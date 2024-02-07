Українці можуть продати рублі до кінця року, - НБУ

Клієнти українських банків, які мають рахунки в російських або білоруських рублях, можуть до кінця року обміняти їх на іншу валюту.

Таке рішення ухвалив Національний банк України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вносити рублі на банківські рахунки, як і раніше, заборонено.

Нагадаємо, постанова НБУ №18 від 24 лютого 2022 року забороняє будь-які грошові операції з російським та білоруським рублем, але у листопаді 2023 року Верховна Рада зробила виняток для безготівкового продажу рублів.

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Ці операції можна здійснити за таких умов:

якщо банки-нерезиденти (крім російських, білоруських та підсанкційних банків), в яких відкрито кореспондентські рахунки українські банки, погодяться в односторонньому порядку конвертувати рублі в іншу валюту;

продаж рублів може бути здійснений за заявою клієнта банку один раз щодо кожного з видів валюти - російських рублів та білоруських рублів.

Зміни набрали чинності з 7 лютого.

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