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Зеленський про справедливу мобілізацію: Це питання ротації

мобілізація

Україні необхідна мобілізація для того, щоб провести ротацію на фронті.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції, інформує Цензор.НЕТ.

"Питання справедливої мобілізації - це питання ротації. Ти втомлений, ти повинен відновлюватися. Ти виходиш відновлюватися, а замість тебе приходить інша людина, професійна, яка пройшла відповідне тренування. І від цього залежить мобілізація", - зазначив глава держави.

Окрім того, Зеленський зауважив, що для захисту нашої держави потрібна певна кількість людей, однак для контрнаступу - кількість вже інша.

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Втім, Зеленський не відповів на питання, скільки саме військових необхідно Україні для контрнаступу.

"Тож питання мобілізації є складною справою", - резюмує Зеленський.

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Топ коментарі
+25
Цікаво, ось він від народження ********, шо мелет про якусь справедливість, чі ввн ******** коли імітував гру піпіською на рояле.
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17.02.2024 11:46
+15
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17.02.2024 11:56
+14
Ось такий прохвесіанал: "Питання справедливої мобілізації - це питання ротації. Ти втомлений, ти повинен відновлюватися. Ти виходиш відновлюватися, а замість тебе приходить інша людина, професійна, яка пройшла відповідне тренування. І від цього залежить мобілізація", - зазначив глава держави." тобто не ротація залежить від мобілізації, а навпаки. Тобто не кінь тягне воза, а віз тягне коня. Про справедливість теж цікаво. Кротевича і Білецького Кошовий з Пікаловим замінять? У них теж ордени бойові є.
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17.02.2024 11:48
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Опять двадцать пять...
Миллион людей с оружием (ВСУ плюс Нацгвардии и прочие).
Триста тысяч из них держат фронт.
Ротации можно организовать при желании без проблем.
п.с. Про 200 тысяч разного рода силовиков в тылу вообще не будем говорить.
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17.02.2024 13:14 Відповісти
1 мільон тільки поліції.
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17.02.2024 13:17 Відповісти
Это кстати не так, в полиции 120 тысяч на 2024 год.
Миллион был еще при Яныке, 10 лет назад. Тогда еще то, что сейчас называется Нацгвардия тоже туда же считалось, а теперь это отдельная история. В Нацгвардии до 150 тысяч.
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17.02.2024 14:16 Відповісти
Справедлива мобілізація - це однакові закони для всіх і верховенство права, а не понять
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17.02.2024 14:00 Відповісти
Справедливым будет, когда Кошевой и Пикалов на ротацию поедут менять ребят на линии соприкосновения, а не будут получать награды, сидя в Киеве. Тем более, судя по их грязи на Украину в течении многих лет, они знают КАК НАДО ПРАВИЛЬНО!

Когда повестки полетят в Монако и в элитный батальон. Когда для действующего министра, должностного лица на уровне района, области, страны станет нормальным наличие на фронте близких родственников.

Способна ли власть квартальной нечисти на это. В данный момент НЕТ!

Поэтому гнусавому нечего и произносить слово СПРАВЕДЛИВОСТЬ. Все равно обманет.
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17.02.2024 14:10 Відповісти
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