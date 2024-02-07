Шмигаль обговорив із парламентською делегацією Болгарії можливість спільного виробництва техніки та підготовку українських військових
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч із парламентською делегацією Болгарії на чолі з головою Народних зборів Росеном Желязковим, під час якої обговорили, зокрема, можливість спільного виробництва техніки та підготовку українських військових.
Про це Шмигаль написав у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Цінуємо рішення болгарського Парламенту щодо надання Україні посиленої оборонної підтримки. Обговорили в цьому контексті можливості спільного виробництва техніки та підготовку наших військових.
Болгарія також підтримує Формулу миру Президента України та посилення санкцій проти агресора. Зокрема, у Парламент Болгарії подали законопроєкт, який дозволить заморозити російські активи. Наша мета - створити універсальний для всіх країн механізм їх конфіскації та спрямування на потреби України", - написав він.
Також прем'єр зазначив, що сторони обговорили роботу українського зернового коридору та співпрацю в межах групи з розмінування Чорного моря.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Буде чим розважитись під час кацапської окупації.
А сколько тут криков было от местной гопоты, что Болгария не то, да не это. Сами вы не то и не это. А большая часть ЕС за Украину, в . ч. и Болгария.
Если против,то ты больше не в ЕС.
А Болгария пусть кацаполеньги конфисковует,нарушая законы,а мы посмотрим чем это закончится.
https://www.youtube.com/watch?v=WsNiHHvTpcw