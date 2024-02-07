В Україні існують полтичні розбіжності, але єдність є важливою для перемоги, - Боррель

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що в Україні існують певні політичні розбіжності, але єдність важлива для перемоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна продемонструвала надзвичайну стійкість, виняткову єдність суспільства та великий консенсус поміж головними політичними силами щодо ключових цілей країни. Існують політичні розбіжності, адже демократія – це, звісно, про політичні розбіжності, але єдність є ключовою для вашої перемоги. Я був радий сказати це членам Верховної Ради цього ранку", - сказав він.

Боррель додав, що хотів підкреслити важливість збереження ефективної роботи механізму демократії, верховенства права та антикорупційних інституцій.

"Але також дуже важливо зберігати єдність країни для політичних сил і суспільства в умовах війни", - підсумував він.

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