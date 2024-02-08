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Україна отримає винищувачі F-16 уже цього року, - посол в Нідерландах Карасевич

F-16

Нідерланди нададуть Україні винищувачі F-16 вже цього року.

Про це в інтерв’ю Укрінформу в Гаазі сказав посол України в Нідерландах Олександр Карасевич, передає Цензор.НЕТ.

"Дійсно, пані Оллонґрен (міністр оборони Нідерландів - ред.) нещодавно зазначила, що Україна отримає від Нідерландів винищувачі F-16 уже цього року. Ми знаємо, коли саме нідерландські винищувачі будуть готові для передачі Україні, але, звісно, озвучувати це не будемо. Водночас, ми чітко можемо говорити про кількість винищувачів, які отримаємо від Нідерландів. Про це говорили і пані Оллонґрен, і пан прем’єр-міністр Рютте. Це буде 18 раніше обіцяних винищувачів, які вже готуються для передачі Україні, та додаткових 6, про які нещодавно було оголошено. Але маємо розуміти, що, окрім винищувачів, які Нідерланди передають Україні, ще 18 літаків нідерландські партнери передають у тренувальний центр в Румунії для підготовки українських пілотів. І з цих 18 винищувачів 5 уже знаходяться у Румунії. Тож загалом ми говоримо про 42 винищувачі F-16, які Нідерланди надають для наближення перемоги України", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нідерланди готують ще 6 винищувачів F-16 для передачі в Україну, - міністр оборони Оллонгрен

Посол також зазначив, що Нідерланди виділяють Україні €122 мільйони на боєприпаси, озброєння та кібербезпеку.

"Зазвичай, коли оголошується про виділення чергового траншу допомоги, одразу зазначається, яким чином вона структурується. Тобто з цих 122 мільйонів євро, про які ви запитали, певна частина передається Україні для посилення наших ІТ спроможностей. На іншу частину коштів закуповуватимуться артилерійські снаряди – це те, що нам зараз дуже потрібно. Йдеться про укладання контрактів на закупівлю снарядів. Але ми маємо розуміти, що ці 122 мільйони євро – невеличка частина загального фінансування, яке передбачене на військову допомогу цього року. І якщо ми говоримо про загальний обсяг безпекової допомоги, яку Нідерланди виділяють для України цього року, то це 2 млрд євро", - сказав він.

Автор: 

Нідерланди (1565) F16 F-16 (673)


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Топ коментарі
+9
за..бали..... кожний день обіцяють і ні хєра не роблять..... в кінці року ці винищувачі вже, можливо, нахрєн не будуть потрібні
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08.02.2024 19:51
+8
А потім виявиться, що аеродроми не готові, обслуговування не організовано і передавати немає сенсу...
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08.02.2024 19:55
+6
Ось-ось!
Ось-ось-ось!
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08.02.2024 19:50
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08.02.2024 19:50 Відповісти
до літа 2023,
ні, до осені, бо лідготовка пілотів 6 місяців
ні до нового року
ні, весною2024 бо вже треба 9 місяців але ще не починали
до кінця 2024, це вже точно...

а ***** каже, Ин, треба....
а Ин каже, на...
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08.02.2024 20:04 Відповісти
Они просто думают - А може само россасется, как-то...
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08.02.2024 21:27 Відповісти
за..бали..... кожний день обіцяють і ні хєра не роблять..... в кінці року ці винищувачі вже, можливо, нахрєн не будуть потрібні
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08.02.2024 19:51 Відповісти
Так вернёшь назад или мне подаришь.
Ты не стисняйся, шли всё мне шо не потрибно.
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08.02.2024 19:54 Відповісти
ти думаєш сховався від війни? це ненадовго.... при таких розкладах, війна буде і в Європі, а Нідерланди все будуть готувати свої обіцяні винищувачі
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08.02.2024 19:58 Відповісти
Вот они там и потребуются.
Тебе ж не потрибно.
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08.02.2024 20:17 Відповісти
останній день року в 2024 році - 31 грудня.

