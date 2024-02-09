Нардеп Мазурашу повідомив, що вийшов з партії "Слуга народу"

Народний депутат Георгій Мазурашу повідомив про вихід з партії "Слуга народу". У фракції він має намір залишитися.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

За словами Мазурашу, він став безпартійним ще 24 січня.

Депутат каже, що вступив до партії у 2021 році, аби очистити владу, але його надії не виправдалися. "Щодо фракції "Слуги Народу". Я залишаюсь у рідній фракції. Не дуже хотілось би виходити, хоча реально вже достатньо некомфортно перебувати там разом із деякими особами, які, на мою думку, працюють проти інтересів України та народу. А головне - за 4 роки, 5 місяців і 12 днів роботи в парламенті рідна фракція жодного разу не підтримала жодну мою законодавчу ініціативу", - написав політик.

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Він обурений тим, що понад 70 його законопроєктів залишилися без уваги, в тому числі альтернативний до законопроєкту про мобілізацію. Урядовий законопроєкт Мазурашу назвав антиконституційним та антинародним.

Хто такий Георгій Мазурашу

Георгій Мазурашу був обраний народним депутатом України на виборах 2019 року від партії "Слуга народу" на виборчому окрузі №203 (колишні Глибоцький, Новоселицький, Герцаївський райони).

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Політик відомий своїми неоднозначними законодавчими ініціативами. Так, він пропонував запровадити щоденну молитву за деокупацію України. А також зареєстрував законопроєкт №9223, який передбачає ув'язнення українців на 5-7 років за критику влади. Крім того, Мазурашу хотів обмежити представників ЛГБТ прав на мирні акції та запровадити нове свято - День подяки.