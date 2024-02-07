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Конгрес США відхилив законопроєкт республіканців, у якому не було допомоги Україні

сша,конгрес,палата,представників

Палата представників Конгресу США відхилила законопроєкт республіканців, який передбачав надання Ізраїлю 17,6 мільярда доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть Reuters та The Hill.

У Демократичній партії заявили, що хочуть проголосувати за ширший законопроєкт, який також передбачає допомогу Україні, міжнародне гуманітарне фінансування та нові гроші на безпеку кордонів.

Голосування відбулося з результатом 250 голосів проти 180. Цього не вистачило для ухвалення закону, оскільки він був представлений за прискореною процедурою, яка вимагає більшості у дві третини голосів. Голосували в основному за партійною ознакою, хоча 14 республіканців виступили проти законопроєкту, а 46 демократів підтримали його.

Позиція республіканців

Водночас лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл та інші високопосадовці кажуть, що тепер Сенат має перейти до інших аспектів пакета - фінансування Ізраїлю, України та Тайваню.

"Мені та більшості наших членів здається, що ми не маємо реальних шансів ухвалити цей законопроєкт", - заявив Макконнелл.

За його словами, на думку республіканців, положення про кордон, враховуючи глибокі розбіжності у лавах партії, слід залишити осторонь.

"Я дотримувався вказівок моєї фракції, яка наполягала на тому, щоб ми зайнялися цим питанням у жовтні. Я маю на увазі, що це наша сторона хотіла вирішити питання про кордон. Ми його почали", - додав Макконнелл.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Республіканці у Сенаті не підтримали законопроєкт з реформами на кордоні й допомогою Україні, - The Hill

При цьому, сенатор-демократ Кріс Мерфі, який представляв свою партію на переговорах, у цьому зв’язку заявив, що після такого республіканцям "не можна довіряти взагалі".

"Вони сказали нам що робити, ми дотримувалися їхніх інструкцій до кожної літери, а потім вони "висмикнули килим з-під ніг" впродовж 24 годин. З ким ми там маємо працювати? Вони - жах для переговорів", - заявив він.

Автор: 

законопроєкт (3589) Конгрес США (1226) Сенат США (600)


