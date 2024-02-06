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Роль сил швидкого розгортання ЄС будуть виконувати польські військовики

армія,польща,польська

Польські військові виконуватимуть роль сил швидкого розгортання Євросоюзу до середини 2025 року, повідомив у вівторок міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

"Польща заповнить прогалину, яка виникла в підготовці підрозділів сил швидкого розгортання", - заявив Косіняк-Камиш, якого цитує пресслужба польського військового відомства, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

Він пояснив, що одразу після початку Росією спеціальної військової операції в Україні "ЄС ухвалив стратегію зі створення сил швидкого розгортання". "Однак для досягнення повної оперативної готовності необхідно завершити перехідний період, який триватиме до кінця 2025 року", - пояснив Косіняк-Камиш.

Міністр додав, що "до середини наступного року немає жодної країни, яка могла б надати підрозділ, готовий здійснити подібні дії". За його словами, "ми вирішили, що Польща заповнить цю прогалину".

"Європейська комісія привітала цю заяву", - зазначив Косіняк-Камиш.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боррель прибув до Польщі: говоритиме про "пріоритети зовнішньої та безпекової політики - від України до Близького Сходу"

У середині листопада 2022 року відбулося засідання Ради ЄС із закордонних справ у форматі міністрів оборони. Європейський чиновник, під час ознайомлення представників ЗМІ на умові анонімності з порядком денним ради, повідомляв, що в ЄС триває робота над можливими оперативними сценаріями для створюваних спільних сил швидкого розгортання

"Розроблення двох сценаріїв розгортання вже завершено, і їх передано державам-членам", - сказав європейський чиновник, зазначивши, що глави оборонних відомств обміняються думками щодо перебігу підготовки цих спеціальних сил ЄС чисельністю до 5 тис. військовослужбовців, які передбачено "Стратегічним компасом зміцнення безпеки та оборони ЄС до 2030 року", ухваленим у березні поточного року.

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Перший з уже підготовлених сценаріїв передбачав "початкову фазу операції зі стабілізації обстановки" в кризовій ситуації, а другий - "операцію з порятунку та евакуації європейських громадян". За словами європейського чиновника, щоб сили швидкого розгортання ЄС були повністю готові до 2025 року, необхідно також проводити навчання на місцевості.

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки та оборони Жозеп Боррель по завершенні засідання Ради ЄС із закордонних справ у форматі міністрів оборони заявляв, що Євросоюзу для заповнення відставання в його оборонному потенціалі до 2025 року знадобляться додаткові 70 млрд євро.

Він також торкався триваючої підготовки сил швидкого розгортання ЄС, які мають бути в оперативному стані до 2025 року.

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Автор: 

Польща (8491) Євросоюз (13381)


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Топ коментарі
+11
швидше ніж поляки у ЄС ніхто не може розгортатись. Перевізники і фермери доказали.
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06.02.2024 21:41
+8
Польське Військо єдине (може ще UK), що брало участь в усіх операціях НАТО (читайте: США). Решта -- небоєздатний баласт, тягар для бойових операцій.
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06.02.2024 21:46
+5
судячи по приготуванням, на Україну вони не дуже розраховують.
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06.02.2024 21:36
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судячи по приготуванням, на Україну вони не дуже розраховують.
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06.02.2024 21:36 Відповісти
Украина пока не входит в систему европейской безопасности а дыру в виде расформированных немецкой комсомолкой 30 бригад надо было срочно затыкать а немцы уже потеряли доверие у своих соседей.
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06.02.2024 21:40 Відповісти
Розраховували на "потужний наступ" влітку 23-го, за НАТівськими підручниками...
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06.02.2024 21:42 Відповісти
Будуть українських біженців затримувать
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06.02.2024 21:50 Відповісти
Так это и так все знали после разгрома фрау Меркель бундесвера вся техника пошла на вооружение польской армии.
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06.02.2024 21:37 Відповісти
Польське Військо єдине (може ще UK), що брало участь в усіх операціях НАТО (читайте: США). Решта -- небоєздатний баласт, тягар для бойових операцій.
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06.02.2024 21:46 Відповісти
проти чурбанів в капцях
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06.02.2024 22:08 Відповісти
А в той час Українське Військо сиділо, вибачте, в дупі взагалі.

