Побиття жінки в Космачі: поліція відкрила провадження про групове хуліганство

За фактом побиття натовпом в Космачі на Івано-Франківщині жінки, яку вважали "наводчицею воєнкому", порушили кримінальне провадження.

Про це повідомили в поліції Івано-Франківської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Поліція опитала потерпілих. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2. ст. 296 (Хуліганство, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Покарання за цією статтею - обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років.

Дивіться: В Космачі на Франківщині сотня людей перекрила дорогу і напала на жінку та дитину. Постраждалу називали "наводчицею воєнкому". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Побиття в Космачі

Нагадаємо, 6 лютого натовп людей перекрив дорогу в Космачі, поставивши на ній незаконний "блокпост". Мешканці села напали на жінку з дитиною, бо були впевнені, що жінка - "наводчиця воєнкому" та "здає їхніх чоловіків".

По допомогу до медиків звернулися дві жінки й дитина.