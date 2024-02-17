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смерть (9176) Навальный (855)

"Навальный убит": представитель оппозиционера Ярмыш подтвердила его смерть

олексій,навальний

Представительница российского оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш подтвердила его убийство.

Об этом Ярмыш написала в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Алексей Навальный убит. Его смерть наступила 16 февраля в 14:17 по местному времени, как написано в официальном сообщении, выданном матери Алексея.

Сотрудник колонии заявил, что тело Навального в Салехарде. Его забрали следователи Следственного комитета. В настоящее время они проводят с ним "исследование".

Мы требуем, чтобы тело Алексея Навального было выдано его семье немедленно", - говорится в сообщении.

Также читайте: В НАТО и ЕС отреагировали на смерть Навального: Россия должна ответить на все серьезные вопросы по поводу обстоятельств

Смерть Алексея Навального

16 февраля 2024 года в России заявили о смерти главного оппонента Путина Алексея Навального.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Навального убил Путин.

Генсек НАТО Столтенберг сказал, что "Россия должна ответить на все серьезные вопросы об обстоятельствах смерти" Навального.

Госсекретарь США Блинкен тоже считает, что ответственность за смерть оппозиционера несет Россия.
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Топ комментарии
+22
Плювати
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17.02.2024 13:42
+18
Жарти з "бутербродом" - розумію. Бо він сам в цьому винен. Але наскільки же тре бути наївним, щоб повернутися в рашку. Мені з самого початку було не зрозуміле, навіщо це робити. Всі притомні розуміли, що він вже або не вийде з в'язниці, або вийде старим немічним дідуганом-інвалідом

- Мальчік, водачкі нам прінєсі, ми дамой єдєм!

"Мальчік" і приніс. Тільки "новачок". Хоч і опозиція - а понти як були, так нікуди не ділися. Бо вся ця так зана опозиція не хочи перестати бути бидлом - вони просто прагнуть зайняти місце путіна
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17.02.2024 13:44
+14
Навальний не бутерброд,щоб його на Захід продавати,як опозицію).
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17.02.2024 13:43
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Плювати
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17.02.2024 13:42 Ответить
От тут з Вами згоден!Плювати!Вчора показали його дружину,ну чисто случайно вона там оказалась...стримувалась щоб не заржати.Муж по лагерах....вона в эвропе!!))))
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17.02.2024 14:20 Ответить
вопрос в том да был типа аппазиционер нок чему к власти Путина или завидовал что путин тама не там ОН? а Крым бутерброд ему подавай да был в колонии осужден правильно или нет не наша забота.. умер бы на воле или за бугром от тромба и что и кто виновен... ....был бы опять...
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17.02.2024 15:42 Ответить
Следующий Дыркин
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17.02.2024 14:21 Ответить
Надеждин умрет последним
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17.02.2024 17:09 Ответить
Поки він був живий - чхати на нього було всім, окрім родичів та журнашлюх, бо такий же імперець, як і *****, просто ще на на троні. Тепер це гімно - в труні. І його цінність ЗНАЧНО виросла.

Річ у тім, що за дохлих, вбитих, опозиціонерів Захід санкціями б'є по засрашці (і не тільки) набагато сильніше, ніж за саджання в тюрми живих.

Скільки і як впаяли засрашці та що сталося після чергового вбивства опозиціонера, шукайте в інтернетах за назвою "закон магнитского".
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17.02.2024 19:11 Ответить
Навальний не бутерброд,щоб його на Захід продавати,як опозицію).
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17.02.2024 13:43 Ответить
Жарти з "бутербродом" - розумію. Бо він сам в цьому винен. Але наскільки же тре бути наївним, щоб повернутися в рашку. Мені з самого початку було не зрозуміле, навіщо це робити. Всі притомні розуміли, що він вже або не вийде з в'язниці, або вийде старим немічним дідуганом-інвалідом

- Мальчік, водачкі нам прінєсі, ми дамой єдєм!

