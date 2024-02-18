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Найближчим часом планується онлайн-зустріч із Байденом та іншими лідерами G7, - Зеленський

байден,зеленський

Зеленський найближчим часом зустрінеться з Байденом та іншими лідерами "Великої сімки" в онлайн-режимі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це український президент заявив під час прямого включення у телемарафоні  "Єдині новини"з безпекової конференції у Мюнхені. 

"Ми будемо на контакті постійному з Байденом, домовились про це. Деякі деталі не буду говорити, але думаю, що в рамках зустрічі G7, найближчим часом ми зустрінемось онлайн", - сказав президент.

Зазначивши, що перебуває на постійному контакті зі США на різних рівнях, з Білим домом, з конгресменами.

Під час сьогоднішньої розмови з американським президентом той запевнив, що буде підтримувати Україну, і зробить все, щоб був позитивний результат: "Я впевнений, що США залишаться нашим стратегічним партнером", - наголосив Зеленський. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обговорили поточну ситуацію на полі бою, віримо й у мудре рішення Конгресу США, - Зеленський поспілкувався з Байденом

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Топ коментарі
+12
А зустрітися з власними військовими, родичами тих, хто потрапив у полон, хто пропав безвісти не на часі? Лиховій за всіх віддується?
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18.02.2024 01:01
+11
Спросят за это демонстративное бычарство? Или как?

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18.02.2024 01:00
+9
А тепер про реальні результати цих зустрічей будь-ласка.
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18.02.2024 01:21
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Спросят за это демонстративное бычарство? Или как?

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18.02.2024 01:00 Відповісти
А зустрітися з власними військовими, родичами тих, хто потрапив у полон, хто пропав безвісти не на часі? Лиховій за всіх віддується?
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18.02.2024 01:01 Відповісти
стільки зустрічей онлайн зі світовими лідерами не проводив жоден із попередників...тут він випередив всіх...і хтозна чи хтось наблизиться за цим показником до нинішнього
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18.02.2024 01:06 Відповісти
А тепер про реальні результати цих зустрічей будь-ласка.
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18.02.2024 01:21 Відповісти
сама обстановка свідчить за них
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18.02.2024 14:16 Відповісти
Який сенс від цих переговорів, якщо нічим не допомагають?
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18.02.2024 02:10 Відповісти
отдохні володя, покушай сала
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18.02.2024 02:12 Відповісти
Ано нє кашєрноє.
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18.02.2024 02:53 Відповісти
Ніякого запису. Тільки жива черга.
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18.02.2024 04:07 Відповісти
от же у українців терпіння - і кацапню їбашити і вову слухати...
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18.02.2024 04:28 Відповісти
Бла-бла-бла..

Як би ти знав, довбаний нарк, як ти всіх вже задовбав.
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18.02.2024 04:38 Відповісти
Сподіваюсь, притомним конгресменам вистачить мізків щоби відкинути партійні суперечки і колективно вказати Трампу його місце біля параші. Процедурно можливості є. Були б яйця.
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18.02.2024 06:40 Відповісти
Штирлица возьмет с собой... типа Андрюха... осилим Конгресс и Трампа братана ..
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18.02.2024 09:03 Відповісти
Що, не з усіма ще глеки побив? Треба остаточно все зруйнувать?
Сподіваюсь, що по ту сторону екрану будуть дорослі люди і чергове хамство цього недолугого лідера Всесвіту будуть сприймати як прояв хвороби психічно неурівноваженої людини...
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18.02.2024 09:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=SJBBxNiBysY&list=PLS2CNcEHd_B7T_PORmQLzYKI75l08f1gp&index=7
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18.02.2024 11:30 Відповісти
Вони вже його не переварюють і бачити не можуть і не хочуть ОФ-лайн. Він гробить Армію і готує Україну до здачі і вимагає урвати від партненрів жирного куска, щоб родерибанити зі своєю бандою. ОН-лайн - то єдине що йому залишається (не так воняє).
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18.02.2024 12:02 Відповісти
 
 