УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11904 відвідувача онлайн
Новини
12 784 68
смерть (6707) Навальний (612)

"Навального вбито": представниця опозиціонера Ярмиш підтвердила його смерть

олексій,навальний

Представниця російського опозиціонера Олексія Навального Кіра Ярмиш підтвердила його вбивство.

Про це Ярмиш написала у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Олексія Навального вбито. Його смерть настала 16 лютого о 14:17 за місцевим часом, як написано в офіційному повідомленні, виданому матері Олексія.

Співробітник колонії заявив, що тіло Навального  у Салехарді. Його забрали слідчі Слідчого комітету. Нині вони проводять із ним "дослідження".

Ми вимагаємо, щоб тіло Олексія Навального було видано його родині негайно", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Світові лідери відреагували на новину про смерть Навального: "Це похмуре нагадування про те, що таке Путін і його режим" (оновлено)

Смерть Олексія Навального

16 лютого 2024 року у Росії заявили про смерть головного опонента Путіна Олексія Навального.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Навального убив Путін.

Генсек НАТО Столтенберг сказав, що "Росія має відповісти на всі серйозні запитання щодо обставин смерті" Навального.

Держсекретар США Блінкен також вважає, що відповідальність за смерть опозиціонера несе Росія.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+22
Плювати
показати весь коментар
17.02.2024 13:42
+18
Жарти з "бутербродом" - розумію. Бо він сам в цьому винен. Але наскільки же тре бути наївним, щоб повернутися в рашку. Мені з самого початку було не зрозуміле, навіщо це робити. Всі притомні розуміли, що він вже або не вийде з в'язниці, або вийде старим немічним дідуганом-інвалідом

- Мальчік, водачкі нам прінєсі, ми дамой єдєм!

"Мальчік" і приніс. Тільки "новачок". Хоч і опозиція - а понти як були, так нікуди не ділися. Бо вся ця так зана опозиція не хочи перестати бути бидлом - вони просто прагнуть зайняти місце путіна
показати весь коментар
17.02.2024 13:44
+14
Навальний не бутерброд,щоб його на Захід продавати,як опозицію).
показати весь коментар
17.02.2024 13:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Плювати
показати весь коментар
17.02.2024 13:42 Відповісти
От тут з Вами згоден!Плювати!Вчора показали його дружину,ну чисто случайно вона там оказалась...стримувалась щоб не заржати.Муж по лагерах....вона в эвропе!!))))
показати весь коментар
17.02.2024 14:20 Відповісти
вопрос в том да был типа аппазиционер нок чему к власти Путина или завидовал что путин тама не там ОН? а Крым бутерброд ему подавай да был в колонии осужден правильно или нет не наша забота.. умер бы на воле или за бугром от тромба и что и кто виновен... ....был бы опять...
показати весь коментар
17.02.2024 15:42 Відповісти
Следующий Дыркин
показати весь коментар
17.02.2024 14:21 Відповісти
Надеждин умрет последним
показати весь коментар
17.02.2024 17:09 Відповісти
Поки він був живий - чхати на нього було всім, окрім родичів та журнашлюх, бо такий же імперець, як і *****, просто ще на на троні. Тепер це гімно - в труні. І його цінність ЗНАЧНО виросла.

Річ у тім, що за дохлих, вбитих, опозиціонерів Захід санкціями б'є по засрашці (і не тільки) набагато сильніше, ніж за саджання в тюрми живих.

Скільки і як впаяли засрашці та що сталося після чергового вбивства опозиціонера, шукайте в інтернетах за назвою "закон магнитского".
показати весь коментар
17.02.2024 19:11 Відповісти
Навальний не бутерброд,щоб його на Захід продавати,як опозицію).
показати весь коментар
17.02.2024 13:43 Відповісти
Жарти з "бутербродом" - розумію. Бо він сам в цьому винен. Але наскільки же тре бути наївним, щоб повернутися в рашку. Мені з самого початку було не зрозуміле, навіщо це робити. Всі притомні розуміли, що він вже або не вийде з в'язниці, або вийде старим немічним дідуганом-інвалідом

- Мальчік, водачкі нам прінєсі, ми дамой єдєм!

