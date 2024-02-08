Джонсон очікує окремий законопроєкт про міжнародну допомогу: Подивимось, що зробить Сенат

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що очікує надходження від Сенату окремого законопроєкту про міжнародну допомогу, який включає Україну, Ізраїль та держави Індо-тихоокеанського регіону без суперечливих міграційних заходів.

Як інформує Цензор НЕТ, про це пише The Financial Times.

Джонсон запропонував дочекатися, що зробить Сенат, а також пообіцяв розібратися із законопроєктом, як тільки його надішлють із Сенату.

"Я дуже чітко дав зрозуміти, що ви повинні вирішувати ці питання по суті, а Ізраїль відчайдушно потребує допомоги, і всі це знають", – додав спікер палати представників США.

Окреме голосування щодо військової допомоги Києву може наразити Джонсона на критику з боку радикальних законодавців з його Республіканської партії, які виступають проти подальшої допомоги Україні.

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Нагадаємо, Сенат провалив законопроєкт про безпеку кордонів та імміграцію, який дозволив би розблокувати понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні.