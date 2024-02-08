Європарламент ухвалив резолюцію "Рашагейт": євродепутати стурбовані спробами Росії підірвати європейську демократію
Європейський парламент наголошує на небезпечності розширення російської шпигунської мережі у Європі і проведення Росією кампаній з дезінформації, а також вітає створення країнами ЄС спеціальних органів для протидії цьому впливу.
Резолюцію "Рашагейт: звинувачення Росії у втручанні в демократичні процеси в Європейському Союзі" на пленарному засіданні у четвер підтримали 433 депутати, проти були 56, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Приводом для резолюції стали звинувачення у співпраці з російськими спецслужбами на адресу латвійського депутата Тетяни Жданок.
"Випадок Тетяни Жданок може бути не поодиноким і ще більше членів Європарламенту можуть мати зв'язки з російською розвідкою, попри агресивну війну, розв'язану Росією проти України. Починаючи з 2014 року кілька депутатів Європарламенту відвідали окуповані території України та Грузії, а також були прийняті в Сирії кривавим диктатором Башаром Асадом", - йдеться в тексті документа.
Наголошується, що напередодні європейських виборів 2024 року слід очікувати посилення втручання та маніпулювання інформацією з боку Росії.
У резолюції також відзначено доповідь Європейського центру боротьби з гібридними загрозами щодо діяльності Росії з дестабілізації Іспанії. Депутати стурбовані зв'язками між каталонськими сепаратистами, включаючи представників регіонального уряду Каталонії і колишнього регіонального президента та нинішнього депутата Європарламенту Карлеса Пучдемона. При цьому наводяться свідчення Віктора Тарраделласа, колишнього члена партії Пучдемона, який стверджує, що "Росія пропонувала надіслати 10 000 солдатів, а також погасити регіональний борг Каталонії, якщо Каталонія визнає український Крим територією Російської Федерації".
Європарламент засуджує колишніх високопосадовців, які вирішили служити російському режиму, та наполягає на ухваленні правил, які б забороняли їм обіймати посади у державних компаніях Росії, Китаю, Ірану та інших автократичних держав.
Окремо у резолюції відзначено "російську політику використання культури як зброї для досягнення цілей Кремля та використання російських громадян, які працюють у цій сфері, як агентів впливу та шпигунів".
Водночас документ містить застереження від відкриття кордонів ЄС для росіян, які намагаються виїхати з країни, щоб уникнути призову в армію або економічних труднощів, пов'язаних із санкціями, оскільки "після переїзду на територію держав-членів ЄС дехто з них може почати відігравати активну роль у просуванні або підтримці поширення російського наративу і пропаганди, як це вже сталося в Грузії та Сербії".
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Ізнов мастурбовані!
Сподіваюсь, що це покладе початок оновлення Європи, яка тільки зараз почала прокидатись від летаргійного сну, в який її ввели подонки, куплені путлєром.
І дуже хочу вірити, що дійде й до Орбана з його націонал-соціалістом Сіярто та всієй партєйки "Фідес", яка сидить на підсосі у кремля.
Чеченці, це першими добре відчули …, разом з убитим сруськімі, ФСБшниками патрушева, в підірваних ними будинках на Каширському шосе…
Ну, то таке…
После чего видео самого процесса отправило ее авторам.