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Новини
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Європарламент ухвалив резолюцію "Рашагейт": євродепутати стурбовані спробами Росії підірвати європейську демократію

Європейський парламент

Європейський парламент наголошує на небезпечності розширення російської шпигунської мережі у Європі і проведення Росією кампаній з дезінформації, а також вітає створення країнами ЄС спеціальних органів для протидії цьому впливу.

Резолюцію "Рашагейт: звинувачення Росії у втручанні в демократичні процеси в Європейському Союзі" на пленарному засіданні у четвер підтримали 433 депутати, проти були 56, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Приводом для резолюції стали звинувачення у співпраці з російськими спецслужбами на адресу латвійського депутата Тетяни Жданок.

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"Випадок Тетяни Жданок може бути не поодиноким і ще більше членів Європарламенту можуть мати зв'язки з російською розвідкою, попри агресивну війну, розв'язану Росією проти України. Починаючи з 2014 року кілька депутатів Європарламенту відвідали окуповані території України та Грузії, а також були прийняті в Сирії кривавим диктатором Башаром Асадом", - йдеться в тексті документа.

Наголошується, що напередодні європейських виборів 2024 року слід очікувати посилення втручання та маніпулювання інформацією з боку Росії.

У резолюції також відзначено доповідь Європейського центру боротьби з гібридними загрозами щодо діяльності Росії з дестабілізації Іспанії. Депутати стурбовані зв'язками між каталонськими сепаратистами, включаючи представників регіонального уряду Каталонії і колишнього регіонального президента та нинішнього депутата Європарламенту Карлеса Пучдемона. При цьому наводяться свідчення Віктора Тарраделласа, колишнього члена партії Пучдемона, який стверджує, що "Росія пропонувала надіслати 10 000 солдатів, а також погасити регіональний борг Каталонії, якщо Каталонія визнає український Крим територією Російської Федерації".

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Європарламент засуджує колишніх високопосадовців, які вирішили служити російському режиму, та наполягає на ухваленні правил, які б забороняли їм обіймати посади у державних компаніях Росії, Китаю, Ірану та інших автократичних держав.

Окремо у резолюції відзначено "російську політику використання культури як зброї для досягнення цілей Кремля та використання російських громадян, які працюють у цій сфері, як агентів впливу та шпигунів".

Водночас документ містить застереження від відкриття кордонів ЄС для росіян, які намагаються виїхати з країни, щоб уникнути призову в армію або економічних труднощів, пов'язаних із санкціями, оскільки "після переїзду на територію держав-членів ЄС дехто з них може почати відігравати активну роль у просуванні або підтримці поширення російського наративу і пропаганди, як це вже сталося в Грузії та Сербії".

Автор: 

Європарламент (1045) пропаганда (2801) росія (65146) Євросоюз (13401)


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Топ коментарі
+3
Ну що ж - краще пізніше, ніж ніколи! Гарна новина і дуже важливий почин!
Сподіваюсь, що це покладе початок оновлення Європи, яка тільки зараз почала прокидатись від летаргійного сну, в який її ввели подонки, куплені путлєром.
І дуже хочу вірити, що дійде й до Орбана з його націонал-соціалістом Сіярто та всієй партєйки "Фідес", яка сидить на підсосі у кремля.
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08.02.2024 16:33
+2
О!
Ізнов мастурбовані!
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08.02.2024 16:32
+2
Реально тупі. Вже стільки всього відбулося, що робити подібні заяви мало б стати моветоном. Але ні - вони настільки зациклені на своїх дебільних етикетах, що не можуть подивитися в очі реальності.
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08.02.2024 16:41
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О!
Ізнов мастурбовані!
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08.02.2024 16:32 Відповісти
Ну що ж - краще пізніше, ніж ніколи! Гарна новина і дуже важливий почин!
Сподіваюсь, що це покладе початок оновлення Європи, яка тільки зараз почала прокидатись від летаргійного сну, в який її ввели подонки, куплені путлєром.
І дуже хочу вірити, що дійде й до Орбана з його націонал-соціалістом Сіярто та всієй партєйки "Фідес", яка сидить на підсосі у кремля.
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08.02.2024 16:33 Відповісти
Ну раз стурбовані, тоді це "серйозно"!
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08.02.2024 16:39 Відповісти
Сруськай мір розвалював ЄС ще з часу першого пришестя друга *****, шрьодера, ну а потім, комсомолка, спортсменка, із знанням срускага ізика, - меркель, «занавес опустився»… її «друх ваЛАДімір», творив повну неповагу до принципів демократії Західного Світу, і став просто воєнним злочинцем!!
Чеченці, це першими добре відчули …, разом з убитим сруськімі, ФСБшниками патрушева, в підірваних ними будинках на Каширському шосе…
Ну, то таке…
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08.02.2024 16:39 Відповісти
Реально тупі. Вже стільки всього відбулося, що робити подібні заяви мало б стати моветоном. Але ні - вони настільки зациклені на своїх дебільних етикетах, що не можуть подивитися в очі реальності.
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08.02.2024 16:41 Відповісти
Їхні етикети вибудовує кремль за нафтодоляри. Гроші ******* всі; політики--не виключення.
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08.02.2024 16:54 Відповісти
Віктор Тарадейя, а не Тараделла. У Каталунії сильне російське лоббі. В Барселоні досі процвітає «рускій дом», де збирається шпигунське кодло та пропутінські активісти.
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08.02.2024 16:46 Відповісти
Кацапи працюють на повну. Впевнений що необхідно перевірити усіх починаючи з "хвермерів" закінчуючи сепарами в Каталонії.
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08.02.2024 16:46 Відповісти
Ви гадаєте, частина "перевіряльників" не куплена кацапнею? Грошви, точніше, нафти у кацапні значно більше, аніж політиків по усьому світові.
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08.02.2024 16:59 Відповісти
Тут гроші ні чого. Тут справа про виживання ЄС. Резолюція це тільки початок. Необхідно створювати міжурядову організацію на зразок інтерполу.
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08.02.2024 17:12 Відповісти
Хйло долго ржало с энтой бумаженции, потом почувствовало, что надо высраться и с нескрываемым удовольствием вытерло энтой резолюцией свою жопу.
После чего видео самого процесса отправило ее авторам.
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08.02.2024 17:43 Відповісти
 
 