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Топ коментарі
+31
Европа должна сделать правильные выводы из этой ситуации и начать вовсю развивать свои вооруженные силы, поскольку надеяться на Америку и считать ее надежным союзником - это большая ошибка.
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07.02.2024 07:01
+21
Вот вам и НАТО и гарантии какие оно дает. И ето еще Трамп к власти не пришел. Он вообще развалит НАТО как только придет к власти. Нужно восстанавливать ЯО и срать на визги всех.
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07.02.2024 07:25
+18
Мильна бульбашка це зе і ко, і коли це побачили, то підримка припинилася.
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07.02.2024 10:38
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Ну то й що? Це ні на що не впливає. США виявилися мильною бульбашкою.
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07.02.2024 06:56 Відповісти
Мильна бульбашка це зе і ко, і коли це побачили, то підримка припинилася.
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07.02.2024 10:38 Відповісти
Виявилося що бульок дві - одна у нас , а інша у США . І тут вже плювати на те що янкі думають про нашу владу , вони народ України кидонули , а не владу , бо щось не чув від них що причиною відмови у допомозі є недолугість наших владців ((
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07.02.2024 19:55 Відповісти
усі винуваті получається? США - винуваті, зе винуватий, Європа - винувата
тільки людожер маньяк вбивця владімір путін не виноватий
стокгольмський синдром однако
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07.02.2024 20:50 Відповісти
А до чого ти це доплів ?
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07.02.2024 20:52 Відповісти
путін винуватий у ВСІХ БІДАХ людства
згідний?
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07.02.2024 20:54 Відповісти
Не зовсім , бо крім нього іще є ті , хто йому дозволив до цих бід добратися .
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07.02.2024 21:03 Відповісти
вашу позицію я зрозумів
ви намагаєтеся оправдати маньяка вбивцю дітей, жінок, бабусь і дідусів - презідента путіна
бажаю тобі згоріти в пеклі разом з твоїм вбивцею путіним
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07.02.2024 21:12 Відповісти
Ідіоте , ти щось зрозуміти не здатний , саме у цьому твоя проблема ((
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07.02.2024 21:32 Відповісти
феерічно як ти захищаєш убивцю дітей, милователя людожерів владіміра путіна
сгинь - касапе
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07.02.2024 21:36 Відповісти
Я не тільки не згину , ідіоте , я тобі сьогодні всю ніч у снах приходитиму , дивися кіндратія не схопи
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07.02.2024 21:55 Відповісти
Начебто в порядку черги, першим же має бути Герасимов, потім Мішустін, а вже потім Путін. А як ти до дядька Васи, з чайникового заводу ставишся? Він також і Путіна підтримує і податки платить у скарбницю РФ.
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08.02.2024 17:29 Відповісти
усіх 148 млн - а потім усю російську діаспору - дивись вище
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08.02.2024 19:21 Відповісти
Ти вже скільки вбив кацапів? За себе штук п'ять шість, і ще стільки ж за маму, за тата, за дружину, за дітей. Хоча б 30-40 кацапів такому як ти воїну треба вбити. Така місія для тебе неможлива. Тож вони тебе не бояться. Такі як ти для них безпечні.
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08.02.2024 20:31 Відповісти
а ти?
головне ціль в житті - а методи найдуться
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08.02.2024 20:50 Відповісти
Перше, треба диван поміняти.
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08.02.2024 20:58 Відповісти
кому діван - кому методичку
головне шоб всі рускі стали гойда на дереві
ти тримайся там - кацапські вилупки полюбому нежильці
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08.02.2024 21:51 Відповісти
Їж кашу манну, одну ложечку за тата другу за маму, третю за дідуся четверту за бабусю. Підростай, набирайся сил кацапів убивати.
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08.02.2024 22:27 Відповісти
дякую - кацапчику
ням ням
ти теж відгодовуйся - путінським людожерам треба відпочити на гражданці 🤡
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09.02.2024 13:59 Відповісти
чмо кацапське - запам'ятай
для Українця взагалі не виникає питання хто винен
винун твій презік владімір путін
він має здохнути
а всякі "не савсем віноват" засунь собу в дупу
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07.02.2024 21:16 Відповісти
Ідіотино , проспись скотина , потім потренуйся з людьми спілкуватися , перед тим гарно свою пельку прополощи бо з неї лайнолм смердить !
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07.02.2024 21:23 Відповісти
опа - тепер я бачу як ти пуцькіна любиш
в опу не забудь його поцілувати після того як він сходить в чемодан
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07.02.2024 21:29 Відповісти
ідіот , тобі сюди : => , крутися на ньому до упаду .
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07.02.2024 21:31 Відповісти
пуця - уйло .... ла-ла-ла ла-ла-ла
що над спиною куратор стоїть?
та не бійся - раскройся
будь мужиком - набери повітря і скажи
ПУТІН - ВБИВЦЯ - ПУТІН ПОВИНЕН ЗДОХНУТИ НЕГАЙНО!!!
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07.02.2024 21:37 Відповісти
Не відволікайся , смокчи
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07.02.2024 21:53 Відповісти
Народ кидонули 73% народу, а все інше похідне.
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07.02.2024 21:12 Відповісти
Мильна бульбашка?! Як би США не надали Україні сітльки військової допомоги, що нам іне снилося ніколи, то взагалі не було б навіть цієї дискусії (в т.ч. і цензорнета і навіть того неікому не потрібного земорафона). Ми в б вже були повністю під окупацією і хіба що партизанили як УПА. Якщо зевлада вивилася страусами, то звинувачувати США (руку яка дає) це просто самогубство!
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07.02.2024 20:49 Відповісти
