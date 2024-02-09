По всій Україні оголошували повітряну тривогу: У Росії злітав МіГ-31К (оновлено)
Сигнал повітряної тривоги оголошено по всій Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
За даними Повітряних сил, з аеродрому Саваслейка злетів МіГ-31К, який є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".
Станом на 12:59 оголошено про відбій небезпеки.
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stanis nasvaiko
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