Польський міністр с/г Секерський підтримав протестувальників-фермерів: хоче заблокувати частину імпорту з України через Брюссель
Польща намагатиметься через Єврокомісію запровадити заборону на цілі групи продовольчих товарів з України, такі як цукор чи м’ясо птиці.
Про це в інтерв’ю Польському радіо заявив міністр сільського господарства та розвитку села Чеслав Секерський, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Польща та інші прикордонні країни найбільше постраждали від рішення ЄС лібералізувати торгівлю, відкривши ЄС для припливу товарів з України, без мит, без квот", - сказав він.
Секерський стверджує, "у фермерів є законні побоювання, очікування та вимоги обмежити надмірний приплив товарів з України, а також з інших неєвропейських ринків до ЄС, особливо до Польщі".
Варшава вже блокує імпорт українського зерна попри рішення Брюсселя та хоче розширити заборону. Як заявив міністр, блокада "може знадобитися у цукрі та птахівництві". "Ми подаватимемо заявки до Єврокомісії, але хочемо налагодити це і в наших відносинах з Україною", - заявив він.
На думку Секерського, протести польських, французьких і німецьких фермерів "були дуже корисними для тиску на Єврокомісію" - і "це прийнятні форми протесту".
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Ну, і брехнею, що Туск є агентом ***** - я ситий по вуха.
Дійсно, бідна "Бєдронка" вже не знає, які ще знижки придумати, щоб той цукор і курятину розпродати. Цукор, курятина і свинина зараз дешевші, ніж були 2 роки тому.
Потрібно на кожне ембарго бокі польші на українські товари відповідати ембаргом на польські, причому саме на ті, які польскі фермери виготовляють. Вони нашу молочку блокують? А ми - їхню, вони наше м'ясо заблокувати хочуть - ембарго на будь-які м'ясні вироби з Польші і про яблука польські не забути - польским фермерам має сподобатись.