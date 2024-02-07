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Байден победил на праймериз в Неваде

байден

Президент США Джо Байден победил на праймериз в штате Невада от Демократической партии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Президент США Джо Байден одержал убедительную победу на президентских праймериз в Неваде, приблизившись к выдвижению официальным кандидатом от Демократической партии", - пишет издание.

По итогам подсчета почти всех бюллетеней Байден получил 89% голосов демократических избирателей.

В то же время Трампу придется дождаться четверга, когда Республиканская партия штата проведет свои кокусы (собрание поклонников) в Неваде.

Республиканцы Невады игнорируют результаты проведенных во вторник праймериз, где Трампа не было в бюллетенях. Республиканская партия штата решила присудить голоса своих делегатов победителю кокусов, прошедших в четверг вечером.

Также читайте: Байден продолжит призывать Конгресс США принять дополнительное финансирование для Украины, - Белый дом

Автор: 

Байден Джо (2787) праймериз (46) США (26542)


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Топ комментарии
+8
А що в демпартії кращого кандидата немає,ніж людина,яка не може довгі тексти говорити і взагалі,він вже як не живий?Це ж величезна партія.
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07.02.2024 11:38
+8
Трохи добрих новин. Хай виграє Байден, він хоч і викопний, але як виграє і покине пост то замість нього буде жінка Каміла Харіс, а це краще ніж ота срака чубата -трамп
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07.02.2024 11:46
+7
мені щось підсказує, щр не все так однозначно.....
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07.02.2024 11:42
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В них традиційно підтримують діючого президента, якщо він від цієї партії.
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07.02.2024 11:38 Ответить
Та він вже ледь ходить і думає.Він схожий на совєцького Брєжнєва.
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07.02.2024 11:39 Ответить
***** і він ходить і думає краще ніж срам і зельц разом узяті
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07.02.2024 12:09 Ответить
Дай Бог ойму здоров'я ! Трамп негідник
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07.02.2024 12:58 Ответить
Попкорн потрібно терміново закупити!
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07.02.2024 11:36 Ответить
навіщо? жодної інтриги немає. від демократів буде дідусь байден, від республіканців - старий покидьок трамп. шансів у байдена на виборах нуль цілих, нуль десятих.
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07.02.2024 11:38 Ответить
мені щось підсказує, щр не все так однозначно.....
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07.02.2024 11:42 Ответить
да куди вже ще більше однозначності? вже все настільки однозначно, що однозначніше бути просто не може: пряма від точки А до точки Б, без будь-якого викривлення.
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07.02.2024 11:47 Ответить
ігри із мексианським кордоном і губернаторами проти федералів можуть трампа вивести на 2-у роль.....
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07.02.2024 11:51 Ответить
ніт. взагалі ніяких шансів. ці ігри лише добавляють йому балів.
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07.02.2024 11:56 Ответить
Тільки серед респів. Ніхто не думав, що в Байдена будуть шанси на минулих виборах, але він переміг. У Байдена може і не найкращий рейтинг, але коли справа доходить до голосування, то багато хто проголосує за нього, ніж за руду мавпу.
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07.02.2024 11:59 Ответить
Як у нас кажуть, за Байдена проголосують навіть покійники.
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07.02.2024 12:12 Ответить
Ага, так мага чорти і про минулі вибори казали

А потім - внутрішній тероризм

І фейки про Stop the steal
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07.02.2024 12:10 Ответить
те що Байден буде кандидатом від демократів, це й так було зрозуміло.
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07.02.2024 11:36 Ответить
А що в демпартії кращого кандидата немає,ніж людина,яка не може довгі тексти говорити і взагалі,він вже як не живий?Це ж величезна партія.
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07.02.2024 11:38 Ответить
Діда з пенсії витягли за вуха весною 2020 саме тому що до того часу демократи змогли виставити тільки колекцію фріків.
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07.02.2024 12:06 Ответить
Кумедно як мага-чорти спочатку ллють бруд на Байдена ,а потім ниють про "вкрадені вибори" і займаються внутрішнім тероризмом
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07.02.2024 12:13 Ответить
Зараз політична позиція республіканців - це політична позиція старих демократів, а позиція демократів - це лівацьке фрікшоу в якому немає особистостей достойних уваги.
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07.02.2024 12:17 Ответить
Дубль: https://www.obozrevatel.com/ukr/novosti-mir/tramp-vidstae-vid-bajdena-vzhe-na-11-vidsotkovih-punktiv.htm Як повідомляють одразу декілька джерел, згідно з опитуваннями минулого тижня, Байден випереджає Трампа приблизно на 11 відсоткових пунктів.