яка різниця скільки США надавали допомоги якщо Україна програє?
а пропаганда росії просто розцвіте - США допомагали - а толку пшик
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07.02.2024 20:52 Відповісти
Ну якби США свого часу нас не роззброїли , жахаючи міжнародною ізоляцією , то цілком можливо що таких дискусій ніхто б і не проводив (( Пану так не здається ? (( Чи ви особисто вважаєте що Кравчук і Кучма дійсно були неляканими ідіотами і фраза "Україна -не кацапстан" Кучмі в голову навздогінці прийшла ?
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07.02.2024 20:56 Відповісти
Европа должна сделать правильные выводы из этой ситуации и начать вовсю развивать свои вооруженные силы, поскольку надеяться на Америку и считать ее надежным союзником - это большая ошибка.
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07.02.2024 07:01 Відповісти
Гуляй, фантомас, сегодня не подаю.
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07.02.2024 07:17 Відповісти
Кілька років тому, пам"ятаю, деякі європейські посадовці висували ідею створити Європейську армію. Але їх, чомусь, швидко обламали.
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07.02.2024 07:37 Відповісти
Кірпіч, ти не на тому місці віщаєш! Тебе, як світило **********( 2-ге місце після Бонявтіка), потрібно вставляти у брюсельских вуличних вітринах !
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07.02.2024 10:07 Відповісти
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07.02.2024 07:08 Відповісти
Вот вам и НАТО и гарантии какие оно дает. И ето еще Трамп к власти не пришел. Он вообще развалит НАТО как только придет к власти. Нужно восстанавливать ЯО и срать на визги всех.
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07.02.2024 07:25 Відповісти
Полонених на уранові копальні й не звертати уваги на істерики всіляких ООН та гамнесті.
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07.02.2024 07:36 Відповісти
В країні, яка просрала свою ракетну програму і тепер навіть ішакєд повноцінно скопіювати не може.
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07.02.2024 07:59 Відповісти
А хто може? Чому досі не скопіювали?
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07.02.2024 09:20 Відповісти
Ішакєд і сам - копія якогось старого ударного американського БПЛА.
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07.02.2024 09:26 Відповісти
І де вони? Чому нам не дають? Чому знов не виробляють?
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07.02.2024 09:34 Відповісти
Питання риторичне.
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07.02.2024 09:34 Відповісти
Значить, не все там так просто. Можна ж було налагодити випуск копій шахедів в США чи в якійсь європейскій країні. Інвесторів та покупців, я думаю, знайшлось би достатньо. Але, чомусь, цього не робиться. Чому? Не зрозуміло...
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07.02.2024 09:45 Відповісти
Не експерт з цих питань.
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07.02.2024 09:47 Відповісти
Я теж. Але виглядає ця ситуація досить дивно. Невже в іранців зараз такі передові технології виробництва, які більше нікому не під силу повторити?
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07.02.2024 09:52 Відповісти
Іранці скопіювали німецьку розробку ще 80-х років.Там немає нічого зверхскладного.А ось у нас не розгортається масове виробництво,тому що йде саботаж на всіх рівнях.Зеленський виконує вказівку «ляльководів-глобалістів» не розгортати в Україні виробництво зброї,щоб ми були максимально залежні від поставок зброї з Заходу.Таким чином вони можуть регулювати хід в війни в Україні як їм хочеться.Це вже пора було усім зрозуміти.Перед нами розігрують глобальний політичний театр з поставками допомоги,а українці як сліпі кошенята,наївно думають що Захід за нас дуже хвилюється
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07.02.2024 10:25 Відповісти
Воно ж то так, але. Лише за сьогодні вражені кілька підприємств. Де розгортати? Шахед - не той рівень, який можна склепати в будь-якому гаражі. Потрібен повноцінний завод, який кацапи рознесуть ще на стадії фундаменту. Але чому шахеди не виробляються в інших країнах - це для мене загадка.
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07.02.2024 10:34 Відповісти
Потрібен повноцінний завод, який кацапи рознесуть ще на стадії фундаменту.
У Карпатах,с західної сторони якоїсь гори вбудувати завод,ніяка ракета не знесе.Було би тільки бажання будувати.
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10.02.2024 12:39 Відповісти
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10.02.2024 12:42 Відповісти
Але чому шахеди не виробляються в інших країнах - це для мене загадка.
Ніякої загадки немає,нас винищують руками рашки,щоб заселити наши землі іншим народом.
Кацапстан не викидують з ООН, з Ради Безпеки ООН,за ними залишається право вето.США не зацікавлені в розвалу россії.Відмашки про збереження ядерної зброї в одних руках смішні.Немає у кацапів ядерки,бо термін придатности боєголовок уже давно закінчився,а нових вони не роблять з 90 року.
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10.02.2024 12:48 Відповісти
Потрібен повноцінний завод, який кацапи рознесуть ще на стадії фундаменту.
До речі подібне сказав Подоляк.Ось що відповів на це главред Цензора Бутусов. https://www.facebook.com/100011831705181/videos/1780353572463113
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10.02.2024 23:07 Відповісти
помітили,як все повидаляли,що я вам писав?Про Зеленського,і хто з ним в одній шоблі?Тут не хочуть,щоб писали правду.Приведу ролик від думаючої людини.
https://www.youtube.com/watch?v=oXYZqtRNIgg&ab_channel=%D0%A8%D0%BE%D0%BA-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%9E https://www.youtube.com/watch?v=oXYZqtRNIgg&ab_channel=%D0%A8%D0%BE%D0%BA-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%9E
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17.02.2024 20:56 Відповісти
Немцы начиная с 1944 года сделали больше 25 тысяч ФАУ-1, примитивный самолетик по современным меркам. Делалось это в условиях уже серьезного экономического кризиса, под бомбежками.
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07.02.2024 16:49 Відповісти
