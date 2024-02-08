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Новости мобилизации
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Избиение женщины в Космаче: полиция открыла производство о групповом хулиганстве

побиття,космач

По факту избиения толпой в Космаче в Ивано-Франковской области женщины, которую считали "наводчицей военкома", открыли уголовное производство.

Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Полиция опросила потерпевших. Следователи начали уголовное производство по ч. 2. ст. 296 (Хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Наказание по этой статье - ограничение свободы сроком до 5 лет или лишение свободы сроком до 4 лет.

Также смотрите: В Ивано-Франковской области сотня людей перекрыла дорогу и напала на двух женщин и ребенка. Одну из пострадавших называли "наводчицей военкома". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Космач

Избиение в Космаче

Напомним, 6 февраля толпа людей перекрыла дорогу в Космаче, поставив на ней незаконную "блок-пост". Жители села напали на женщину с ребенком, потому что были уверены, что женщина - "наводчица военкома" и "сдает их мужчин".

За помощью к медикам обратились две женщины и ребенок.

Автор: 

избиение (9795) Нацполиция (16456) мобилизация (2757) Ивано-Франковская область (919) Космач (3)


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Топ комментарии
+40
Стадо ухилянтів запідозрило жінку в зливі їх воєнкому, побили жінку,дитину... це все що треба знати про ухилянтів. Цим людям до Європи як до Києва рачки. Дикуни,аборигени,моральні уроди і просто кретини. Я щиро впевнений, що половина родичів цих дураків уже втекли в Європу, решта ще збирається, і коли їм хтось розказав,що їх хтось зливає воєнкому тупе стадо з рівнем критичного мислення котрий дорівнює кацапському котрі вірять в то що в Україні є нацисти пішли бити жінку і дитину. Це рівень боліт, а може ще й нижчий
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08.02.2024 10:12
+33
бити дитину - це вже за межами, нехай жінки їм чимось не сподобались, але бити дитину бітою... ці потвори такі ж самі як наші вороги...
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08.02.2024 10:00
+33
Впаяти штрафи, компенсацію потерпілим і завести справи на кожного, хто там був. Середньовіччя! Сране Сомалі.
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08.02.2024 10:06
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ну це за словами звинувачувачів були не загрозливі обставини. які були обставини я пам'ятаю по Іловайську. коли на догоду олігарху завели кілька частин без підкріплення і надійного тилу. А до раші там якісь кількадесят кілометрів і техніка кацапів примчала дуже швидко.
В той Іловайськ взагалі нне треба було лізти. а планомірно видавлювати москалів. пуйло тоді грало в гру нас там нєт. а під Іловайськом гра трохи поламалася. Але такі як меркель на це закрили очі і вимагали домовлятися. Бо північний потік будувався.
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08.02.2024 18:45 Ответить
А до чого тут це? Чи може Київщина і Полтавщина російськомовні? Воюють усі регіони України, крім окупованих. Причому пропорція теж +- однакова. На фронті не діляться на російськомовних чи україномовних, чи з Харкова, чи зі Львова - усі їбашать кацапів.
Так само і ухилянтів по усій Україні вистачає незалежно від регіону. І отаких курв, повірте мені, вистачить кругом (згадайте Нові Санжари 2020).
Єдине де найгірша ситуація - це на Донбасі. О, там є хлопці, що воюють, але їхній відсоток дуже незначний. Брат і інші наші хлопці розповідали, що там регіон майже поголовних підарів - вони не те що не мобілізуються, вона взагалі нічим не допомагали, абсолютна аморфна маса. Жаль патріотів з Донеччини, хлопці ж усе це знають...
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08.02.2024 15:14 Ответить
Це окремо, а ця ситуація окремо. По факту, ці вуйки чого галас здійняли? Щоб хтось інший за них йшов воювати.
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08.02.2024 16:02 Ответить
Дуже показова історія. Народ сприймає весь цей **** як режим внутрішньої окупації, і відповідно захищається.
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08.02.2024 14:24 Ответить
Так народ бив такуж народинку - а коли приїхали менти то - тіки бесіди.
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08.02.2024 15:08 Ответить
А чого ти хотів?
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08.02.2024 17:21 Ответить
шоп били мєнтів - то вони не хочуть захищати Батьківщину
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08.02.2024 19:56 Ответить
Такі «перекривальщики», з московського паханату, так волали «***** ввєді», «недапустім», та гадили Українцям і ЗСУ у 2014-16 роках!! Там одразу десь, і московські телеканали, теж поряд, знімали про шахтьораф і камбайньораф від *****…
Так і тут, якась немічна влада від Зеленського з каЛІЧними проханнями «нешуміти та розійтися»….
Співпадіння чи сруськай мір гадить в Україні … за 100 грн під дивні канали ЗМІ!!
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08.02.2024 17:08 Ответить
Чого ниєш, зебіл?
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08.02.2024 17:22 Ответить
Минулого разу колективно бунтували проти лікування ковідних хворих, зараз толпою напали на немісцевих в яких побачили небезпеку... Щось на релігійній тиловій Західній Україні не так.
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08.02.2024 17:23 Ответить
ті ******** можуть заробити обмеження волі і уникнути мобілізації. ще й годуй їх. Оголошення стану війни і передача всієї влади військовим - і мобілізуватимуться всі майже добровільно.
Я звичайно ж не думаю, що гинутимуть менше.
Я не знаю - чи є яка формула обчислення ефективності командира? скажімо складність завдання, забезпеченість засобами та особовим складом, кількістю втрат в операції. Якщо немає, то чому до сих пір немає? Як генштаб оцінює роботу підлеглих? по хвацькій доповіді з клацанням підборів?
чи є якась статистика з переведення на нижчі посади чи навіть у рядові за важкі проступки і недбалість? як отого, що зібрав артилеристів на нагородження, а сам чекав за рогом, аж поки прилетіло від кацапів. чи ведеться по ньому розслідування? ці речі і добровільна мобілізація нерозривно пов'язані. але я розумію, що це дуже складно і може чинитися опір частиною офіцерів. Бо й закону на них нема, а тільки відповідальність бійців перед командирами.
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08.02.2024 18:06 Ответить
Якби у нас були непродажні суди, то можна було б посадити тварин що били жінок і дитину + відсудити ще солідну суму.
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08.02.2024 19:15 Ответить
За фактом побиття натовпом в Космачі на Івано-Франківщині жінки, яку вважали "наводчицею воєнкому"
==========
Тобто, вся проблема тільки в тому, що вони переплутали? Якби то реально була б баба з ТЦК, то для тих кугутів - це цілком нормальне явище?
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08.02.2024 19:16 Ответить
а з таким ентузіазмом та на фронт??? чи хоча б навідників кацапських ракет так вишукували та карали
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08.02.2024 19:27 Ответить
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