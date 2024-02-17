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Блінкен: Агресія проти України стала абсолютним стратегічним дном для Путіна

Держсекретар США Ентоні Блінкен

Агресія Росії проти України послабила РФ військово, економічно, дипломатично. Також вона принесла протилежні російським намірам результати, зокрема розширення та посилення НАТО.

Про це держсекретар США Ентоні Блінкен сказав у ході Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ця агресія проти України стала абсолютним стратегічним дном для Володимира Путіна і для Росії. Росія слабша військово, слабша економічно. Дипломатично слабше. Європа позбулася енергетичної залежності від Росії за два роки. Українці стали більш об’єднаними, в тому числі проти Росії, чого, звичайно, не було в 2014 році. Не запланований, але це результат дій Росії", - сказав Блінкен.

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Окрім того, за його словами, дії Путіна посилили НАТО, хоч він і прагнув протилежного.

"І, безумовно, з 2022 року ми маємо альянс НАТО, оборонний альянс, який не має наміру нападати на Росію; який має лише захищати своїх членів, але який тепер сильніший та більший. Усе це є результатом дій Росії, які прискорюють те, чого вона хотіла запобігти", - сказав держсекретар.

Очільник американської дипломатії наголосив на тому, що солідарність, яка вже була продемонстрована Україні, повинна зберігатися.

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"Маємо ​​рішучість десятків країн зробити дві речі: по-перше, переконатися, що Україна має те, що їй потрібно, щоб негайно подолати російську агресію. А по-друге, щоб вивести Україну на шлях, на якому вона буде зростати в наступні місяці та роки, буде здатна міцно стояти на своїх ногах – у військовому, економічному та демократичному планах. Це найсильніший докір Путіну, це найсильніший докір усім тим, хто хоче послаблення України", - сказав Блінкен.

Держсекретар США наголосив на тому, що широкомасштабне вторгнення Росії в Україну зачепило основні принципи міжнародної системи, у збереженні якої зацікавлений увесь світ, тому солідарність з Україною стосується усіх.

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Топ коментарі
+7
Поки на дні політика США і екеноміка України. А щодо до ***** то йому поцималах як живуть його раби
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17.02.2024 16:44
+6
бла бла бла
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17.02.2024 16:41
+5
Кліка рашиських виродків на чолі з путіним які живуть ментально в середньовічі це зло яке має бути покарано ,тому цій нациській мерзоті є два шляхи гаазький трибунал ,або повіситись ,а так званий глубіний російський народ буде проклятим українцями навіки.
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17.02.2024 16:53
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Путя каже шо все иде по плану
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17.02.2024 16:38 Відповісти
Конец концов...
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17.02.2024 16:40 Відповісти
Та США також (стратегічно) гальмує, та не вбиває того ***** у те "дно"..., хоча би руками України.
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17.02.2024 16:41 Відповісти
бла бла бла
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17.02.2024 16:41 Відповісти
Поки на дні політика США і екеноміка України. А щодо до ***** то йому поцималах як живуть його раби
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17.02.2024 16:44 Відповісти
Досить вже. Як йде допомога зброєю, так ще питання, хто там на стратегічному дні в результаті опиниться.
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17.02.2024 16:45 Відповісти
Та для вас теж, те що зараз відбувається в конгресі це не дно, це набагато нижче дна
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17.02.2024 16:46 Відповісти
Так виглядало ще півтора роки тому. Але зараз в тому числі завдяки вам ситуацію кардинально змінилася.
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17.02.2024 16:48 Відповісти
Кліка рашиських виродків на чолі з путіним які живуть ментально в середньовічі це зло яке має бути покарано ,тому цій нациській мерзоті є два шляхи гаазький трибунал ,або повіситись ,а так званий глубіний російський народ буде проклятим українцями навіки.
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17.02.2024 16:53 Відповісти
Не бачу там дна. Рашка бездонна у своїй тупості.
Вони там живуть і тягнуть туди інших.
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17.02.2024 17:02 Відповісти
Агресія показала що НАТО занадто розслаблене а Америка може бедуїнів на верблюдах ганяти. Бо все серйозніше це ескалація.
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17.02.2024 17:23 Відповісти
Та не дядя, это для США стратегическое политическое дно. И вы еще продолжаете копать.
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17.02.2024 17:27 Відповісти
цікаве стратегічне дно . Час працює проти путіна :

- сухопутний коридор та внутрішнє Азовське море ;

- 0 перспектива розширення НАТО з Україною ;

- прокачана армія параші , ВПК .

- економіка параші, яка пережила санкції і ... росте якогось біса .

- ну і увімкнення "задньої" по військовій допомозі Україні від Заходу .

p.s. тільки не набігайте з нагадуванням про 400к дохлих росіян . Навіть якщо це правда, здохне 400к, прийдуть нові 400к .
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17.02.2024 17:28 Відповісти
Поки що дно-це США.
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17.02.2024 17:31 Відповісти
У вас один використаний Трампон усією Америкою крутить, як циган сонцем, дикуни по всій планеті ледве не сцють вам на голову, Україну - просто киданули, з усіма обіцянками "перевернути небо і землю", так що про стратегічне дно - це ще як подивитися, хто його досяг.
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17.02.2024 17:39 Відповісти
Балабол, скажи своєму шефу, що він без згоди Конгресу може передати Україні мільйони(!) снарядів, поки вони пиляться на складах!
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17.02.2024 17:41 Відповісти
Не паліть контору, усі ж знають що то Трамп не дає зробити. По телевізору казали, чи ви не вірите телевізору
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17.02.2024 18:12 Відповісти
Я його взагалі не дивлюся!
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17.02.2024 18:59 Відповісти
Якшо чіплятися до кістяка в крокодилячому молоці то - то ви постійно його дивитесь ( екран смартфона це теж телевізор до прикладу ).
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17.02.2024 23:50 Відповісти
дно у вас в конгрессе
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17.02.2024 17:47 Відповісти
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17.02.2024 17:54 Відповісти
Чудак на букву М
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17.02.2024 17:58 Відповісти
Дно это тупые и безответственные партнёры.
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17.02.2024 18:13 Відповісти
Агресія проти України стала абсолютним стратегічним дном для Путіна ,та ще більшим стратегічним позором авторитету світового лідера - США ,який у скрутний час війни , припинив допомогу Україні.спостерігаючи .склавши руки.як рашист знищує Україну,вбиває український народ і окуповує укрїнські землі
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17.02.2024 19:19 Відповісти
 
 