"Подобається", мені, коли хохдобидло називає когось "чурбанами".
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06.02.2024 22:12 Відповісти
Ми говоримо про теперешній час. Во всіх місіях приймали участь американці та британці. Ну польска військо як найбоїздатніше в НАТО - це анекдот
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06.02.2024 22:18 Відповісти
Eto idiot rec pro SOP,ja nesomnevajus sto vot eti poliaki ucastvovali operacijax afganistane,Irake ili tam siriji.Oni kak pravilo otlycno podgotovleni,netu raznici kto oni takyje po nacionalsnosti.Eto elitnije vojska
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06.02.2024 23:21 Відповісти
У Франції точно є сили швидкого реагування, які постійно беруть участь у операціях, зокрема у Африці. Не те щоб дуже успішні (але там і політичний фактор є, але це точно набагато краще аніж у 90% НАТО.
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06.02.2024 22:15 Відповісти
Номінально є в кожній країні. Але яка їх якість -- питання.
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06.02.2024 22:19 Відповісти
іноземний французський легіон - але це всеж як чвк
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06.02.2024 22:19 Відповісти
Ja bi skazal samyje lucije vojni nemci,tak byla vsegda.Vo vtoroj mirovoj sootnosenija poter ix soldat byla 1k10 eto kogda otkryli vtoroj front amerikansi s britami.1 ubiti nemec protiv ubitix 10 amerikansev s britami,pro kacapov tak sovsem necego govorit,tam mozet 1/50 sootnosenyje..Nemci nicem neizmenilis i teper na segodnesni den,ix soldati
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06.02.2024 22:31 Відповісти
Ты говоришь "немцы ни чем не изменились на сегодня" ... Просто смешно звучит ! глядя как обстоят дела на сегодня в их армии .. не достающий бюджет в их оборонный комплекс ( спасибо фрау Меркель , ирон.) , слабая подготвка их солдат , как пример : при подготовке наших танкистов в Германии , на вопрос к ихнему инструктору " как нам обходить минные поля (где все заминировано 2 х 2метр) он ответил - да вы просто обходите их ! Тебя можно понять , как литовцы , вы ближе к немцам ,и тебе хочется выдать желаемое за действительное. Без обид )
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06.02.2024 23:17 Відповісти
Biudzet ix uvelicevajetsia na segodnia uze so vsemi dobavkami primerno 100 mlrd evro.Ja tolko vizu fakti i dal po vojnam,i na segodnia mogu skazat te sto jest soldatti Litve ix uroven ocen vysoki.Da u nix poriadok,oni otlycajetsia ot drugix,tam skazem im nado kazdomu soldatu po dusu otdelno i poxoze,no eto profi .Merkel da ona dovela,no u nix jest dengi,jest mocnije zavodi,delajut lucyje tanki i poxoze.Vase mnenije eto vase mnenije,ja vam svojiu nenaviazevyju,tolko po mojemu nemci lucije soldati.takze sovetoju nesmotret kacapskije filmi kak 5 ruskix diviziju nemcev ubyvajet
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06.02.2024 23:30 Відповісти
Vot pro minije,a sto on mog otvetit instruktor,pravilno nado obxodit.Realno jest voli,jest miniori,jest specialnyje masini dlia razminirovanija.Eto neznacit sto nado jexat cerez minije polia,eto kak lovuski,potom za nimi idut otrabotka artoj, po kolone
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06.02.2024 23:53 Відповісти
Ja bi nepoveril jesli bi nemeckije generali dali prikaz idti cerez minije polia,ne tu oni takije glupije.Za eto ix uvolili do riadovogo.Ukraine kak bi vinovnix nebudet,poskolku te sto prinimali resenyje oni druzja Zelenskogo ili Zaluznogo.Tut nelzia trogat,tolko medali mozno razdavat.Soldati oni xorosyje skazem 47 bridada otlycno podgotovleni,vot kto im dajut prikaz na takoje eto sovkovyje generali i vriatli ix myslenije izmenis
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07.02.2024 12:37 Відповісти
Я з Вами погоджуюся, що німці були завзятими воїнами. Коли битви/бої почалися на території Німеччини, то німці так оборонялися, що союзники (США, Велика Британія, Канада) взагалі не воювали в нельотні дні.

Тобто без авіаційної підтримки, вони нічого не могли заподіяти німцям. Тому: спочатку все перемелювала авіація бомбами, а потім -- піхота за підтримки танків.

Разом з тим, я припускаю, що зараз німці вже кардинально змінилися. Стільки років після WWII там провадилася пацифістська політика та знецінення армії, що навряд чи зараз вони на щось здатні.

