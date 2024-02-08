Избиение женщины в Космаче: полиция открыла производство о групповом хулиганстве
По факту избиения толпой в Космаче в Ивано-Франковской области женщины, которую считали "наводчицей военкома", открыли уголовное производство.
Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области, информирует Цензор.НЕТ.
"Полиция опросила потерпевших. Следователи начали уголовное производство по ч. 2. ст. 296 (Хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Наказание по этой статье - ограничение свободы сроком до 5 лет или лишение свободы сроком до 4 лет.
Избиение в Космаче
Напомним, 6 февраля толпа людей перекрыла дорогу в Космаче, поставив на ней незаконную "блок-пост". Жители села напали на женщину с ребенком, потому что были уверены, что женщина - "наводчица военкома" и "сдает их мужчин".
За помощью к медикам обратились две женщины и ребенок.
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В той Іловайськ взагалі нне треба було лізти. а планомірно видавлювати москалів. пуйло тоді грало в гру нас там нєт. а під Іловайськом гра трохи поламалася. Але такі як меркель на це закрили очі і вимагали домовлятися. Бо північний потік будувався.
Так само і ухилянтів по усій Україні вистачає незалежно від регіону. І отаких курв, повірте мені, вистачить кругом (згадайте Нові Санжари 2020).
Єдине де найгірша ситуація - це на Донбасі. О, там є хлопці, що воюють, але їхній відсоток дуже незначний. Брат і інші наші хлопці розповідали, що там регіон майже поголовних підарів - вони не те що не мобілізуються, вона взагалі нічим не допомагали, абсолютна аморфна маса. Жаль патріотів з Донеччини, хлопці ж усе це знають...
Так і тут, якась немічна влада від Зеленського з каЛІЧними проханнями «нешуміти та розійтися»….
Співпадіння чи сруськай мір гадить в Україні … за 100 грн під дивні канали ЗМІ!!
Я звичайно ж не думаю, що гинутимуть менше.
Я не знаю - чи є яка формула обчислення ефективності командира? скажімо складність завдання, забезпеченість засобами та особовим складом, кількістю втрат в операції. Якщо немає, то чому до сих пір немає? Як генштаб оцінює роботу підлеглих? по хвацькій доповіді з клацанням підборів?
чи є якась статистика з переведення на нижчі посади чи навіть у рядові за важкі проступки і недбалість? як отого, що зібрав артилеристів на нагородження, а сам чекав за рогом, аж поки прилетіло від кацапів. чи ведеться по ньому розслідування? ці речі і добровільна мобілізація нерозривно пов'язані. але я розумію, що це дуже складно і може чинитися опір частиною офіцерів. Бо й закону на них нема, а тільки відповідальність бійців перед командирами.
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Тобто, вся проблема тільки в тому, що вони переплутали? Якби то реально була б баба з ТЦК, то для тих кугутів - це цілком нормальне явище?