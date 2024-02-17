Зеленський про справедливу мобілізацію: Це питання ротації
Україні необхідна мобілізація для того, щоб провести ротацію на фронті.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції, інформує Цензор.НЕТ.
"Питання справедливої мобілізації - це питання ротації. Ти втомлений, ти повинен відновлюватися. Ти виходиш відновлюватися, а замість тебе приходить інша людина, професійна, яка пройшла відповідне тренування. І від цього залежить мобілізація", - зазначив глава держави.
Окрім того, Зеленський зауважив, що для захисту нашої держави потрібна певна кількість людей, однак для контрнаступу - кількість вже інша.
Втім, Зеленський не відповів на питання, скільки саме військових необхідно Україні для контрнаступу.
"Тож питання мобілізації є складною справою", - резюмує Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Миллион людей с оружием (ВСУ плюс Нацгвардии и прочие).
Триста тысяч из них держат фронт.
Ротации можно организовать при желании без проблем.
п.с. Про 200 тысяч разного рода силовиков в тылу вообще не будем говорить.
Миллион был еще при Яныке, 10 лет назад. Тогда еще то, что сейчас называется Нацгвардия тоже туда же считалось, а теперь это отдельная история. В Нацгвардии до 150 тысяч.
Когда повестки полетят в Монако и в элитный батальон. Когда для действующего министра, должностного лица на уровне района, области, страны станет нормальным наличие на фронте близких родственников.
Способна ли власть квартальной нечисти на это. В данный момент НЕТ!
Поэтому гнусавому нечего и произносить слово СПРАВЕДЛИВОСТЬ. Все равно обманет.