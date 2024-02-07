Байден переміг на праймеріз у Неваді
Президент США Джо Байден переміг на праймеріз у штаті Невада від Демократичної партії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Президент США Джо Байден здобув переконливу перемогу на президентських праймеріз у Неваді, наблизившись до висування офіційним кандидатом від Демократичної партії", - пише видання.
За підсумками підрахунку майже всіх бюлетенів, Байден отримав 89% голосів демократичних виборців.
Водночас Трампу доведеться дочекатися четверга, коли Республіканська партія штату проведе свої кокуси (збори прихильників) у Неваді.
Республіканці Невади ігнорують результати проведених у вівторок праймеріз, де Трампа не було у бюлетенях. Республіканська партія штату вирішила присудити голоси своїх делегатів переможцю кокусів, які пройдуть у четвер увечері.
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А потім - внутрішній тероризм
І фейки про Stop the steal
https://www.obozrevatel.com/ukr/novosti-mir/tramp-vidstae-vid-bajdena-vzhe-na-11-vidsotkovih-punktiv.htm Нагадаю, в чому різниця між відсотковими пунктами й відсотками. Якщо співвідношення складає, приміром, 55:44, то різниця дорівнює 11 відсотковим пунктам, а в відсотках вона значно більше: (55-44):44×100%=25%.
https://www.obozrevatel.com/ukr/novosti-mir/tramp-vidstae-vid-bajdena-vzhe-na-11-vidsotkovih-punktiv.htm Тобто випередження на 11 пунктів це насправді в такому випадку на чверть!
ровіваються думки,
вітер яйцями колише,
срака нюхає квітки..."
На праймеріз 2016 вона набрала 1%, провалила навіть свою рідну Каліфорнію.