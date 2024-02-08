Джонсон ожидает отдельный законопроект о международной помощи: Посмотрим, что сделает Сенат
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что ожидает поступления от Сената отдельного законопроекта о международной помощи, включающего Украину, Израиль и государства Индо-тихоокеанского региона без противоречивых миграционных мер.
Как информирует Цензор НЕТ, об этом пишет The Financial Times.
Джонсон предложил дождаться, что сделает Сенат, а также пообещал разобраться с законопроектом, как только его пришлют из Сената.
"Я очень четко дал понять, что вы должны решать эти вопросы по сути, а Израиль отчаянно нуждается в помощи, и все это знают", – добавил спикер палаты представителей США.
Отдельное голосование по военной помощи Киеву может подвергнуть Джонсона критику со стороны радикальных законодателей из его Республиканской партии, выступающих против дальнейшей помощи Украине.
Напомним, Сенат провалил законопроект о безопасности границ и иммиграцию, которая позволила бы разблокировать более 60 миллиардов долларов помощи Украине.
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він уже фактично крутить штатами- дожились
Виявляється що бідолашний Ізраїль без допомоги від США нічого не вартий? Так по ТВ ж кругом про героїчне єврейське козацтво, яке сотнями тисяч знищували клятих арабів самотужки.
перше в геополітичних інтересах для штатів щоб війна в Україні затягнулась на довго, для того щоб раша їм не загрожувала... та вони отримують економічну вигоду якщо війна затягнеться...
друге це політичні ігри, байден в такій ситації хоче всі свої промахи з допомогою для України звалити на респів... мов така ситуація тому що вони не затверджують пакет допомоги... а не те що він лендліз в урну спустив, забороняв поставки далекобійної зброї, штати поставляли стару зброю по ціні нової і тільки в результаті аудиту, що ініціювали сенатори це виявили..
А респи хочуть обвинуватити Байдена в відсутності стратегії по Україні і тому така ситуація і що гроші американських платників податків пішли в кишені корумпованих чиновників... та будуть бити цю карту перед виборами...
Україна зараз в заручниках політичних ігор в штатах....