"Навального вбито": представниця опозиціонера Ярмиш підтвердила його смерть

Представниця російського опозиціонера Олексія Навального Кіра Ярмиш підтвердила його вбивство.

Про це Ярмиш написала у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Олексія Навального вбито. Його смерть настала 16 лютого о 14:17 за місцевим часом, як написано в офіційному повідомленні, виданому матері Олексія.

Співробітник колонії заявив, що тіло Навального у Салехарді. Його забрали слідчі Слідчого комітету. Нині вони проводять із ним "дослідження".

Ми вимагаємо, щоб тіло Олексія Навального було видано його родині негайно", - йдеться в повідомленні.

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Смерть Олексія Навального

16 лютого 2024 року у Росії заявили про смерть головного опонента Путіна Олексія Навального.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Навального убив Путін.

Генсек НАТО Столтенберг сказав, що "Росія має відповісти на всі серйозні запитання щодо обставин смерті" Навального.

Держсекретар США Блінкен також вважає, що відповідальність за смерть опозиціонера несе Росія.