Зеленский о справедливой мобилизации: Это вопрос ротации

Украине необходима мобилизация для проведения ротации на фронте.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции безопасности, информирует Цензор.НЕТ.

"Вопрос справедливой мобилизации - это вопрос ротации. Ты уставший, ты должен восстанавливаться. Ты выходишь восстанавливаться, а вместо тебя приходит другой человек, профессиональный, который прошел соответствующую тренировку. И от этого зависит мобилизация", - отметил глава государства.

Кроме того, Зеленский отметил, что для защиты нашего государства нужно определенное количество людей, однако для контрнаступления – количество уже другое.

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Впрочем, Зеленский не ответил на вопрос, сколько именно военных необходимо Украине для контрнаступления.

"Поэтому, вопрос мобилизации является сложным делом", - резюмирует Зеленский.