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Новини
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Байден переміг на праймеріз у Неваді

байден

Президент США Джо Байден переміг на праймеріз у штаті Невада від Демократичної партії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Президент США Джо Байден здобув переконливу перемогу на президентських праймеріз у Неваді, наблизившись до висування офіційним кандидатом від Демократичної партії", - пише видання.

За підсумками підрахунку майже всіх бюлетенів, Байден отримав 89% голосів демократичних виборців.

Водночас Трампу доведеться дочекатися четверга, коли Республіканська партія штату проведе свої кокуси (збори прихильників) у Неваді.

Республіканці Невади ігнорують результати проведених у вівторок праймеріз, де Трампа не було у бюлетенях. Республіканська партія штату вирішила присудити голоси своїх делегатів переможцю кокусів, які пройдуть у четвер увечері.

Також читайте: Байден продовжить закликати Конгрес США прийняти додаткове фінансування для України, - Білий дім

Автор: 

Байден Джо (2885) праймеріз (29) США (22685)


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Топ коментарі
+8
А що в демпартії кращого кандидата немає,ніж людина,яка не може довгі тексти говорити і взагалі,він вже як не живий?Це ж величезна партія.
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07.02.2024 11:38
+8
Трохи добрих новин. Хай виграє Байден, він хоч і викопний, але як виграє і покине пост то замість нього буде жінка Каміла Харіс, а це краще ніж ота срака чубата -трамп
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07.02.2024 11:46
+7
мені щось підсказує, щр не все так однозначно.....
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07.02.2024 11:42
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В них традиційно підтримують діючого президента, якщо він від цієї партії.
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07.02.2024 11:38 Відповісти
Та він вже ледь ходить і думає.Він схожий на совєцького Брєжнєва.
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07.02.2024 11:39 Відповісти
***** і він ходить і думає краще ніж срам і зельц разом узяті
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07.02.2024 12:09 Відповісти
Дай Бог ойму здоров'я ! Трамп негідник
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07.02.2024 12:58 Відповісти
Попкорн потрібно терміново закупити!
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07.02.2024 11:36 Відповісти
навіщо? жодної інтриги немає. від демократів буде дідусь байден, від республіканців - старий покидьок трамп. шансів у байдена на виборах нуль цілих, нуль десятих.
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07.02.2024 11:38 Відповісти
мені щось підсказує, щр не все так однозначно.....
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07.02.2024 11:42 Відповісти
да куди вже ще більше однозначності? вже все настільки однозначно, що однозначніше бути просто не може: пряма від точки А до точки Б, без будь-якого викривлення.
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07.02.2024 11:47 Відповісти
ігри із мексианським кордоном і губернаторами проти федералів можуть трампа вивести на 2-у роль.....
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07.02.2024 11:51 Відповісти
ніт. взагалі ніяких шансів. ці ігри лише добавляють йому балів.
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07.02.2024 11:56 Відповісти
Тільки серед респів. Ніхто не думав, що в Байдена будуть шанси на минулих виборах, але він переміг. У Байдена може і не найкращий рейтинг, але коли справа доходить до голосування, то багато хто проголосує за нього, ніж за руду мавпу.
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07.02.2024 11:59 Відповісти
Як у нас кажуть, за Байдена проголосують навіть покійники.
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07.02.2024 12:12 Відповісти
Ага, так мага чорти і про минулі вибори казали

А потім - внутрішній тероризм

І фейки про Stop the steal
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07.02.2024 12:10 Відповісти
те що Байден буде кандидатом від демократів, це й так було зрозуміло.
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07.02.2024 11:36 Відповісти
А що в демпартії кращого кандидата немає,ніж людина,яка не може довгі тексти говорити і взагалі,він вже як не живий?Це ж величезна партія.
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07.02.2024 11:38 Відповісти
Діда з пенсії витягли за вуха весною 2020 саме тому що до того часу демократи змогли виставити тільки колекцію фріків.
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07.02.2024 12:06 Відповісти
Кумедно як мага-чорти спочатку ллють бруд на Байдена ,а потім ниють про "вкрадені вибори" і займаються внутрішнім тероризмом
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07.02.2024 12:13 Відповісти
Зараз політична позиція республіканців - це політична позиція старих демократів, а позиція демократів - це лівацьке фрікшоу в якому немає особистостей достойних уваги.
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07.02.2024 12:17 Відповісти
Дубль: https://www.obozrevatel.com/ukr/novosti-mir/tramp-vidstae-vid-bajdena-vzhe-na-11-vidsotkovih-punktiv.htm Як повідомляють одразу декілька джерел, згідно з опитуваннями минулого тижня, Байден випереджає Трампа приблизно на 11 відсоткових пунктів.

