Тимошенко призвала разработать другой закон о мобилизации: "мотивационный, а не репрессивный"
Принятый Верховной Радой в первом чтении новый закон о мобилизации должен быть доработан, в нынешнем виде он носит репрессивный характер и не поможет улучшить ситуацию с обороной государства.
Об этом с трибуны парламента заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинские новости.
"Нет никаких сомнений в том, что мобилизация нужна - нам нужно защищать свою родную страну. Но... нам внесли репрессивный, антиконституционный закон, который разбалансирует общество и не даст никакой силы фронту", - подчеркнула Тимошенко.
Закон о мобилизации, по ее мнению, должен мотивировать человека защищать свою страну, а не принуждать к этому силой.
"Тех военных, которые сегодня мотивированно, профессионально, преданно защищают Украину, должны заменить такие же мотивированные, профессиональные, преданные люди, которые придут и будут способны защищать наше государство, а не случайные люди, которых схватили на улице, которых бросают на передовую почти неподготовленными" ", - подчеркнула она.
Тимошенко считает неправильным введение обязательной выслуги для мобилизованных в 36 месяцев вместо 18-ти, электронных повесток, ограничения прав нарушающих новые нормы и расширения категорий лиц, подлежащих призыву.
Как можно было внести закон, в котором предусмотрены принудительные электронные кабинеты, когда у половины людей нет гаджетов? Как можно было ввести систему насилия от блокирования счетов к тюрьме?…Как можно было снова пересматривать первую, вторую, третью группу инвалидности? Как можно одиноких родителей, матерей бросать на фронт, если второй отец не отказался от ребенка официально? Нельзя сегодня поддерживать такой закон", - подчеркнула она.
Лидер "Батькивщины" предлагает парламенту собрать рабочую группу и разработать "нормальный, мотивационный" закон, который будет прежде всего справедливым, то есть не будет делить общество на тех, кто в белых рубашках будет сидеть в кабинетах, имея броню или отсрочку, и других людей, которых будут призывать силой с нарушением их прав.
"Этот закон общество делит пополам… Он не даст возможности нашим военным, более полутора лет воюющим на фронте, вернуться домой, не освободит немедленно срочников, лишает наших героев, получивших ранения, специальных статусов… Этот закон против военных, именно поэтому, что на передовую не смогут попасть как раз силовики, которым этим законом предоставляют бронь или отсрочку… И, кроме того, этот закон начинает террор против украинцев… Поэтому я настаиваю на том, чтобы была создана специальная рабочая группа из всех фракций… чтобы снять в этом законе после первого чтения все то, что для Украины неприемлемо, привести его в такое состояние, чтобы Украине за него не было стыдно и чтобы он не был калькой из того же закона, который враги приняли на своей территории", - подчеркнула лидер "Батькивщины".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вона там придбала хатинку не тільки для доньки, яка переїхала із Майамі.
Але і для чоловіка…
Ні сорому, ні честі.
Ні?
Тоді закрий пельку, розумний ти наш.
Мотівація була сформулевана більше 100 років тому:
» Liberty or death".
Запропонуй свій варіант!
Але для цього треба посадити пенсів і бюджетників на мінімалку, і напрявляти вивільнені гроші на ЗСУ.
Але пенси і бюджетники - це основний елехторат Зєлі.
Тобто, або ми зараз направляємо всі кошти на ЗСУ, і тоді у країни буде майбутнє, або на підвищення пенсії пенсам, тоді в України залишиться лише минуле...
Ви дивуєтеся - чому кацапи йдуть вбивати і вмирати? так вбивати їм - задоволення, а вмирати вони мають за більші гроші. тим більше, що багато залізли в кредити і це лише єдиний спосіб вилізти з цього лайна.
як у нас кажуть - або пан, або пропав. Цей давній лозунг працював і у війську козаків - хочеш мати багато грошей? - поплили у Крим чи прямо в Стамбул. Бо там є чим поживитися.
ВР, як ні на що неспроможну пора розіггнати у повному складі!
У ВР повинні керувати демобілізовані військові, які не менше 2х років захищали Україну у гарячих точках!
Чому нічого не розробила, чи не внесла пропозицій?
https://telegram.me/share/url?text=%D0%A3%20%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BB%D0%B8%2C%20%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%87%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E&url=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F665824-u-radi-rozpovili-cogo-cekaut-vid-novogo-zakonoproektu-pro-mobilizaciu%2F%3Futm_source%3Dtelegram%26utm_medium%3Dps https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F665824-u-radi-rozpovili-cogo-cekaut-vid-novogo-zakonoproektu-pro-mobilizaciu%2F%3Futm_source%3Dfacebook%26utm_medium%3Dps
https://suspilne.media/tag/zakon-pro-mobilizaciu/ Законопроєкт про мобілізацію має готувати уряд, який повинен комунікувати з військовими, щоб врахувати у документі потреби Збройних сил України, але не повинен суперечити Конституції і порушувати права людини.
Про це в етері телемарафону сказали заступник голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардеп від "Слуги народу" Єгор Чернєв і член цього комітету, депутат від "Батьківщини" Вадим Івченко
Не тринди, а розказуй що в тебе вкрала.
По нормальному вона не має права пропонувати проект закону про мобілізіцію, як і ніхто інший, і ніяка структура крім президента. Ви чули, щоб Тойщоневтік запрошував її прийняти участь в розробці проекту? Отож реально вона тільки може голосувати проти в цілому, вносити пропозиції про поправки або про повернення законопроекту на доопрацювання, а чи приймуть їх це теж не від неї залежить
ЮВТ - 30 років на ринку захисту знедолених пенсіонерів, інвалідів економічного фронту та людей без гаджетів
... еталонна демагогічна п&зда, яка систематично працює над зривом мобілізації
https://www.trtrussian.com/novosti-ukraina/yuliya-timoshenko-stala-dollarovym-millionerom-2017218 Американская юридическая компания перечислила украинскому политику $5,5 миллионов в качестве компенсации ущерба, причиненного политическими репрессиями. деньги украинскому политику были перечислены компанией Reid Collins & Tsai LLP в качестве компенсации ущерба, причиненного «политическими репрессиями» в период с 2011 по 2014 год.
https://www.dw.com/ru/тимошенко-получила-более-5-миллионов-евро-компенсации-за-политрепрессии/a-53327744
І щоб сбєркніжки вєрнуть.
Тварина, молоді обскакали її в популізмі свого часу, то вона намагається взяти реванш.
Але головне те, що її відповідальності за результат - нуль.
За Лазаренка вона підзабула, разом з московськими генєсралами прутіна… Тоді ще молода була, «востребована» сруськім міром…
Твою працю ще два покоління нерозхлібає.