"Мальчік" і приніс. Тільки "новачок". Хоч і опозиція - а понти як були, так нікуди не ділися. Бо вся ця так зана опозиція не хочи перестати бути бидлом - вони просто прагнуть зайняти місце путіна
показати весь коментар
17.02.2024 13:44 Відповісти
Кураторы пообщели чего то. И кинули, впрочем как всегда. Если ты пьешь с ворами - опасайся за свой кошелек.(с)
показати весь коментар
17.02.2024 13:51 Відповісти
Класичний приклад кацапського ,,дєкабріста"! Приперся до дому і помер на каторзі! На ... його рятували у Німеччині!
показати весь коментар
17.02.2024 14:08 Відповісти
в принципі, він не міг сказати нічого іншого про крим.
бо там то скрепне. можливо, допустим шо би віддав взад, ну, хотів віддати, але то потім, після навернення стада взад, типу - не очєнь то і хатєлось, лучше айфони чєм лапті, - так що обжерся бутербродів і став невидимим для тепловізора, ОЙ, тобто - скорбім за хорошеньочким рссукім.
просто - якщо воно фізично на рашці, то поки Патрушев не здох, ніякого толку нема з цих небутербродів
показати весь коментар
17.02.2024 14:10 Відповісти
Ну нехай Навальний був наївний, а Міхо Саакашвілі ж був вже досвідчений, якого хрена він поперся в прокацаплену Грузію?
показати весь коментар
17.02.2024 15:07 Відповісти
Навальний неправильно все прорахував. І я писав ще тоді, коли йому принесли ВОДОЧКИ. Опозиціонера з тюрми занесуть на трон "очарованная публика". Але в московії немає "очарованной". Є публіка, яка продасть мать родную за бабло. І тут ***** правий, бо одразу зрозумів тенденції у суспільстві, якщо стадо можна ще називати суспільством.
показати весь коментар
17.02.2024 19:24 Відповісти
Збочене самогубство.
"Мальчік водочкі нам прінесі"
На одно імперця менше...
показати весь коментар
17.02.2024 13:45 Відповісти
***** на кацапа,навіщо ця новина тут?
показати весь коментар
17.02.2024 13:45 Відповісти
Здесь на западе это типа новость. У нас тут обсуждали, что надеждина сняли с выборов - у меня билборд висит за окном, и там это было в дневных новостях. А тут аж целый навальный.

Как это повлияет? Х его знает...
показати весь коментар
17.02.2024 14:52 Відповісти
***** показал всем что альтернативы ему ближайшие десятилетия нет. А Запад наивно думал что на рашке власть поменяется демократическим путем
показати весь коментар
17.02.2024 13:46 Відповісти
Запад такой наивный 1300 лет рулит планетой как хочет, но нет, ты сказал что наивный. а еще - жирный, сытый и прочие скрепные артикулизмы, или как там
показати весь коментар
17.02.2024 14:11 Відповісти
А что случилось? Подавился бутербродом?
показати весь коментар
17.02.2024 13:46 Відповісти
крымским
показати весь коментар
17.02.2024 14:17 Відповісти
Помер максим, та й ... земля йому вічною мерзлотою!
На поминках будуть бутерброди і "мальчік водочкі прінєсьот".
показати весь коментар
17.02.2024 13:47 Відповісти
Она паталогоанатом, наверно.
показати весь коментар
17.02.2024 13:49 Відповісти
нам всім ***** на бутера
показати весь коментар
17.02.2024 13:49 Відповісти
як людіну було б трохі шкода,але кацап це не людіна...
показати весь коментар
17.02.2024 14:00 Відповісти
але це і дуже добре шо ***** його вбів,бо на заході е купа його пріхільніків якіх це дуже разлютіть
показати весь коментар
17.02.2024 14:03 Відповісти
ВОНИ ЙОГО ПРИХИЛЬНИКИ ПОКИ ЖИРУЮТЬ НА ЗАПАДІ
показати весь коментар
17.02.2024 14:31 Відповісти
я маю на увазі не русню -релокантів,а західніх рожевіх поні,які вірят шйо з тій помійкі може війті шось гарне.
показати весь коментар
17.02.2024 14:41 Відповісти
Вбито насмерть - підтвердила Ярмиш
показати весь коментар
17.02.2024 13:52 Відповісти
Та і куй на цей бутерброд, приємна новина, ще на одного кацапа поменшало ...
показати весь коментар
17.02.2024 13:54 Відповісти
Досить тягати цей бутерброд сюди, на Цензор.
показати весь коментар
17.02.2024 13:57 Відповісти
вбивство навального це відповідь для колективного заходу від московитів на спроби "провести переговори" без урахування всіх вимог кацапні - відмова від територій, від євроінтеграції і нато.
після такого нормально вони б мали перестати думати про те що з московитами можна хоч про щось домовитися. і дати вкінець кінців ті срані літаки щоб їхню мать
показати весь коментар
17.02.2024 13:57 Відповісти
Что он кому хотел доказать, вернувшись в рашу?
Тупое самоубийство.
Сидел бы в Европе и пердел потихоньку, пока ***** его и там бы не достало. Но шансов выжить было бы больше и влиять на ситуацию тоже. Может был расчет что после ареста народ пойдет на баррикады?
показати весь коментар
17.02.2024 13:58 Відповісти
Народ на баррикады не пойдет, потому что это - народ, народь, которую "бабы ещё нарожали", по сути двуногий скот. А баррикады это привилегия граждан и общества, которое эти граждане создают. Где на московии кто-то когда-то видел граждан гражданское общество??
показати весь коментар
17.02.2024 14:12 Відповісти
«Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы!» (Салтыков-Щедрин), хоч це і стилізований мем, але рабську сутність передає повністю.
Пи. Си. В оригіналі Салтиков-Щедрін писав про глупівців.
показати весь коментар
17.02.2024 14:41 Відповісти
> Кіра Ярмиш підтвердила його вбивство.