https://www.obozrevatel.com/ukr/novosti-mir/tramp-vidstae-vid-bajdena-vzhe-na-11-vidsotkovih-punktiv.htm Нагадаю, в чому різниця між відсотковими пунктами й відсотками. Якщо співвідношення складає, приміром, 55:44, то різниця дорівнює 11 відсотковим пунктам, а в відсотках вона значно більше: (55-44):44×100%=25%.

https://www.obozrevatel.com/ukr/novosti-mir/tramp-vidstae-vid-bajdena-vzhe-na-11-vidsotkovih-punktiv.htm Тобто випередження на 11 пунктів це насправді в такому випадку на чверть!
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07.02.2024 11:43 Відповісти
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07.02.2024 11:43 Відповісти
риже Хйло!,
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07.02.2024 11:51 Відповісти
Краще
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07.02.2024 12:14 Відповісти
"Як приємно в полі срати,
ровіваються думки,
вітер яйцями колише,
срака нюхає квітки..."
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07.02.2024 18:10 Відповісти
країна приречена коли найкращій кандидат в президенти це старий немічний дід .
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07.02.2024 11:46 Відповісти
Трохи добрих новин. Хай виграє Байден, він хоч і викопний, але як виграє і покине пост то замість нього буде жінка Каміла Харіс, а це краще ніж ота срака чубата -трамп
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07.02.2024 11:46 Відповісти
Хай буде Моніка Левінськи !
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07.02.2024 11:50 Відповісти
ця камілу харіс ненавидять не тільки всі демократи і республіканці, а й пересічні американці, та фанати обох партій. ця істота окрім того, що мерзенна, як людина, так ще й затята україноненависниця. я би не був таким категоричним, що цей варіант краще трампа. за байдена не хочуть голосувати здебільшого не через його вік, а саме через цю камілу харіс, через те, що вона може стати виконувачем обов'язків президента без виборів, на яких вона не набрала би і одну соту відсотка.
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07.02.2024 11:54 Відповісти
Скиньте посилання на хоч один факт що вона україноненависниця. Тільке не російські сайти будь ласка
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07.02.2024 13:00 Відповісти
Камала там по квоті для чорних. Її ненавидять усі, починаючи з її власних працівників, за зарозумілість і зневагу до оточуючих.
На праймеріз 2016 вона набрала 1%, провалила навіть свою рідну Каліфорнію.
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07.02.2024 11:57 Відповісти
Ви під прапором США і краще знаєте як там все з виборами. Наче та Каміла проукраїнська.. хіба ні? А чи може Байден після виборів назначити віцепремʼєром когось іншого? Короче на мою думку все таки цей розклад кращий за трампа, що скажете?
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07.02.2024 12:11 Відповісти
Для Камали ми всі - прокляті європейські колонізатори, що мають сплачувати репарації чорним до кінця світу. Вона і на Св. Джо наїзжала на праймеріз 2020 за те що він расист.
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07.02.2024 12:53 Відповісти
Завтра Верховный суд США скажет Трампа отправить в ГУЛАГ товаристча Сралина чЛенина...👺👹😁Такер Карлсон приехал на Мацковию спасать Крысеныша Трампа...😜Карлсон с крыши спасет Малыша...
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07.02.2024 11:52 Відповісти
ИЗБИРАТЕЛИ И ПОКЛОННИКИ ТРАМПА
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07.02.2024 11:53 Відповісти
парламентарі,сенатори,джентельмени
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07.02.2024 12:11 Відповісти
трамп зробив фальшстарт, ще не вигравши вибори почав управляти США та конгрессом. Лас-Вегас серьозне місто, що має бути тривожно для консервативних республіканців.
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07.02.2024 11:59 Відповісти
Скорее всего Никки Хейли будет первой женщиной президентом США...🕊️🇱🇷
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07.02.2024 12:33 Відповісти
пожалели дедушку подбодрили, видят- до. выборов не доживет с этими стрессами
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07.02.2024 13:10 Відповісти
А що праймерiз рiже?
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07.02.2024 14:33 Відповісти
 
 