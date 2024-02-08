Джонсон ожидает отдельный законопроект о международной помощи: Посмотрим, что сделает Сенат

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что ожидает поступления от Сената отдельного законопроекта о международной помощи, включающего Украину, Израиль и государства Индо-тихоокеанского региона без противоречивых миграционных мер.

Как информирует Цензор НЕТ, об этом пишет The Financial Times.

Джонсон предложил дождаться, что сделает Сенат, а также пообещал разобраться с законопроектом, как только его пришлют из Сената.

"Я очень четко дал понять, что вы должны решать эти вопросы по сути, а Израиль отчаянно нуждается в помощи, и все это знают", – добавил спикер палаты представителей США.

Отдельное голосование по военной помощи Киеву может подвергнуть Джонсона критику со стороны радикальных законодателей из его Республиканской партии, выступающих против дальнейшей помощи Украине.

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Напомним, Сенат провалил законопроект о безопасности границ и иммиграцию, которая позволила бы разблокировать более 60 миллиардов долларов помощи Украине.