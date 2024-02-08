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Новини Війна
5 525 82

Тимошенко закликала розробити інший закон про мобілізацію: "мотиваційний, а не репресивний"

тимошенко

Ухвалений Верховною Радою у першому читанні новий закон про мобілізацію має бути доопрацьований, в нинішньому вигляді він має репресивний характер та не допоможе покращити ситуацію з обороною держави.

Про це з трибуни парламенту заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українські новини.

"Немає ніяких сумнівів у тому, що мобілізація потрібна - нам треба захищати свою рідну країну. Але.. нам внесли репресивний, антиконституційний закон, який розбалансує суспільство і не дасть жодної сили фронту", - наголосила Тимошенко.

Закон про мобілізацію, на її думку, має мотивувати людину захищати свою країну, а не змушувати до цього силою.

"Тих військових, які сьогодні мотивовано, професійно, віддано захищають Україну, мусять замінити такі самі мотивовані, професійні, віддані люди, які прийдуть і будуть здатні боронити нашу державу, а не випадкові люди, яких схопили на вулиці, яких кидають на передову майже непідготовленими", - наголосила вона.

Тимошенко вважає неправильним запровадження обов’язкової вислуги для мобілізованих у 36 місяців замість 18, електронних повісток, обмеження прав тих, хто порушить нові норми та розширення категорій осіб, які підлягають призову.

"Як можна було внести закон, в якому передбачені примусові електронні кабінети, коли у половини людей немає гаджетів? Як можна було запровадити систему насилля від блокування рахунків до тюрми? …Як можна було знову переглядати першу, другу, третю групу інвалідності? Як можна самотніх батьків, матерів кидати на фронт, якщо другий батько не відмовився від дитини офіційно? Не можна сьогодні підтримувати такий закон", - наголосила вона.

Також дивіться: Тимошенко назвала законопроєкт про мобілізацію репресивним. ВIДЕО

Лідер "Батьківщини" пропонує парламенту зібрати робочу групу і розробити "нормальний, мотиваційний" закон, який буде перш за все справедливим, тобто не ділитиме суспільство на тих, хто у білих сорочках сидітиме у кабінетах, маючи броню або відстрочку, та інших людей, яких призиватимуть силою з порушенням їхніх прав.

"Цей закон суспільство ділить навпіл… Він не дасть можливості нашим військовим, які більше ніж півтора року воюють на фронті, повернутися додому, не звільніть негайно строковиків, позбавляє наших героїв, які отримали поранення, спеціальних статусів… Цей закон проти військових, саме тому, що на передову не зможуть потрапити якраз силовики, яким цим законом надають бронь або відстрочку… І, крім того, цей закон започатковує терор проти українців… Тому я наполягаю на тому, щоб була створена спеціальна робоча група з усіх фракцій… щоб зняти в цьому законі після першого читання все те, що є для України неприйнятним, привести його до такого стану, щоб Україні за нього не було соромно і щоб він не був калькою з такого ж самого закону, який вороги прийняли на своїй території", - наголосила лідер "Батьківщини".

Автор: 

Тимошенко Юлія (4697) Батьківщина (586) мобілізація (3054)


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Топ коментарі
+19
Іди козі в тріщину, ************
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08.02.2024 18:47
+15
Як мене ця курва дратує.
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08.02.2024 18:51
+13
о, патріотка Йула з Еміратів повернулася... що вибори скоро?
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08.02.2024 18:50
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Зараз Юля їм пістюлей вставить..
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08.02.2024 18:47 Відповісти
краще свого муженька повернула би с Чехії то ТЦК
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08.02.2024 19:15 Відповісти
Ні с Чехії , а з Дубаю.

Вона там придбала хатинку не тільки для доньки, яка переїхала із Майамі.
Але і для чоловіка…
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08.02.2024 20:53 Відповісти
вОна тільки хіхікати може з х..лом в здати всі інтереси України, через що і не обрали її президентшою, конкурентом була яяника за прихильність х...ла і здачу країни.
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08.02.2024 20:01 Відповісти
Курва, знову до корита лізе?

