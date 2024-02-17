Зеленський про справедливу мобілізацію: Це питання ротації

Україні необхідна мобілізація для того, щоб провести ротацію на фронті.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції, інформує Цензор.НЕТ.

"Питання справедливої мобілізації - це питання ротації. Ти втомлений, ти повинен відновлюватися. Ти виходиш відновлюватися, а замість тебе приходить інша людина, професійна, яка пройшла відповідне тренування. І від цього залежить мобілізація", - зазначив глава держави.

Окрім того, Зеленський зауважив, що для захисту нашої держави потрібна певна кількість людей, однак для контрнаступу - кількість вже інша.

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Втім, Зеленський не відповів на питання, скільки саме військових необхідно Україні для контрнаступу.

"Тож питання мобілізації є складною справою", - резюмує Зеленський.