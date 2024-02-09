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Польський міністр с/г Секерський підтримав протестувальників-фермерів: хоче заблокувати частину імпорту з України через Брюссель

польща

Польща намагатиметься через Єврокомісію запровадити заборону на цілі групи продовольчих товарів з України, такі як цукор чи м’ясо птиці.

Про це в інтерв’ю Польському радіо заявив міністр сільського господарства та розвитку села Чеслав Секерський, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Польща та інші прикордонні країни найбільше постраждали від рішення ЄС лібералізувати торгівлю, відкривши ЄС для припливу товарів з України, без мит, без квот", - сказав він.

Дивіться: Польські фермери заблокували три пункти пропуску на кордоні з Україною, рух ускладнено, - ДПСУ. ВIДЕО (оновлено)

Секерський стверджує, "у фермерів є законні побоювання, очікування та вимоги обмежити надмірний приплив товарів з України, а також з інших неєвропейських ринків до ЄС, особливо до Польщі".

Варшава вже блокує імпорт українського зерна попри рішення Брюсселя та хоче розширити заборону. Як заявив міністр, блокада "може знадобитися у цукрі та птахівництві". "Ми подаватимемо заявки до Єврокомісії, але хочемо налагодити це і в наших відносинах з Україною", - заявив він.

Також читайте: На кордоні з Польщею блокуватимуть 5 пропускних пунктів, протестуватимуть і в Угорщині, - Держприкордонслужба. ПЕРЕЛІК

На думку Секерського, протести польських, французьких і німецьких фермерів "були дуже корисними для тиску на Єврокомісію" - і "це прийнятні форми протесту".

Автор: 

Польща (8496) протест (2398) фермер (386) блокування (649)


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Топ коментарі
+19
ну як вам новий уряд Туска ?
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09.02.2024 14:24
+17
Чи ліві чи праві в Польщі, не має різниці,всі хочуть смерті України
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09.02.2024 14:26
+16
всі українці, повинні закрити свої бізнеси, а ті хто в наймі, звільнитися, та виїхати в сусідні країни. хай польща усреться зі своїми фермерами.
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09.02.2024 14:37
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ну як вам новий уряд Туска ?
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09.02.2024 14:24 Відповісти
Пора вже польський ширпотреб та всякі консервні гидоти блокувати. Завалені всі магазини то сушеними помідорами то ще якоюсь консервацією яку гидко до рота взяти.
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09.02.2024 16:34 Відповісти
Чи ліві чи праві в Польщі, не має різниці,всі хочуть смерті України
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09.02.2024 14:26 Відповісти
з якої він партії нинішньої урядової коаліції?
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09.02.2024 14:32 Відповісти
не можна чогось доброго чекати Україні від уряду Туска,котрий страий друг куйла і улюблиней поляк в ЄС ,рашистської ,німецької агентки Меркель
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09.02.2024 14:49 Відповісти
я запитував про партію, а не про коаліцію, яку очолює Туск.

