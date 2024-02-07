Зеленський підписав закон щодо спрощення процедури списання військового майна

Президент Володимир Зеленський підписав ухвалений у жовтні минулого року закон щодо спрощення процедури списання військового майна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

Закон передбачає особливості списання військового майна під час дії воєнного стану.

Зокрема, передбачає право командира військової частини за поданням комісії для списання військового майна списувати закріплене за військовою частиною майно незалежно від номенклатури служб забезпечення (крім зброї) вартістю за одиницю військового майна або за одним актом до 100 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Списання можливе без затверджень та погоджень з посадовими особами вищих рівнів, правоохоронними органами чи спеціальним правоохоронним формуванням у складі Збройних Сил України.

Також командир може приймати рішення про необхідність проведення розслідування причин та обставин втрати або знищення, дострокового зносу, перевитрати військового майна (крім зброї) вартістю за одиницю або за одним актом до зазначеного розміру.

Читайте також: Рада спростила процедуру списання військового майна

Документом також пропонується запровадження спрощеної процедури складання єдиного акту зі списання військового майна у разі втрати (знищення, руйнування) внаслідок воєнних (бойових) дій.