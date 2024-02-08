Тимошенко закликала розробити інший закон про мобілізацію: "мотиваційний, а не репресивний"
Ухвалений Верховною Радою у першому читанні новий закон про мобілізацію має бути доопрацьований, в нинішньому вигляді він має репресивний характер та не допоможе покращити ситуацію з обороною держави.
Про це з трибуни парламенту заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українські новини.
"Немає ніяких сумнівів у тому, що мобілізація потрібна - нам треба захищати свою рідну країну. Але.. нам внесли репресивний, антиконституційний закон, який розбалансує суспільство і не дасть жодної сили фронту", - наголосила Тимошенко.
Закон про мобілізацію, на її думку, має мотивувати людину захищати свою країну, а не змушувати до цього силою.
"Тих військових, які сьогодні мотивовано, професійно, віддано захищають Україну, мусять замінити такі самі мотивовані, професійні, віддані люди, які прийдуть і будуть здатні боронити нашу державу, а не випадкові люди, яких схопили на вулиці, яких кидають на передову майже непідготовленими", - наголосила вона.
Тимошенко вважає неправильним запровадження обов’язкової вислуги для мобілізованих у 36 місяців замість 18, електронних повісток, обмеження прав тих, хто порушить нові норми та розширення категорій осіб, які підлягають призову.
"Як можна було внести закон, в якому передбачені примусові електронні кабінети, коли у половини людей немає гаджетів? Як можна було запровадити систему насилля від блокування рахунків до тюрми? …Як можна було знову переглядати першу, другу, третю групу інвалідності? Як можна самотніх батьків, матерів кидати на фронт, якщо другий батько не відмовився від дитини офіційно? Не можна сьогодні підтримувати такий закон", - наголосила вона.
Лідер "Батьківщини" пропонує парламенту зібрати робочу групу і розробити "нормальний, мотиваційний" закон, який буде перш за все справедливим, тобто не ділитиме суспільство на тих, хто у білих сорочках сидітиме у кабінетах, маючи броню або відстрочку, та інших людей, яких призиватимуть силою з порушенням їхніх прав.
"Цей закон суспільство ділить навпіл… Він не дасть можливості нашим військовим, які більше ніж півтора року воюють на фронті, повернутися додому, не звільніть негайно строковиків, позбавляє наших героїв, які отримали поранення, спеціальних статусів… Цей закон проти військових, саме тому, що на передову не зможуть потрапити якраз силовики, яким цим законом надають бронь або відстрочку… І, крім того, цей закон започатковує терор проти українців… Тому я наполягаю на тому, щоб була створена спеціальна робоча група з усіх фракцій… щоб зняти в цьому законі після першого читання все те, що є для України неприйнятним, привести його до такого стану, щоб Україні за нього не було соромно і щоб він не був калькою з такого ж самого закону, який вороги прийняли на своїй території", - наголосила лідер "Батьківщини".
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Вона там придбала хатинку не тільки для доньки, яка переїхала із Майамі.
Але і для чоловіка…
Ні сорому, ні честі.
Ні?
Тоді закрий пельку, розумний ти наш.
Мотівація була сформулевана більше 100 років тому:
» Liberty or death".
Запропонуй свій варіант!
Але для цього треба посадити пенсів і бюджетників на мінімалку, і напрявляти вивільнені гроші на ЗСУ.
Але пенси і бюджетники - це основний елехторат Зєлі.
Тобто, або ми зараз направляємо всі кошти на ЗСУ, і тоді у країни буде майбутнє, або на підвищення пенсії пенсам, тоді в України залишиться лише минуле...
Ви дивуєтеся - чому кацапи йдуть вбивати і вмирати? так вбивати їм - задоволення, а вмирати вони мають за більші гроші. тим більше, що багато залізли в кредити і це лише єдиний спосіб вилізти з цього лайна.
як у нас кажуть - або пан, або пропав. Цей давній лозунг працював і у війську козаків - хочеш мати багато грошей? - поплили у Крим чи прямо в Стамбул. Бо там є чим поживитися.
ВР, як ні на що неспроможну пора розіггнати у повному складі!
У ВР повинні керувати демобілізовані військові, які не менше 2х років захищали Україну у гарячих точках!
Чому нічого не розробила, чи не внесла пропозицій?
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https://suspilne.media/tag/zakon-pro-mobilizaciu/ Законопроєкт про мобілізацію має готувати уряд, який повинен комунікувати з військовими, щоб врахувати у документі потреби Збройних сил України, але не повинен суперечити Конституції і порушувати права людини.
Про це в етері телемарафону сказали заступник голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардеп від "Слуги народу" Єгор Чернєв і член цього комітету, депутат від "Батьківщини" Вадим Івченко
Не тринди, а розказуй що в тебе вкрала.
По нормальному вона не має права пропонувати проект закону про мобілізіцію, як і ніхто інший, і ніяка структура крім президента. Ви чули, щоб Тойщоневтік запрошував її прийняти участь в розробці проекту? Отож реально вона тільки може голосувати проти в цілому, вносити пропозиції про поправки або про повернення законопроекту на доопрацювання, а чи приймуть їх це теж не від неї залежить
ЮВТ - 30 років на ринку захисту знедолених пенсіонерів, інвалідів економічного фронту та людей без гаджетів
... еталонна демагогічна п&зда, яка систематично працює над зривом мобілізації
https://www.trtrussian.com/novosti-ukraina/yuliya-timoshenko-stala-dollarovym-millionerom-2017218 Американская юридическая компания перечислила украинскому политику $5,5 миллионов в качестве компенсации ущерба, причиненного политическими репрессиями. деньги украинскому политику были перечислены компанией Reid Collins & Tsai LLP в качестве компенсации ущерба, причиненного «политическими репрессиями» в период с 2011 по 2014 год.
https://www.dw.com/ru/тимошенко-получила-более-5-миллионов-евро-компенсации-за-политрепрессии/a-53327744
І щоб сбєркніжки вєрнуть.
Тварина, молоді обскакали її в популізмі свого часу, то вона намагається взяти реванш.
Але головне те, що її відповідальності за результат - нуль.
За Лазаренка вона підзабула, разом з московськими генєсралами прутіна… Тоді ще молода була, «востребована» сруськім міром…
Твою працю ще два покоління нерозхлібає.