"Мальчік" і приніс. Тільки "новачок". Хоч і опозиція - а понти як були, так нікуди не ділися. Бо вся ця так зана опозиція не хочи перестати бути бидлом - вони просто прагнуть зайняти місце путіна
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17.02.2024 13:44 Ответить
Кураторы пообщели чего то. И кинули, впрочем как всегда. Если ты пьешь с ворами - опасайся за свой кошелек.(с)
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17.02.2024 13:51 Ответить
Класичний приклад кацапського ,,дєкабріста"! Приперся до дому і помер на каторзі! На ... його рятували у Німеччині!
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17.02.2024 14:08 Ответить
в принципі, він не міг сказати нічого іншого про крим.
бо там то скрепне. можливо, допустим шо би віддав взад, ну, хотів віддати, але то потім, після навернення стада взад, типу - не очєнь то і хатєлось, лучше айфони чєм лапті, - так що обжерся бутербродів і став невидимим для тепловізора, ОЙ, тобто - скорбім за хорошеньочким рссукім.
просто - якщо воно фізично на рашці, то поки Патрушев не здох, ніякого толку нема з цих небутербродів
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17.02.2024 14:10 Ответить
Ну нехай Навальний був наївний, а Міхо Саакашвілі ж був вже досвідчений, якого хрена він поперся в прокацаплену Грузію?
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17.02.2024 15:07 Ответить
Навальний неправильно все прорахував. І я писав ще тоді, коли йому принесли ВОДОЧКИ. Опозиціонера з тюрми занесуть на трон "очарованная публика". Але в московії немає "очарованной". Є публіка, яка продасть мать родную за бабло. І тут ***** правий, бо одразу зрозумів тенденції у суспільстві, якщо стадо можна ще називати суспільством.
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17.02.2024 19:24 Ответить
Збочене самогубство.
"Мальчік водочкі нам прінесі"
На одно імперця менше...
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17.02.2024 13:45 Ответить
***** на кацапа,навіщо ця новина тут?
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17.02.2024 13:45 Ответить
Здесь на западе это типа новость. У нас тут обсуждали, что надеждина сняли с выборов - у меня билборд висит за окном, и там это было в дневных новостях. А тут аж целый навальный.

Как это повлияет? Х его знает...
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17.02.2024 14:52 Ответить
***** показал всем что альтернативы ему ближайшие десятилетия нет. А Запад наивно думал что на рашке власть поменяется демократическим путем
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17.02.2024 13:46 Ответить
Запад такой наивный 1300 лет рулит планетой как хочет, но нет, ты сказал что наивный. а еще - жирный, сытый и прочие скрепные артикулизмы, или как там
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17.02.2024 14:11 Ответить
А что случилось? Подавился бутербродом?
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17.02.2024 13:46 Ответить
крымским
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17.02.2024 14:17 Ответить
Помер максим, та й ... земля йому вічною мерзлотою!
На поминках будуть бутерброди і "мальчік водочкі прінєсьот".
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17.02.2024 13:47 Ответить
Она паталогоанатом, наверно.
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17.02.2024 13:49 Ответить
нам всім ***** на бутера
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17.02.2024 13:49 Ответить
як людіну було б трохі шкода,але кацап це не людіна...
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17.02.2024 14:00 Ответить
але це і дуже добре шо ***** його вбів,бо на заході е купа його пріхільніків якіх це дуже разлютіть
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17.02.2024 14:03 Ответить
ВОНИ ЙОГО ПРИХИЛЬНИКИ ПОКИ ЖИРУЮТЬ НА ЗАПАДІ
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17.02.2024 14:31 Ответить
я маю на увазі не русню -релокантів,а західніх рожевіх поні,які вірят шйо з тій помійкі може війті шось гарне.
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17.02.2024 14:41 Ответить
Вбито насмерть - підтвердила Ярмиш
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17.02.2024 13:52 Ответить
Та і куй на цей бутерброд, приємна новина, ще на одного кацапа поменшало ...
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17.02.2024 13:54 Ответить
Досить тягати цей бутерброд сюди, на Цензор.
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17.02.2024 13:57 Ответить
вбивство навального це відповідь для колективного заходу від московитів на спроби "провести переговори" без урахування всіх вимог кацапні - відмова від територій, від євроінтеграції і нато.
після такого нормально вони б мали перестати думати про те що з московитами можна хоч про щось домовитися. і дати вкінець кінців ті срані літаки щоб їхню мать
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17.02.2024 13:57 Ответить
Что он кому хотел доказать, вернувшись в рашу?
Тупое самоубийство.
Сидел бы в Европе и пердел потихоньку, пока ***** его и там бы не достало. Но шансов выжить было бы больше и влиять на ситуацию тоже. Может был расчет что после ареста народ пойдет на баррикады?
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17.02.2024 13:58 Ответить
Народ на баррикады не пойдет, потому что это - народ, народь, которую "бабы ещё нарожали", по сути двуногий скот. А баррикады это привилегия граждан и общества, которое эти граждане создают. Где на московии кто-то когда-то видел граждан гражданское общество??
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17.02.2024 14:12 Ответить
«Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы!» (Салтыков-Щедрин), хоч це і стилізований мем, але рабську сутність передає повністю.
Пи. Си. В оригіналі Салтиков-Щедрін писав про глупівців.
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17.02.2024 14:41 Ответить
> Кіра Ярмиш підтвердила його вбивство.

