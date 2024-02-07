Байден победил на праймериз в Неваде

Президент США Джо Байден победил на праймериз в штате Невада от Демократической партии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Президент США Джо Байден одержал убедительную победу на президентских праймериз в Неваде, приблизившись к выдвижению официальным кандидатом от Демократической партии", - пишет издание.

По итогам подсчета почти всех бюллетеней Байден получил 89% голосов демократических избирателей.

В то же время Трампу придется дождаться четверга, когда Республиканская партия штата проведет свои кокусы (собрание поклонников) в Неваде.

Республиканцы Невады игнорируют результаты проведенных во вторник праймериз, где Трампа не было в бюллетенях. Республиканская партия штата решила присудить голоса своих делегатов победителю кокусов, прошедших в четверг вечером.

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