Ні сорому, ні честі.
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08.02.2024 20:51 Відповісти
Твоя Жуля, може тільки свисток собі вставити. Попіаритися на "захисту прастіх, маії любіх украінцев" старій кур..і вже не випаде. Зникла в Дубаю твоя Жулька, зникла і 5авіть тухісом не світить .
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08.02.2024 22:09 Відповісти
Іди козі в тріщину, ************
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08.02.2024 18:47 Відповісти
Можеш проконсультуватися у своєї подруги Меркельші. Ще скажи, що вона не твоя подруга, чума
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08.02.2024 18:48 Відповісти
Гадаю, ви не фанат Юлі, але на передовій з 24.02.22 . Тоді я Вас розумію....
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08.02.2024 18:57 Відповісти
Червоний, це мабудь ти на нулі з 24.02.2022?

Ні?

Тоді закрий пельку, розумний ти наш.
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08.02.2024 20:56 Відповісти
А ти чому не на нулі, тварюка? Хто з'їбався в інші країни - ви взагалі свої смердючи ******* позакривайте.
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08.02.2024 21:15 Відповісти
Цікаво. А як має виглядати мотивація на смерть?
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08.02.2024 18:49 Відповісти
Мабуть так само, як і мотивація сідати за кермо автомобіля, де ви також можете загинути.
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08.02.2024 19:21 Відповісти
Вчи історію, дурень.

Мотівація була сформулевана більше 100 років тому:

