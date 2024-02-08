Джонсон очікує окремий законопроєкт про міжнародну допомогу: Подивимось, що зробить Сенат
Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що очікує надходження від Сенату окремого законопроєкту про міжнародну допомогу, який включає Україну, Ізраїль та держави Індо-тихоокеанського регіону без суперечливих міграційних заходів.
Як інформує Цензор НЕТ, про це пише The Financial Times.
Джонсон запропонував дочекатися, що зробить Сенат, а також пообіцяв розібратися із законопроєктом, як тільки його надішлють із Сенату.
"Я дуже чітко дав зрозуміти, що ви повинні вирішувати ці питання по суті, а Ізраїль відчайдушно потребує допомоги, і всі це знають", – додав спікер палати представників США.
Окреме голосування щодо військової допомоги Києву може наразити Джонсона на критику з боку радикальних законодавців з його Республіканської партії, які виступають проти подальшої допомоги Україні.
Нагадаємо, Сенат провалив законопроєкт про безпеку кордонів та імміграцію, який дозволив би розблокувати понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні.
Будь ласка, зачекайте...
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він уже фактично крутить штатами- дожились
Виявляється що бідолашний Ізраїль без допомоги від США нічого не вартий? Так по ТВ ж кругом про героїчне єврейське козацтво, яке сотнями тисяч знищували клятих арабів самотужки.
перше в геополітичних інтересах для штатів щоб війна в Україні затягнулась на довго, для того щоб раша їм не загрожувала... та вони отримують економічну вигоду якщо війна затягнеться...
друге це політичні ігри, байден в такій ситації хоче всі свої промахи з допомогою для України звалити на респів... мов така ситуація тому що вони не затверджують пакет допомоги... а не те що він лендліз в урну спустив, забороняв поставки далекобійної зброї, штати поставляли стару зброю по ціні нової і тільки в результаті аудиту, що ініціювали сенатори це виявили..
А респи хочуть обвинуватити Байдена в відсутності стратегії по Україні і тому така ситуація і що гроші американських платників податків пішли в кишені корумпованих чиновників... та будуть бити цю карту перед виборами...
Україна зараз в заручниках політичних ігор в штатах....