То німці. В них на той час було все: і технології, і фахівці, і відповідне обладнання. І дисципліна зверху і до низу. В нас же з цього всього нема нічого...
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07.02.2024 16:55 Відповісти
Ну тогда они были первопроходцами - и пульсирующий реактивный двигатель, и система наведения - все приходилось придумывать с нуля. А сейчас все это есть готовое, причем по надежности и качеству просто несравнимое с тем что было у немцев. В матрицах из стеклоткани делать выклейки дохера ума надо?
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07.02.2024 17:07 Відповісти
Що все готове? Більш серйознішого, на жаль, робити нікому, ні з чого і ні на чому.
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07.02.2024 17:17 Відповісти
"Ви ж самі хотіли "просто перестать стрелять", - кажуть вони.
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07.02.2024 11:21 Відповісти
Ага. І тому, назло нам, не виготовляють безпілотники, навіть, для себе.
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07.02.2024 11:23 Відповісти
Не развалит.
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07.02.2024 08:57 Відповісти
Допустимо що у України є ядерні ракети і навіть їх носії. Назвіть у кого із президентів України вистачило би внутрішнього духу запустити по москві з десяток ядерних ракет (менше не має сенсу, бо більшість ракет буде збита ще до прильоту і спрацювання).
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07.02.2024 12:23 Відповісти
якщо допускати - то на ядерну державу путін точно не напав би - зассав би
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07.02.2024 20:58 Відповісти
С другой стороны, на США больше полагатся не стоит, США полностью сняла с себя полномочия мирового жандарма. Теперь это просто страна. Одна из многих.
И есть еще одно следствие, наверно самое важное.
Слушать ее указания о чем-то, типа ликвидировать противопехотные мины, порезать стратегические бомбардировщики и т.д. - тоже не стоит. Америка не в том положении, чтобы кому-то что-то указывать. Американцы - вы теперь никто.
В том числе и "указание не бомбить территорию рф" - это ни о чем. У Украины теперь полностью развязаны руки для ведения полномасштабных действий на территории рф. Любого рода.
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07.02.2024 07:34 Відповісти
Бессмысленный поток сознания.
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07.02.2024 07:43 Відповісти
Проплаченный фсб-ышный бот.
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07.02.2024 07:49 Відповісти
Вопрос только чем бомбить?
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07.02.2024 07:45 Відповісти
класичесим: літаки летять, будем всіх бомбить
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07.02.2024 16:33 Відповісти
Було б ще чим...
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07.02.2024 08:48 Відповісти
Откуда вы дебилы лезете?
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07.02.2024 08:58 Відповісти
из тех ворот что и ты...
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07.02.2024 13:49 Відповісти
Чим,???
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07.02.2024 09:01 Відповісти
Дрон, начиненный высокорадиактивным веществом. Пусть кацапы сбивают. Прямо над своим населенным пунктом.
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07.02.2024 12:25 Відповісти
Трамп у вас тіпа наш януковіч. Республіканці партія регіонів.
Філіал нашей ради. Одін лохматік а результат
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07.02.2024 08:00 Відповісти
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07.02.2024 08:26 Відповісти
Саме час зняти Залужного та інших генералів(
Сподіваюсь, нетряпка виправдає очікування свого кумира і "сайдьотся пасєрєдінє"?
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07.02.2024 08:27 Відповісти
Быдло не имеет национальности и на этом основана игра кремля, что ватноголовые имбецилы, что отупевшие зелеДрочеры, что слабоумные трамписты.....
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07.02.2024 09:42 Відповісти
Свого часу Трамп "кинув" в Сирії союзників-курдів. Уже тоді багато хто, казав, що це удар по іміджу США, адже ясно продемонструвало що вони готові кинути напризволяще союзників. Тоді це минулось без особливих наслідків в силу ряду причин.
Але тепер республіканці на чолі з Трампом, більш ніж ясно демонструють, що покладатись на США, як хоч трохи надійного союзника не варто. В довготерміновій перспективі це матиме надзвичайно сильний вплив на їх позиції в Європі, Азії, НАТО....
Це приклад того, як жадоба влади однієї людини, десятиліттями впливатиме на місце країни в світі.
А щодо нашої ситуації - тепер ще більше потрібно надіятись лише на власні сили. А от з цим біда, адже зелені уже звикли кататись по світу в очікуванні допомоги. 2 роки фактично втрачено. А могли розвивати власний ВПК.
Єдина поки надія на ЄС, що він таки вийде з сплячки і спробує зайняти місце геополітичного лідера в світі, з якого самоусувається Америка. Ну і на вибори в США, але там теж все не просто.
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07.02.2024 09:55 Відповісти
Никого не кидали. В Сирии Америка с курдами контролирует почти всю нефтедобычу. Девять военных баз на самых больших месторождениях. Значительная часть денег достается курдам.
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07.02.2024 10:20 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/kurdy-i-turechchyna/30274493.html Але президент США Дональд Трамп вирішив відмовитися від підтримки курдів перед загрозою турецького вторгнення і якраз перед ним вивів американські війська з регіону, залишивши союзників сам-на-сам із турецькою армією.
https://www.radiosvoboda.org/a/kurdy-i-turechchyna/30274493.html «Американці підтримували курдів у боротьбі проти «Ісламської держави» і дали їм обіцянки у разі подолання ісламістів, - розповідає Луїс Сарайва, експерт із питань безпеки, в минулому військовий радник у ЄС і НАТО. - Те, що зробив Трамп, - це зрада найліпших союзників, яких вони мали в регіоні. У такий спосіб Трамп лише посилив значущість режиму Ердогана».

