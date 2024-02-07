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Новини Війна
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В Україні існують полтичні розбіжності, але єдність є важливою для перемоги, - Боррель

боррель

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що в Україні існують певні політичні розбіжності, але єдність важлива для перемоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна продемонструвала надзвичайну стійкість, виняткову єдність суспільства та великий консенсус поміж головними політичними силами щодо ключових цілей країни. Існують політичні розбіжності, адже демократія – це, звісно, про політичні розбіжності, але єдність є ключовою для вашої перемоги. Я був радий сказати це членам Верховної Ради цього ранку", - сказав він.

Боррель додав, що хотів підкреслити важливість збереження ефективної роботи механізму демократії, верховенства права та антикорупційних інституцій.

"Але також дуже важливо зберігати єдність країни для політичних сил і суспільства в умовах війни", - підсумував він.

Також читайте: The Times про Зеленського та Залужного: "Залізний генерал" проти "найефективнішого продавця"

Автор: 

Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+7
Єдність між ким, єрмаками, татаровими, зеленськими, бужанськими, смирновими, третяковими, арахаміями, ...?
Де в цьому ланцюгу українці?
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07.02.2024 16:50
+3
@sontag Схожість вражаюча.

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07.02.2024 16:53
+3
нема у нас ніяких розбіжностів!!!
є жага узурпації
є воля до перемоги та незалежності
а називати узурпацію та зраду розбіжностями,
це як мінімум, цинічно...
жага зняти Залужного та Шапталу це що????
відсторонення генералів це що??
посадка полковників, це ***** що, розбіжності???
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07.02.2024 16:59
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ахах. стане янелох-янетряпка прислуховуватись, ніби у хєрмака мову відняло)
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07.02.2024 16:48 Відповісти
Єдність між ким, єрмаками, татаровими, зеленськими, бужанськими, смирновими, третяковими, арахаміями, ...?
Де в цьому ланцюгу українці?
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07.02.2024 16:50 Відповісти
@sontag Схожість вражаюча.

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07.02.2024 16:53 Відповісти
Согодні у Борреля бенефіс!
"Остапа несло..." (с)
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07.02.2024 16:50 Відповісти
з ким бути єдиним накажете: зі зе-н*ркоманами, запрроданцями, колоборантами і тупо агентами кацапського фсб, через бездіяльність, саботож і тупо роботу на кацапів загинули десятки, а може вже і сотні тисяч українців в Маріуполі, Бучі, Гостомелі, Харкові, Херсоні і тд.тп. ???

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07.02.2024 16:58 Відповісти
нема у нас ніяких розбіжностів!!!
є жага узурпації
є воля до перемоги та незалежності
а називати узурпацію та зраду розбіжностями,
це як мінімум, цинічно...
жага зняти Залужного та Шапталу це що????
відсторонення генералів це що??
посадка полковників, це ***** що, розбіжності???
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07.02.2024 16:59 Відповісти
Оттого заводятся уголовки, боты ОПы уже на уровне российской пропаганды. Зелибоба от власти с катушек съехал. Все это едность.
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07.02.2024 17:04 Відповісти
Покажіть країну у ЄС де немає цих розбіжностей...
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07.02.2024 17:37 Відповісти
А поки що, Після цієї бійки, стояти залишиться лише один
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4147637.html
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07.02.2024 19:40 Відповісти
 
 