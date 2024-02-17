Блінкен: Агресія проти України стала абсолютним стратегічним дном для Путіна
Агресія Росії проти України послабила РФ військово, економічно, дипломатично. Також вона принесла протилежні російським намірам результати, зокрема розширення та посилення НАТО.
Про це держсекретар США Ентоні Блінкен сказав у ході Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ця агресія проти України стала абсолютним стратегічним дном для Володимира Путіна і для Росії. Росія слабша військово, слабша економічно. Дипломатично слабше. Європа позбулася енергетичної залежності від Росії за два роки. Українці стали більш об’єднаними, в тому числі проти Росії, чого, звичайно, не було в 2014 році. Не запланований, але це результат дій Росії", - сказав Блінкен.
Окрім того, за його словами, дії Путіна посилили НАТО, хоч він і прагнув протилежного.
"І, безумовно, з 2022 року ми маємо альянс НАТО, оборонний альянс, який не має наміру нападати на Росію; який має лише захищати своїх членів, але який тепер сильніший та більший. Усе це є результатом дій Росії, які прискорюють те, чого вона хотіла запобігти", - сказав держсекретар.
Очільник американської дипломатії наголосив на тому, що солідарність, яка вже була продемонстрована Україні, повинна зберігатися.
"Маємо рішучість десятків країн зробити дві речі: по-перше, переконатися, що Україна має те, що їй потрібно, щоб негайно подолати російську агресію. А по-друге, щоб вивести Україну на шлях, на якому вона буде зростати в наступні місяці та роки, буде здатна міцно стояти на своїх ногах – у військовому, економічному та демократичному планах. Це найсильніший докір Путіну, це найсильніший докір усім тим, хто хоче послаблення України", - сказав Блінкен.
Держсекретар США наголосив на тому, що широкомасштабне вторгнення Росії в Україну зачепило основні принципи міжнародної системи, у збереженні якої зацікавлений увесь світ, тому солідарність з Україною стосується усіх.
Будь ласка, зачекайте...
Вони там живуть і тягнуть туди інших.
- сухопутний коридор та внутрішнє Азовське море ;
- 0 перспектива розширення НАТО з Україною ;
- прокачана армія параші , ВПК .
- економіка параші, яка пережила санкції і ... росте якогось біса .
- ну і увімкнення "задньої" по військовій допомозі Україні від Заходу .
p.s. тільки не набігайте з нагадуванням про 400к дохлих росіян . Навіть якщо це правда, здохне 400к, прийдуть нові 400к .