P.S. (я припускаю, що, незважаючи на свій невеликий військовий потенціял, країни Балтії також билися б завзято. Хоча б тому, що досвід совкової окупації перед WWII, коли уряди країн Балтії не вчинили жодного опору, має чогось навчити. Адже потім, в часи червоної окупації, людські втрати були величезними.
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07.02.2024 19:29 Відповісти
Pri sovetskoj okupaciji,nasim vojenim zapretili vojevat,tak resila pravitelstvo,teper nikto nemozet im zapretit vojevat daze prezident.Prikazat vojevat mozet prezident,no ne vojevat net, eto po kontituciji.Mi ocen xoroso znajem sto jest okupacija,kogda kazdogo 6 vyvezli v sibir.Vojevali nasi s 1944 kogda ruskije opiat okupirovali,kazdom sele byli partizani v lesax.Kordinovano,cel u nix byla svobodnaja Litva,mnogo iz nix molodix pogyblo ili byli rastreleni kogda popali v plen.Bolsinstvo iz nix sude govorili sto oni nepriznajut sssr,oni dali prisiagu LItve i vojevali do konca.
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07.02.2024 20:56 Відповісти
Про відчайдушний опір литовців червоній мерзоті з моменту другого заходу совка в Литву я знаю. Вже в 1990р. у Вільнюсі я бачив видання про цей опір: книжка називалася Rezistencia, якщо я не помиляюся. На жаль я не міг її прочитати, бо за місяць перебування в Литві на курсах підвищення кваліфікації (інженерів) литовську я вивчив до рівня, щоб замовити собі каву в кав'ярні та загальні фрази.
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07.02.2024 21:13 Відповісти
Svyse 20 tysiac ubytix i ecio stolko primerno arestovanix i osuzdenix eto nasi poteri.Ubitix polovina ot 16 do 21 goda.Poslednix jesli vziat grupu partizan ubyli 1965 godu.Ecio odin partizan vziat v plen 1971 godu.Teper jest mnogo knig,a nix,pamiatniki,nazvanije ulic i t.d
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07.02.2024 21:44 Відповісти
Так. Але я згадав, що вже в 1990р. (ще був совок), а в Литві вже видавалися книжки про литовських партизанів.
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07.02.2024 21:59 Відповісти
Роль сил швидкого розгортання ЄС виконують ЗСУ з 2022 року, або ще з 2014...
Полякам вистачить ролі хочаб поганенької ППО, якщо зіб'ють хоч одну ракету кацапів
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06.02.2024 21:38 Відповісти
Пшеки уже просили наших, шобы пво Украины прикрыло их от кацапских ракет.
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06.02.2024 21:41 Відповісти
це яких ваших?
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06.02.2024 21:45 Відповісти
Гоша, не ипите мине мозги.
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06.02.2024 21:54 Відповісти
у вас їх немає бо ви ухилянт
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06.02.2024 21:59 Відповісти
Гоша, вы грубый хам, вы работаете рядом с военкоматом? Тогда вы зря переживаете, я давно снят с учета в военкоматах и публичных домах.
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06.02.2024 22:17 Відповісти
це напевно... за червонці спи спокійно чуваче
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06.02.2024 23:25 Відповісти
публічні дома --- це зачот - не встає вже мабуть
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06.02.2024 23:27 Відповісти
а шо? - повинен стояти до самої смерті?
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07.02.2024 11:33 Відповісти
Делр не в нем, а в величине пенсии.
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07.02.2024 12:59 Відповісти
Цэ тех шо в лаптях и с балалайками
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06.02.2024 22:17 Відповісти