» Liberty or death".
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08.02.2024 20:59 Відповісти
всім призовникам роздати по пів вареника.
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08.02.2024 18:49 Відповісти
Ага! А призовники такі скажуть: "Поки ми ялини стать вареника, підлога країни опинилась за рискою зубожіння. І без Сподівання Савченко та Насіння Семенченка вже нема сечі терпіти ці пекельні борошна! Від того аж лихим парфумам у пеклі лячно!"
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09.02.2024 05:17 Відповісти
о, патріотка Йула з Еміратів повернулася... що вибори скоро?
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08.02.2024 18:50 Відповісти
Йуля, а сама що?
Запропонуй свій варіант!
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08.02.2024 18:50 Відповісти
вОна тільки триндіти ротом
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08.02.2024 20:02 Відповісти
Як мене ця курва дратує.
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08.02.2024 18:51 Відповісти
З'їж шоколадку
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08.02.2024 19:26 Відповісти
Цьомкни її у вареник😂😂😂
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08.02.2024 19:56 Відповісти
тобі допомагає, збоченець паршивий.
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08.02.2024 20:04 Відповісти
Бла-бла-бла… А поки що треба хапати силою - і в армію, вони потім подякують.
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08.02.2024 18:52 Відповісти
Не треба виринати, короваю, спускайся на дно!
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08.02.2024 18:53 Відповісти
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08.02.2024 18:53 Відповісти
"тобто не ділитиме суспільство на тих, хто у білих сорочках сидітиме у кабінетах, маючи броню або відстрочку, та інших людей"-до добре давай закон щоб всіх депутатів,суддів,прокурорів на фрон. А забув ніхто цього не зробить
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08.02.2024 18:55 Відповісти
Все верно говорите Юлия Владимировна. Нужен один нормальный и общий закон о мобилизации. А то уже как-то надоело слышать, что единственный нормальный закон, это атьтернатива от Гончаренко .
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08.02.2024 18:55 Відповісти
30/100 тис. грн. на місяць - це дуже непогана мотивація. Зараз хлопці, рядові та сержанти) на 2-й лінії, куди теж прилітає, отримують 12-15 тис.грн. (це як вчитель малювання чи фізкультури у Вінниці, Львові чи Луцьку).
Але для цього треба посадити пенсів і бюджетників на мінімалку, і напрявляти вивільнені гроші на ЗСУ.
Але пенси і бюджетники - це основний елехторат Зєлі.
Тобто, або ми зараз направляємо всі кошти на ЗСУ, і тоді у країни буде майбутнє, або на підвищення пенсії пенсам, тоді в України залишиться лише минуле...
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08.02.2024 18:57 Відповісти
100 тисяч - дві з половиною тисячі європейських грошей. невже ти ціниш зусилля наших захисників так низько? Дайте людям хоча б хорошу європейську зарплату на передку. Бо так виходить що ті, що виїхали заробляють більше від тих, що воюють. Хіба то - справедливо? А комбату який далеко від обстрілів можна й тридцять тисяч. але коли хоч один воїн пожаліється на якісь грошові вимоги від командира, той мусить сам теж іти на передок. якщо так хоче заробити.
Ви дивуєтеся - чому кацапи йдуть вбивати і вмирати? так вбивати їм - задоволення, а вмирати вони мають за більші гроші. тим більше, що багато залізли в кредити і це лише єдиний спосіб вилізти з цього лайна.
як у нас кажуть - або пан, або пропав. Цей давній лозунг працював і у війську козаків - хочеш мати багато грошей? - поплили у Крим чи прямо в Стамбул. Бо там є чим поживитися.
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08.02.2024 19:25 Відповісти
450 дармоїдів у ВР довели стан справ до критичного рівня, закону про мобілізацію немає і не квапляться, коштів немає! 😱
ВР, як ні на що неспроможну пора розіггнати у повному складі!
У ВР повинні керувати демобілізовані військові, які не менше 2х років захищали Україну у гарячих точках!
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08.02.2024 18:57 Відповісти
375 и уже давно
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08.02.2024 19:53 Відповісти
На жаль мотивовані вже скінчилися. Лишилися військові пенси які в 40-45 виходили зі служби. От їх варто й замести. Ну і приклад французького іноземного легіону нескасовано - Африка велика, негрів багато, воюють за їжу, може за 3000 доларів на місяць погодяться.
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08.02.2024 19:01 Відповісти
У нас роздуті кадри правоохоронних органів від яких немає ніякої користі, військових які користуються чисельними пільгами
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08.02.2024 19:05 Відповісти
А тимошенніца там у якості артистки розмовного жанру, чим вона займається у ВР?
Чому нічого не розробила, чи не внесла пропозицій?
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08.02.2024 19:02 Відповісти
А оце що вона робить? Як вона повинна пропонувати, щоб ви зрозуміли, що вона пропонує? Отак?
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08.02.2024 19:31 Відповісти
по норммальному, мала би запрпонувати свій проект, але як завжди тільки триндить ротом.
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08.02.2024 20:06 Відповісти
По нормальному вона не має права пропонувати проект закону про мобілізіцію, як і ніхто інший, і ніяка структура крім президента. Ви чули, щоб Тойщоневтік запрошував її прийняти участь в розробці проекту? Отож реально вона тільки може голосувати проти в цілому, вносити пропозиції про поправки або про повернення законопроекту на доопрацювання, а чи приймуть їх це теж не від неї залежить.
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08.02.2024 21:09 Відповісти
чому це? вОна депутанша, а законотворчість, це їх прямий обов'язок і предмет діяльності. і не треба нікуди запрошувати, тЮлька вміє тільки триндіти ротом, а не робити, ну ще красти, але івде не біля корита як колись.
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08.02.2024 23:41 Відповісти
Це тільки триндіти ротом вмієш, а щоб додуматись почитати Конституцію, де розписано на рахунок мобілізації - хто, що і коли, в тебе мізків катма. І що вона в тебе вкрала? Тільки конкретно перерахуй, не тринди.
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09.02.2024 00:18 Відповісти
то почитай дурню, якщо не розумієш різниці між готувати проект і приймати рішення про загальну або часткову мобілізацію.
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09.02.2024 07:49 Відповісти
Ще раз питаю, хто тобі сказав, що Тимошенко запрошували прийняти участь в розробці законопроекту?

