Шмигаль обговорив із парламентською делегацією Болгарії можливість спільного виробництва техніки та підготовку українських військових

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч із парламентською делегацією Болгарії на чолі з головою Народних зборів Росеном Желязковим, під час якої обговорили, зокрема, можливість спільного виробництва техніки та підготовку українських військових.

Про це Шмигаль написав у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Цінуємо рішення болгарського Парламенту щодо надання Україні посиленої оборонної підтримки. Обговорили в цьому контексті можливості спільного виробництва техніки та підготовку наших військових.



Болгарія також підтримує Формулу миру Президента України та посилення санкцій проти агресора. Зокрема, у Парламент Болгарії подали законопроєкт, який дозволить заморозити російські активи. Наша мета - створити універсальний для всіх країн механізм їх конфіскації та спрямування на потреби України", - написав він.



Також прем'єр зазначив, що сторони обговорили роботу українського зернового коридору та співпрацю в межах групи з розмінування Чорного моря.

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