РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6206 посетителей онлайн
Новости Война
5 525 82

Тимошенко призвала разработать другой закон о мобилизации: "мотивационный, а не репрессивный"

тимошенко

Принятый Верховной Радой в первом чтении новый закон о мобилизации должен быть доработан, в нынешнем виде он носит репрессивный характер и не поможет улучшить ситуацию с обороной государства.

Об этом с трибуны парламента заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинские новости.

"Нет никаких сомнений в том, что мобилизация нужна - нам нужно защищать свою родную страну. Но... нам внесли репрессивный, антиконституционный закон, который разбалансирует общество и не даст никакой силы фронту", - подчеркнула Тимошенко.

Закон о мобилизации, по ее мнению, должен мотивировать человека защищать свою страну, а не принуждать к этому силой.

"Тех военных, которые сегодня мотивированно, профессионально, преданно защищают Украину, должны заменить такие же мотивированные, профессиональные, преданные люди, которые придут и будут способны защищать наше государство, а не случайные люди, которых схватили на улице, которых бросают на передовую почти неподготовленными" ", - подчеркнула она.

Тимошенко считает неправильным введение обязательной выслуги для мобилизованных в 36 месяцев вместо 18-ти, электронных повесток, ограничения прав нарушающих новые нормы и расширения категорий лиц, подлежащих призыву.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Блокирование счетов граждан в законопроекте о мобилизации неприемлемо, не вижу в Раде тех, кто бы такое поддержал, - "слуга народа" Арахамия

Как можно было внести закон, в котором предусмотрены принудительные электронные кабинеты, когда у половины людей нет гаджетов? Как можно было ввести систему насилия от блокирования счетов к тюрьме?…Как можно было снова пересматривать первую, вторую, третью группу инвалидности? Как можно одиноких родителей, матерей бросать на фронт, если второй отец не отказался от ребенка официально? Нельзя сегодня поддерживать такой закон", - подчеркнула она.

Лидер "Батькивщины" предлагает парламенту собрать рабочую группу и разработать "нормальный, мотивационный" закон, который будет прежде всего справедливым, то есть не будет делить общество на тех, кто в белых рубашках будет сидеть в кабинетах, имея броню или отсрочку, и других людей, которых будут призывать силой с нарушением их прав.

"Этот закон общество делит пополам… Он не даст возможности нашим военным, более полутора лет воюющим на фронте, вернуться домой, не освободит немедленно срочников, лишает наших героев, получивших ранения, специальных статусов… Этот закон против военных, именно поэтому, что на передовую не смогут попасть как раз силовики, которым этим законом предоставляют бронь или отсрочку… И, кроме того, этот закон начинает террор против украинцев… Поэтому я настаиваю на том, чтобы была создана специальная рабочая группа из всех фракций… чтобы снять в этом законе после первого чтения все то, что для Украины неприемлемо, привести его в такое состояние, чтобы Украине за него не было стыдно и чтобы он не был калькой из того же закона, который враги приняли на своей территории", - подчеркнула лидер "Батькивщины".

Читайте также: Законпроект о мобилизации ко второму чтению изменят и сбалансируют, - "слуга народа" Чернев

Автор: 

Тимошенко Юлия (24590) Батькивщина (2013) мобилизация (2757)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+19
Іди козі в тріщину, ************
показать весь комментарий
08.02.2024 18:47
+15
Як мене ця курва дратує.
показать весь комментарий
08.02.2024 18:51
+13
о, патріотка Йула з Еміратів повернулася... що вибори скоро?
показать весь комментарий
08.02.2024 18:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зараз Юля їм пістюлей вставить..
показать весь комментарий
08.02.2024 18:47 Ответить
краще свого муженька повернула би с Чехії то ТЦК
показать весь комментарий
08.02.2024 19:15 Ответить
Ні с Чехії , а з Дубаю.

Вона там придбала хатинку не тільки для доньки, яка переїхала із Майамі.
Але і для чоловіка…
показать весь комментарий
08.02.2024 20:53 Ответить
вОна тільки хіхікати може з х..лом в здати всі інтереси України, через що і не обрали її президентшою, конкурентом була яяника за прихильність х...ла і здачу країни.
показать весь комментарий
08.02.2024 20:01 Ответить
Курва, знову до корита лізе?