Щось ми не почули у статті ніякого підтвердження вбивства.
показати весь коментар
17.02.2024 14:03 Відповісти
+++
показати весь коментар
17.02.2024 16:58 Відповісти
Дуже цікаво-опіздіціонери чього сидять за межеми х...стана.Вперед в рашку і підімати бидлятник.Чи то телевізійні(відосіково-чатікові)опозіціонери,як у нас припіздент-відосіково-фотошопний.
показати весь коментар
17.02.2024 14:08 Відповісти
Пох. навальний.вокзальний чи педальний,абсолютно байдуже.
показати весь коментар
17.02.2024 14:09 Відповісти
за наказом безумного старика вже вбили 300 тисяч, так що ще один погоди не зробе.
показати весь коментар
17.02.2024 14:15 Відповісти
А не 400 ?
показати весь коментар
17.02.2024 19:17 Відповісти
Kagebeshnoi kantore v etat moment vidadna smert svaievo uiobka , Ukraina srazu na vtarom meste ...
показати весь коментар
17.02.2024 14:18 Відповісти
Особисто мене більше хвилюють наші поранені і які в полон потрапили наші бійці,ніж навальний разом із навальнятами.
показати весь коментар
17.02.2024 14:20 Відповісти
Ну той шо? Одним смердючим срускім неонацістом та імперцем менш стало. І це добре.
показати весь коментар
17.02.2024 14:21 Відповісти
Як сказав Аркадій Бабченко, що знав покійного особисто і навіть у 2011 протести організовув разом у Москві: якби Навальний не поїхав додому, а збирав би гроші на ЗСУ зараз при його медійній вазі, міг би збирати сотні мільйонів євро на допомогу і був би живий. І режим би свій качав би ефективно. Але можливо Навальний був просто такий собі поп Гапон (провокатор на службі в Кремля).
показати весь коментар
17.02.2024 14:21 Відповісти
У 2011 ще можна було змести режим в РФ як каже Бабченко. Тоді ще не було в Росії таких диктаторських законів як зараз. Але Навальний обрав шлях все просрати в тому числі власне життя.
показати весь коментар
17.02.2024 14:23 Відповісти
Майже нема людських коментарів. Я в шоці! Люди, схаменіться!
показати весь коментар
17.02.2024 14:26 Відповісти
Неудачно чайку попил )
показати весь коментар
17.02.2024 14:36 Відповісти
Да насрати на цього бутерброда. Грохнули так грохнули.
"Крим нє бутерброд"...
показати весь коментар
17.02.2024 14:45 Відповісти
Один імперець, маючи силу (адмінресурс) загриз другого імперця. Покійний імперець мріяв тільки про одне - стати вожаком, зайнявши місце )(уйла і всіх навкруги себе підминати, гризти та гребти під себе до чого щупальця дотягнуться. Ось і вся різниця, тойже член, тільки в профіль.
показати весь коментар
17.02.2024 14:48 Відповісти
-1.
показати весь коментар
17.02.2024 14:49 Відповісти
Теперь никто этим активистам деньги не даст. Может создадут новый проект, хз. Но может перестанут толкать на Западе свою идею другой России, уже хорошо.
показати весь коментар
17.02.2024 14:50 Відповісти
Я чув,що якщо постійно їсти бутерброди з "Докторською" ковбасою по 2 руб.20 коп.,то можуть утворюватись тромби,але це не точно).
показати весь коментар
17.02.2024 15:05 Відповісти
і можна стати доктором
показати весь коментар
17.02.2024 16:48 Відповісти
Очередное подтверждение тому что в расее - диктаторский тоталитарный режим -

