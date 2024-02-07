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Новости Война
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Зеленский подписал закон об упрощении процедуры списания военного имущества

зсу,армія

Президент Владимир Зеленский подписал принятый в октябре прошлого года закон об упрощении процедуры списания военного имущества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Inform.

Закон предусматривает особенности списания военного имущества во время действия военного положения.

В частности, предусматривает право командира воинской части по представлению комиссии для списания военного имущества списывать закрепленное за воинской частью имущество независимо от номенклатуры служб обеспечения (кроме оружия) стоимостью за единицу военного имущества или по одному акту до 100 000 тысяч рублей.

Списание возможно без утверждений и согласований с должностными лицами высших уровней, правоохранительными органами или специальным правоохранительным формированием в составе Вооруженных сил Украины.

Также командир может принимать решение о необходимости проведения расследования причин и обстоятельств потери или уничтожения, досрочного износа, перерасхода военного имущества (кроме оружия) стоимостью за единицу или одним актом до указанного размера.

Документом также предлагается введение упрощенной процедуры составления единого акта по списанию военного имущества в случае потери (уничтожения, разрушения) в результате военных (боевых) действий.

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Автор: 

армия (8495) имущество (348) ВСУ (6574)


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Топ комментарии
+12
Не прошло и два года из-за отсутствия этого закона,части отказывались брать на баланс технику что пригоняли волонтеры,так как в случае ее гибели отписаться было очень тяжело,теперь хоть можно будет деньги на ремонт выделять.
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07.02.2024 16:59
+8
Нещодавно слухав Стерненка. Дуже не сподобалось, коли він почав вішати на головкома проблему списання військового майна, вдаючи, що не розуміє, що такі питання в компетенції МО, а не Генштабу.
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07.02.2024 17:05
+7
тоді як Україна й партнери чекають на "Я УСТАЛ Я УХОЖУ "
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07.02.2024 17:03
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Не прошло и два года из-за отсутствия этого закона,части отказывались брать на баланс технику что пригоняли волонтеры,так как в случае ее гибели отписаться было очень тяжело,теперь хоть можно будет деньги на ремонт выделять.
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07.02.2024 16:59 Ответить
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07.02.2024 17:00 Ответить
Ой тема для вечірнього пздежа
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07.02.2024 17:02 Ответить
тоді як Україна й партнери чекають на "Я УСТАЛ Я УХОЖУ "
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07.02.2024 17:03 Ответить
тепер хай скаже скільки воїнів постраждало через втрату майна.
скільки їх залишилось голими та з боргами за те що вижили а майно втратили
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07.02.2024 17:03 Ответить
Нещодавно слухав Стерненка. Дуже не сподобалось, коли він почав вішати на головкома проблему списання військового майна, вдаючи, що не розуміє, що такі питання в компетенції МО, а не Генштабу.
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07.02.2024 17:05 Ответить
то хлопчик розумний, але жадібний. Звідти і "конфлікт інтересів"
І він ніколи не розповість, як так сталося, що коли їде Сірожа, то таможня йому честь віддає. Хоча майже всі волонтери або башляють на кордоні, або довго сперечаються з державою.
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07.02.2024 17:17 Ответить
І да, він вже не ховаючись включився у хвилю "в армії забагато проблем, тож конче необхідно замінити Залужного"
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07.02.2024 17:20 Ответить
Його Зелені не для цього випустили з сізо, щоб він проти єрмака щось казав
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07.02.2024 19:28 Ответить
Не слухайте , гніду піддермачну ! Він покидьок , плює на Червінського і ту ЗРАДУ , яка коїться ЗЕІУДОЮ !
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07.02.2024 20:10 Ответить
Олександр Чабанено -сьогодні

Щодо закінчення повноважень Президента та Верховної Ради під час дії воєнного стану, коротко

Джерело:
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07.02.2024 17:07 Ответить
КОНСТАТУЄМО: перший тур президентських виборів 2019 року відбувся 31 березня. Зеленський був обраний президентом України у другому турі 21 квітня 2019 року. Вступив на пост Президента з моменту складання присяги на вірність Україні 20 травня 2019 року.

Таким чином, викладений аналіз норм Конституції України дає підстави зробити однозначний і єдиний ВИСНОВОК:

1). Повноваження Президента України Володимира Зеленського закінчуються рівно о півночі 20 травня 2024 року.

2). З цього моменту Зеленський НЕ користується правом недоторканності (ст.105) і до нього можуть бути застосовані будь-які обмеження згідно з чинним законодавством як до звичайної особи.

3). Зеленський є громадянином України, який має рівні конституційні права і свободи, є рівним перед законом і судом і не має ніяких привілеїв (ст.24).

4). Слідчий, відповідно до норм КПК, вправі оголосити Зеленському підозру у вчиненні злочину і за рішенням суду взяти його під варту. Підстав для цього більш, ніж достатньо. У діяннях Зеленського є ознаки державної зради та посадових злочинів.

5). Зеленський повинен зробити офіційну заяву, що 20 травня 2024 року він, згідно з Конституцією України, припиняє свої президентські повноваження. Він може також написати явку з повинною про вчинені злочини, що буде пом'якшуючою вину обставиною, яка судом буде врахована при встановлені міри покарання.
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07.02.2024 17:12 Ответить
I шо?
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07.02.2024 17:18 Ответить
Все то туфта, що ви написали. Боневтіка тепер не виженеш, то вам не Янукович. Боневтік - це мєлкоє, мстівоє чмо, яке буде ховатися за іншими, і таким чином ти його не впіймаєш і нічого з ним не зробиш. Так, він не вічний, але це розтягнеться на многіє літа.
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07.02.2024 17:22 Ответить
Приближается конец срока Зеленского и его пяти-шести менеджеров, хроника расцветающей катастрофы

https://www.youtube.com/watch?v=q5Gzx6YvnT8
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07.02.2024 18:24 Ответить
Не каркайте , расписуетесь в своей импотентности ! України не буде, якщо ZEПЕРЕВЕРТЕНЬ ВАС об…… т
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07.02.2024 20:13 Ответить
оце пацан тормоз
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07.02.2024 17:14 Ответить
За потужними відосіками ніколи було...
Все в трудах, все в трудах....
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07.02.2024 23:37 Ответить
Патриот за 1,1 млрд.дол тоже?
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07.02.2024 17:28 Ответить
Карась теж на цьому наголошував.
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07.02.2024 17:35 Ответить
Гриценка у МО!
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07.02.2024 17:38 Ответить
Чи не є таке тривале непідписання злочинною недбалістю?
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07.02.2024 18:10 Ответить
ГЛАВНОЕ РУБЛЕЙ!!!!НЕ ГРИВЕН ЕВРО БАКСА!!!!!РУБЛЕЙБЛЯ!!!!!!!!!!
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07.02.2024 21:53 Ответить
Це ж треба було витримати майже 4 місяці, щоб, нарешті - який тектонічний зсув (!), - бюрократії в Силах Оборони стане трохи менше.
А пан Умєров "не могли" дати команду вже в жовтні 2023 готувати потрібний пакет підзаконних нормативних документів? Ні. Зате зараз - це привід заявити про "трудовий подвиг" чиновників ))
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08.02.2024 16:26 Ответить
 
 