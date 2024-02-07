Зеленський підписав закон щодо спрощення процедури списання військового майна
Президент Володимир Зеленський підписав ухвалений у жовтні минулого року закон щодо спрощення процедури списання військового майна.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.
Закон передбачає особливості списання військового майна під час дії воєнного стану.
Зокрема, передбачає право командира військової частини за поданням комісії для списання військового майна списувати закріплене за військовою частиною майно незалежно від номенклатури служб забезпечення (крім зброї) вартістю за одиницю військового майна або за одним актом до 100 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Списання можливе без затверджень та погоджень з посадовими особами вищих рівнів, правоохоронними органами чи спеціальним правоохоронним формуванням у складі Збройних Сил України.
Також командир може приймати рішення про необхідність проведення розслідування причин та обставин втрати або знищення, дострокового зносу, перевитрати військового майна (крім зброї) вартістю за одиницю або за одним актом до зазначеного розміру.
Документом також пропонується запровадження спрощеної процедури складання єдиного акту зі списання військового майна у разі втрати (знищення, руйнування) внаслідок воєнних (бойових) дій.
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скільки їх залишилось голими та з боргами за те що вижили а майно втратили
І він ніколи не розповість, як так сталося, що коли їде Сірожа, то таможня йому честь віддає. Хоча майже всі волонтери або башляють на кордоні, або довго сперечаються з державою.
Щодо закінчення повноважень Президента та Верховної Ради під час дії воєнного стану, коротко
Джерело:
Таким чином, викладений аналіз норм Конституції України дає підстави зробити однозначний і єдиний ВИСНОВОК:
1). Повноваження Президента України Володимира Зеленського закінчуються рівно о півночі 20 травня 2024 року.
2). З цього моменту Зеленський НЕ користується правом недоторканності (ст.105) і до нього можуть бути застосовані будь-які обмеження згідно з чинним законодавством як до звичайної особи.
3). Зеленський є громадянином України, який має рівні конституційні права і свободи, є рівним перед законом і судом і не має ніяких привілеїв (ст.24).
4). Слідчий, відповідно до норм КПК, вправі оголосити Зеленському підозру у вчиненні злочину і за рішенням суду взяти його під варту. Підстав для цього більш, ніж достатньо. У діяннях Зеленського є ознаки державної зради та посадових злочинів.
5). Зеленський повинен зробити офіційну заяву, що 20 травня 2024 року він, згідно з Конституцією України, припиняє свої президентські повноваження. Він може також написати явку з повинною про вчинені злочини, що буде пом'якшуючою вину обставиною, яка судом буде врахована при встановлені міри покарання.
https://www.youtube.com/watch?v=q5Gzx6YvnT8
Все в трудах, все в трудах....
А пан Умєров "не могли" дати команду вже в жовтні 2023 готувати потрібний пакет підзаконних нормативних документів? Ні. Зате зараз - це привід заявити про "трудовий подвиг" чиновників ))