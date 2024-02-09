Зустріч Байдена та Шольца може "посунути" Україну до далекобійної зброї, - Маркарова
У Німеччині Бундестаг не підтримав проект резолюції опозиційної партії ХДС із закликом передати Україні далекобійні ракети Taurus.
Які інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу німецького парламенту та Spiegel.
Ініціативу ХДС відмовилися підтримувати в ході поіменного голосування - 485 голосів "проти", 178 "за" та троє утрималися.
При цьому, як пише Spiegel, резолюцію не підтримали депутати від німецьких "Зелених" та Вільної демократичної партії, незважаючи на їхні заклики про передачу Україні Taurus.
"На жаль, нинішня пропозиція фракції ХДС/ХСС спрямована лише на тактичну перевагу у внутрішньополітичних дебатах у Федеративній Республіці Німеччина", - стверджують "Зелені".
Варто зауважити, що навіть якщо німецький парламент підтримає ідею постачання ракет Taurus Україні, це ще не означає надання такої допомоги. Для передачі озброєння необхідне рішення німецького уряду.
Україна вже з минулого року запитує про передачу ракет Taurus у Німеччині, які здатні знищувати цілі на відстані до 500 кілометрів. Таке озброєння необхідне завдання ударів по тиловим об'єктах росіян
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Вона співробітниця https://www.spiegel.de/politik/deutschland/gruene-und-fdp-lehnen-taurus-fuer-die-ukraine-ab-obwohl-sie-eigentlich-dafuer-sind-a-14474091-8873-4019-8d45-************ Spiegel чи РБК-Україна? А може https://xn--80affa3aj0al.xn--80asehdb/ Цензор.НЕТ ? А може вона членкиня ХДС/ХСС чи німецьких "Зелених"?
Щось не побачив у новині прізвища Маркарової...
Чи це як Мельник з Бразилії коментує дії Німеччини?
Хтось із цих бл@дських дєрьмаківських узеленських може виконувати СВОЮ роботу? Чи їм пороблено і вони будуть робити усе, аби нічого не робити?
🤔
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Хіба не можна помовчати? Ми ж самі дізнаємося про таку зброю після знищення кацапні.
Але ні. Кожне блаЗЄнське хоче бути озвучувачем "добрих_звісток". А про погані -- ні пари з уст. Жоден. Тьху на вас.
Десь, такі ж послиці, дивно затихарилися у Болгарії та Швейцарії…разом тараном…
Зеля нас уже посунув у бік срасєї