Це я з одного з перших посилань з пошуку скопіював, просто через те, що це з РадіоСвобода, більш менш адекватне джерело. Можна і більше конкретики знайти.
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07.02.2024 10:27 Відповісти
Курды союзники США не только в Сирии, в Ираке (10-миллионный иракский Курдистан). Главный людской военный ресурс против ИГИЛ. Курды удерживают много территорий важных для противостояния Ирану. От такого союзника просто так не отказываются.
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07.02.2024 10:41 Відповісти
А те що пишуть в інтернетах це ж завжди являється істинним відображенням дійсності.
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07.02.2024 10:48 Відповісти
Звичайно, тільки телемарафон! Лише там правда!

Між "пишуть в інтернеті" і "пишуть на своїх сайтах ЗМІ, котрі тривалою і бездоганною роботою заслужили на певну довіру" є суттєва різниця.
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07.02.2024 12:35 Відповісти
Я так понял, пока будет Трамп, они будут дружно жрать дерьмо, как в анекдоте про двух ковбоев. Трампа, когда изберут, жуй им будет, а не граница
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07.02.2024 09:59 Відповісти
Вже хавають і причмокують. А у трампона одна стратегія до виборів: чим всім стає гірше - тим йому вигідніше.
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07.02.2024 12:44 Відповісти
46 демократов поддержали закон зная или догадываясь о том что это означает почти 100% заморозку помощи Украине поскольку Республиканцев интересует исключительно помощ Израилю. Тоесть если-бы акон рассматривался не по ускоренной процедуре то 250 голосов включая 46 демократов хватило-бы чтобы закон о помощи Израилю прошел-бы. Нужно сначала одобрение помощи Украине и только потом другим странам. Или пакет который изначально предлагал Байден. Но Республиканцы в принципе против помощи Украине-поскольку слушаюиться Трампа а в США формируется стойкое антиукраинское пророссийское лобби
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07.02.2024 10:07 Відповісти
Прийняттям цього закону оранжевий полубог хотів запросити до танцю майбутніх спонсорів свої кампашки. З 8 самих крупних спонсорів республіканців жоден не горить бажанням звязуватись з прохіндеями, бо гроші візьмуть а потім пошлют на хер. Донні вже їх попередив -не буде грошей у його фонд, можуть не заходити в його кабінет.Він сптав кабінет з камерою в тюрмі.
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07.02.2024 13:47 Відповісти
хто б міг подумати що америка таке рідке гімно нато-всрато вони ж не тільки нас підставляють ми то їм ніхто вони підставляють своїх союзників Ізраїль і Тайвань кончені ресбубліканці
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07.02.2024 22:51 Відповісти
 
 