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Шмигаль обговорив із парламентською делегацією Болгарії можливість спільного виробництва техніки та підготовку українських військових

шмигаль,желязков,росен

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч із парламентською делегацією Болгарії на чолі з головою Народних зборів Росеном Желязковим, під час якої обговорили, зокрема, можливість спільного виробництва техніки та підготовку українських військових.

Про це Шмигаль написав у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Цінуємо рішення болгарського Парламенту щодо надання Україні посиленої оборонної підтримки. Обговорили в цьому контексті можливості спільного виробництва техніки та підготовку наших військових.

Болгарія також підтримує Формулу миру Президента України та посилення санкцій проти агресора. Зокрема, у Парламент Болгарії подали законопроєкт, який дозволить заморозити російські активи. Наша мета - створити універсальний для всіх країн механізм їх конфіскації та спрямування на потреби України", - написав він.

Також прем'єр зазначив, що сторони обговорили роботу українського зернового коридору та співпрацю в межах групи з розмінування Чорного моря.

Також читайте: Болгарія не визнає наміру РФ провести вибори на окупованих територіях України, - спікер парламенту Желязков

Автор: 

Болгарія (780) Шмигаль Денис (4569)


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Буде чим розважитись під час кацапської окупації.
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07.02.2024 17:43 Відповісти
ЗА.Е.П.А.ДРАЛИ уже эти ваши разговоры. Кпроме как поговорить и обокрасть больше ни чем не занимаются что правительство что президент что слуги народа.
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07.02.2024 17:46 Відповісти
Так це ж їхня спеціальніть: "артіст разґаворнава жанра".
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07.02.2024 17:55 Відповісти
"Болгарія також підтримує Формулу миру Президента України та посилення санкцій проти агресора. Зокрема, у Парламент Болгарії подали законопроєкт, який дозволить заморозити російські активи. Джерело:

А сколько тут криков было от местной гопоты, что Болгария не то, да не это. Сами вы не то и не это. А большая часть ЕС за Украину, в . ч. и Болгария.
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07.02.2024 17:59 Відповісти
Нет такого против Украины в ЕС.
Если против,то ты больше не в ЕС.
А Болгария пусть кацаполеньги конфисковует,нарушая законы,а мы посмотрим чем это закончится.
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07.02.2024 18:06 Відповісти
Малюк зустрівся з послами «сімки» | Віталій Портников
https://www.youtube.com/watch?v=WsNiHHvTpcw
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07.02.2024 18:00 Відповісти
Воно хоч само говорило чи по бамажке з ОП читало? І взагалі: наїдяна пика є, борода є, довжелезний язик є, бездонні кишені також, а під *********** чомусь не косить - сорочки кольору «тан» не вдягнув і про кепі бойове забув. А це страшне порушення для офіціозу ЗЕ-призначенців. Всі мусять виглядати придурками на фоні найвеличнішого.
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07.02.2024 18:01 Відповісти
Ну то его уровень: Болгария,Зимбабвэ,Уганда.
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07.02.2024 18:03 Відповісти
 
 