https://www.obozrevatel.com/ukr/novosti-mir/tramp-vidstae-vid-bajdena-vzhe-na-11-vidsotkovih-punktiv.htm Нагадаю, в чому різниця між відсотковими пунктами й відсотками. Якщо співвідношення складає, приміром, 55:44, то різниця дорівнює 11 відсотковим пунктам, а в відсотках вона значно більше: (55-44):44×100%=25%.

https://www.obozrevatel.com/ukr/novosti-mir/tramp-vidstae-vid-bajdena-vzhe-na-11-vidsotkovih-punktiv.htm Тобто випередження на 11 пунктів це насправді в такому випадку на чверть!
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07.02.2024 11:43 Ответить
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07.02.2024 11:43 Ответить
риже Хйло!,
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07.02.2024 11:51 Ответить
Краще
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07.02.2024 12:14 Ответить
"Як приємно в полі срати,
ровіваються думки,
вітер яйцями колише,
срака нюхає квітки..."
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07.02.2024 18:10 Ответить
країна приречена коли найкращій кандидат в президенти це старий немічний дід .
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07.02.2024 11:46 Ответить
Трохи добрих новин. Хай виграє Байден, він хоч і викопний, але як виграє і покине пост то замість нього буде жінка Каміла Харіс, а це краще ніж ота срака чубата -трамп
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07.02.2024 11:46 Ответить
Хай буде Моніка Левінськи !
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07.02.2024 11:50 Ответить
ця камілу харіс ненавидять не тільки всі демократи і республіканці, а й пересічні американці, та фанати обох партій. ця істота окрім того, що мерзенна, як людина, так ще й затята україноненависниця. я би не був таким категоричним, що цей варіант краще трампа. за байдена не хочуть голосувати здебільшого не через його вік, а саме через цю камілу харіс, через те, що вона може стати виконувачем обов'язків президента без виборів, на яких вона не набрала би і одну соту відсотка.
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07.02.2024 11:54 Ответить
Скиньте посилання на хоч один факт що вона україноненависниця. Тільке не російські сайти будь ласка
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07.02.2024 13:00 Ответить
Камала там по квоті для чорних. Її ненавидять усі, починаючи з її власних працівників, за зарозумілість і зневагу до оточуючих.
На праймеріз 2016 вона набрала 1%, провалила навіть свою рідну Каліфорнію.
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07.02.2024 11:57 Ответить
Ви під прапором США і краще знаєте як там все з виборами. Наче та Каміла проукраїнська.. хіба ні? А чи може Байден після виборів назначити віцепремʼєром когось іншого? Короче на мою думку все таки цей розклад кращий за трампа, що скажете?
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07.02.2024 12:11 Ответить
Для Камали ми всі - прокляті європейські колонізатори, що мають сплачувати репарації чорним до кінця світу. Вона і на Св. Джо наїзжала на праймеріз 2020 за те що він расист.
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07.02.2024 12:53 Ответить
Завтра Верховный суд США скажет Трампа отправить в ГУЛАГ товаристча Сралина чЛенина...👺👹😁Такер Карлсон приехал на Мацковию спасать Крысеныша Трампа...😜Карлсон с крыши спасет Малыша...
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07.02.2024 11:52 Ответить
ИЗБИРАТЕЛИ И ПОКЛОННИКИ ТРАМПА
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07.02.2024 11:53 Ответить
парламентарі,сенатори,джентельмени
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07.02.2024 12:11 Ответить
трамп зробив фальшстарт, ще не вигравши вибори почав управляти США та конгрессом. Лас-Вегас серьозне місто, що має бути тривожно для консервативних республіканців.
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07.02.2024 11:59 Ответить
Скорее всего Никки Хейли будет первой женщиной президентом США...🕊️🇱🇷
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07.02.2024 12:33 Ответить
пожалели дедушку подбодрили, видят- до. выборов не доживет с этими стрессами
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07.02.2024 13:10 Ответить
А що праймерiз рiже?
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07.02.2024 14:33 Ответить
 
 