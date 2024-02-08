Україна отримає винищувачі F-16 уже цього року, - посол в Нідерландах Карасевич

Нідерланди нададуть Україні винищувачі F-16 вже цього року.

Про це в інтерв’ю Укрінформу в Гаазі сказав посол України в Нідерландах Олександр Карасевич, передає Цензор.НЕТ.

"Дійсно, пані Оллонґрен (міністр оборони Нідерландів - ред.) нещодавно зазначила, що Україна отримає від Нідерландів винищувачі F-16 уже цього року. Ми знаємо, коли саме нідерландські винищувачі будуть готові для передачі Україні, але, звісно, озвучувати це не будемо. Водночас, ми чітко можемо говорити про кількість винищувачів, які отримаємо від Нідерландів. Про це говорили і пані Оллонґрен, і пан прем’єр-міністр Рютте. Це буде 18 раніше обіцяних винищувачів, які вже готуються для передачі Україні, та додаткових 6, про які нещодавно було оголошено. Але маємо розуміти, що, окрім винищувачів, які Нідерланди передають Україні, ще 18 літаків нідерландські партнери передають у тренувальний центр в Румунії для підготовки українських пілотів. І з цих 18 винищувачів 5 уже знаходяться у Румунії. Тож загалом ми говоримо про 42 винищувачі F-16, які Нідерланди надають для наближення перемоги України", - сказав він.

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Посол також зазначив, що Нідерланди виділяють Україні €122 мільйони на боєприпаси, озброєння та кібербезпеку.

"Зазвичай, коли оголошується про виділення чергового траншу допомоги, одразу зазначається, яким чином вона структурується. Тобто з цих 122 мільйонів євро, про які ви запитали, певна частина передається Україні для посилення наших ІТ спроможностей. На іншу частину коштів закуповуватимуться артилерійські снаряди – це те, що нам зараз дуже потрібно. Йдеться про укладання контрактів на закупівлю снарядів. Але ми маємо розуміти, що ці 122 мільйони євро – невеличка частина загального фінансування, яке передбачене на військову допомогу цього року. І якщо ми говоримо про загальний обсяг безпекової допомоги, яку Нідерланди виділяють для України цього року, то це 2 млрд євро", - сказав він.