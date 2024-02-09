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Мінветеранів тимчасово очолить Герой України Порхун

олександр,порхун

Обов’зки міністра у справах ветеранів тимчасово виконуватиме Герой України Олександр Порхун.

Таке рішення ухвалив Кабмін. Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.

"Тимчасово покладено виконання обов’язків Міністра у справах ветеранів України на Порхуна Олександра Володимировича", - написав він у телеграмі.

Як пише Громадське, Порхун з квітня 2020 року виконує обов’язки першого заступника міністра у справах ветеранів. Нагороджений званням Герой України з відзнакою орденом "Золота Зірка".

Читайте: Рада відправила у відставку міністра у справах ветеранів Лапутіну

На захисті України він перебуває з березня 2014 року. Підрозділ Порхуна брав участь у звільненні Краматорська, Слов’янська, Лисичанська, Шахтарська, Хрустального (раніше Красний Луч), Алчевська, Бойківського (тоді Тельманове) та інших населених пунктів.

У перший бій підрозділ під командуванням Порхуна вступив 2 травня 2014 року на мосту під Слов’янськом. Тоді частина проросійськи налаштованого місцевого населення заблокувала рух української військової техніки, а з гори Карачун, яка на той час була під контролем бойовиків, вів вогонь снайпер. Порхун організував оборону без втрат особового складу та військової техніки. Пізніше підрозділ звільнив та утримував Карачун.

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Порхун має звання майора та кілька освіт. Навчався у чотирьох вищих закладах України, зокрема військових. У червні 2017-го здобув диплом магістра за спеціальністю "Бойове застосування та управління діями військових частин Сухопутних військ". У 2020 році став магістром правоохоронної діяльності.

Займається громадською діяльністю. Був кандидатом у народні депутати на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в одномандатному виборчому окрузі у Києві.

Нагадаємо, 7 лютого Рада відправила у відставку міністра у справах ветеранів Юлію Лапутіну.

Автор: 

Міністерство у справах ветеранів (304) Олександр Порхун (18) Лапутіна Юлія (65)


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Топ коментарі
+7
будь хто, що працює в "команді" зе!потужного, ніколи в житті не відмиється від цього.
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09.02.2024 15:47
+6
Як https://hromadske.ua/posts/timchasovo-vikonuvati-obovyazki-ochilka-minveteraniv-bude-oleksandr-porhun-sho-pro-nogo-vidomo пише Громадське, Порхун з квітня 2020 року виконує обов'язки першого заступника міністра у справах ветеранів. Нагороджений званням Герой України з відзнакою орденом "Золота Зірка". Джерело:

Читати повністю статтю - не твоє?
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09.02.2024 15:25
+5
А юрист на посаді міністра оборони - нормально?
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09.02.2024 15:53
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Як https://hromadske.ua/posts/timchasovo-vikonuvati-obovyazki-ochilka-minveteraniv-bude-oleksandr-porhun-sho-pro-nogo-vidomo пише Громадське, Порхун з квітня 2020 року виконує обов'язки першого заступника міністра у справах ветеранів. Нагороджений званням Герой України з відзнакою орденом "Золота Зірка". Джерело:

Читати повністю статтю - не твоє?
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09.02.2024 15:25 Відповісти
Точно - давайте якогось трутня чергового з чинуш візьмемо, який все життя папірці з місця на місце перекладав. Що там Людина з бойовим досвідом, 4 вищими освітами і досвідом роботи на посаді Зама 4 роки...
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09.02.2024 15:41 Відповісти
саме так! кабінетна робота, це важка робота, котру треба вміти робити!
скакати на конях, та махати шаблею, ніхера не підходить!
а своє ім'я, дядя сашко, обісрав на віки.
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09.02.2024 15:51 Відповісти
Яка там важка! ЗАймаються нафіг нікому не потрібною макулатурою і чаї ганяють.
Вас, трутнів, давно потрібно скоротити хоча б на 3/4, щоб кількість чинуш зменшити хоча б до рівня 90х і законодавчо заборонини наймати вище ліміту. Дармоїди.
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09.02.2024 15:54 Відповісти
Дуже б хотілося б,щоб ветерани,чи хоч ветерани,спитали це жиденя за відставку Залужного.Хто,як не вони?І чому військова хунта-це погано,а балаган з ОП,кабміном,придурками ВР-це демократично?Кому,як не ветеранам,і Герою України-як очільнику ветеранів-не організувати військову хунту?В кожній обдасті,райцентрі,містечку-є і ветерани,і Союзи ветеранів-тільки організуй-з такими освітами і бойовим досвідом...
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09.02.2024 15:54 Відповісти
"І чому військова хунта-це погано"

Тому, що ми залежимо від допомоги демократичних країн, які не будуть допомогати хунті.
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09.02.2024 16:15 Відповісти
Питання, а чи можемо ми перемогти москву, якщо москва контролює нас?
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09.02.2024 17:28 Відповісти
А юрист на посаді міністра оборони - нормально?
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09.02.2024 15:53 Відповісти
Сподіваємося, на його професійність та самостійність, без реагування на «мудрил з групи дивних осіб» від ОПУ, без будь яких у них повноважень до керування по телефону та особистих зустрічах з Урядовцями!!
Відповідно до ч. 3 ст. 28 КК України злочин визнається вчиненим у складі організованої групи, якщо в його вчиненні брали участь три і більше осіб, які попередньо зорганізувалися у стійке об'єднання для вчинення цього злочину, об'єднаного єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.
При цьому неодноразовість вчинення злочинних діянь, їх частота та розподіл ролей не можуть свідчити про складну форму співучасті, якою є організована група.
Закон треба виконувати…
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09.02.2024 15:46 Відповісти
будь хто, що працює в "команді" зе!потужного, ніколи в житті не відмиється від цього.
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09.02.2024 15:47 Відповісти
Это министерство на сегодня ненужно и это корыто для отмывки денег и заработка чиновников.
Соцслужба спокойно могла справиться с проблемами ветеранов тем более если бы им пошли деньги на целевые программы и эту организацию постоянно контролируют.
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09.02.2024 17:44 Відповісти
Порхун має звання майора та кілька освіт. Навчався у чотирьох вищих закладах України, зокрема військових. У червні 2017-го здобув диплом магістра за спеціальністю "Бойове застосування та управління діями військових частин Сухопутних військ". У 2020 році став магістром правоохоронної діяльності.Джерело:

Я бажаю здоровʼя людині, яка воювала за нашу країну. Але «кілька освіт у чотирьох закладах» це трошки шокує. З одного боку може зелений стиль такий зараз
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10.02.2024 00:11 Відповісти
 
 