Ні сорому, ні честі.
показать весь комментарий
08.02.2024 20:51 Ответить
Твоя Жуля, може тільки свисток собі вставити. Попіаритися на "захисту прастіх, маії любіх украінцев" старій кур..і вже не випаде. Зникла в Дубаю твоя Жулька, зникла і 5авіть тухісом не світить .
показать весь комментарий
08.02.2024 22:09 Ответить
Іди козі в тріщину, ************
показать весь комментарий
08.02.2024 18:47 Ответить
Можеш проконсультуватися у своєї подруги Меркельші. Ще скажи, що вона не твоя подруга, чума
показать весь комментарий
08.02.2024 18:48 Ответить
Гадаю, ви не фанат Юлі, але на передовій з 24.02.22 . Тоді я Вас розумію....
показать весь комментарий
08.02.2024 18:57 Ответить
Червоний, це мабудь ти на нулі з 24.02.2022?

Ні?

Тоді закрий пельку, розумний ти наш.
показать весь комментарий
08.02.2024 20:56 Ответить
А ти чому не на нулі, тварюка? Хто з'їбався в інші країни - ви взагалі свої смердючи ******* позакривайте.
показать весь комментарий
08.02.2024 21:15 Ответить
Цікаво. А як має виглядати мотивація на смерть?
показать весь комментарий
08.02.2024 18:49 Ответить
Мабуть так само, як і мотивація сідати за кермо автомобіля, де ви також можете загинути.
показать весь комментарий
08.02.2024 19:21 Ответить
Вчи історію, дурень.

Мотівація була сформулевана більше 100 років тому:

