"Навальный убит": представитель оппозиционера Ярмыш подтвердила его смерть
Представительница российского оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш подтвердила его убийство.
Об этом Ярмыш написала в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
"Алексей Навальный убит. Его смерть наступила 16 февраля в 14:17 по местному времени, как написано в официальном сообщении, выданном матери Алексея.
Сотрудник колонии заявил, что тело Навального в Салехарде. Его забрали следователи Следственного комитета. В настоящее время они проводят с ним "исследование".
Мы требуем, чтобы тело Алексея Навального было выдано его семье немедленно", - говорится в сообщении.
Смерть Алексея Навального
16 февраля 2024 года в России заявили о смерти главного оппонента Путина Алексея Навального.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Навального убил Путин.
Генсек НАТО Столтенберг сказал, что "Россия должна ответить на все серьезные вопросы об обстоятельствах смерти" Навального.
Госсекретарь США Блинкен тоже считает, что ответственность за смерть оппозиционера несет Россия.
Пожалуйста, подождите...
Річ у тім, що за дохлих, вбитих, опозиціонерів Захід санкціями б'є по засрашці (і не тільки) набагато сильніше, ніж за саджання в тюрми живих.
Скільки і як впаяли засрашці та що сталося після чергового вбивства опозиціонера, шукайте в інтернетах за назвою "закон магнитского".
- Мальчік, водачкі нам прінєсі, ми дамой єдєм!
"Мальчік" і приніс. Тільки "новачок". Хоч і опозиція - а понти як були, так нікуди не ділися. Бо вся ця так зана опозиція не хочи перестати бути бидлом - вони просто прагнуть зайняти місце путіна
бо там то скрепне. можливо, допустим шо би віддав взад, ну, хотів віддати, але то потім, після навернення стада взад, типу - не очєнь то і хатєлось, лучше айфони чєм лапті, - так що обжерся бутербродів і став невидимим для тепловізора, ОЙ, тобто - скорбім за хорошеньочким рссукім.
просто - якщо воно фізично на рашці, то поки Патрушев не здох, ніякого толку нема з цих небутербродів
"Мальчік водочкі нам прінесі"
На одно імперця менше...
Как это повлияет? Х его знает...
На поминках будуть бутерброди і "мальчік водочкі прінєсьот".
після такого нормально вони б мали перестати думати про те що з московитами можна хоч про щось домовитися. і дати вкінець кінців ті срані літаки щоб їхню мать
Тупое самоубийство.
Сидел бы в Европе и пердел потихоньку, пока ***** его и там бы не достало. Но шансов выжить было бы больше и влиять на ситуацию тоже. Может был расчет что после ареста народ пойдет на баррикады?
Пи. Си. В оригіналі Салтиков-Щедрін писав про глупівців.
Щось ми не почули у статті ніякого підтвердження вбивства.
"Крим нє бутерброд"...
"Путин создал специальный штаб после сообщения о смерти Навального.
- Среди первых решений штаба было блокирование любых контактов сотрудников колонии с журналистами.
- Российской полиции и центру «Э» (служба борьбы с «экстремистами») было поручено взять под контроль всех активистов и «минимизировать протестную активность».
- Депутатам Государственной Думы и сенатором было запрещено давать собственные комментарии без согласования со штабом.
- Федеральные издания и телеканалы должны были давать только согласованную информацию.
- В штабе решили выбрать основными линиями- трагический случай и необходимость расследовать причины смерти Навального. "Необходимо сдвинуть горячую тему, не дать место истерике."
@RutaUA
подивіться, що пишуть хороші рускі : смерть Навпльногтєо будет "САМИМ ТЯЖКІМ прєступлєнієм путіна"... смерті сотні тисяч українців, знищені міста - це такоє...чума на ваші голови!!!
***** и его подельники не с Марса прилетел,и - они и есть выходцы из поганных кацапских болот. Да, по сути его убили, но он сам пошел на заклание как глупый и наивый барашек, никакой "мирной" смены бандитского режима в кацапии быть в принципе не может, только грубой силой и насилием можно свергуть всю эту поганную кремлевскую гниль и падаль!
Этот перец был имперец,🐒👹👺а Крым не бутерброд...
Не слыхивал мудрости древних
" ЖИВОЙ ПИТБУЛЬ ЛУЧШЕ ДОХЛОГО ЛЬВА"
Чому Навального вбили зараз а не раніше..... і до ворожки не ходити - Передвиборча комПанія один із засобів зняття наПруги у сусПільстві - " немає людини немає Проблем."Йосиф Скажений (Сталін)