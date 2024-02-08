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Джонсон очікує окремий законопроєкт про міжнародну допомогу: Подивимось, що зробить Сенат

джонсон,майк

Спікер Палати представників США Майк Джонсон  заявив, що очікує надходження від Сенату окремого законопроєкту про міжнародну допомогу, який включає Україну, Ізраїль та держави Індо-тихоокеанського регіону без суперечливих міграційних заходів.

Як інформує Цензор НЕТ, про це пише The Financial Times.

Джонсон запропонував дочекатися, що зробить Сенат, а також пообіцяв розібратися із законопроєктом, як тільки його надішлють із Сенату.

"Я дуже чітко дав зрозуміти, що ви повинні вирішувати ці питання по суті, а Ізраїль відчайдушно потребує допомоги, і всі це знають", – додав спікер палати представників США.

Окреме голосування щодо військової допомоги Києву може наразити Джонсона на критику з боку радикальних законодавців з його Республіканської партії, які виступають проти подальшої допомоги Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Байден про провал законопроєкту щодо допомоги України: "Путін наступає на п’яти, а ми відступаємо?"

Нагадаємо, Сенат провалив законопроєкт про безпеку кордонів та імміграцію, який дозволив би розблокувати понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні.

Автор: 

допомога (8343) США (22799) Сенат США (600) Джонсон Майк (140)


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Топ коментарі
+19
Ага,Ізраїль воює пару місяців проти якихось кілька десятків тисяч терористів і вже все,видихається? А Україна значить просто в пейнтбол бавиться,навіщо про нас переживати!!!Світ зійшов з розуму!!!!
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08.02.2024 09:33
+17
сенат зробить що ***** накаже
він уже фактично крутить штатами- дожились
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08.02.2024 09:32
+17
Ізраїль відчайдушно потребує допомоги?! Бл@ді. Просто бл@ді трампоновські. Так відверто зливатися під кацапню на очах у всього світу і як так і треба🤦
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08.02.2024 09:44
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Дубль 2 -- Джонсон в засаді
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08.02.2024 09:31 Відповісти
Хтось хоч слову його вірить? Це маріонетка Трампа.
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08.02.2024 09:31 Відповісти
ДЖОНСОН чекає таку допомогу? Допомогу знищити цівилизацію?

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08.02.2024 09:31 Відповісти
сенат зробить що ***** накаже
він уже фактично крутить штатами- дожились
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08.02.2024 09:32 Відповісти
там з «представниками» трампівськими трабл. Сенатори хоч якось домовляються
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08.02.2024 10:05 Відповісти
Конгресмени республіканці, що складають більшість, проти допомоги Україні. У сенаті більшість у демократів, там проблем немає
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08.02.2024 18:48 Відповісти
Ага,Ізраїль воює пару місяців проти якихось кілька десятків тисяч терористів і вже все,видихається? А Україна значить просто в пейнтбол бавиться,навіщо про нас переживати!!!Світ зійшов з розуму!!!!
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08.02.2024 09:33 Відповісти
Та не кіпішуйте ви так - це "дорослі дядьки" граються в "реал політік"( ше би шось надрукував але боюсь клава не витримає такий потік "культурних слів" і відключиться ).
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08.02.2024 09:48 Відповісти
Сенат--заблокує
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08.02.2024 09:34 Відповісти
Ізраїль відчайдушно потребує допомоги, і всі це знають Джерело:
Виявляється що бідолашний Ізраїль без допомоги від США нічого не вартий? Так по ТВ ж кругом про героїчне єврейське козацтво, яке сотнями тисяч знищували клятих арабів самотужки.
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08.02.2024 09:36 Відповісти
схоже на тупе відтягування часу, який би закон не подали, республіканці його прокатять, бо баба яга вже закусила вудила...
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08.02.2024 09:40 Відповісти
Ізраїль відчайдушно потребує допомоги?! Бл@ді. Просто бл@ді трампоновські. Так відверто зливатися під кацапню на очах у всього світу і як так і треба🤦
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08.02.2024 09:44 Відповісти
Israel has been one of the main priorities for the US for decades. Especially for the Republicans. No US President or major politician can afford to critisize Israel in any significant way, or he will quickly lose support and money. A conservative American politician can only express love and concern for Israel of the deepest, most heart-felt kind.
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08.02.2024 12:07 Відповісти
глаза откройте. Вы что не видите, что с вашим драгоценным израилем что-то не так?
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09.02.2024 00:59 Відповісти
Давайте будемо справедливими. Ізраїль невелика героїчна держава, що знаходиться у ворожому до неї оточенні. Людоїдів у світі хватає, тому і їй потрібна допомога. Але і нам теж. Тому сподіваймось на допомогу, але розвиваймо і не задушуймо наше виготовлення зброї. Гасла президента це ні про що. Потрібні активні дії, якщо хочемо вижити і перемогти
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08.02.2024 09:51 Відповісти
Він так каже, бо впевнений, що фсбшні респи в Сенаті сьогодні цей проєкт завалять
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08.02.2024 09:54 Відповісти
ПРОСТО УКРАИНЕ И ИЗРАИЛЮ НЕОБХОДИМО СТАТЬ ОФИЦИАЛЬНО ЯДЕРНЫМИ ДЕРЖАВАМИ И ПОСТАВИТЬ ЖИРНУЮ ТОЧКУ !!!
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08.02.2024 10:18 Відповісти
Зараз ідуть політичні ігри в реальності ні байден ні респи не хочуть допомагати Україні....
перше в геополітичних інтересах для штатів щоб війна в Україні затягнулась на довго, для того щоб раша їм не загрожувала... та вони отримують економічну вигоду якщо війна затягнеться...

друге це політичні ігри, байден в такій ситації хоче всі свої промахи з допомогою для України звалити на респів... мов така ситуація тому що вони не затверджують пакет допомоги... а не те що він лендліз в урну спустив, забороняв поставки далекобійної зброї, штати поставляли стару зброю по ціні нової і тільки в результаті аудиту, що ініціювали сенатори це виявили..

А респи хочуть обвинуватити Байдена в відсутності стратегії по Україні і тому така ситуація і що гроші американських платників податків пішли в кишені корумпованих чиновників... та будуть бити цю карту перед виборами...

Україна зараз в заручниках політичних ігор в штатах....
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08.02.2024 10:40 Відповісти
Этот лицемерный гондон строит из себя верующего и говорил что всегда советуется с Богом. Но выяснилось что он советуется с рыжей крысой.
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08.02.2024 10:59 Відповісти
Якщо у Вас є почуття справедливості, гідність, честь, вам не все рівно, що про вас думають ваші друзі вам нічого робити в політикі. Нажаль політика брудне діло і Джонсон це з успіхом констатує, показуючи всю підлість, байдужість, подвійні стандарти.
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08.02.2024 11:05 Відповісти
Як так можна себе не поважати, щоб об тебе ноги витирали якісь кацапи китайці ? Іран корея ***** посилають . Д
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08.02.2024 11:22 Відповісти
 
 