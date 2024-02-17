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Новости Война
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Блинкен: Агрессия против Украины стала абсолютным стратегическим дном для Путина

Держсекретар США Ентоні Блінкен

Агрессия России против Украины ослабила РФ военно, экономически, дипломатично. Также она принесла противоположные российским намерениям результаты, в том числе - расширение и усиление НАТО.

Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен сказал в ходе Мюнхенской конференции безопасности,сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Эта агрессия против Украины стала абсолютным стратегическим дном для Владимира Путина и для России. Россия слабее военно, слабее экономически. Дипломатически слабее. Европа избавилась от энергетической зависимости от России за два года. Украинцы стали более объединенными, в том числе - против России, чего, конечно, не было в 2014 году. Не запланированный, но это - результат действий России", – сказал Блинкен.

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Кроме того, по его словам, действия Путина усилили НАТО, хотя он и стремился к противоположному.

"И, безусловно, с 2022 года мы имеем альянс НАТО, оборонный альянс, который не намерен нападать на Россию; он должен только защищать своих членов, но который теперь сильнее и больше. Все это является результатом действий России, которые ускоряют то, что она хотела предотвратить", - сказал госсекретарь.

Глава американской дипломатии отметил, что солидарность, которая уже была продемонстрирована Украине, должна сохраняться.

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"Есть решительность десятков стран сделать две вещи: во-первых, убедиться, что у Украины есть то, что ей нужно, чтобы немедленно преодолеть российскую агрессию. А во-вторых - вывести Украину на путь, на котором она будет расти в последующие месяцы и годы, будет способна крепко стоять на своих ногах - в военном, экономическом и демократическом планах. Это самый сильный упрек Путину, это самый сильный упрек всем, кто хочет ослабления Украины", - сказал Блинкен.

Госсекретарь США отметил, что широкомасштабное вторжение России в Украину затронуло основные принципы международной системы, в сохранении которой заинтересован весь мир, поэтому солидарность с Украиной касается всех.
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Топ комментарии
+7
Поки на дні політика США і екеноміка України. А щодо до ***** то йому поцималах як живуть його раби
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17.02.2024 16:44
+6
бла бла бла
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17.02.2024 16:41
+5
Кліка рашиських виродків на чолі з путіним які живуть ментально в середньовічі це зло яке має бути покарано ,тому цій нациській мерзоті є два шляхи гаазький трибунал ,або повіситись ,а так званий глубіний російський народ буде проклятим українцями навіки.
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17.02.2024 16:53
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Путя каже шо все иде по плану
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17.02.2024 16:38 Ответить
Конец концов...
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17.02.2024 16:40 Ответить
Та США також (стратегічно) гальмує, та не вбиває того ***** у те "дно"..., хоча би руками України.
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17.02.2024 16:41 Ответить
бла бла бла
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17.02.2024 16:41 Ответить
Поки на дні політика США і екеноміка України. А щодо до ***** то йому поцималах як живуть його раби
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17.02.2024 16:44 Ответить
Досить вже. Як йде допомога зброєю, так ще питання, хто там на стратегічному дні в результаті опиниться.
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17.02.2024 16:45 Ответить
Та для вас теж, те що зараз відбувається в конгресі це не дно, це набагато нижче дна
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17.02.2024 16:46 Ответить
Так виглядало ще півтора роки тому. Але зараз в тому числі завдяки вам ситуацію кардинально змінилася.
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17.02.2024 16:48 Ответить
Кліка рашиських виродків на чолі з путіним які живуть ментально в середньовічі це зло яке має бути покарано ,тому цій нациській мерзоті є два шляхи гаазький трибунал ,або повіситись ,а так званий глубіний російський народ буде проклятим українцями навіки.
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17.02.2024 16:53 Ответить
Не бачу там дна. Рашка бездонна у своїй тупості.
Вони там живуть і тягнуть туди інших.
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17.02.2024 17:02 Ответить
Агресія показала що НАТО занадто розслаблене а Америка може бедуїнів на верблюдах ганяти. Бо все серйозніше це ескалація.
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17.02.2024 17:23 Ответить
Та не дядя, это для США стратегическое политическое дно. И вы еще продолжаете копать.
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17.02.2024 17:27 Ответить
цікаве стратегічне дно . Час працює проти путіна :

- сухопутний коридор та внутрішнє Азовське море ;

- 0 перспектива розширення НАТО з Україною ;

- прокачана армія параші , ВПК .

- економіка параші, яка пережила санкції і ... росте якогось біса .

- ну і увімкнення "задньої" по військовій допомозі Україні від Заходу .

p.s. тільки не набігайте з нагадуванням про 400к дохлих росіян . Навіть якщо це правда, здохне 400к, прийдуть нові 400к .
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17.02.2024 17:28 Ответить
Поки що дно-це США.
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17.02.2024 17:31 Ответить
У вас один використаний Трампон усією Америкою крутить, як циган сонцем, дикуни по всій планеті ледве не сцють вам на голову, Україну - просто киданули, з усіма обіцянками "перевернути небо і землю", так що про стратегічне дно - це ще як подивитися, хто його досяг.
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17.02.2024 17:39 Ответить
Балабол, скажи своєму шефу, що він без згоди Конгресу може передати Україні мільйони(!) снарядів, поки вони пиляться на складах!
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17.02.2024 17:41 Ответить
Не паліть контору, усі ж знають що то Трамп не дає зробити. По телевізору казали, чи ви не вірите телевізору
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17.02.2024 18:12 Ответить
Я його взагалі не дивлюся!
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17.02.2024 18:59 Ответить
Якшо чіплятися до кістяка в крокодилячому молоці то - то ви постійно його дивитесь ( екран смартфона це теж телевізор до прикладу ).
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17.02.2024 23:50 Ответить
дно у вас в конгрессе
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17.02.2024 17:47 Ответить
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17.02.2024 17:54 Ответить
Чудак на букву М
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17.02.2024 17:58 Ответить
Дно это тупые и безответственные партнёры.
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17.02.2024 18:13 Ответить
Агресія проти України стала абсолютним стратегічним дном для Путіна ,та ще більшим стратегічним позором авторитету світового лідера - США ,який у скрутний час війни , припинив допомогу Україні.спостерігаючи .склавши руки.як рашист знищує Україну,вбиває український народ і окуповує укрїнські землі
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17.02.2024 19:19 Ответить
 
 