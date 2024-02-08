Унаслідок обстрілу окупантами Ромашкового на Херсонщині постраждав чоловік

Російські окупанти обстріляли село Ромашкове в Херсонській області, унаслідок чого постраждав місцевий житель, його доставлено до лікарні.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"58-річний чоловік потрапив під удар на подвірʼї будинку. Його доставили до лікарні з вибуховою травмою та пораненням скроні. Потерпілому надається медична допомога", - йдеться в повідомленні.

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