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Джонсон ожидает отдельный законопроект о международной помощи: Посмотрим, что сделает Сенат

джонсон,майк

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что ожидает поступления от Сената отдельного законопроекта о международной помощи, включающего Украину, Израиль и государства Индо-тихоокеанского региона без противоречивых миграционных мер.

Как информирует Цензор НЕТ, об этом пишет The Financial Times.

Джонсон предложил дождаться, что сделает Сенат, а также пообещал разобраться с законопроектом, как только его пришлют из Сената.

"Я очень четко дал понять, что вы должны решать эти вопросы по сути, а Израиль отчаянно нуждается в помощи, и все это знают", – добавил спикер палаты представителей США.

Отдельное голосование по военной помощи Киеву может подвергнуть Джонсона критику со стороны радикальных законодателей из его Республиканской партии, выступающих против дальнейшей помощи Украине.

Также читайте: Байден о провале голосования в Сенате за пакет, включавший помощь Украине: Республиканцам звонит Трамп и угрожает

Напомним, Сенат провалил законопроект о безопасности границ и иммиграцию, которая позволила бы разблокировать более 60 миллиардов долларов помощи Украине.

Автор: 

помощь (7794) США (26583) Сенат США (501) Джонсон Майк (133)


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Топ комментарии
+19
Ага,Ізраїль воює пару місяців проти якихось кілька десятків тисяч терористів і вже все,видихається? А Україна значить просто в пейнтбол бавиться,навіщо про нас переживати!!!Світ зійшов з розуму!!!!
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08.02.2024 09:33
+17
сенат зробить що ***** накаже
він уже фактично крутить штатами- дожились
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08.02.2024 09:32
+17
Ізраїль відчайдушно потребує допомоги?! Бл@ді. Просто бл@ді трампоновські. Так відверто зливатися під кацапню на очах у всього світу і як так і треба🤦
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08.02.2024 09:44
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Дубль 2 -- Джонсон в засаді
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08.02.2024 09:31 Ответить
Хтось хоч слову його вірить? Це маріонетка Трампа.
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08.02.2024 09:31 Ответить
ДЖОНСОН чекає таку допомогу? Допомогу знищити цівилизацію?

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08.02.2024 09:31 Ответить
сенат зробить що ***** накаже
він уже фактично крутить штатами- дожились
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08.02.2024 09:32 Ответить
там з «представниками» трампівськими трабл. Сенатори хоч якось домовляються
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08.02.2024 10:05 Ответить
Конгресмени республіканці, що складають більшість, проти допомоги Україні. У сенаті більшість у демократів, там проблем немає
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08.02.2024 18:48 Ответить
Ага,Ізраїль воює пару місяців проти якихось кілька десятків тисяч терористів і вже все,видихається? А Україна значить просто в пейнтбол бавиться,навіщо про нас переживати!!!Світ зійшов з розуму!!!!
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08.02.2024 09:33 Ответить
Та не кіпішуйте ви так - це "дорослі дядьки" граються в "реал політік"( ше би шось надрукував але боюсь клава не витримає такий потік "культурних слів" і відключиться ).
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08.02.2024 09:48 Ответить
Сенат--заблокує
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08.02.2024 09:34 Ответить
Ізраїль відчайдушно потребує допомоги, і всі це знають Джерело:
Виявляється що бідолашний Ізраїль без допомоги від США нічого не вартий? Так по ТВ ж кругом про героїчне єврейське козацтво, яке сотнями тисяч знищували клятих арабів самотужки.
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08.02.2024 09:36 Ответить
схоже на тупе відтягування часу, який би закон не подали, республіканці його прокатять, бо баба яга вже закусила вудила...
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08.02.2024 09:40 Ответить
Ізраїль відчайдушно потребує допомоги?! Бл@ді. Просто бл@ді трампоновські. Так відверто зливатися під кацапню на очах у всього світу і як так і треба🤦
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08.02.2024 09:44 Ответить
Israel has been one of the main priorities for the US for decades. Especially for the Republicans. No US President or major politician can afford to critisize Israel in any significant way, or he will quickly lose support and money. A conservative American politician can only express love and concern for Israel of the deepest, most heart-felt kind.
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08.02.2024 12:07 Ответить
глаза откройте. Вы что не видите, что с вашим драгоценным израилем что-то не так?
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09.02.2024 00:59 Ответить
Давайте будемо справедливими. Ізраїль невелика героїчна держава, що знаходиться у ворожому до неї оточенні. Людоїдів у світі хватає, тому і їй потрібна допомога. Але і нам теж. Тому сподіваймось на допомогу, але розвиваймо і не задушуймо наше виготовлення зброї. Гасла президента це ні про що. Потрібні активні дії, якщо хочемо вижити і перемогти
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08.02.2024 09:51 Ответить
Він так каже, бо впевнений, що фсбшні респи в Сенаті сьогодні цей проєкт завалять
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08.02.2024 09:54 Ответить
ПРОСТО УКРАИНЕ И ИЗРАИЛЮ НЕОБХОДИМО СТАТЬ ОФИЦИАЛЬНО ЯДЕРНЫМИ ДЕРЖАВАМИ И ПОСТАВИТЬ ЖИРНУЮ ТОЧКУ !!!
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08.02.2024 10:18 Ответить
Зараз ідуть політичні ігри в реальності ні байден ні респи не хочуть допомагати Україні....
перше в геополітичних інтересах для штатів щоб війна в Україні затягнулась на довго, для того щоб раша їм не загрожувала... та вони отримують економічну вигоду якщо війна затягнеться...

друге це політичні ігри, байден в такій ситації хоче всі свої промахи з допомогою для України звалити на респів... мов така ситуація тому що вони не затверджують пакет допомоги... а не те що він лендліз в урну спустив, забороняв поставки далекобійної зброї, штати поставляли стару зброю по ціні нової і тільки в результаті аудиту, що ініціювали сенатори це виявили..

А респи хочуть обвинуватити Байдена в відсутності стратегії по Україні і тому така ситуація і що гроші американських платників податків пішли в кишені корумпованих чиновників... та будуть бити цю карту перед виборами...

Україна зараз в заручниках політичних ігор в штатах....
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08.02.2024 10:40 Ответить
Этот лицемерный гондон строит из себя верующего и говорил что всегда советуется с Богом. Но выяснилось что он советуется с рыжей крысой.
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08.02.2024 10:59 Ответить
Якщо у Вас є почуття справедливості, гідність, честь, вам не все рівно, що про вас думають ваші друзі вам нічого робити в політикі. Нажаль політика брудне діло і Джонсон це з успіхом констатує, показуючи всю підлість, байдужість, подвійні стандарти.
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08.02.2024 11:05 Ответить
Як так можна себе не поважати, щоб об тебе ноги витирали якісь кацапи китайці ? Іран корея ***** посилають . Д
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08.02.2024 11:22 Ответить
 
 