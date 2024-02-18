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Волинь (837) втрати (4281) ЗСУ (7187)

Захищаючи Україну, загинув ексначальник карного розшуку райвідділу поліції з Волині Олександр Смолярчук

олександр,смолярчук

17 лютого у боях за Україну загинув Герой з Волині Олександр Смолярчук.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив товариш загиблого Роман Дудін.

Олександр Смолярчук проживав у Любомлі. Від рядового строкової служби він дійшов до начальника карного розшуку Любомльського райвідділу поліції, мав спеціальне звання майор. Звільнившись з лав поліції присвятив себе родині.

"З початком повномасштабного вторгнення офіцерських посад для нього не знайшлось. Саша прийняв чоловіче рішення та добровільно пішов у ЗСУ на посаду сержанта, не розповідаючи байки про те, що це йому не личить.

Це був Патріот, професіонал офіцер, люблячий син, батько та чоловік. Саме з таких людей мала формуватись Нова Україна.

Батьки виховали Гідного сина, а його сини мають завжди памʼятати характер та вчинки Батька.

Неймовірний сум. Йдуть найкращі. Спочивай з миром, Брате", – йдеться у повідомленні.

Життя воїна обірвалось 17 лютого 2024 року у місті Куп’янськ Харківської області.

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світла памьять
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18.02.2024 11:13 Відповісти
Царство Небесне і світла пам'ять Герою!
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18.02.2024 11:24 Відповісти
а як там беркутня з Днєпра? не бажають захищати Батьківщину, а хочуть защіщать родіну
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18.02.2024 11:54 Відповісти
Героям слава!навіть обличчя на ментярське не схоже(((
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18.02.2024 12:11 Відповісти
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18.02.2024 12:38 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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18.02.2024 13:27 Відповісти
 
 