Байден победил на праймериз в Неваде
Президент США Джо Байден победил на праймериз в штате Невада от Демократической партии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Президент США Джо Байден одержал убедительную победу на президентских праймериз в Неваде, приблизившись к выдвижению официальным кандидатом от Демократической партии", - пишет издание.
По итогам подсчета почти всех бюллетеней Байден получил 89% голосов демократических избирателей.
В то же время Трампу придется дождаться четверга, когда Республиканская партия штата проведет свои кокусы (собрание поклонников) в Неваде.
Республиканцы Невады игнорируют результаты проведенных во вторник праймериз, где Трампа не было в бюллетенях. Республиканская партия штата решила присудить голоса своих делегатов победителю кокусов, прошедших в четверг вечером.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А потім - внутрішній тероризм
І фейки про Stop the steal
https://www.obozrevatel.com/ukr/novosti-mir/tramp-vidstae-vid-bajdena-vzhe-na-11-vidsotkovih-punktiv.htm Нагадаю, в чому різниця між відсотковими пунктами й відсотками. Якщо співвідношення складає, приміром, 55:44, то різниця дорівнює 11 відсотковим пунктам, а в відсотках вона значно більше: (55-44):44×100%=25%.
https://www.obozrevatel.com/ukr/novosti-mir/tramp-vidstae-vid-bajdena-vzhe-na-11-vidsotkovih-punktiv.htm Тобто випередження на 11 пунктів це насправді в такому випадку на чверть!
ровіваються думки,
вітер яйцями колише,
срака нюхає квітки..."
На праймеріз 2016 вона набрала 1%, провалила навіть свою рідну Каліфорнію.