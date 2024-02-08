Тимошенко закликала розробити інший закон про мобілізацію: "мотиваційний, а не репресивний"

Ухвалений Верховною Радою у першому читанні новий закон про мобілізацію має бути доопрацьований, в нинішньому вигляді він має репресивний характер та не допоможе покращити ситуацію з обороною держави.

Про це з трибуни парламенту заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українські новини.

"Немає ніяких сумнівів у тому, що мобілізація потрібна - нам треба захищати свою рідну країну. Але.. нам внесли репресивний, антиконституційний закон, який розбалансує суспільство і не дасть жодної сили фронту", - наголосила Тимошенко.

Закон про мобілізацію, на її думку, має мотивувати людину захищати свою країну, а не змушувати до цього силою.

"Тих військових, які сьогодні мотивовано, професійно, віддано захищають Україну, мусять замінити такі самі мотивовані, професійні, віддані люди, які прийдуть і будуть здатні боронити нашу державу, а не випадкові люди, яких схопили на вулиці, яких кидають на передову майже непідготовленими", - наголосила вона.

Тимошенко вважає неправильним запровадження обов’язкової вислуги для мобілізованих у 36 місяців замість 18, електронних повісток, обмеження прав тих, хто порушить нові норми та розширення категорій осіб, які підлягають призову.

"Як можна було внести закон, в якому передбачені примусові електронні кабінети, коли у половини людей немає гаджетів? Як можна було запровадити систему насилля від блокування рахунків до тюрми? …Як можна було знову переглядати першу, другу, третю групу інвалідності? Як можна самотніх батьків, матерів кидати на фронт, якщо другий батько не відмовився від дитини офіційно? Не можна сьогодні підтримувати такий закон", - наголосила вона.

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Лідер "Батьківщини" пропонує парламенту зібрати робочу групу і розробити "нормальний, мотиваційний" закон, який буде перш за все справедливим, тобто не ділитиме суспільство на тих, хто у білих сорочках сидітиме у кабінетах, маючи броню або відстрочку, та інших людей, яких призиватимуть силою з порушенням їхніх прав.

"Цей закон суспільство ділить навпіл… Він не дасть можливості нашим військовим, які більше ніж півтора року воюють на фронті, повернутися додому, не звільніть негайно строковиків, позбавляє наших героїв, які отримали поранення, спеціальних статусів… Цей закон проти військових, саме тому, що на передову не зможуть потрапити якраз силовики, яким цим законом надають бронь або відстрочку… І, крім того, цей закон започатковує терор проти українців… Тому я наполягаю на тому, щоб була створена спеціальна робоча група з усіх фракцій… щоб зняти в цьому законі після першого читання все те, що є для України неприйнятним, привести його до такого стану, щоб Україні за нього не було соромно і щоб він не був калькою з такого ж самого закону, який вороги прийняли на своїй території", - наголосила лідер "Батьківщини".