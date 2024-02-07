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Новини Війна
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Зеленський підписав закон щодо спрощення процедури списання військового майна

зсу,армія

Президент Володимир Зеленський підписав ухвалений у жовтні минулого року закон щодо спрощення процедури списання військового майна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

Закон передбачає особливості списання військового майна під час дії воєнного стану.

Зокрема, передбачає право командира військової частини за поданням комісії для списання військового майна списувати закріплене за військовою частиною майно незалежно від номенклатури служб забезпечення (крім зброї) вартістю за одиницю військового майна або за одним актом до 100 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Списання можливе без затверджень та погоджень з посадовими особами вищих рівнів, правоохоронними органами чи спеціальним правоохоронним формуванням у складі Збройних Сил України.

Також командир може приймати рішення про необхідність проведення розслідування причин та обставин втрати або знищення, дострокового зносу, перевитрати військового майна (крім зброї) вартістю за одиницю або за одним актом до зазначеного розміру.

Читайте також: Рада спростила процедуру списання військового майна

Документом також пропонується запровадження спрощеної процедури складання єдиного акту зі списання військового майна у разі втрати (знищення, руйнування) внаслідок воєнних (бойових) дій.

Автор: 

армія (3770) майно (329) ЗСУ (7528)


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Топ коментарі
+12
Не прошло и два года из-за отсутствия этого закона,части отказывались брать на баланс технику что пригоняли волонтеры,так как в случае ее гибели отписаться было очень тяжело,теперь хоть можно будет деньги на ремонт выделять.
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07.02.2024 16:59
+8
Нещодавно слухав Стерненка. Дуже не сподобалось, коли він почав вішати на головкома проблему списання військового майна, вдаючи, що не розуміє, що такі питання в компетенції МО, а не Генштабу.
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07.02.2024 17:05
+7
тоді як Україна й партнери чекають на "Я УСТАЛ Я УХОЖУ "
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07.02.2024 17:03
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Не прошло и два года из-за отсутствия этого закона,части отказывались брать на баланс технику что пригоняли волонтеры,так как в случае ее гибели отписаться было очень тяжело,теперь хоть можно будет деньги на ремонт выделять.
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07.02.2024 16:59 Відповісти
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07.02.2024 17:00 Відповісти
Ой тема для вечірнього пздежа
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07.02.2024 17:02 Відповісти
тоді як Україна й партнери чекають на "Я УСТАЛ Я УХОЖУ "
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07.02.2024 17:03 Відповісти
тепер хай скаже скільки воїнів постраждало через втрату майна.
скільки їх залишилось голими та з боргами за те що вижили а майно втратили
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07.02.2024 17:03 Відповісти
Нещодавно слухав Стерненка. Дуже не сподобалось, коли він почав вішати на головкома проблему списання військового майна, вдаючи, що не розуміє, що такі питання в компетенції МО, а не Генштабу.
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07.02.2024 17:05 Відповісти
то хлопчик розумний, але жадібний. Звідти і "конфлікт інтересів"
І він ніколи не розповість, як так сталося, що коли їде Сірожа, то таможня йому честь віддає. Хоча майже всі волонтери або башляють на кордоні, або довго сперечаються з державою.
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07.02.2024 17:17 Відповісти
І да, він вже не ховаючись включився у хвилю "в армії забагато проблем, тож конче необхідно замінити Залужного"
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07.02.2024 17:20 Відповісти
Його Зелені не для цього випустили з сізо, щоб він проти єрмака щось казав
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07.02.2024 19:28 Відповісти
Не слухайте , гніду піддермачну ! Він покидьок , плює на Червінського і ту ЗРАДУ , яка коїться ЗЕІУДОЮ !
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07.02.2024 20:10 Відповісти
Олександр Чабанено -сьогодні

Щодо закінчення повноважень Президента та Верховної Ради під час дії воєнного стану, коротко

Джерело:
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07.02.2024 17:07 Відповісти
КОНСТАТУЄМО: перший тур президентських виборів 2019 року відбувся 31 березня. Зеленський був обраний президентом України у другому турі 21 квітня 2019 року. Вступив на пост Президента з моменту складання присяги на вірність Україні 20 травня 2019 року.

Таким чином, викладений аналіз норм Конституції України дає підстави зробити однозначний і єдиний ВИСНОВОК:

1). Повноваження Президента України Володимира Зеленського закінчуються рівно о півночі 20 травня 2024 року.

2). З цього моменту Зеленський НЕ користується правом недоторканності (ст.105) і до нього можуть бути застосовані будь-які обмеження згідно з чинним законодавством як до звичайної особи.

3). Зеленський є громадянином України, який має рівні конституційні права і свободи, є рівним перед законом і судом і не має ніяких привілеїв (ст.24).

4). Слідчий, відповідно до норм КПК, вправі оголосити Зеленському підозру у вчиненні злочину і за рішенням суду взяти його під варту. Підстав для цього більш, ніж достатньо. У діяннях Зеленського є ознаки державної зради та посадових злочинів.

5). Зеленський повинен зробити офіційну заяву, що 20 травня 2024 року він, згідно з Конституцією України, припиняє свої президентські повноваження. Він може також написати явку з повинною про вчинені злочини, що буде пом'якшуючою вину обставиною, яка судом буде врахована при встановлені міри покарання.
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07.02.2024 17:12 Відповісти
I шо?
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07.02.2024 17:18 Відповісти
Все то туфта, що ви написали. Боневтіка тепер не виженеш, то вам не Янукович. Боневтік - це мєлкоє, мстівоє чмо, яке буде ховатися за іншими, і таким чином ти його не впіймаєш і нічого з ним не зробиш. Так, він не вічний, але це розтягнеться на многіє літа.
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07.02.2024 17:22 Відповісти
Приближается конец срока Зеленского и его пяти-шести менеджеров, хроника расцветающей катастрофы

https://www.youtube.com/watch?v=q5Gzx6YvnT8
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07.02.2024 18:24 Відповісти
Не каркайте , расписуетесь в своей импотентности ! України не буде, якщо ZEПЕРЕВЕРТЕНЬ ВАС об…… т
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07.02.2024 20:13 Відповісти
оце пацан тормоз
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07.02.2024 17:14 Відповісти
За потужними відосіками ніколи було...
Все в трудах, все в трудах....
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07.02.2024 23:37 Відповісти
Патриот за 1,1 млрд.дол тоже?
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07.02.2024 17:28 Відповісти
Карась теж на цьому наголошував.
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07.02.2024 17:35 Відповісти
Гриценка у МО!
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07.02.2024 17:38 Відповісти
Чи не є таке тривале непідписання злочинною недбалістю?
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07.02.2024 18:10 Відповісти
ГЛАВНОЕ РУБЛЕЙ!!!!НЕ ГРИВЕН ЕВРО БАКСА!!!!!РУБЛЕЙБЛЯ!!!!!!!!!!
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07.02.2024 21:53 Відповісти
Це ж треба було витримати майже 4 місяці, щоб, нарешті - який тектонічний зсув (!), - бюрократії в Силах Оборони стане трохи менше.
А пан Умєров "не могли" дати команду вже в жовтні 2023 готувати потрібний пакет підзаконних нормативних документів? Ні. Зате зараз - це привід заявити про "трудовий подвиг" чиновників ))
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08.02.2024 16:26 Відповісти
 
 