Как-то к лаптям ближеЕ
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07.02.2024 13:09 Відповісти
Влйско польске бЕрлин брало, а родянське помогало...
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06.02.2024 21:38 Відповісти
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06.02.2024 21:42 Відповісти
Войско Польське моторизоване, вшисце на роверах (с)
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06.02.2024 22:16 Відповісти
А чому не Угорщина із Словаччиною?
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06.02.2024 21:40 Відповісти
швидше ніж поляки у ЄС ніхто не може розгортатись. Перевізники і фермери доказали.
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06.02.2024 21:41 Відповісти
це виглядає не інакше як капітуляція НАТО, панове
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06.02.2024 21:52 Відповісти
до НАТО ще не докотилось. Поки тільки до України. Але тут з капітуляцією не склалось.
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06.02.2024 22:01 Відповісти
якраз останні будуть швиденько згортатись і на паромах в скандинавію тікати а потім за океан!
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06.02.2024 22:33 Відповісти
це сюр якийсь - поляки ніколи не воювали з тих пір як в 1939 за пару тижнів здали німцям країну.... ба більше 63% поляків підтвердили що в разі війни на їхній теріторії втечуть з країни.
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06.02.2024 21:41 Відповісти
поцікався скільки своєї території здав за пару тижнів Совок у 1941)) Німці - то непреодолима сила стихії))
А от Диво на Віслі зробили поляки.
А Совки могли тільки фейкових панфіловців та міфічних захисників Брестської фортеці ліпити.
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06.02.2024 21:52 Відповісти
Брест навіть гітлера здивував, вдадаючи на те що з 8000 захисників лишилось 800 - всі інші комісари та партійці евакуювались за 10 годин...
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06.02.2024 22:03 Відповісти
Боже , хто ж тобі оту байку про Брест розповів ? Та почитай ти реальну історію того траханого Бреста , а також розберися що було б гітлерівцями якби совок у спину не вдарив !
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06.02.2024 22:32 Відповісти
P.S. Поляки у своїй затятості в боротьбі нічим українцям не поступляться , саме тому свого часу більшовиків ганяли як сидорову козу . Щодо того коли хто і скільки воював , то те що у нас з 2014 воювати почали не завадило у 2019 ******* обрати і плювати на армію , а поляки навпаки за цей час до зубів озброїлися і продовжують це робити .Ну а щодо "втечуть з країни" , то коли у Польщі це можливо у майбутньому , то у нас вже як здійснений факт у минулому. Будеш і далі зверхньо про "дружність " українців розповідати?
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06.02.2024 22:39 Відповісти
Він пояснив, що одразу після початку Росією спеціальної військової операції в Україні..

Що це ще за спеціальна військова операція? Це він так використовується термінологію параші???
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06.02.2024 21:48 Відповісти
У кацапоти з термінами завжди херота.
Про Чеченські війни чули?! Так от - офіційно то в них буда АТО)) Але люди назвали Війною, що дійсно відповідає дійсності. А коли стосується України - то тут свинособаки вже хапаються за офіційну назву - СВО))

Але собаки не були б собаками якби і тут не збрехали - бо та Чеченська Війна була по суті Громадянською війною і ж це вже якось їм не до вподоби)) Тому і ліплять нам стосовно АТО на Луганді епітет Громадянська, щоб свою морду прикрити).
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06.02.2024 23:22 Відповісти
Вони розбігуться швидше за всіх)))
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06.02.2024 21:50 Відповісти
Тому треба панам швиденько ЯЗ предоставити. І Країнам Балтії в першу чергу. Особливо після того, як надали її булба-фюреру. Треба грати на випередження. Хоча вже відстають ті Натівці. Бо коли почнеться, то всякі салівани будуть волати проти ескалації. а зараз чудовий привід - білоруси отримали - і балтійці з поляками мають отримати. все симетрично і ботокс перший порушив умови про нерозповсюдження ЯЗ.
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06.02.2024 21:57 Відповісти
Будуть як в 2010.
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06.02.2024 21:55 Відповісти
починайте розгортати кпвв і лавочки завозити
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06.02.2024 22:00 Відповісти
Польща заблокує кордон московитам.
Щоб знали з ким зв'язуватись.
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06.02.2024 22:09 Відповісти
Судячи з цього, поляки нарешті зрозуміли, шо реакція "старої європи" на вихиляси московитів виглядає не інакше, як"...баришня уже лягли, і просять ". До ладу !
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06.02.2024 22:29 Відповісти
Та вони від декількох ракет, які до них впали обіс.рались... вони хіба кордон українцям можуть перекривати, на більше вони не здатні!
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06.02.2024 22:48 Відповісти
Пів мільярда населення НАТО/ЄС будуть розраховувати на 40 мільйонів поляків.Чому б ні? Зараз ті самі пів мільярда спокійно п'ють каву за спиною 40 мільйонів українців.
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06.02.2024 23:13 Відповісти
І хто ж з тих півмільярда піде воювати "за Батьківщину, за Європу? Франко- африканці? Чи дойче-мусульмани?може австро-угорці?
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06.02.2024 23:27 Відповісти
Если Украина не выдержит,беда будет Европе
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06.02.2024 23:59 Відповісти
Європі ітак біда, бачачи як вона стає мусульманською і африканською!
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07.02.2024 00:16 Відповісти
Все правильно. Краще бути готовими про всяк випадок. Навіть,якщо випадок не трапиться.
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07.02.2024 00:40 Відповісти
 
 