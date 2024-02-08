На Вінниччині ДБР затримало на хабарі керівника Тульчинської окружної прокуратури та заступника голови РДА

Керівника окружної прокуратури у Вінницькій області та заступника голови районної адміністрації затримано під час одержання хабаря. ДБР розпочало слідство.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Державного бюро розслідування.



Працівники ДБР затримали керівника однієї з окружних прокуратур Вінницької обласної прокуратури та його спільника - заступника голови державної адміністрації цього ж району. Вони вимагали та отримали хабар від директора одного з держпідприємств за не створення перешкод при здійсненні господарської діяльності, повернення вилученого майна та закриття кримінального провадження.

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Як зазначається, керівник прокуратури, маючи вплив на орган досудового розслідування та підпорядкованих йому прокурорів, вирішив підзаробити на наданих йому державою владних повноваженнях. Для вжиття заходів конспірації та уникнення викриття, прокурор залучив до вимагання свого товариша, заступника голови райдержадміністрації, який і висунув підприємцю вимогу про передачу 4 тис. доларів США.



Передача неправомірної вигоди здійснювалась у два етапи: 2 тисячі доларів США авансом та ще 2 тисячі доларів після формування прокурором підстав для закриття провадження та досягнення домовленості із місцевими слідчими суддями про скасування арештів на майно, вилучене у кримінальному провадженні.

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"Працівники ДБР затримали фігуранта та його спільника після отримання останньої частини у сумі 2 тис. доларів США під час розподілу хабаря", - ідеться в повідомленні.



Проводяться невідкладні обшуки за місцями роботи та проживання затриманих, інші першочергові слідчі дії для здобуття всіх доказів вчиненого злочину.



Готується повідомлення про підозру затриманим за ч. 3 ст. 368 КК України та клопотання до суду про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.