"Путин создал специальный штаб после сообщения о смерти Навального.
- Среди первых решений штаба было блокирование любых контактов сотрудников колонии с журналистами.
- Российской полиции и центру «Э» (служба борьбы с «экстремистами») было поручено взять под контроль всех активистов и «минимизировать протестную активность».
- Депутатам Государственной Думы и сенатором было запрещено давать собственные комментарии без согласования со штабом.
- Федеральные издания и телеканалы должны были давать только согласованную информацию.
- В штабе решили выбрать основными линиями- трагический случай и необходимость расследовать причины смерти Навального. "Необходимо сдвинуть горячую тему, не дать место истерике."
показати весь коментар
17.02.2024 15:21 Відповісти
Рута

@RutaUA

подивіться, що пишуть хороші рускі : смерть Навпльногтєо будет "САМИМ ТЯЖКІМ прєступлєнієм путіна"... смерті сотні тисяч українців, знищені міста - це такоє...чума на ваші голови!!!
показати весь коментар
17.02.2024 15:42 Відповісти
Трагедія вселенського масштабу, ***... Карлик п'яту частину України перетворив в пустку, сотні тисяч вбитих і постраждалих, мільйони біженців - а тут обговорюють смерть якогось любителя бутербродів...воістину, світ чисто довбанутий
показати весь коментар
17.02.2024 16:23 Відповісти
Земля йому- кримським бутербродом!
показати весь коментар
17.02.2024 16:47 Відповісти
А яка різниця для України між ***** і Навальним ?
показати весь коментар
17.02.2024 16:50 Відповісти
Тільки в тому, що перший вже "сидить на троні", а другий тільки " дряпався на трон", а так брати-близнюки і ІМПЕРЦІ.
показати весь коментар
17.02.2024 18:12 Відповісти
Он сам вернулся в паРашку ДОБРОВОЛЬНО (это было его очевидной ошибкой видимой другими со стороны, но он ее сам так и не осознал).
***** и его подельники не с Марса прилетел,и - они и есть выходцы из поганных кацапских болот. Да, по сути его убили, но он сам пошел на заклание как глупый и наивый барашек, никакой "мирной" смены бандитского режима в кацапии быть в принципе не может, только грубой силой и насилием можно свергуть всю эту поганную кремлевскую гниль и падаль!
показати весь коментар
17.02.2024 17:20 Відповісти
Його тягло на місце ... злочину. Якого ? Вам всім вирішувати.
показати весь коментар
17.02.2024 19:16 Відповісти
https://youtu.be/YjaTRYsAB2o?si=-degru7vmA4D6gV0 ...

Этот перец был имперец,🐒👹👺а Крым не бутерброд...
показати весь коментар
17.02.2024 18:23 Відповісти
Дураком был усопший, хоть и не годится так про покойника...но он сам выбрал эту стезю.
Не слыхивал мудрости древних
" ЖИВОЙ ПИТБУЛЬ ЛУЧШЕ ДОХЛОГО ЛЬВА"
показати весь коментар
17.02.2024 20:02 Відповісти
Дійсно Навальний не був Масією...... Навальний був Правдохою, Так як і Політковська, Магнітський... Літвіненко і багато інших які були фізично знищені. Питання ставити хто настуПний не доречно - як великий Пу вирішить.
Чому Навального вбили зараз а не раніше..... і до ворожки не ходити - Передвиборча комПанія один із засобів зняття наПруги у сусПільстві - " немає людини немає Проблем."Йосиф Скажений (Сталін)
показати весь коментар
17.02.2024 21:48 Відповісти
Та якось пох... на того Навального, якщо чесно. У нас тут два роки війна, сім'я тиждень тому живцем у Харкові згоріла, в Авдіївці жах, щоденні обстріли прикордоння і ще багато чого...
показати весь коментар
17.02.2024 22:47 Відповісти
 
 