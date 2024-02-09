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Новини Війна
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По всій Україні оголошували повітряну тривогу: У Росії злітав МіГ-31К (оновлено)

міг31

Сигнал повітряної тривоги оголошено по всій Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними Повітряних сил, з аеродрому Саваслейка злетів МіГ-31К, який є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".

Станом на 12:59 оголошено про відбій небезпеки.

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Автор: 

повітряна тривога (918)


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Цьому Саваслейку - в дупу лейку.
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09.02.2024 11:29 Відповісти
Знову кацапи бісяться , мабуть через нічні пожари на москві 🙁
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09.02.2024 11:36 Відповісти
сгиньнах
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09.02.2024 11:45 Відповісти
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09.02.2024 11:49 Відповісти
Ага, на кшалт ''ту-134, а свою ні разу'')
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09.02.2024 12:02 Відповісти
Альо сирський, це що таке? Ще з вчорашнього дня ці питання потрібно було закрити? Де пакращення вже сьогодні?
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09.02.2024 11:47 Відповісти
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09.02.2024 11:52 Відповісти
''Ша мулєкула, д'єрмак думать будєть''
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09.02.2024 12:04 Відповісти
 
 