"Економічний безвіз" можна закріпити в угоді про асоціацію з ЄС, - Шмигаль

Україна вважає можливим закріпити вільний режим торгівлі із ЄС в Угоді про асоціацію.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час брифінгу із високим представником Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепом Боррелем.

"Наша стійкість на полі бою сьогодні залежить від стійкості української економіки. Ми вітаємо рішення Єврокомісії продовжити до червня 2025 року повне скасування мит на українську продукцію. Разом із Угодою про асоціацію це рішення забезпечить Україні так званий "економічний безвіз". Ми не лише очікуємо швидкого схвалення цієї ініціативи всіма інституціями ЄС, але й вважаємо можливим закріпити повністю вільний режим торгівлі в самій Угоді про асоціацію. Це один із головних напрямів нашої роботи цього року в торговельних відносинах із Євросоюзом", - зазначив глава уряду.

Він висловив сподівання, що відповідні переговори зможуть бути анонсовані вже під час засідання Ради асоціації Україна – ЄС.

"Наша мета – інтеграція України до внутрішнього ринку Європейського Союзу. Ми бачимо, що надто різкі зміни в торговельних потоках можуть викликати непорозуміння, тому наше спільне завдання – забезпечити відкриту і вільну торгівлю, яка відповідатиме інтересам як виробників з України, так і з ЄС", – додав прем'єр.

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