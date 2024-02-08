На Куп’янському напрямку тривають важкі бої, на Бахмутському ворог кинув усі зусилля на Часів Яр, - Сили оборони

За минулу добу на Куп’янському напрямку ворог з авіації 8 разів обстріляв позиції українських захисників, на Бахмутському продовжує наступальні дії малими групами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш.

На Куп'янському напрямку ворог обстрілював позиції ЗСУ зі штурмовиків Су-24, гелікоптерів К-52 та іншого озброєння, а також 25 разів завдавав вогневого ураження дронами камікадзе. За добу відбулося 13 боєзіткнень.

Вдалося ліквідувати 239 окупантів та знищити чи пошкодити 42 одиниці військової техніки. Зокрема, танки, БТРи, БМП, самохідні зенітні установки. Також протягом доби знищено 7 укриттів та один склад з боєприпасами.

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На Бахмутському напрямку ворог намагається прорватися в тил ЗСУ, для цього використовує штурмові загони "Шторм-Z" та "Шторм-V".

За добу на цьому напрямку ліквідовано 123 окупантів, знищено 70 одиниць військової техніки та пункт керування безпілотними апаратами.