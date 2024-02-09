УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11084 відвідувача онлайн
Новини
4 343 19

Зустріч Байдена та Шольца може "посунути" Україну до далекобійної зброї, - Маркарова

олаф,шольц

У Німеччині Бундестаг не підтримав проект резолюції опозиційної партії ХДС із закликом передати Україні далекобійні ракети Taurus.

Які інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу німецького парламенту та Spiegel.

Ініціативу ХДС відмовилися підтримувати в ході поіменного голосування - 485 голосів "проти", 178 "за" та троє утрималися.

При цьому, як пише Spiegel, резолюцію не підтримали депутати від німецьких "Зелених" та Вільної демократичної партії, незважаючи на їхні заклики про передачу Україні Taurus.

"На жаль, нинішня пропозиція фракції ХДС/ХСС спрямована лише на тактичну перевагу у внутрішньополітичних дебатах у Федеративній Республіці Німеччина", - стверджують "Зелені".

Варто зауважити, що навіть якщо німецький парламент підтримає ідею постачання ракет Taurus Україні, це ще не означає надання такої допомоги. Для передачі озброєння необхідне рішення німецького уряду.

Україна вже з минулого року запитує про передачу ракет Taurus у Німеччині, які здатні знищувати цілі на відстані до 500 кілометрів. Таке озброєння необхідне завдання ударів по тиловим об'єктах росіян

Автор: 

Маркарова Оксана (492) Шольц Олаф (1136)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
безпорадна потвора-корупціонерка та маркарова...
показати весь коментар
09.02.2024 20:26
+5
Це товсте гівно ЗЄлі москалька Маркарова хуцпу ганяє в вуха українчікам із стада 73%!
показати весь коментар
09.02.2024 20:28
+4
На біса ви, блаЗЄнські, завжди наввипередки сповіщаєте про надання якоїсь новітньої зброї? Чому таке нетримання?

Хіба не можна помовчати? Ми ж самі дізнаємося про таку зброю після знищення кацапні.

Але ні. Кожне блаЗЄнське хоче бути озвучувачем "добрих_звісток". А про погані -- ні пари з уст. Жоден. Тьху на вас.
показати весь коментар
09.02.2024 21:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
безпорадна потвора-корупціонерка та маркарова...
показати весь коментар
09.02.2024 20:26 Відповісти
Це товсте гівно ЗЄлі москалька Маркарова хуцпу ганяє в вуха українчікам із стада 73%!
показати весь коментар
09.02.2024 20:28 Відповісти
Може??? Це ми гадаєте, чи ми знаємо, чи мріємо... чи не туди попали..
показати весь коментар
09.02.2024 20:29 Відповісти
Все питання в "може","надіємося" ітд. І так завжди.
показати весь коментар
09.02.2024 20:30 Відповісти
таку саму куйню,задовго до цього "ви...еру" маркарової, бабусі -пенсіонерки із пенсієюв 2700 тис.грн вже давно біля підїзду перетерли...
показати весь коментар
09.02.2024 20:39 Відповісти
Головне шоб Украіну не відсунули від далекобіиноі зброі -- якась нездорова канітєль
показати весь коментар
09.02.2024 20:47 Відповісти
І до чого тут Маркарова?
Вона співробітниця https://www.spiegel.de/politik/deutschland/gruene-und-fdp-lehnen-taurus-fuer-die-ukraine-ab-obwohl-sie-eigentlich-dafuer-sind-a-14474091-8873-4019-8d45-************ Spiegel чи РБК-Україна? А може https://xn--80affa3aj0al.xn--80asehdb/ Цензор.НЕТ ? А може вона членкиня ХДС/ХСС чи німецьких "Зелених"?
Щось не побачив у новині прізвища Маркарової...
Чи це як Мельник з Бразилії коментує дії Німеччини?
Хтось із цих бл@дських дєрьмаківських узеленських може виконувати СВОЮ роботу? Чи їм пороблено і вони будуть робити усе, аби нічого не робити?
🤔
показати весь коментар
09.02.2024 20:49 Відповісти
Канцлер Німеччини у США знайшов свого клона , сенатора від штату Делавар .
.
показати весь коментар
09.02.2024 21:00 Відповісти
Тебя к гиляке нужно подвинуть, зеленожопая свиноматка! Пора сучку на сало пускать!
показати весь коментар
09.02.2024 21:16 Відповісти
На біса ви, блаЗЄнські, завжди наввипередки сповіщаєте про надання якоїсь новітньої зброї? Чому таке нетримання?

Хіба не можна помовчати? Ми ж самі дізнаємося про таку зброю після знищення кацапні.

Але ні. Кожне блаЗЄнське хоче бути озвучувачем "добрих_звісток". А про погані -- ні пари з уст. Жоден. Тьху на вас.
показати весь коментар
09.02.2024 21:19 Відповісти
пі-ар-асти, сер ))
показати весь коментар
09.02.2024 22:28 Відповісти
Ось такі вони послиці, аж блищить, від важкого переїдання… про щось МОЖЕ глаголити!!!
Десь, такі ж послиці, дивно затихарилися у Болгарії та Швейцарії…разом тараном…
показати весь коментар
09.02.2024 21:23 Відповісти
Макакова така смішна.
Зеля нас уже посунув у бік срасєї
показати весь коментар
09.02.2024 21:30 Відповісти
Я не можу читати цю не відомо хто!!! Ну який з неї посол!!! Посол в США повинен чутками сидіти в сенаті, конгресі, в Білому домі, а це що раз на кілька місяців щось перне і зникає.......... а чого дивуватися, хто її поставив такий самий лузер-піаніст!!!
показати весь коментар
09.02.2024 21:40 Відповісти
так, це робить німець Шольц, а не Маркарова... у цей же час Петра на кордоні не випускають на зустрічі...
показати весь коментар
09.02.2024 22:29 Відповісти
краще б воно мовчало
показати весь коментар
09.02.2024 22:58 Відповісти
Ця п-ня хоч одного разу вгадала? Хоча б за законом випадкового шансу? Зелена дипломатія на марші.
показати весь коментар
10.02.2024 07:10 Відповісти
 
 