https://telegram.me/share/url?text=%D0%A3%20%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BB%D0%B8%2C%20%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%87%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E&url=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F665824-u-radi-rozpovili-cogo-cekaut-vid-novogo-zakonoproektu-pro-mobilizaciu%2F%3Futm_source%3Dtelegram%26utm_medium%3Dps https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F665824-u-radi-rozpovili-cogo-cekaut-vid-novogo-zakonoproektu-pro-mobilizaciu%2F%3Futm_source%3Dfacebook%26utm_medium%3Dps

https://suspilne.media/tag/zakon-pro-mobilizaciu/ Законопроєкт про мобілізацію має готувати уряд, який повинен комунікувати з військовими, щоб врахувати у документі потреби Збройних сил України, але не повинен суперечити Конституції і порушувати права людини.

Про це в етері телемарафону сказали заступник голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардеп від "Слуги народу" Єгор Чернєв і член цього комітету, депутат від "Батьківщини" Вадим Івченко

Не тринди, а розказуй що в тебе вкрала.
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09.02.2024 20:53 Відповісти
дурню, ти мене не питало, чи тімашонку хтось кудись запрошував. і те що ту кончену нікуди не запрошували, то це тільки на користь, але ніщо не забороняє вОні і їхній фракції вносити свій законопроект, але це ж треба працювати, а вОна тільки триндіти ротом вміє, ну ще красти і що ще то вже х..ло знає.
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09.02.2024 21:19 Відповісти
Не полінувався, скопіював для тупака.


По нормальному вона не має права пропонувати проект закону про мобілізіцію, як і ніхто інший, і ніяка структура крім президента. Ви чули, щоб Тойщоневтік запрошував її прийняти участь в розробці проекту? Отож реально вона тільки може голосувати проти в цілому, вносити пропозиції про поправки або про повернення законопроекту на доопрацювання, а чи приймуть їх це теж не від неї залежить

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10.02.2024 18:18 Відповісти
Все правильно, закон має бути мотиваційний, а не репресивний!
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08.02.2024 19:04 Відповісти
Прийде кацапня -- вона "мотивує" всіх хохлобидлів!
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08.02.2024 19:12 Відповісти
Вперше з нею згоден.
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08.02.2024 19:10 Відповісти
Хтось заткне цю прокацапську сучкy?
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08.02.2024 19:10 Відповісти
*** коли у половини людей немає гаджетів ***

ЮВТ - 30 років на ринку захисту знедолених пенсіонерів, інвалідів економічного фронту та людей без гаджетів

... еталонна демагогічна п&зда, яка систематично працює над зривом мобілізації
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08.02.2024 19:15 Відповісти
над ззривом всіх позитивних змін і ініціатив, це єдине, що вОна все своє паплюжне життя робила.
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08.02.2024 20:07 Відповісти
Юлька забере свого зятька з Європи і відправить в штурмову бригаду і доцю туди ж бойовою медикинею зробить. Чудовий мотиваційний крок Якби кожен депутат так зробив, то наш патріотизм зріс би в рази. До тцк стояли б черги.
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08.02.2024 19:15 Відповісти
***** крашена, іди відсмокчи у бені, він зачекався, мабудь...
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08.02.2024 19:17 Відповісти
Бывший премьер-министр Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко официально стала долларовым миллионером. Она задекларировала доход на сумму, эквивалентную $5,5 млн.

https://www.trtrussian.com/novosti-ukraina/yuliya-timoshenko-stala-dollarovym-millionerom-2017218 Американская юридическая компания перечислила украинскому политику $5,5 миллионов в качестве компенсации ущерба, причиненного политическими репрессиями. деньги украинскому политику были перечислены компанией Reid Collins & Tsai LLP в качестве компенсации ущерба, причиненного «политическими репрессиями» в период с 2011 по 2014 год.

https://www.dw.com/ru/тимошенко-получила-более-5-миллионов-евро-компенсации-за-политрепрессии/a-53327744
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08.02.2024 19:32 Відповісти
Іди у дупу, стара скотиняка.
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08.02.2024 19:37 Відповісти
Короста , сними бутафорские очки , тогда у тебя на морде не будет написано , что ты брешь во всём . Может быть к тебе и прислушаются .
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08.02.2024 19:41 Відповісти
брешешь
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08.02.2024 19:49 Відповісти
То хай ця ля…ва йде й воює. І тут піарить себе по повній, продажна душа
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08.02.2024 19:45 Відповісти
І щоб іщо по тищє от Юлі зверху. Кожному.

