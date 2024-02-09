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Україна домовляється із ЄС про продовження "економічного безвізу", - Шмигаль

євросоюз

Україна веде переговори із Євросоюзом щодо продовження "економічного безвізу". Єврокомісія рекомендувала його пролонгувати до червня 2025 року.

Про це у Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Домовляємося про продовження "економічного безвізу" з Європейським Союзом. Єврокомісія рекомендувала пролонгувати його до червня 2025 року.

Стратегічне завдання — це закріпити повністю вільний режим торгівлі України та ЄС в Угоді про асоціацію. Працюємо над цим", - зазначив глава уряду.

Також читайте: Україна розраховує отримати перший транш у розмірі €4,5 млрд з нового пакету допомоги від ЄС у березні, - Мінекономіки

Автор: 

економіка (929) безвізовий режим (1336) Євросоюз (13401)


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ШО ! ? ТЦК вже й до Європи поїдуть
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09.02.2024 15:30 Відповісти
ну і готовтесь що знову всі сусіди знову будуть блокувати кордони
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09.02.2024 15:32 Відповісти
Повинен писати "Домовилися", а "Домовляємося" нікого не цікавить!
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09.02.2024 15:36 Відповісти
це як кодекс бусідо. у шмигаля нема мети, у шмигаля є шлях.
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09.02.2024 15:41 Відповісти
Ага, польські фермери нам влаштовують ''без-візи'' на кордоні
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09.02.2024 15:50 Відповісти
***.. шмиг туди, шмиг сюди,всюди його повно,а що з того маємо економіка близька до 0 %
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09.02.2024 16:16 Відповісти
полська підрня вже проти економічного безвізу. Гнати нахєр польські товари з українських магазинів.
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09.02.2024 17:59 Відповісти
 
 