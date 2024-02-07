Зеленский подписал закон об упрощении процедуры списания военного имущества

Президент Владимир Зеленский подписал принятый в октябре прошлого года закон об упрощении процедуры списания военного имущества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Inform.

Закон предусматривает особенности списания военного имущества во время действия военного положения.

В частности, предусматривает право командира воинской части по представлению комиссии для списания военного имущества списывать закрепленное за воинской частью имущество независимо от номенклатуры служб обеспечения (кроме оружия) стоимостью за единицу военного имущества или по одному акту до 100 000 тысяч рублей.

Списание возможно без утверждений и согласований с должностными лицами высших уровней, правоохранительными органами или специальным правоохранительным формированием в составе Вооруженных сил Украины.

Также командир может принимать решение о необходимости проведения расследования причин и обстоятельств потери или уничтожения, досрочного износа, перерасхода военного имущества (кроме оружия) стоимостью за единицу или одним актом до указанного размера.

Документом также предлагается введение упрощенной процедуры составления единого акта по списанию военного имущества в случае потери (уничтожения, разрушения) в результате военных (боевых) действий.

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