А я тобі відповім Бо ти м'ясо ,якщо поранений це стає тягарем сім'ї і збори допомоги в сітках. !Загибель хрін по виплатах.Ти з цивільнитх робиш м'ясо як і МОУ.І їм пофіг .А фізичний ресурс вже закінчується.А відповідальність після війни нести ніхто не хоче ось чому постановою а не законом ось чому тцкшніки поводяться себе як бандити і ховають свої фейси.Тільки війна рано чи пізно закінчиться і всі хто воював отримають нуль по виплатам нуль по допомозі бо так вже.!І кладовища в нас під горизонт бо саме МОУ з цивільних зробило щоб ці кладовища були величезні.Мобілізація ПОТРІБНА !Захищати потрібно !Але чому влада стала бандитами і підтерлася конституцією і придавила людей в свободі і правах.Воєнні зажаті з двохї сторін там ворог тут внутрішній ворог ,цивільні як в иісках закони постанови закони постанови всі на одне і теж щоб суспільство задавити і розмазати як фізично так і економічно.Виходить орда там і орда тут.Тому не потрібно мені і всім парити про орду і все інше.ЛЮДИ НЕ М'ЯСО !ЯК НЕ М'ЯСО НАШІ БІЙЦІ ЗСУ !
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04.02.2024 00:25 Ответить
нажаль, похоже на те
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04.02.2024 08:56 Ответить
Усе це переливання з пустого в порожнє.. силова мобілізація нічого не вирішить. Але це дасть їм час якомога довше залишитися при владі і більше нахапати. От і весь сказ !
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03.02.2024 22:43 Ответить
Добре Іларіон прилаштувався. УБД вже напевно отримав за довгий язик.
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03.02.2024 22:47 Ответить
Зате сміялися... ***... олені кончені.

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03.02.2024 22:50 Ответить
При совкі казали про погоду - якщо в москві сніг то і у нас скоро буде. Зараз бачу - прийняли якийсь закон дурковатий в москві, у нас дов.ойоби через рік такеж приймають
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04.02.2024 09:00 Ответить
Ти довів що найменьше ти фашист.Бо поняття і свободи які так боронить країни тобі класти.
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04.02.2024 00:29 Ответить
Читай Конституцию и особенно про военное положение, там прямо что сейчас у тебя нет права не то что бы даже вольно передвигаться а нет права даже на частную собственность.
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04.02.2024 08:49 Ответить
Конченое? Его принимают и постоянно продлевают. Сколько угодно может быть продлено, оно продливается каждые 90 дней, следующий 13 февраля, откуда вы такие беретесь?

По закону у тебя могут отобрать машину, телефон, в хату поселить военных, тебя принудительно отправить в богом забытое село, запретить выезжать из него, принудительно заставить рыть окопы без мобилизации. ВСЁ ПО ЗАКОНУ И КОНСТИТУЦИИ. Чего ты хочешь???? Не нравится что ли? А помоему все ОК. Так и должно быть !
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04.02.2024 12:36 Ответить
Шановний ти ІДІОТ !В коснтитуції чітко прописано по пунктах після 2 продовжень парламентом і президентом повинен вступити в силу стан війни.Немає ніЯкого продовження !НЕМАЄ ! Є стан війни ! Ти невіглас і ідіот який прочита поверхневі пункти і не розумієш як вони на ділі працюють і їх регламентують і приміняють.
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04.02.2024 22:00 Ответить
Читай конституцію ,на період воєнного стану є обмеження деякий прав згідно КОНСТИТУЦІЇ !!!Не заборона не віджміна не обмеження взагалі не відміна свободи і прав не відміна законів не відміна покарань !На це навіть по елементарному є постанова КМУ 1455-1456,7
ТИ НІФІГА НЕ ЗНАЄШ ПРО ЗАКОНИ І КОНСТИТУЦІЮ В ОЧІ НЕ БАЧИВ !
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04.02.2024 21:57 Ответить
"Футболісти лише 3 команд на даний момент не підлягають призову до Збройних сил України. Мова йде про гравців «Шахтаря», «Динамо» та «Оболоні», які визнані підприємствами, що є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період."

