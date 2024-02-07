Зеленский подписал закон об упрощении процедуры списания военного имущества
Президент Владимир Зеленский подписал принятый в октябре прошлого года закон об упрощении процедуры списания военного имущества.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Inform.
Закон предусматривает особенности списания военного имущества во время действия военного положения.
В частности, предусматривает право командира воинской части по представлению комиссии для списания военного имущества списывать закрепленное за воинской частью имущество независимо от номенклатуры служб обеспечения (кроме оружия) стоимостью за единицу военного имущества или по одному акту до 100 000 тысяч рублей.
Списание возможно без утверждений и согласований с должностными лицами высших уровней, правоохранительными органами или специальным правоохранительным формированием в составе Вооруженных сил Украины.
Также командир может принимать решение о необходимости проведения расследования причин и обстоятельств потери или уничтожения, досрочного износа, перерасхода военного имущества (кроме оружия) стоимостью за единицу или одним актом до указанного размера.
Документом также предлагается введение упрощенной процедуры составления единого акта по списанию военного имущества в случае потери (уничтожения, разрушения) в результате военных (боевых) действий.
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скільки їх залишилось голими та з боргами за те що вижили а майно втратили
І він ніколи не розповість, як так сталося, що коли їде Сірожа, то таможня йому честь віддає. Хоча майже всі волонтери або башляють на кордоні, або довго сперечаються з державою.
Щодо закінчення повноважень Президента та Верховної Ради під час дії воєнного стану, коротко
Джерело:
Таким чином, викладений аналіз норм Конституції України дає підстави зробити однозначний і єдиний ВИСНОВОК:
1). Повноваження Президента України Володимира Зеленського закінчуються рівно о півночі 20 травня 2024 року.
2). З цього моменту Зеленський НЕ користується правом недоторканності (ст.105) і до нього можуть бути застосовані будь-які обмеження згідно з чинним законодавством як до звичайної особи.
3). Зеленський є громадянином України, який має рівні конституційні права і свободи, є рівним перед законом і судом і не має ніяких привілеїв (ст.24).
4). Слідчий, відповідно до норм КПК, вправі оголосити Зеленському підозру у вчиненні злочину і за рішенням суду взяти його під варту. Підстав для цього більш, ніж достатньо. У діяннях Зеленського є ознаки державної зради та посадових злочинів.
5). Зеленський повинен зробити офіційну заяву, що 20 травня 2024 року він, згідно з Конституцією України, припиняє свої президентські повноваження. Він може також написати явку з повинною про вчинені злочини, що буде пом'якшуючою вину обставиною, яка судом буде врахована при встановлені міри покарання.
https://www.youtube.com/watch?v=q5Gzx6YvnT8
Все в трудах, все в трудах....
А пан Умєров "не могли" дати команду вже в жовтні 2023 готувати потрібний пакет підзаконних нормативних документів? Ні. Зате зараз - це привід заявити про "трудовий подвиг" чиновників ))