І щоб сбєркніжки вєрнуть.

Тварина, молоді обскакали її в популізмі свого часу, то вона намагається взяти реванш.
Але головне те, що її відповідальності за результат - нуль.
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08.02.2024 19:58 Відповісти
Чого не на колясці??
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08.02.2024 19:58 Відповісти
От же стара кошолка, де лайно для України, там і вона!
За Лазаренка вона підзабула, разом з московськими генєсралами прутіна… Тоді ще молода була, «востребована» сруськім міром…
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08.02.2024 20:02 Відповісти
Драна кошолка, тому лайно й розсипається!
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08.02.2024 20:04 Відповісти
Бабцю, на піч!
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08.02.2024 20:03 Відповісти
Тюлька каже правильно, чи не вперше. Але це всього лиш популістські лозунги. Триндіти - не мішки ворочати, треба діло. Нехай БЮТ вносить свій варіант закону про мобілізацію.
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08.02.2024 20:11 Відповісти
ВОНА просто мріє зірвати мобілізацію.Цій авантюрістці начхати на некомплект в підрозділах ЗСУ,та на демобілізацію давно воюючих бійців..Згинь знову у свій Дубай
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08.02.2024 20:15 Відповісти
А чому Ю.Тимошенко під час cамого початку російської агресії злочинно наполегливо наполягала, щоб в Україні відмовилися від фундаментального рішення по обороні Української держави. У 2014 році вона різко виступила проти введення військового стану в Україні. Цим по суті фактично підтримала кремлівських фашистів маніяка )(уйла в їх злочинній окупації Криму а потім і Донбасу. У 2014 році Тимошенко перебуваючи засіданні РНБО несамовито верещала: ніякого військового стану, ніякої активізації мобілізації, ніякого підвищення боєздатності наших сил і ніякого виведення військ з казарм для відсічі російським окупантам. Так чим тоді ця проросійська зозуля Юля відрізняється від втікача в паРашу продажного кремлівського холуя на побігеньках у фашиста )(уйла ЗЭКА i московського посіпаки януковича або медведчука ? А її, яка стала антиукраїнською проросійською "Батьківщина" від лютих ворогів України і українського народу перефарбованих з ригоАналів кремлівських яничарів ОПЖЗ і деяких "слуг народа" тільки не Українського а видно що кацапського а майже нічим. А тепер вона знову хоче якщо не зірвати мобілізацію так надовго її затримати.
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08.02.2024 20:16 Відповісти
Хоча вкрай не поважаю ЮВТ, але тут згоден.
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08.02.2024 20:56 Відповісти
Подстилка путлерська.
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08.02.2024 21:15 Відповісти
стрво продажне,з*явилось.ЩО ТИ ,ГНДА ,ЗРОБИЛА особистодля оборони України за ці два роки?ПРОДАЛАСЬ коломиї.зегндам і у тряпочку мовчала?
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08.02.2024 21:25 Відповісти
От Цензориків Юлька возбудила . Гидко читати , бидлота одне поперед другого хизуються своєю тупістю
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08.02.2024 22:02 Відповісти
Досить вже губами щльопати.
Твою працю ще два покоління нерозхлібає.
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08.02.2024 22:16 Відповісти
Сиділа б цьотка на дупі рівно та бавила б онуків. Ніт! Їй необхідно ротом поговорити. І не просто так, а з трибуни.
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09.02.2024 05:23 Відповісти
А где можно прочитать альтернативный законопроект авторства Юли?
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09.02.2024 11:19 Відповісти
 
 