Байден переміг на праймеріз у Неваді

Президент США Джо Байден переміг на праймеріз у штаті Невада від Демократичної партії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Президент США Джо Байден здобув переконливу перемогу на президентських праймеріз у Неваді, наблизившись до висування офіційним кандидатом від Демократичної партії", - пише видання.

За підсумками підрахунку майже всіх бюлетенів, Байден отримав 89% голосів демократичних виборців.

Водночас Трампу доведеться дочекатися четверга, коли Республіканська партія штату проведе свої кокуси (збори прихильників) у Неваді.

Республіканці Невади ігнорують результати проведених у вівторок праймеріз, де Трампа не було у бюлетенях. Республіканська партія штату вирішила присудити голоси своїх делегатів переможцю кокусів, які пройдуть у четвер увечері.

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