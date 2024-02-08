Доба на Харківщині: удар по Курилівці, обстріли Куп’янська та Вовчанська

Протягом доби окупанти з артилерії та мінометів обстріляли майже 20 населених пунктів Харківської області

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ввечері 7 лютого окупанти обстріляли Куп'янськ та с. Глушківки. У місті пошкоджено приватний будинок та газову трубу. Легкі тілесні ушкодження отримав 67-річний чоловік. У с. Глушківка пошкоджена приватна ферма. Вибухову травму отримав 42-річний чоловік.

Також ввечері окупанти завдали ударів по с. Курилівка, під час обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння

Вдень, близько 15.00, росіяни обстріляли з РСЗВ Вовчанськ.

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А зранку під ворожим вогнем опинився Куп'янський район, за межами с. Григорівка знищено складську будівлю приватного підприємства, 1 житловий будинок знищено і 1 пошкоджено.

Також окупанти завдавали авіаударів по Табаївці.