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08.02.2024 19:51 Відповісти
Так это Резников год назад сказал.
Где его самолёты?
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08.02.2024 19:52 Відповісти
Там де і яєчка )
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08.02.2024 19:53 Відповісти
Нам они как воздух нужны что бы перекрывать зазоры между зонами ПВО и это лишит орков возможности маневрировать ракетами.
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08.02.2024 19:53 Відповісти
Там головне підготовка пілотів к їх бойовому застосуванню, а це діло важке.
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08.02.2024 20:00 Відповісти
і ще одна маленька приємна новина:
Юрій Фізер та Василь Зима (телеканал Еспресо) щойно з американських ЗМІ в прямому ефірі витягнули новину про те, що Сенат США дав таки 60 голосів "за" за законопроект про виділення допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.
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08.02.2024 19:53 Відповісти
Там загвоздка в конгрессе, где трамписты верховодят у республиканцев. Из сената придет законопроект и они не проголосуют и финиш
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08.02.2024 19:56 Відповісти
так і буде, але трампісти загнані в пастку: тепер їх можна буде вивести на чисто воду, що вони за росію .

Бо до цього часу вони прикривались кордоном з Мексикою, тепер не прокатить, їм офіційно тикнуть мордою "значить справа була не в кордоні" .

Звісно, нам від того не легше, але хоча б правда вспливе .
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08.02.2024 20:00 Відповісти
Так але це верхня палата,аще що дасть нижня невідомо?
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08.02.2024 20:52 Відповісти
На них хто буде літати зе чи ермак?
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08.02.2024 19:54 Відповісти
Сирський з арістовічєм, вони ж будуть кувать перемогу України.
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08.02.2024 20:00 Відповісти
А потім виявиться, що аеродроми не готові, обслуговування не організовано і передавати немає сенсу...
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08.02.2024 19:55 Відповісти
Аха, а на аэродромах из стыков гудрон повытаскивали , а у ф-16 передняя стойка колесная слабая...
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08.02.2024 21:34 Відповісти
2024.12.31 23:59:59 :

перший літак F-16 прибув в Україну, як і обіцялось, у 2024 році .

Інші літаки Україна очікуватиме на протязі 2025 року .
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08.02.2024 19:56 Відповісти
ага

ще й на лафеті в неробочому стані.
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08.02.2024 21:07 Відповісти
Соглашение о $95 млрд помощи Украине, Израилю и Тайваню проголосовано Сенатом США - набрано 60 голосов
Это не окончательное решение, а возможность начать процесс быстро и напрямую - без бумажной волокиты, лишних обсуждений и дебатов
Теперь Сенат должен еще раз проголосовать за законопроект. Далее законопроект пойдет в Палату представителей
https://t.me/Ukraine_365News/71746
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08.02.2024 19:57 Відповісти
Где его благополучно завалят республиканцы -трамписты
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08.02.2024 20:07 Відповісти
Пнх, коли отримають тоді і пзди. Досить вже цього постійного пздьожа для піару. Вже просто сил нема слухати 5 років ваш шашличний пздьож.
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08.02.2024 19:58 Відповісти
Сенат США по итогам процедурного голосования поддержал законопроект о внешней помощи Украине, Израилю и Тайваню на общую сумму $95 млрд
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08.02.2024 19:59 Відповісти
Вантажний потяг спалахнув після вибуху на газопроводі в Пермському краї.