Щось ми не почули у статті ніякого підтвердження вбивства.
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17.02.2024 14:03 Ответить
+++
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17.02.2024 16:58 Ответить
Дуже цікаво-опіздіціонери чього сидять за межеми х...стана.Вперед в рашку і підімати бидлятник.Чи то телевізійні(відосіково-чатікові)опозіціонери,як у нас припіздент-відосіково-фотошопний.
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17.02.2024 14:08 Ответить
Пох. навальний.вокзальний чи педальний,абсолютно байдуже.
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17.02.2024 14:09 Ответить
за наказом безумного старика вже вбили 300 тисяч, так що ще один погоди не зробе.
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17.02.2024 14:15 Ответить
А не 400 ?
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17.02.2024 19:17 Ответить
Kagebeshnoi kantore v etat moment vidadna smert svaievo uiobka , Ukraina srazu na vtarom meste ...
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17.02.2024 14:18 Ответить
Особисто мене більше хвилюють наші поранені і які в полон потрапили наші бійці,ніж навальний разом із навальнятами.
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17.02.2024 14:20 Ответить
Ну той шо? Одним смердючим срускім неонацістом та імперцем менш стало. І це добре.
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17.02.2024 14:21 Ответить
Як сказав Аркадій Бабченко, що знав покійного особисто і навіть у 2011 протести організовув разом у Москві: якби Навальний не поїхав додому, а збирав би гроші на ЗСУ зараз при його медійній вазі, міг би збирати сотні мільйонів євро на допомогу і був би живий. І режим би свій качав би ефективно. Але можливо Навальний був просто такий собі поп Гапон (провокатор на службі в Кремля).
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17.02.2024 14:21 Ответить
У 2011 ще можна було змести режим в РФ як каже Бабченко. Тоді ще не було в Росії таких диктаторських законів як зараз. Але Навальний обрав шлях все просрати в тому числі власне життя.
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17.02.2024 14:23 Ответить
Майже нема людських коментарів. Я в шоці! Люди, схаменіться!
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17.02.2024 14:26 Ответить
Неудачно чайку попил )
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17.02.2024 14:36 Ответить
Да насрати на цього бутерброда. Грохнули так грохнули.
"Крим нє бутерброд"...
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17.02.2024 14:45 Ответить
Один імперець, маючи силу (адмінресурс) загриз другого імперця. Покійний імперець мріяв тільки про одне - стати вожаком, зайнявши місце )(уйла і всіх навкруги себе підминати, гризти та гребти під себе до чого щупальця дотягнуться. Ось і вся різниця, тойже член, тільки в профіль.
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17.02.2024 14:48 Ответить
-1.
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17.02.2024 14:49 Ответить
Теперь никто этим активистам деньги не даст. Может создадут новый проект, хз. Но может перестанут толкать на Западе свою идею другой России, уже хорошо.
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17.02.2024 14:50 Ответить
Я чув,що якщо постійно їсти бутерброди з "Докторською" ковбасою по 2 руб.20 коп.,то можуть утворюватись тромби,але це не точно).
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17.02.2024 15:05 Ответить
і можна стати доктором
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17.02.2024 16:48 Ответить
Очередное подтверждение тому что в расее - диктаторский тоталитарный режим -

