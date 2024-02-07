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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Росіяни скинули авіабомби на Куп’янщину: пошкоджено цивільну інфраструктуру. ФОТОрепортаж

Вранці окупанти скинули авіабомби на села Григорівка та Вільхуватка Куп’янського району Харківської області.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

"7 лютого близько 6:00 окупанти завдали авіаударів по с. Григорівка Купʼянського району. Пошкоджено житлові будинки.

Сьогодні вранці с. Вільхуватка Купʼянського району теж опинилось під авіаударами з боку ЗС РФ. Зазнали пошкоджень адміністративна будівля та приватні домоволодіння", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Доба на Харківщині: ракетні удари по Харкову, окупанти посилили удари керованими авіабомбами. ФОТОрепортаж

Наслідки авіаудару РФ по Харківщині

Як зазначається, за попередніми даними, ворог бив по населених пунктах авіабомбами.

Наслідки авіаудару РФ по Харківщині
Наслідки авіаудару РФ по Харківщині

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Наслідки авіаудару РФ по Харківщині
Наслідки авіаудару РФ по Харківщині
Наслідки авіаудару РФ по Харківщині

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Наслідки авіаудару РФ по Харківщині
Наслідки авіаудару РФ по Харківщині

Автор: 

обстріл (28472) Харківщина (6054)


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а чому так грубо??? росіяни...
брати, *****!!!
не орки, не рашисти, а росіяни...
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07.02.2024 14:18 Відповісти
 
 