https://sport.ua/uk/news/665345-nazvano-klubi-upl-futbolisti-yakih-ne-mayut-broni-vid-mobilizatsii#google_vignette
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03.02.2024 23:14 Ответить
Тобто, без "Динамо" економіка загнеться?
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03.02.2024 23:30 Ответить
Спикерами пойти многие готовы, а вот в пехоту желающих мало...
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03.02.2024 23:17 Ответить
Всех тыловых военных, ментов, судей всех госслужащих, надо посадить на минимальную зарплату до концы войны. И освободившиеся средства дополнительно выплачивать только тем кто принимает непосредственное участие в боевых действиях. А то получается для кого то войны нет, а для кого то она есть.
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03.02.2024 23:19 Ответить
Зелена недовлада до останнього намагалася не приймати нову редакцію закону про мобілізацію щоб не травмувати свій ядерний електорат, але обставини заставили, і тут сцикота заволала.
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03.02.2024 23:46 Ответить
так головний же ухилянт -Блазень.
Він не повинен ухилятися від своїх обов'язків:
- план перемоги
- квратал 95
- корупція в МОУ без покарання.
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03.02.2024 23:56 Ответить
Ну, а как Вы думали, ведь ударный кулак в 500.000 формировать нужно. И это не предел, в Израиле на 10мил населения около 1,5млн военных, из них мобилизовано 300.000чел. Можно например отжиматься через день по 50раз, если не можете по 50, начните с 20-30, можно через каждые 2 дня отжиматься. Это укрепляет руки, ведь автомат весит около 4.5кг заряженный, и это также укрепляет дух. А если этого не делать, то та территория превратится через время в крым.
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04.02.2024 00:07 Ответить
В Ізраїлі діти міністрів на передовій. Відчуйте різницю
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04.02.2024 00:50 Ответить
З речників і психологів можна декілька бригад зробити
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04.02.2024 00:41 Ответить
Тобто шмат жирного пузатого лайна на посаді воєнкома і без того вважає себе богом, а тут ще буде шантажувати голодом і злиднями? А шо, прикольно
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04.02.2024 00:44 Ответить
>санкції для ухилянтів: Це необхідно для забезпечення демобілізаці
3 раза прочитал, нихера не понял. Как это связано?
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04.02.2024 03:48 Ответить
Для ротації і демобілізації потрібно не карати, а професійно навчати і мотивувати. Як можливо невмотивовану людину примусити воювати?! Треба карати показово корупціонерів і нагороджувати героїв з фронту, бо крадіжки мільярдами і звільнення бойових генералів - нищівний удар по моральному духу українців.
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04.02.2024 05:55 Ответить
Правильно ли я вас понял, шо вы подводите под черту, что для нормальной демобилизации, нужно убрать из власти наркоманов-неуков, которые морально разлагают армию?
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04.02.2024 06:58 Ответить
Це нарцисику захотілося перевірити настрої населення? Воно вже готове, не переживай, Ваво.
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04.02.2024 07:22 Ответить
Санкції до ухилянтів ніяк не поповнять армію особовим складом, от взагалі. Тоді що це, помста?

Для чого, щоб в євросудах була підстава подаватись як переслідувана особа, яка потребує захисту? Не пускайте військових до законотворчості, вони **** в цьому і наламають дров. На фронті військові найкращі і сонечки, а в економіці та юриспруденції ну вибачте.
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04.02.2024 08:41 Ответить
Скажіть будь ласка, а хто такий ось цей здоровий чоловік у пікселі, з доглянутою у щотижневих відвідуваннях барбершопу бородою, як не ухилянт в найгіршому розумінні цього слова?
Невже молоти язиком на посаді речника МО не може якась жінка чи хоча б чоловік віком під 60 років?
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04.02.2024 10:00 Ответить
Яке марення ! Ідуть на поводу у Зеленського.
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04.02.2024 12:06 Ответить
Програмне забезпечення для ТЦК закуплять у росії? Ну щоб зручно було кацапам контролювати нашу мобілізацію?
Давайте може трохи згадаємо як поділили те що належить всім українцям?заводи,надра,земля?
То може мобілізованим є можливість надавати "соціальні гарантії " зразу,коли людина призивається? Чому б тоді не захищати свій шматок землі,частку від вишки,кар'єру,заводу.
Чи одні підуть воювати втративши свою роботу,а інші будуть надалі ліс вивозити,бурштин,продавати пісок,граніт з кар'єрів?
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04.02.2024 13:24 Ответить
Додаткова мобілізація нічого не вирішить без достатньої кількості зброї, лише збільшить кількість вбитих беззбройних українців, чого найбільше прагнуть кацапи.

Основна проблема української армії це - совкова рабсько-утилізаційна система рядового особового складу безправних громадян, яка демотивує кожного, навіть ярих добровольців, завдає найбільшої шкоди збройним силам як на стратегічному, так і на оперативно-тактичному рівнях, спричиняє величезні втрати на фронті, робить армію загалом практично неефективною у веденні бойових дій. Ось чому добровольчі батальйони на початку війни були настільки успішними.
ЗСУ потрібно терміново реформувати: запроваджувати "розбір польотів" наказів і загального керівництва бойовими підрозділами командуванням, запровадити їхню кримінальну відповідальність за некомпетентні, злочинні накази, виборність командного складу самими військовими, висловлення процедури недовіри, тощо.

Лише тоді, з поміж високих грошових компенсацій, армія буде найбільш ефективною, мотивованою з мінімальними втратами.
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04.02.2024 17:36 Ответить
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