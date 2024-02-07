Росіяни скинули авіабомби на Куп’янщину: пошкоджено цивільну інфраструктуру. ФОТОрепортаж

Вранці окупанти скинули авіабомби на села Григорівка та Вільхуватка Куп’янського району Харківської області.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

"7 лютого близько 6:00 окупанти завдали авіаударів по с. Григорівка Купʼянського району. Пошкоджено житлові будинки.



Сьогодні вранці с. Вільхуватка Купʼянського району теж опинилось під авіаударами з боку ЗС РФ. Зазнали пошкоджень адміністративна будівля та приватні домоволодіння", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, за попередніми даними, ворог бив по населених пунктах авіабомбами.





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