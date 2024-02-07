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Українці можуть продати рублі до кінця року, - НБУ

дефолт,рубль

Клієнти українських банків, які мають рахунки в російських або білоруських рублях, можуть до кінця року обміняти їх на іншу валюту.

Таке рішення ухвалив Національний банк України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вносити рублі на банківські рахунки, як і раніше, заборонено.

Нагадаємо, постанова НБУ №18 від 24 лютого 2022 року забороняє будь-які грошові операції з російським та білоруським рублем, але у листопаді 2023 року Верховна Рада зробила виняток для безготівкового продажу рублів.

Читайте: Головний для російських імпортерів банк Китаю Chouzhou Commercial призупинив усі розрахунки з РФ

Ці операції можна здійснити за таких умов:

  • якщо банки-нерезиденти (крім російських, білоруських та підсанкційних банків), в яких відкрито кореспондентські рахунки українські банки, погодяться в односторонньому порядку конвертувати рублі в іншу валюту;

  • продаж рублів може бути здійснений за заявою клієнта банку один раз щодо кожного з видів валюти - російських рублів та білоруських рублів.

Зміни набрали чинності з 7 лютого.

Також читайте: Без грошей від ЄС та США: Резерви Нацбанку зменшились за місяць на $2 мільярди

Автор: 

банки (7717) НБУ (10354) рубль (443)


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Топ коментарі
+4
Та нє. Єрьмаку треба дерев'яні скинути. Бо паливно...
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07.02.2024 10:54
+2
Кто то расказывал что перед полномасштабным наступлением рашисты раздавали украинским колаборантам и предателям росийские срубли. А теперь вы им разрешаете сдать вражеские срубли в украинские банки? Так на кого и на чью економику вы работаете?
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07.02.2024 11:18
+1
Шо, вже з китайозами порішали?
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07.02.2024 10:53
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Шо, вже з китайозами порішали?
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07.02.2024 10:53 Відповісти
Та нє. Єрьмаку треба дерев'яні скинути. Бо паливно...
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07.02.2024 10:54 Відповісти
здаєтьсяв когось нууу дуууже забагато на рахунках дров, що треба скидати.
Але як завжди але - а нацбанк то їх куди присуне, або вже порішали?
кому війна, кому бабло прогнати.
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07.02.2024 11:00 Відповісти
Правільно-кацапська влада заботітся о дебілах(какая разніца)які їздили на заробітки.А підтримувати гривню нехрен.
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07.02.2024 11:12 Відповісти
Кто то расказывал что перед полномасштабным наступлением рашисты раздавали украинским колаборантам и предателям росийские срубли. А теперь вы им разрешаете сдать вражеские срубли в украинские банки? Так на кого и на чью економику вы работаете?
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07.02.2024 11:18 Відповісти
Володимир Зеленський зазначив, що новий голова Національного банку України є досвідченою людиною у фінансовій та банківській сферах.
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07.02.2024 11:44 Відповісти
Ідіот, не пали контору. Завдяки банкам, СБУ отримає потужну базу колаборантів
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07.02.2024 11:51 Відповісти
Они своих и так знают. Вместе побегут дрова сливать.
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07.02.2024 12:15 Відповісти
Новина для божевільних довбойобів...

Бо тільки божевільний міг досі тримати свої накопичення у цих фантиках.
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07.02.2024 13:04 Відповісти
Шобл*ть?
А звідки це у них ті фублі?
Хай розкажуть, думаю це дуже цікаві й серцекрайні історії...
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07.02.2024 13:15 Відповісти
 
 