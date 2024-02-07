Конгрес США відхилив законопроєкт республіканців, у якому не було допомоги Україні

Палата представників Конгресу США відхилила законопроєкт республіканців, який передбачав надання Ізраїлю 17,6 мільярда доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть Reuters та The Hill.

У Демократичній партії заявили, що хочуть проголосувати за ширший законопроєкт, який також передбачає допомогу Україні, міжнародне гуманітарне фінансування та нові гроші на безпеку кордонів.

Голосування відбулося з результатом 250 голосів проти 180. Цього не вистачило для ухвалення закону, оскільки він був представлений за прискореною процедурою, яка вимагає більшості у дві третини голосів. Голосували в основному за партійною ознакою, хоча 14 республіканців виступили проти законопроєкту, а 46 демократів підтримали його.

Позиція республіканців

Водночас лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл та інші високопосадовці кажуть, що тепер Сенат має перейти до інших аспектів пакета - фінансування Ізраїлю, України та Тайваню.

"Мені та більшості наших членів здається, що ми не маємо реальних шансів ухвалити цей законопроєкт", - заявив Макконнелл.

За його словами, на думку республіканців, положення про кордон, враховуючи глибокі розбіжності у лавах партії, слід залишити осторонь.

"Я дотримувався вказівок моєї фракції, яка наполягала на тому, щоб ми зайнялися цим питанням у жовтні. Я маю на увазі, що це наша сторона хотіла вирішити питання про кордон. Ми його почали", - додав Макконнелл.

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При цьому, сенатор-демократ Кріс Мерфі, який представляв свою партію на переговорах, у цьому зв’язку заявив, що після такого республіканцям "не можна довіряти взагалі".

"Вони сказали нам що робити, ми дотримувалися їхніх інструкцій до кожної літери, а потім вони "висмикнули килим з-під ніг" впродовж 24 годин. З ким ми там маємо працювати? Вони - жах для переговорів", - заявив він.