Ну, і брехнею, що Туск є агентом ***** - я ситий по вуха.
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09.02.2024 14:57 Відповісти
Цей мудак з Польської селянської партії. Популізм фореве. Типу нашого підара ляшка.
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09.02.2024 16:23 Відповісти
зрозумів, дякую. Буду надалі знати
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09.02.2024 17:30 Відповісти
всі українці, повинні закрити свої бізнеси, а ті хто в наймі, звільнитися, та виїхати в сусідні країни. хай польща усреться зі своїми фермерами.
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09.02.2024 14:37 Відповісти
В поляков и России общие интересы, почему молчат что русской аграрной продукции в Европу идёт в несколько раз больше почему не принимают и на нее нет эмбарго. Вот вам и польша.представте что эти паны будут нам делать а Евросоюзе.
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09.02.2024 14:39 Відповісти
Хотів теж саме написати що Росії та Білорусі не менше приторговує с/г продукцією але питання тільки до України. А не пора би і Україні повністю закрити ринок збуту всього польського с/г та перероблений з нього продукт в Україні?
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09.02.2024 15:15 Відповісти
"блокада "може знадобитися у цукрі та птахівництві" Джерело: https://censor.net/ua/n3472574
Дійсно, бідна "Бєдронка" вже не знає, які ще знижки придумати, щоб той цукор і курятину розпродати. Цукор, курятина і свинина зараз дешевші, ніж були 2 роки тому.
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09.02.2024 14:42 Відповісти
Цікаво скільки сморіду піднялося на Польщі, коли Україна тимчасово заблокувала імпорт свинини з однієї провінції Польщі.
Потрібно на кожне ембарго бокі польші на українські товари відповідати ембаргом на польські, причому саме на ті, які польскі фермери виготовляють. Вони нашу молочку блокують? А ми - їхню, вони наше м'ясо заблокувати хочуть - ембарго на будь-які м'ясні вироби з Польші і про яблука польські не забути - польским фермерам має сподобатись.
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09.02.2024 15:52 Відповісти
Поляки намагаються закрити свій ринок від дешевої ( ????!!!!!) української агропродукції .То у мене питання : як продтовари з України можуть бути дешеві якщо роздрібні ціни у нас вищі ніж у Польщі ? Що це за економіка така у зеленого уряду , якщо для своїх громадян завищують ціни в магазинах ?
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09.02.2024 14:47 Відповісти
В польщу постачається укр сировина, а не готовий продукт. У нас проблеми на етапі переробки. По-друге, у польщі не всі промтовари дешевші ніж у нас. По-третє, мясо-молочна промисловість польщі отримує дотації 30% від вартості товару, тому ці категорії дешеві. По-четверте, у нас форс мажор війни закладений у вартість товару... і тд.
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09.02.2024 15:11 Відповісти
Драйвер , у нас зерно в цьому році купляли у фермерів за копійки а ціни на мясо зросли , так що тут немає в ціні ніякого форс мажора , чиста спекуляція .
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09.02.2024 17:18 Відповісти
Не знаю, на жаль чи на щастя, але уряд України ціни в магазинах не встановлює.
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09.02.2024 16:18 Відповісти
Пан Коцький , ви не праві . Уряд призначає субсидії виробникам , визначає податки , і не бореться з страшною корупцією в податковій і на кордонах . А виробники вже відіграються на споживачах .Так що уряд своєю діяльністю - бездіяльністю таки впливає на ціни.
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09.02.2024 17:15 Відповісти
Звісно, впливає. Але опосередковано. Але так (своєю діяльністю та/або бедіяльністю) впливає будь-який уряд. І не тільки уряди. "Ринок" - це паранаукова абстракція, яка існує тільки у підручниках з псевдонауки, яка іменує себе "економікою".
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09.02.2024 19:04 Відповісти
А що, польські фермери незнають такого слова як ''конкуренція''? І те що бізнес жорсткий, там виживає сильніший..
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09.02.2024 14:48 Відповісти
Польські фермери, як і наші "шахтарі", знають таке привабливе слово, як "дотація". І за це слово вони зариють у свою землю будь-кого.
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09.02.2024 19:11 Відповісти
Оце тепер в Україні ціни на цукор і курятину "обвалятьця"! Це сарказм, якзо шо!😄
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09.02.2024 14:59 Відповісти
Може, польським фермерам варто йти вантажниками до українських, якщо не годні самі хазяйнувати?
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09.02.2024 15:07 Відповісти
Правду хтось написав: як тільки Україна матиме реальні перспективи вступу в ЄС - першими побіжать вставляти їй палки в колеса ніякі не словаки і орбани, а саме "браття поляки".
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09.02.2024 15:10 Відповісти
А в українському уряді хоч би щось пикнули, сидять ганчірки обдрищені з головами опущеними.
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09.02.2024 15:14 Відповісти
Дєрмак не давав команди.
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09.02.2024 15:16 Відповісти
путін сказав, що поляки спровокували Другу світову... так піде далі, вони і Третю "спровокують"...
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09.02.2024 15:24 Відповісти
Та це все було давно зрозуміло що всі протести організовуються не орками а польским великим бізнесом, який не хоче мати конкурентів на ринку ЄС
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09.02.2024 15:25 Відповісти
23% польської агропродукції за 2023 рік експортувалось в Україну.заборонити нафіг весь імпорт польської аграрки,щоб ті хвойди пропутінські справді відчули удар по своїм фермерам,а не фейкові дебоші влаштовували за вказівкою кремля.Вони продають,гниди,в 4,5 рази більше в Україну,чим купляють і ще й недовольні.
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09.02.2024 15:34 Відповісти
Шакали Європи! Якби СБУ або ГУР підвісили трохи таємно пару таких протестувальників за яйця, то все одразу б припинилося...
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09.02.2024 15:36 Відповісти
А из рашки ,они не хотят заблокировать ? Не знаю , кому как, а консервы их - говно. Яблоки и клубника - не лучше. Давно не покупаю польское
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09.02.2024 16:05 Відповісти
Таке враження, що для поляка дві руки розкіш, бо одною подають, а іншою забирають. Мабуть Третім Римом вчені. АРХ М
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09.02.2024 16:22 Відповісти
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09.02.2024 16:26 Відповісти
Пшекогондоны позорные.
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09.02.2024 16:39 Відповісти
В Україні полки супермаркетів, ринків завалені різними продуктами, овочами, фруктами виробництва Польщі. Хочеться спитати: якого хріна? Може є якійсь квоти на їх завоз в Україну? Чому постійно потрібно виступати в ролі терпіл? Беріть і домовляйтесь, є чим торгуватись та не нийте про блокування.
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09.02.2024 17:38 Відповісти
То есть ***** уже и пшеков скупил оптом.
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09.02.2024 18:06 Відповісти
 
 