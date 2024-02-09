Україна домовляється із ЄС про продовження "економічного безвізу", - Шмигаль
Україна веде переговори із Євросоюзом щодо продовження "економічного безвізу". Єврокомісія рекомендувала його пролонгувати до червня 2025 року.
Про це у Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Домовляємося про продовження "економічного безвізу" з Європейським Союзом. Єврокомісія рекомендувала пролонгувати його до червня 2025 року.
Стратегічне завдання — це закріпити повністю вільний режим торгівлі України та ЄС в Угоді про асоціацію. Працюємо над цим", - зазначив глава уряду.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Grigoriy1959
показати весь коментар09.02.2024 15:30 Відповісти Мені подобається 0
gemixx11 #587387
показати весь коментар09.02.2024 15:32 Відповісти Мені подобається 2
Gregory Mihelson
показати весь коментар09.02.2024 15:36 Відповісти Мені подобається 2
Hrysha Hlyba #582024
показати весь коментар09.02.2024 15:41 Відповісти Мені подобається 1
123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар09.02.2024 15:50 Відповісти Мені подобається 2
Влад #582500
показати весь коментар09.02.2024 16:16 Відповісти Мені подобається 0
MrGTI driver #574929
показати весь коментар09.02.2024 17:59 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль