Побиття жінки в Космачі: поліція відкрила провадження про групове хуліганство
За фактом побиття натовпом в Космачі на Івано-Франківщині жінки, яку вважали "наводчицею воєнкому", порушили кримінальне провадження.
Про це повідомили в поліції Івано-Франківської області, інформує Цензор.НЕТ.
"Поліція опитала потерпілих. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2. ст. 296 (Хуліганство, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.
Покарання за цією статтею - обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років.
Побиття в Космачі
Нагадаємо, 6 лютого натовп людей перекрив дорогу в Космачі, поставивши на ній незаконний "блокпост". Мешканці села напали на жінку з дитиною, бо були впевнені, що жінка - "наводчиця воєнкому" та "здає їхніх чоловіків".
По допомогу до медиків звернулися дві жінки й дитина.
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В той Іловайськ взагалі нне треба було лізти. а планомірно видавлювати москалів. пуйло тоді грало в гру нас там нєт. а під Іловайськом гра трохи поламалася. Але такі як меркель на це закрили очі і вимагали домовлятися. Бо північний потік будувався.
Так само і ухилянтів по усій Україні вистачає незалежно від регіону. І отаких курв, повірте мені, вистачить кругом (згадайте Нові Санжари 2020).
Єдине де найгірша ситуація - це на Донбасі. О, там є хлопці, що воюють, але їхній відсоток дуже незначний. Брат і інші наші хлопці розповідали, що там регіон майже поголовних підарів - вони не те що не мобілізуються, вона взагалі нічим не допомагали, абсолютна аморфна маса. Жаль патріотів з Донеччини, хлопці ж усе це знають...
Так і тут, якась немічна влада від Зеленського з каЛІЧними проханнями «нешуміти та розійтися»….
Співпадіння чи сруськай мір гадить в Україні … за 100 грн під дивні канали ЗМІ!!
Я звичайно ж не думаю, що гинутимуть менше.
Я не знаю - чи є яка формула обчислення ефективності командира? скажімо складність завдання, забезпеченість засобами та особовим складом, кількістю втрат в операції. Якщо немає, то чому до сих пір немає? Як генштаб оцінює роботу підлеглих? по хвацькій доповіді з клацанням підборів?
чи є якась статистика з переведення на нижчі посади чи навіть у рядові за важкі проступки і недбалість? як отого, що зібрав артилеристів на нагородження, а сам чекав за рогом, аж поки прилетіло від кацапів. чи ведеться по ньому розслідування? ці речі і добровільна мобілізація нерозривно пов'язані. але я розумію, що це дуже складно і може чинитися опір частиною офіцерів. Бо й закону на них нема, а тільки відповідальність бійців перед командирами.
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Тобто, вся проблема тільки в тому, що вони переплутали? Якби то реально була б баба з ТЦК, то для тих кугутів - це цілком нормальне явище?