» Liberty or death".
показать весь комментарий
08.02.2024 20:59 Ответить
всім призовникам роздати по пів вареника.
показать весь комментарий
08.02.2024 18:49 Ответить
Ага! А призовники такі скажуть: "Поки ми ялини стать вареника, підлога країни опинилась за рискою зубожіння. І без Сподівання Савченко та Насіння Семенченка вже нема сечі терпіти ці пекельні борошна! Від того аж лихим парфумам у пеклі лячно!"
показать весь комментарий
09.02.2024 05:17 Ответить
о, патріотка Йула з Еміратів повернулася... що вибори скоро?
показать весь комментарий
08.02.2024 18:50 Ответить
Йуля, а сама що?
Запропонуй свій варіант!
показать весь комментарий
08.02.2024 18:50 Ответить
вОна тільки триндіти ротом
показать весь комментарий
08.02.2024 20:02 Ответить
Як мене ця курва дратує.
показать весь комментарий
08.02.2024 18:51 Ответить
З'їж шоколадку
показать весь комментарий
08.02.2024 19:26 Ответить
Цьомкни її у вареник😂😂😂
показать весь комментарий
08.02.2024 19:56 Ответить
тобі допомагає, збоченець паршивий.
показать весь комментарий
08.02.2024 20:04 Ответить
Бла-бла-бла… А поки що треба хапати силою - і в армію, вони потім подякують.
показать весь комментарий
08.02.2024 18:52 Ответить
Не треба виринати, короваю, спускайся на дно!
показать весь комментарий
08.02.2024 18:53 Ответить
показать весь комментарий
08.02.2024 18:53 Ответить
"тобто не ділитиме суспільство на тих, хто у білих сорочках сидітиме у кабінетах, маючи броню або відстрочку, та інших людей"-до добре давай закон щоб всіх депутатів,суддів,прокурорів на фрон. А забув ніхто цього не зробить
показать весь комментарий
08.02.2024 18:55 Ответить
Все верно говорите Юлия Владимировна. Нужен один нормальный и общий закон о мобилизации. А то уже как-то надоело слышать, что единственный нормальный закон, это атьтернатива от Гончаренко .
показать весь комментарий
08.02.2024 18:55 Ответить
30/100 тис. грн. на місяць - це дуже непогана мотивація. Зараз хлопці, рядові та сержанти) на 2-й лінії, куди теж прилітає, отримують 12-15 тис.грн. (це як вчитель малювання чи фізкультури у Вінниці, Львові чи Луцьку).
Але для цього треба посадити пенсів і бюджетників на мінімалку, і напрявляти вивільнені гроші на ЗСУ.
Але пенси і бюджетники - це основний елехторат Зєлі.
Тобто, або ми зараз направляємо всі кошти на ЗСУ, і тоді у країни буде майбутнє, або на підвищення пенсії пенсам, тоді в України залишиться лише минуле...
показать весь комментарий
08.02.2024 18:57 Ответить
100 тисяч - дві з половиною тисячі європейських грошей. невже ти ціниш зусилля наших захисників так низько? Дайте людям хоча б хорошу європейську зарплату на передку. Бо так виходить що ті, що виїхали заробляють більше від тих, що воюють. Хіба то - справедливо? А комбату який далеко від обстрілів можна й тридцять тисяч. але коли хоч один воїн пожаліється на якісь грошові вимоги від командира, той мусить сам теж іти на передок. якщо так хоче заробити.
Ви дивуєтеся - чому кацапи йдуть вбивати і вмирати? так вбивати їм - задоволення, а вмирати вони мають за більші гроші. тим більше, що багато залізли в кредити і це лише єдиний спосіб вилізти з цього лайна.
як у нас кажуть - або пан, або пропав. Цей давній лозунг працював і у війську козаків - хочеш мати багато грошей? - поплили у Крим чи прямо в Стамбул. Бо там є чим поживитися.
показать весь комментарий
08.02.2024 19:25 Ответить
450 дармоїдів у ВР довели стан справ до критичного рівня, закону про мобілізацію немає і не квапляться, коштів немає! 😱
ВР, як ні на що неспроможну пора розіггнати у повному складі!
У ВР повинні керувати демобілізовані військові, які не менше 2х років захищали Україну у гарячих точках!
показать весь комментарий
08.02.2024 18:57 Ответить
375 и уже давно
показать весь комментарий
08.02.2024 19:53 Ответить
На жаль мотивовані вже скінчилися. Лишилися військові пенси які в 40-45 виходили зі служби. От їх варто й замести. Ну і приклад французького іноземного легіону нескасовано - Африка велика, негрів багато, воюють за їжу, може за 3000 доларів на місяць погодяться.
показать весь комментарий
08.02.2024 19:01 Ответить
У нас роздуті кадри правоохоронних органів від яких немає ніякої користі, військових які користуються чисельними пільгами
показать весь комментарий
08.02.2024 19:05 Ответить
А тимошенніца там у якості артистки розмовного жанру, чим вона займається у ВР?
Чому нічого не розробила, чи не внесла пропозицій?
показать весь комментарий
08.02.2024 19:02 Ответить
А оце що вона робить? Як вона повинна пропонувати, щоб ви зрозуміли, що вона пропонує? Отак?
показать весь комментарий
08.02.2024 19:31 Ответить
по норммальному, мала би запрпонувати свій проект, але як завжди тільки триндить ротом.
показать весь комментарий
08.02.2024 20:06 Ответить
По нормальному вона не має права пропонувати проект закону про мобілізіцію, як і ніхто інший, і ніяка структура крім президента. Ви чули, щоб Тойщоневтік запрошував її прийняти участь в розробці проекту? Отож реально вона тільки може голосувати проти в цілому, вносити пропозиції про поправки або про повернення законопроекту на доопрацювання, а чи приймуть їх це теж не від неї залежить.
показать весь комментарий
08.02.2024 21:09 Ответить
чому це? вОна депутанша, а законотворчість, це їх прямий обов'язок і предмет діяльності. і не треба нікуди запрошувати, тЮлька вміє тільки триндіти ротом, а не робити, ну ще красти, але івде не біля корита як колись.
показать весь комментарий
08.02.2024 23:41 Ответить
Це тільки триндіти ротом вмієш, а щоб додуматись почитати Конституцію, де розписано на рахунок мобілізації - хто, що і коли, в тебе мізків катма. І що вона в тебе вкрала? Тільки конкретно перерахуй, не тринди.
показать весь комментарий
09.02.2024 00:18 Ответить
то почитай дурню, якщо не розумієш різниці між готувати проект і приймати рішення про загальну або часткову мобілізацію.
показать весь комментарий
09.02.2024 07:49 Ответить
Ще раз питаю, хто тобі сказав, що Тимошенко запрошували прийняти участь в розробці законопроекту?

