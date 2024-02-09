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Нардеп Мазурашу повідомив, що вийшов з партії "Слуга народу"

георгій,мазурашу

Народний депутат Георгій Мазурашу повідомив про вихід з партії "Слуга народу". У фракції він має намір залишитися.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

За словами Мазурашу, він став безпартійним ще 24 січня.

Депутат каже, що вступив до партії у 2021 році, аби очистити владу, але його надії не виправдалися. "Щодо фракції "Слуги Народу". Я залишаюсь у рідній фракції. Не дуже хотілось би виходити, хоча реально вже достатньо некомфортно перебувати там разом із деякими особами, які, на мою думку, працюють проти інтересів України та народу. А головне - за 4 роки, 5 місяців і 12 днів роботи в парламенті рідна фракція жодного разу не підтримала жодну мою законодавчу ініціативу", - написав політик.

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Він обурений тим, що понад 70 його законопроєктів залишилися без уваги, в тому числі альтернативний до законопроєкту про мобілізацію. Урядовий законопроєкт Мазурашу назвав антиконституційним та антинародним.

Хто такий Георгій Мазурашу

Георгій Мазурашу був обраний народним депутатом України на виборах 2019 року від партії "Слуга народу" на виборчому окрузі №203 (колишні Глибоцький, Новоселицький, Герцаївський райони).

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Політик відомий своїми неоднозначними законодавчими ініціативами. Так, він пропонував запровадити щоденну молитву за деокупацію України. А також зареєстрував законопроєкт №9223, який передбачає ув'язнення українців на 5-7 років за критику влади. Крім того, Мазурашу хотів обмежити представників ЛГБТ прав на мирні акції та запровадити нове свято - День подяки.

Автор: 

депутат (1776) Слуга народу (2812) Мазурашу Георгій (9)


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Топ коментарі
+34
"ув'язнення українців на 5-7 років за критику влади" - просто эталонный "слуга".
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09.02.2024 15:26
+25
Ну і наголосували.. 5-7 років за критику влади... молитву за деокупацію України

Реально треба ввести якийсь IQ-тест для тих, хто хоче стати майбутнім президентом чи депутатом. Та й для виборців би не завадило...
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09.02.2024 15:29
+14
а як це можна вийти з НЕНАВИСНОЇ ПАРТІЇ і лишитися в УЛЮБЛЕНІЙ ФРАКЦІЇ? тільки зеленій плісняві подібні логічні завдання під силу
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09.02.2024 15:36
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А нагуя він туди ліз
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09.02.2024 15:26 Відповісти
"ув'язнення українців на 5-7 років за критику влади" - просто эталонный "слуга".
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09.02.2024 15:26 Відповісти
Курва, зрадив ТАКУ партію. У арахамії серцевий приступ. А пАдаляк готує відеоконференцію ? Про стан здоров'я.
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09.02.2024 15:26 Відповісти
🤣
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09.02.2024 16:08 Відповісти
Не хочуть народу служити антихристи ....
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09.02.2024 15:27 Відповісти
Звалюють криси потихеньу...
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09.02.2024 15:27 Відповісти
нажаль ні, ці щурі, заточені на єрмака, такі як мазурашу, як безугла, все це патентоване лайно нікуди не звалює, їх єрмак виводить в окрему типу "нєзавісімую" групу депутатів, які тепер не мають асоціюватися з "слугами". Цих покидьків потім "позітівниє блогєри" подоляко-єрмака будуть називати "нєзавісімимі" депутатами і тупорилий піпл буде все це хавать за обидві щоки...
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09.02.2024 16:16 Відповісти
Ну і наголосували.. 5-7 років за критику влади... молитву за деокупацію України

