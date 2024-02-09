Польський міністр с/г Секерський підтримав протестувальників-фермерів: хоче заблокувати частину імпорту з України через Брюссель

Польща намагатиметься через Єврокомісію запровадити заборону на цілі групи продовольчих товарів з України, такі як цукор чи м’ясо птиці.

Про це в інтерв’ю Польському радіо заявив міністр сільського господарства та розвитку села Чеслав Секерський, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Польща та інші прикордонні країни найбільше постраждали від рішення ЄС лібералізувати торгівлю, відкривши ЄС для припливу товарів з України, без мит, без квот", - сказав він.

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Секерський стверджує, "у фермерів є законні побоювання, очікування та вимоги обмежити надмірний приплив товарів з України, а також з інших неєвропейських ринків до ЄС, особливо до Польщі".

Варшава вже блокує імпорт українського зерна попри рішення Брюсселя та хоче розширити заборону. Як заявив міністр, блокада "може знадобитися у цукрі та птахівництві". "Ми подаватимемо заявки до Єврокомісії, але хочемо налагодити це і в наших відносинах з Україною", - заявив він.

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На думку Секерського, протести польських, французьких і німецьких фермерів "були дуже корисними для тиску на Єврокомісію" - і "це прийнятні форми протесту".