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Новини
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На Вінниччині ДБР затримало на хабарі керівника Тульчинської окружної прокуратури та заступника голови РДА

дбр

Керівника окружної прокуратури у Вінницькій області та заступника голови районної адміністрації затримано під час одержання хабаря. ДБР розпочало слідство.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Державного бюро розслідування.

Працівники ДБР затримали керівника однієї з окружних прокуратур Вінницької обласної прокуратури та його спільника - заступника голови державної адміністрації цього ж району. Вони вимагали та отримали хабар від директора одного з держпідприємств за не створення перешкод при здійсненні господарської діяльності, повернення вилученого майна та закриття кримінального провадження.

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Як зазначається, керівник прокуратури, маючи вплив на орган досудового розслідування та підпорядкованих йому прокурорів, вирішив підзаробити на наданих йому державою владних повноваженнях. Для вжиття заходів конспірації та уникнення викриття, прокурор залучив до вимагання свого товариша, заступника голови райдержадміністрації, який і висунув підприємцю вимогу про передачу 4 тис. доларів США.

Передача неправомірної вигоди здійснювалась у два етапи: 2 тисячі доларів США авансом та ще 2 тисячі доларів після формування прокурором підстав для закриття провадження та досягнення домовленості із місцевими слідчими суддями про скасування арештів на майно, вилучене у кримінальному провадженні.

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"Працівники ДБР затримали фігуранта та його спільника після отримання останньої частини у сумі 2 тис. доларів США під час розподілу хабаря", - ідеться в повідомленні.

Проводяться невідкладні обшуки за місцями роботи та проживання затриманих, інші першочергові слідчі дії для здобуття всіх доказів вчиненого злочину.

 Готується повідомлення про підозру затриманим за ч. 3 ст. 368 КК України та клопотання до суду про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.


Автор: 

хабар (4702) Вінницька область (1014) ДБР (3491)


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Топ коментарі
+6
Мляяя... Куди не кинь кругом підарс на підарасі і підарасом поганяє... Шо ж ми за люди такі?...
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08.02.2024 19:52
+4
ми нормальні, на перший погляд люди
але отримавши владу, стаємо зеленськими, яниками, катлєтами таколомойськими...
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08.02.2024 19:57
+3
У кожного свій фронт і завдання. У прокурорів свій, у суддів, поліції, митників, голів адміністрацій...Кожен бореться як може, не покладаючи рук і не спить ночами, думаючи як ще прислужити вумному наріду.
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08.02.2024 19:45
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У кожного свій фронт і завдання. У прокурорів свій, у суддів, поліції, митників, голів адміністрацій...Кожен бореться як може, не покладаючи рук і не спить ночами, думаючи як ще прислужити вумному наріду.
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08.02.2024 19:45 Відповісти
Мляяя... Куди не кинь кругом підарс на підарасі і підарасом поганяє... Шо ж ми за люди такі?...
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08.02.2024 19:52 Відповісти
ми нормальні, на перший погляд люди
але отримавши владу, стаємо зеленськими, яниками, катлєтами таколомойськими...
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08.02.2024 19:57 Відповісти
Так, в більшості ми нормальні, але серед українців є багато гнид і підарасів + прокацаплені хохли + переселених в радянські часи кацапів які тут пустили коріння та налупили дуже багато собі подібних.
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08.02.2024 20:32 Відповісти
Пане Вінгорський,щоб отримати ту владу-треба проплатити.Колись посада нач. міліції області(2000-2005)рр. "коштувала"-01мілліон долларів США.Всі,зацікавлені скидалися для головного міліціонера.Він же,отримавши посаду-старався звільнитися від залежності-вимушений був брати у інших."Відбивати "такі борги заводить ,в кінці кінців,в коло,яке наз. СИСТЕМА.А ще нема смертної кари.При "проклятому совку"-хабар,чи вкрав 100 тис. рублів-розстріл.А зараз?
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15.02.2024 21:27 Відповісти
Не парся, на такі посади беруть спеціально вихованих людей. Ми їх бачимо лише на посадах, до призначення вони мешкають за кордоном або в нічних клубах
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08.02.2024 23:46 Відповісти
«Бронюють» гроші собі у кишені!!
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08.02.2024 19:58 Відповісти
Тут все гарно. Керівник державного підприємства дає хабар державному прокурору щоб далі керувати на благо держави. Мабуть якийсь патріот.
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08.02.2024 20:03 Відповісти
А як же реформа прокуратури, яку провів Зеля з Ярмаком і іншими, це ж їх люди обіймають кругом керівні посади. Чесних прокурорів позвільняли, які бабло не носили, а на їй місця попризначали корупціонерів. У Києві наикерівних посадах прокуратур сидить одна кацапня і набиває кармани.
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09.02.2024 10:22 Відповісти
Пані Любич-ви що-пліткарка?Назвіть,будь ласка. рік,коли ті двоє зробили реформу в прокуратурі.Реформа прокуратури-це одна з 144 реформ-після Революції Гідності.Саме з тих років у прокурорів і суддів-одні з найвищих зарплат і пенсій, серед держслужбовців.Навіщо вам брехати на форумі?
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15.02.2024 21:17 Відповісти
Видно була проведена класична процедура: із князя в грязь.
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09.02.2024 11:01 Відповісти
 
 