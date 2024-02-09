Польські фермери блокуватимуть перевантаження українських сільгосптоварів із залізниці на автотранспорт

Польські фермери перешкоджатимуть перевантаженню сільськогосподарських товарів із залізничного на автомобільний транспорт.

Про це повідомляє Держмитслужба, передає Цензор.НЕТ.

"За інформацію від польської сторони, місцеві фермери заявили про намір відсьогодні, з 9 лютого, у пункті пропуску "Хрубешув - Володимир-Волинський" (ст. "Ізов") перешкоджати перевантаженню українських сільськогосподарських товарів із залізничного на автомобільний транспорт і переміщенню їх на термінали по станції Хрубешув", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що вантажі інших категорій переміщуватимуться без обмежень.