Зеленский о справедливой мобилизации: Это вопрос ротации
Украине необходима мобилизация для проведения ротации на фронте.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции безопасности, информирует Цензор.НЕТ.
"Вопрос справедливой мобилизации - это вопрос ротации. Ты уставший, ты должен восстанавливаться. Ты выходишь восстанавливаться, а вместо тебя приходит другой человек, профессиональный, который прошел соответствующую тренировку. И от этого зависит мобилизация", - отметил глава государства.
Кроме того, Зеленский отметил, что для защиты нашего государства нужно определенное количество людей, однако для контрнаступления – количество уже другое.
Впрочем, Зеленский не ответил на вопрос, сколько именно военных необходимо Украине для контрнаступления.
"Поэтому, вопрос мобилизации является сложным делом", - резюмирует Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Миллион людей с оружием (ВСУ плюс Нацгвардии и прочие).
Триста тысяч из них держат фронт.
Ротации можно организовать при желании без проблем.
п.с. Про 200 тысяч разного рода силовиков в тылу вообще не будем говорить.
Миллион был еще при Яныке, 10 лет назад. Тогда еще то, что сейчас называется Нацгвардия тоже туда же считалось, а теперь это отдельная история. В Нацгвардии до 150 тысяч.
Когда повестки полетят в Монако и в элитный батальон. Когда для действующего министра, должностного лица на уровне района, области, страны станет нормальным наличие на фронте близких родственников.
Способна ли власть квартальной нечисти на это. В данный момент НЕТ!
Поэтому гнусавому нечего и произносить слово СПРАВЕДЛИВОСТЬ. Все равно обманет.