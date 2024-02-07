Українці можуть продати рублі до кінця року, - НБУ
Клієнти українських банків, які мають рахунки в російських або білоруських рублях, можуть до кінця року обміняти їх на іншу валюту.
Таке рішення ухвалив Національний банк України, повідомляє Цензор.НЕТ.
Вносити рублі на банківські рахунки, як і раніше, заборонено.
Нагадаємо, постанова НБУ №18 від 24 лютого 2022 року забороняє будь-які грошові операції з російським та білоруським рублем, але у листопаді 2023 року Верховна Рада зробила виняток для безготівкового продажу рублів.
Ці операції можна здійснити за таких умов:
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якщо банки-нерезиденти (крім російських, білоруських та підсанкційних банків), в яких відкрито кореспондентські рахунки українські банки, погодяться в односторонньому порядку конвертувати рублі в іншу валюту;
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продаж рублів може бути здійснений за заявою клієнта банку один раз щодо кожного з видів валюти - російських рублів та білоруських рублів.
Зміни набрали чинності з 7 лютого.
Будь ласка, зачекайте...
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Але як завжди але - а нацбанк то їх куди присуне, або вже порішали?
кому війна, кому бабло прогнати.
Бо тільки божевільний міг досі тримати свої накопичення у цих фантиках.
А звідки це у них ті фублі?
Хай розкажуть, думаю це дуже цікаві й серцекрайні історії...