https://telegram.me/share/url?text=%D0%A3%20%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BB%D0%B8%2C%20%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%87%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E&url=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F665824-u-radi-rozpovili-cogo-cekaut-vid-novogo-zakonoproektu-pro-mobilizaciu%2F%3Futm_source%3Dtelegram%26utm_medium%3Dps https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F665824-u-radi-rozpovili-cogo-cekaut-vid-novogo-zakonoproektu-pro-mobilizaciu%2F%3Futm_source%3Dfacebook%26utm_medium%3Dps

https://suspilne.media/tag/zakon-pro-mobilizaciu/ Законопроєкт про мобілізацію має готувати уряд, який повинен комунікувати з військовими, щоб врахувати у документі потреби Збройних сил України, але не повинен суперечити Конституції і порушувати права людини.

Про це в етері телемарафону сказали заступник голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардеп від "Слуги народу" Єгор Чернєв і член цього комітету, депутат від "Батьківщини" Вадим Івченко

Не тринди, а розказуй що в тебе вкрала.
показать весь комментарий
09.02.2024 20:53 Ответить
дурню, ти мене не питало, чи тімашонку хтось кудись запрошував. і те що ту кончену нікуди не запрошували, то це тільки на користь, але ніщо не забороняє вОні і їхній фракції вносити свій законопроект, але це ж треба працювати, а вОна тільки триндіти ротом вміє, ну ще красти і що ще то вже х..ло знає.
показать весь комментарий
09.02.2024 21:19 Ответить
Не полінувався, скопіював для тупака.


По нормальному вона не має права пропонувати проект закону про мобілізіцію, як і ніхто інший, і ніяка структура крім президента. Ви чули, щоб Тойщоневтік запрошував її прийняти участь в розробці проекту? Отож реально вона тільки може голосувати проти в цілому, вносити пропозиції про поправки або про повернення законопроекту на доопрацювання, а чи приймуть їх це теж не від неї залежить

показать весь комментарий
10.02.2024 18:18 Ответить
Все правильно, закон має бути мотиваційний, а не репресивний!
показать весь комментарий
08.02.2024 19:04 Ответить
Прийде кацапня -- вона "мотивує" всіх хохлобидлів!
показать весь комментарий
08.02.2024 19:12 Ответить
Вперше з нею згоден.
показать весь комментарий
08.02.2024 19:10 Ответить
Хтось заткне цю прокацапську сучкy?
показать весь комментарий
08.02.2024 19:10 Ответить
*** коли у половини людей немає гаджетів ***

ЮВТ - 30 років на ринку захисту знедолених пенсіонерів, інвалідів економічного фронту та людей без гаджетів

... еталонна демагогічна п&зда, яка систематично працює над зривом мобілізації
показать весь комментарий
08.02.2024 19:15 Ответить
над ззривом всіх позитивних змін і ініціатив, це єдине, що вОна все своє паплюжне життя робила.
показать весь комментарий
08.02.2024 20:07 Ответить
Юлька забере свого зятька з Європи і відправить в штурмову бригаду і доцю туди ж бойовою медикинею зробить. Чудовий мотиваційний крок Якби кожен депутат так зробив, то наш патріотизм зріс би в рази. До тцк стояли б черги.
показать весь комментарий
08.02.2024 19:15 Ответить
***** крашена, іди відсмокчи у бені, він зачекався, мабудь...
показать весь комментарий
08.02.2024 19:17 Ответить
Бывший премьер-министр Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко официально стала долларовым миллионером. Она задекларировала доход на сумму, эквивалентную $5,5 млн.

https://www.trtrussian.com/novosti-ukraina/yuliya-timoshenko-stala-dollarovym-millionerom-2017218 Американская юридическая компания перечислила украинскому политику $5,5 миллионов в качестве компенсации ущерба, причиненного политическими репрессиями. деньги украинскому политику были перечислены компанией Reid Collins & Tsai LLP в качестве компенсации ущерба, причиненного «политическими репрессиями» в период с 2011 по 2014 год.

https://www.dw.com/ru/тимошенко-получила-более-5-миллионов-евро-компенсации-за-политрепрессии/a-53327744
показать весь комментарий
08.02.2024 19:32 Ответить
Іди у дупу, стара скотиняка.
показать весь комментарий
08.02.2024 19:37 Ответить
Короста , сними бутафорские очки , тогда у тебя на морде не будет написано , что ты брешь во всём . Может быть к тебе и прислушаются .
показать весь комментарий
08.02.2024 19:41 Ответить
брешешь
показать весь комментарий
08.02.2024 19:49 Ответить
То хай ця ля…ва йде й воює. І тут піарить себе по повній, продажна душа
показать весь комментарий
08.02.2024 19:45 Ответить
І щоб іщо по тищє от Юлі зверху. Кожному.