Палає мінімум 3 цистерни і житловий будинок

Відео https://t.me/operativnoZSU/135582?single
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08.02.2024 19:59 Відповісти
Ну хоч якась приємна новина ...
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08.02.2024 20:19 Відповісти
Як там Нафтогаз України пише - "Нехай палає"
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08.02.2024 20:27 Відповісти
Ти дурень чи прикидаєшся ?
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08.02.2024 20:36 Відповісти
Там на відео з кацапії видно на передньму плані кацапські "хороми". За рідким винятком там всі такі "ізби в дяровнях". Жив там в кінці 80-х.
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08.02.2024 20:44 Відповісти
31 грудня уа 23:59 і почнуця поставки... а, рік по китайському календареві.. тоді 29 січня
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08.02.2024 19:59 Відповісти
Йшов третій рік війни..
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08.02.2024 20:00 Відповісти
Помпезно, якої держави то?
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08.02.2024 20:01 Відповісти
Той шо дальше тротуарной плиткой занимается.
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08.02.2024 20:09 Відповісти
Не сезон в нас, Австралія?
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08.02.2024 20:11 Відповісти
Юрій Ігнат акцентує, що партнери готові надавати нам техніку, але питання в тому, чи все готове, щоб вона працювала в Україні.
25 Січня 2024 vikna.tv
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08.02.2024 20:01 Відповісти
да кому ты пишешь??тут большая часть пустых горлопанов!у них представление о передаче и всего прочего как:спичечный коробок передать из рук в руки им не вдомёк что для такого масштаба кроме подготовки пилотов нужны инженера техники инфраструктура и прочая лабуда
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08.02.2024 20:15 Відповісти
Спочатку говорили що на початку року літаки будуть в Україні ,потім що весною вже точно будуть тепер що до кінця року будуть ,можливо затягування повязане з неспроможністю президента і його оточення домовлятись.
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08.02.2024 20:05 Відповісти
Дійсно, пані Оллонґрен (міністр оборони Нідерландів - ред.) нещодавно зазначила, що Україна отримає від Нідерландів винищувачі F-16 уже цього року. Джерело:


Где там написано, что "вже точно будуть тепер що до кінця року.." Чукча не читатель?
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08.02.2024 20:16 Відповісти
У минулому році теж саме обіцяли, тими ж самими словами:
"Україна отримає винищувачі F-16 уже цього року"
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08.02.2024 20:09 Відповісти
Расскажите лучше как Меркель Крым сдала и бундесвер под нож пустила.
Чё они так за бундесвер переживают?
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08.02.2024 20:11 Відповісти
Ахаха придурки😁
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08.02.2024 20:16 Відповісти
починалось все з початку 2024, потім було - влітку 2024, тепер кажуть вже без конкретики - десь там у цьому році)
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08.02.2024 20:24 Відповісти
Они специально тормозят что бы ***** побольше захватил территории в Украине.
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08.02.2024 20:38 Відповісти
Чому в усіх блаЗЄнських таке нетримання язика?

Чому не можуть просто мовчати, а щоб ми дізнавалися про надану зброю після масового знищення кацапні.
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08.02.2024 20:47 Відповісти
Шо серйозно, залишилось уточнити 30 чи 31 грудня 🤬
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08.02.2024 20:48 Відповісти
Пізно
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08.02.2024 21:10 Відповісти
А посол Тогощоневтіка спитав чи він прийме? Вже здається від перших вісімнадцяти типу відмовились, просаботували підготовку інфраструтури. Чи пабліки брехали?
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08.02.2024 21:32 Відповісти
Цього року це коли? 31 грудня у 23.45?
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08.02.2024 22:32 Відповісти
Но это не точно.
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09.02.2024 01:10 Відповісти
Я навіть знаю хто це порішає(звичайно якщо дадуть)
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09.02.2024 02:00 Відповісти
Після сьогоднішніх подій стає зрозуміло, що ніхто літаків армії, якою командує офіс так званого президента, не дасть, бо існує велика вероятність попадання цих літаків до кацапів....
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09.02.2024 03:11 Відповісти
Дадут как только перестанет нужным быть. Ясно было изначально, как и с танками, с ПВО, снарядами итд. После Будапешта 94 г мы должны были сразу усвоить схему запада по отношению к нам. Как только мы отдали Яо, мы перестали быть интересны вообще. Ведь много стран давно бы хотели Яо, и никогда бы не отдали имея такое!
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09.02.2024 10:22 Відповісти
 
 