Реально треба ввести якийсь IQ-тест для тих, хто хоче стати майбутнім президентом чи депутатом. Та й для виборців би не завадило...
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09.02.2024 15:29 Відповісти
І психіатричну експертизу - бо цей схожий на родича безумної.
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09.02.2024 16:08 Відповісти
Все правільно зробив, бо 31 марта останній день легітивності Зе!!! Ждемо гарні новини на 1 Апреля!!!
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09.02.2024 15:30 Відповісти
Читай все). "Воєний білєт получу, но воєвать нє буду", тобто із партії вийшов, але із фракції ні
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09.02.2024 17:10 Відповісти
Нардеп Мазурашу повідомив
)
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09.02.2024 15:32 Відповісти
Щоденна молитва? День подяки? Хоспадя, какие ж тупни в этой раде... Походу, даже при овоще там люди были поумнее.
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09.02.2024 15:32 Відповісти
а як це можна вийти з НЕНАВИСНОЇ ПАРТІЇ і лишитися в УЛЮБЛЕНІЙ ФРАКЦІЇ? тільки зеленій плісняві подібні логічні завдання під силу
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09.02.2024 15:36 Відповісти
Дивіться простіше). Членство в партії - це відповідальність за те, що робить верхівка і додаткові важелі впливу на себе коханого. Членство у фракції - це мані, багато мані за участь в розпилах, лобіювання при голосуваннях і т.д. Відповідальність Мазурашу нафік не потрібна, а вот мані - це святе)
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09.02.2024 17:15 Відповісти
Він добре зрозумів, про наслідки злочинної діяльності групи осіб щодо Національних інтересів України…
http://mego.info/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F-28-%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%8E-%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%8E-%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%8E-%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%8E-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%8E-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF
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09.02.2024 15:37 Відповісти
чого ще ніхто не написав про щурів із *********, що тоне?
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09.02.2024 15:37 Відповісти
лол. відома у вузьких колах повія буковинських контрабандистів з кацапсько-рпцшним душком збігла з борделю
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09.02.2024 15:41 Відповісти
прилипало воно ...- все так і е... воно е проститут конюктурний і не більше
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09.02.2024 15:46 Відповісти
вийшов - ладно... гімно також виходить... (дивлюсь зараз рекламу "нормолакту")
а куди він зайшов? які зараз антиукраїнські партії ще діють? риги там, опезеже, комікоселянські, тощо?
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09.02.2024 15:47 Відповісти
Крыса разбигаються !
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09.02.2024 15:53 Відповісти
Щоб повернутись. У новій .... шкірі !
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09.02.2024 16:55 Відповісти
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09.02.2024 15:59 Відповісти
Як картинку вставити??!!!!😔
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09.02.2024 16:06 Відповісти
А где капитан с роялем?
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09.02.2024 16:18 Відповісти
Пробиває дно.
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09.02.2024 16:25 Відповісти
Днище дно пробило уже давно
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09.02.2024 16:33 Відповісти
Так він постійно нове для пробивання шукає.
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09.02.2024 16:40 Відповісти
перестали конверти з бабками давать
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09.02.2024 15:59 Відповісти
https://t.me/pecherhill/863 https://t.me/pecherhill/863

ЦЕ ЩЕ Й СЕПАР ДО ВСЬОГО 👆🏻👆🏻👆🏻
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09.02.2024 16:12 Відповісти
Слуги, наворовавшись, начинают сваливать
А потом, когда их возьмут за яйца, еще будет говорить, что я был не согласен и боролся с ними как мог
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09.02.2024 16:17 Відповісти
Музурашу, звучить як плани на вечір .
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09.02.2024 17:48 Відповісти
Ашотакоє? Прібарахлілся, пара па тіхаму уйті в лєс?
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09.02.2024 18:38 Відповісти
Криси побігли. Виходить що клованський корабель почав тонути.
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09.02.2024 19:27 Відповісти
Як там його ім'я? Mother russia?
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09.02.2024 20:36 Відповісти
До 21 травня в ОПГ "Слуга урода" залишаться абхазька макака і коля катлєта з безмозглою. Щурі тікають, бо корабель тупорилого ішака накренився і думає...а може. Бальшой і тостий тобі, готуйте шлюпки.
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09.02.2024 23:09 Відповісти
 
 