І щоб сбєркніжки вєрнуть.

Тварина, молоді обскакали її в популізмі свого часу, то вона намагається взяти реванш.
Але головне те, що її відповідальності за результат - нуль.
показать весь комментарий
08.02.2024 19:58 Ответить
Чого не на колясці??
показать весь комментарий
08.02.2024 19:58 Ответить
От же стара кошолка, де лайно для України, там і вона!
За Лазаренка вона підзабула, разом з московськими генєсралами прутіна… Тоді ще молода була, «востребована» сруськім міром…
показать весь комментарий
08.02.2024 20:02 Ответить
Драна кошолка, тому лайно й розсипається!
показать весь комментарий
08.02.2024 20:04 Ответить
Бабцю, на піч!
показать весь комментарий
08.02.2024 20:03 Ответить
Тюлька каже правильно, чи не вперше. Але це всього лиш популістські лозунги. Триндіти - не мішки ворочати, треба діло. Нехай БЮТ вносить свій варіант закону про мобілізацію.
показать весь комментарий
08.02.2024 20:11 Ответить
ВОНА просто мріє зірвати мобілізацію.Цій авантюрістці начхати на некомплект в підрозділах ЗСУ,та на демобілізацію давно воюючих бійців..Згинь знову у свій Дубай
показать весь комментарий
08.02.2024 20:15 Ответить
А чому Ю.Тимошенко під час cамого початку російської агресії злочинно наполегливо наполягала, щоб в Україні відмовилися від фундаментального рішення по обороні Української держави. У 2014 році вона різко виступила проти введення військового стану в Україні. Цим по суті фактично підтримала кремлівських фашистів маніяка )(уйла в їх злочинній окупації Криму а потім і Донбасу. У 2014 році Тимошенко перебуваючи засіданні РНБО несамовито верещала: ніякого військового стану, ніякої активізації мобілізації, ніякого підвищення боєздатності наших сил і ніякого виведення військ з казарм для відсічі російським окупантам. Так чим тоді ця проросійська зозуля Юля відрізняється від втікача в паРашу продажного кремлівського холуя на побігеньках у фашиста )(уйла ЗЭКА i московського посіпаки януковича або медведчука ? А її, яка стала антиукраїнською проросійською "Батьківщина" від лютих ворогів України і українського народу перефарбованих з ригоАналів кремлівських яничарів ОПЖЗ і деяких "слуг народа" тільки не Українського а видно що кацапського а майже нічим. А тепер вона знову хоче якщо не зірвати мобілізацію так надовго її затримати.
показать весь комментарий
08.02.2024 20:16 Ответить
Хоча вкрай не поважаю ЮВТ, але тут згоден.
показать весь комментарий
08.02.2024 20:56 Ответить
Подстилка путлерська.
показать весь комментарий
08.02.2024 21:15 Ответить
стрво продажне,з*явилось.ЩО ТИ ,ГНДА ,ЗРОБИЛА особистодля оборони України за ці два роки?ПРОДАЛАСЬ коломиї.зегндам і у тряпочку мовчала?
показать весь комментарий
08.02.2024 21:25 Ответить
От Цензориків Юлька возбудила . Гидко читати , бидлота одне поперед другого хизуються своєю тупістю
показать весь комментарий
08.02.2024 22:02 Ответить
Досить вже губами щльопати.
Твою працю ще два покоління нерозхлібає.
показать весь комментарий
08.02.2024 22:16 Ответить
Сиділа б цьотка на дупі рівно та бавила б онуків. Ніт! Їй необхідно ротом поговорити. І не просто так, а з трибуни.
показать весь комментарий
09.02.2024 05:23 Ответить
А где можно прочитать альтернативный законопроект авторства Юли?
показать весь комментарий
09.02.2024 11:19 Ответить
 
 