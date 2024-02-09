Україна домовляється із ЄС про продовження "економічного безвізу", - Шмигаль

Україна веде переговори із Євросоюзом щодо продовження "економічного безвізу". Єврокомісія рекомендувала його пролонгувати до червня 2025 року.

Про це у Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Домовляємося про продовження "економічного безвізу" з Європейським Союзом. Єврокомісія рекомендувала пролонгувати його до червня 2025 року.

Стратегічне завдання — це закріпити повністю вільний режим торгівлі України та ЄС в Угоді про асоціацію. Працюємо над цим", - зазначив глава уряду.

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