"Путин создал специальный штаб после сообщения о смерти Навального.
- Среди первых решений штаба было блокирование любых контактов сотрудников колонии с журналистами.
- Российской полиции и центру «Э» (служба борьбы с «экстремистами») было поручено взять под контроль всех активистов и «минимизировать протестную активность».
- Депутатам Государственной Думы и сенатором было запрещено давать собственные комментарии без согласования со штабом.
- Федеральные издания и телеканалы должны были давать только согласованную информацию.
- В штабе решили выбрать основными линиями- трагический случай и необходимость расследовать причины смерти Навального. "Необходимо сдвинуть горячую тему, не дать место истерике."
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17.02.2024 15:21 Ответить
Рута

@RutaUA

подивіться, що пишуть хороші рускі : смерть Навпльногтєо будет "САМИМ ТЯЖКІМ прєступлєнієм путіна"... смерті сотні тисяч українців, знищені міста - це такоє...чума на ваші голови!!!
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17.02.2024 15:42 Ответить
Трагедія вселенського масштабу, ***... Карлик п'яту частину України перетворив в пустку, сотні тисяч вбитих і постраждалих, мільйони біженців - а тут обговорюють смерть якогось любителя бутербродів...воістину, світ чисто довбанутий
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17.02.2024 16:23 Ответить
Земля йому- кримським бутербродом!
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17.02.2024 16:47 Ответить
А яка різниця для України між ***** і Навальним ?
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17.02.2024 16:50 Ответить
Тільки в тому, що перший вже "сидить на троні", а другий тільки " дряпався на трон", а так брати-близнюки і ІМПЕРЦІ.
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17.02.2024 18:12 Ответить
Он сам вернулся в паРашку ДОБРОВОЛЬНО (это было его очевидной ошибкой видимой другими со стороны, но он ее сам так и не осознал).
***** и его подельники не с Марса прилетел,и - они и есть выходцы из поганных кацапских болот. Да, по сути его убили, но он сам пошел на заклание как глупый и наивый барашек, никакой "мирной" смены бандитского режима в кацапии быть в принципе не может, только грубой силой и насилием можно свергуть всю эту поганную кремлевскую гниль и падаль!
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17.02.2024 17:20 Ответить
Його тягло на місце ... злочину. Якого ? Вам всім вирішувати.
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17.02.2024 19:16 Ответить
https://youtu.be/YjaTRYsAB2o?si=-degru7vmA4D6gV0 ...

Этот перец был имперец,🐒👹👺а Крым не бутерброд...
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17.02.2024 18:23 Ответить
Дураком был усопший, хоть и не годится так про покойника...но он сам выбрал эту стезю.
Не слыхивал мудрости древних
" ЖИВОЙ ПИТБУЛЬ ЛУЧШЕ ДОХЛОГО ЛЬВА"
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17.02.2024 20:02 Ответить
Дійсно Навальний не був Масією...... Навальний був Правдохою, Так як і Політковська, Магнітський... Літвіненко і багато інших які були фізично знищені. Питання ставити хто настуПний не доречно - як великий Пу вирішить.
Чому Навального вбили зараз а не раніше..... і до ворожки не ходити - Передвиборча комПанія один із засобів зняття наПруги у сусПільстві - " немає людини немає Проблем."Йосиф Скажений (Сталін)
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17.02.2024 21:48 Ответить
Та якось пох... на того Навального, якщо чесно. У нас тут два роки війна, сім'я тиждень тому живцем у Харкові згоріла, в Авдіївці жах, щоденні обстріли прикордоння і ще багато чого...
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17.02.2024 22:47 Ответить
 
 