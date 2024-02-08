Избиение женщины в Космаче: полиция открыла производство о групповом хулиганстве

По факту избиения толпой в Космаче в Ивано-Франковской области женщины, которую считали "наводчицей военкома", открыли уголовное производство.

Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Полиция опросила потерпевших. Следователи начали уголовное производство по ч. 2. ст. 296 (Хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Наказание по этой статье - ограничение свободы сроком до 5 лет или лишение свободы сроком до 4 лет.

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Избиение в Космаче

Напомним, 6 февраля толпа людей перекрыла дорогу в Космаче, поставив на ней незаконную "блок-пост". Жители села напали на женщину с ребенком, потому что были уверены, что женщина - "наводчица военкома" и "сдает их мужчин".

За помощью к медикам обратились две женщины и ребенок.