Мінветеранів тимчасово очолить Герой України Порхун

Обов’зки міністра у справах ветеранів тимчасово виконуватиме Герой України Олександр Порхун.

Таке рішення ухвалив Кабмін. Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.

"Тимчасово покладено виконання обов’язків Міністра у справах ветеранів України на Порхуна Олександра Володимировича", - написав він у телеграмі.

Як пише Громадське, Порхун з квітня 2020 року виконує обов’язки першого заступника міністра у справах ветеранів. Нагороджений званням Герой України з відзнакою орденом "Золота Зірка".

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На захисті України він перебуває з березня 2014 року. Підрозділ Порхуна брав участь у звільненні Краматорська, Слов’янська, Лисичанська, Шахтарська, Хрустального (раніше Красний Луч), Алчевська, Бойківського (тоді Тельманове) та інших населених пунктів.

У перший бій підрозділ під командуванням Порхуна вступив 2 травня 2014 року на мосту під Слов’янськом. Тоді частина проросійськи налаштованого місцевого населення заблокувала рух української військової техніки, а з гори Карачун, яка на той час була під контролем бойовиків, вів вогонь снайпер. Порхун організував оборону без втрат особового складу та військової техніки. Пізніше підрозділ звільнив та утримував Карачун.

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Порхун має звання майора та кілька освіт. Навчався у чотирьох вищих закладах України, зокрема військових. У червні 2017-го здобув диплом магістра за спеціальністю "Бойове застосування та управління діями військових частин Сухопутних військ". У 2020 році став магістром правоохоронної діяльності.

Займається громадською діяльністю. Був кандидатом у народні депутати на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в одномандатному виборчому окрузі у Києві.

Нагадаємо, 7 лютого Рада відправила у відставку міністра у справах ветеранів Юлію Лапутіну.